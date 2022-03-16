Александр Власов сошёл на 8-м этапе Париж-Ницца -2022

Александр Власов сошёл в финальный день Париж-Ницца-2022 из-за последствий падения

80-й выпуск велогонки Париж-Ницца поставил печальный рекорд по сходам участников – впервые с 1985 года до финального этапа «Дороги к солнцу» доехало наименьшее количество гонщиков – 59. Даже в 2020 году, когда из-за ковида с гонки снялись 7 команд Мирового тура, а затем во время гонки её покинули ещё две команды, финишировал 61 гонщик. Только в 1980 и 1985 году до финиша Париж-Ницца добирались 58 гонщиков.

Никто из гонщиков команды Bora-hansgrohe не финишировал на Париж-Ницца-2022. Александр Власов, капитан команды, который шёл в общем зачёте в десятке сильнейших, сошёл на 8-м этапе из-за последствий падения – многочисленных ссадин и ушибов.

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Александр Власов: «Смешанные чувства по итогам этой недели. У нашей команды с первого этапа начались неприятности, но у меня всё шло довольно гладко до вчерашнего дня. 7-й этап был нелёгким, сильно разочарован, что пришлось сойти с гонки из-за вчерашнего падения. Но я постараюсь смотреть на результат недели позитивно, надеюсь быстро восстановиться и сфокусироваться на новых целях. Отдохну несколько дней, а потом поеду в Сьерра Неваду в тренировочный лагерь на высоте».

Торстен Шмидт, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Вот это неделя на Париж-Ницце! Никогда у меня не было такого опыта невезения. Гонка началась для нас с проблем, а закончилась полной неудачей. Падение и сход Алекса сегодня – худший момент супертяжёлой для нас недели. Но, помня о следующих целях, мы сняли Сэма Беннетта, Райана Маллена и Данни ван Поппеля, потому что сегодня был очень ветреный, дождливый и холодный день. Париж-Ницца закончена, теперь важно полностью сконцентрироваться на следующих задачах!»