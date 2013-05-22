Александр Власов – победитель Тура Романдии-2022

Двойная победа Александра Власова на 5-м этапе Тура Романдии-2022

26-летний российский велогонщик Александр Власов (Aleksandr Vlasov) из команды Bora - Hansgrohe стал победителем заключительного этапа Тура Романдии-2022, благодаря чему он смог выиграть и всю недельную гонку Мирового Тура. На 5-м этапе велогонщикам предстояло преодолеть индивидуальную гонку с раздельным стартом протяженностью 15,84 км с финишем в подъем.

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Уже на промежуточной отсечке времени, расположенной на 8,8 км маршрута, Александр Власов показал лучшее время дня. После прохождения отсечки лидером генеральной классификации австралийцем Роаном Деннисом (Rohan Dennis) из команды Jumbo-Visma стало понятно, что Александр становится виртуальным лидером гонки.

В итоге на финише Александр Власов оказался единственным участником соревнований, кто преодолел рубеж в 34 минуты, итоговое время победителя этапа составило 33 минуты и 40,33 секунд. Александр Власов проехал дистанцию со средней скоростью 28,225 км/ч, а на заключительном отрезке дистанции показал VAM, равный 2140 м/ч.

Второе место занял Симон Гешке (Simon Geschke (Ger) Cofidis) со временем 34:11, третьим стал Джино Мэдер (Gino Mäder (Sui) Bahrain Victorious) со временем 34:16 ,а в итоговой генеральной классификации они поменялись местами.

Чемпион Австралии Роан Деннис, удерживавший майку лидера Тура Романдии-2022 на протяжении четырёх этапов, в финальной разделке проиграл Александру Власову 2:12, а в генеральной классификации откатился на 8-позицию с отставанием в 1:54.

Александр Власов: «Сегодня я нацелился на победу в генеральной классификации, сделал всё, что было в моих силах. Очень счастлив результатом. Вчера был хороший день, я занял второе место, но то была своего рода разминка перед сегодняшним этапом.

Для меня финальный этап был очень важен, потому что, конечно, я нацеливался на победу в генеральной классификации. Был уверен в своих силах и просто старался показать хорошее время и мощно проехать, чтобы выиграть общий зачёт».

Рольф Альдаг, спортивный директор команды Bora – hansgrohe: «Последний этап, разделка, завершился именно так, как мы хотели и надеялись. Мы верили, что такое результат возможен, и вдвойне приятно, что наша цель – победа в генеральной классификации, тоже достигнута. Алекс великолепно проехал разделку, это была заслуженная победа, чему мы очень рады».

Джино Мэдер: «Мы надеялись на подиум, но я не верил до самого конца, пока не пересёк финишную черту! Очень счастлив. Дамиано великолепно выступил, и наша команда слаженно выступала всю неделю, мы помогали друг другу».