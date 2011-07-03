Том Пидкок: «Цель этого сезона в велокроссе – обойти Ваута ван Арта и Матье ван дер Пула»

Том Пидкок о целях в сезоне велокросса

На этапах Кубка мира по велокроссу в Рюкфене (Rucphen) 18 декабря и в Намюре (Namur) 19 декабря основными соперниками Тома Пидкока (Ineos Grenadiers) будут гонщики десятки сильнейших Кубка мира (Эли Изербит, Тоон Артс, Кентан Херманс, Михаэль Вантоауренхаут), но борьба с Ваутом ван Артом (Jumbo-Visma) и Матье ван дер Пулом (Alpecin-Fenix) пока откладывается.

Том Пидкок, который нацелен стать чемпионом мира в трёх дисциплинах (велокроссе, маунтинбайке и в шоссейном велоспорте), собирается в этом году приблизиться к уровню Ван Арта и Ван дер Пула в велокроссе, о чём рассказал в интервью Het Nieuwsblad.

Том Пидкок: «Очень хочу помериться силами с Ваутом и Матье. В последние годы они были даже сильнее меня, но не секрет, что в этом году я хочу приблизиться к их уровню. То, что меня упоминают вместе с Ваутом и Матье, даёт уверенность. Кросс для меня самая трудная из трёх дисциплин, но я уверен, что смогу стать таким же сильным, как они. Нет желания каждый раз оказываться третьим. Главная цель этого сезона велокросса – их опередить.

На данный момент Ваут выступает на более высоком уровне, но это ожидалось. Мой же пик формы придёт только где-то к чемпионату мира по велокроссу (в январе). Хотя сейчас уровень у меня выше, чем я ожидал.

Гонка в Намюре – одна из моих любимых в этом году, и не только потому, что я всегда там хорошо выступаю. Мне очень нравится, что подъёмы и технические сложности делают эту трассу более экстремальной, чем на других гонках. Она даже чем-то похожа на трассу по маунтинбайку, чуть-чуть похожа. Ещё пейзажи Намюра, они похожи на леса в Англии, даже грязь ощущается такой же, как в Великобритании».

Трасса этапа Кубка мира по велокроссу в Рюкфене (UCI World Cup Rucphen 2021)

Трасса UCI World Cup Rucphen 2021

Трасса этапа Кубка мира по велокроссу в Намюре (UCI World Cup Namur 2021)

Трасса этапа Кубка мира по велокроссу в Намюре (UCI World Cup Namur 2021)