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Александр Власов – победитель Тура Романдии-2022

Двойная победа Александра Власова на 5-м этапе Тура Романдии-2022

 

 

  26-летний российский велогонщик Александр Власов (Aleksandr Vlasov) из команды Bora - Hansgrohe стал победителем заключительного этапа Тура Романдии-2022, благодаря чему он смог выиграть и всю недельную гонку Мирового Тура. На 5-м этапе велогонщикам предстояло преодолеть индивидуальную гонку с раздельным стартом протяженностью 15,84 км с финишем в подъем.

 

Александр Власов – победитель Тура Романдии-2022

 

Александр Власов – победитель Тура Романдии-2022

 

Александр Власов – победитель Тура Романдии-2022

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Уже на промежуточной отсечке времени, расположенной на 8,8 км маршрута, Александр Власов показал лучшее время дня. После прохождения отсечки лидером генеральной классификации австралийцем Роаном Деннисом (Rohan Dennis) из команды Jumbo-Visma стало понятно, что Александр становится виртуальным лидером гонки.

 

  В итоге на финише Александр Власов оказался единственным участником соревнований, кто преодолел рубеж в 34 минуты, итоговое время победителя этапа составило 33 минуты и 40,33 секунд. Александр Власов проехал дистанцию со средней скоростью 28,225 км/ч, а на заключительном отрезке дистанции показал VAM, равный 2140 м/ч.

 

  Второе место занял Симон Гешке (Simon Geschke (Ger) Cofidis) со временем 34:11, третьим стал Джино Мэдер (Gino Mäder (Sui) Bahrain Victorious) со временем 34:16 ,а в итоговой генеральной классификации они поменялись местами.

 

  Чемпион Австралии Роан Деннис, удерживавший майку лидера Тура Романдии-2022 на протяжении четырёх этапов, в финальной разделке проиграл Александру Власову 2:12, а в генеральной классификации откатился на 8-позицию с отставанием в 1:54.

 

  Александр Власов: «Сегодня я нацелился на победу в генеральной классификации, сделал всё, что было в моих силах. Очень счастлив результатом. Вчера был хороший день, я занял второе место, но то была своего рода разминка перед сегодняшним этапом.

 

  Для меня финальный этап был очень важен, потому что, конечно, я нацеливался на победу в генеральной классификации. Был уверен в своих силах и просто старался показать хорошее время и мощно проехать, чтобы выиграть общий зачёт».

 

  Рольф Альдаг, спортивный директор команды Bora – hansgrohe: «Последний этап, разделка, завершился именно так, как мы хотели и надеялись. Мы верили, что такое результат возможен, и вдвойне приятно, что наша цель – победа в генеральной классификации, тоже достигнута. Алекс великолепно проехал разделку, это была заслуженная победа, чему мы очень рады».

 

  Джино Мэдер: «Мы надеялись на подиум, но я не верил до самого конца, пока не пересёк финишную черту! Очень счастлив. Дамиано великолепно выступил, и наша команда слаженно выступала всю неделю, мы помогали друг другу».

 

 

Результаты 5 этапа Тура Романдии-2022

 

 

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Теги к статье: Александр Власов Bora - Hansgrohe Тур Романдии Tour de Romandie многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 22:09 | Регистрация: 22.05.2013

    Вот ТУТ статья где рассказывают, что такое VAM. Инетересный показатель, из того что я смог нагуглить 2140 цифра потрясающая, очень сильно. 

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Комментарии

  • M-07
    Роан Деннис проиграл Тур Роман ... (2)
    M-07-Фото
    Но на недельках он может бороться за подиумы. Помню. 3 года назад боролся в Туре Швейцарии за победу с Берналем, немного уступил, около 20 секунд. А Берналь в следующем месяце Тур де Франс взял.
  • salomon
    Тур Романдии-2022. Этап 5 (15)
    salomon-Фото
    Цитата: lazhu
    Жесть какая! Что должно было произойти с Деннисом, чтоб проиграть разделку?
    Всё таки разделка "по столу?" ( там Деннис - король) и разделка в гору - две бооольшие разницы !
  • motte
    Роан Деннис проиграл Тур Роман ... (2)
    motte-Фото

    Денис ни разу не грантурщик и, соответственно, подобную недельку не в состоянии вытянуть. Это было известно намного ранее и я говорил об этом.

  • motte
    Тур Романдии-2022. Этап 5 (15)
    motte-Фото

    Слов нет!!!

    Просто круто!

     

     

  • Александра
    Предварительные составы команд ... (18)
    Александра-Фото
    Ясно, спасибо.
  • velodoctor
    Александр Власов – победитель ... (1)
    velodoctor-Фото

    Вот ТУТ статья где рассказывают, что такое VAM. Инетересный показатель, из того что я смог нагуглить 2140 цифра потрясающая, очень сильно. 

  • nightbuster33
    Тур Романдии-2022. Этап 5 (15)
    nightbuster33-Фото

    Власов, ожидаемо, из мальчика превратился в мужика.Все во время сдалал в прошедшем сезоне.А в Астане растет следующий мальчик-Харольд Техада. За 2 последних этапа умудрился поднятся в итоге на 20-е место.Достойно проехав последнюю разделку,имея всего месяц на подготовку после тяжелой травмы. Впереди у него и у многих Джиро. Всем успехов. Повидемому Власов едет Тур.

  • Ернат
    Состав велокоманды UAE Team Em ... (4)
    Ернат-Фото

    у Алмейды потенциал хороший, должен стрельнуть на этой джиро

  • Sezar
    Тур Романдии-2022. Этап 5 (15)
    Sezar-Фото

    Отличный сезон у Власова складывается, особенно в горах, на Джиро был бы главным претендентом. Аюсо молодец, на правильном пути.

  • lazhu
    Тур Романдии-2022. Этап 5 (15)
    lazhu-Фото

    Жесть какая! Что должно было произойти с Деннисом, чтоб проиграть разделку?

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