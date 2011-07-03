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Том Пидкок: «Цель этого сезона в велокроссе – обойти Ваута ван Арта и Матье ван дер Пула»

Том Пидкок о целях в сезоне велокросса

 

 

  На этапах Кубка мира по велокроссу  в Рюкфене (Rucphen) 18 декабря и в Намюре (Namur) 19 декабря основными соперниками Тома Пидкока (Ineos Grenadiers) будут гонщики десятки сильнейших Кубка мира (Эли Изербит, Тоон Артс, Кентан Херманс, Михаэль Вантоауренхаут), но борьба с Ваутом ван Артом (Jumbo-Visma) и Матье ван дер Пулом (Alpecin-Fenix) пока откладывается.

 

Том Пидкок: «Цель этого сезона в велокроссе – обойти Ваута ван Арта и Матье ван дер Пула»

 

  Том Пидкок, который нацелен стать чемпионом мира в трёх дисциплинах (велокроссе, маунтинбайке и в шоссейном велоспорте), собирается в этом году приблизиться к уровню Ван Арта и Ван дер Пула в велокроссе, о чём рассказал в интервью Het Nieuwsblad.

 

  Том Пидкок: «Очень хочу помериться силами с Ваутом и Матье. В последние годы они были даже сильнее меня, но не секрет, что в этом году я хочу приблизиться к их уровню. То, что меня упоминают вместе с Ваутом и Матье, даёт уверенность. Кросс для меня самая трудная из трёх дисциплин, но я уверен, что смогу стать таким же сильным, как они. Нет желания каждый раз оказываться третьим. Главная цель этого сезона велокросса – их опередить.

 

  На данный момент Ваут выступает на более высоком уровне, но это ожидалось. Мой же пик формы придёт только где-то к чемпионату мира по велокроссу (в январе). Хотя сейчас уровень у меня выше, чем я ожидал.

 

  Гонка в Намюре – одна из моих любимых в этом году, и не только потому, что я всегда там хорошо выступаю. Мне очень нравится, что подъёмы и технические сложности делают эту трассу более экстремальной, чем на других гонках. Она даже чем-то похожа на трассу по маунтинбайку, чуть-чуть похожа. Ещё пейзажи Намюра, они похожи на леса в Англии, даже грязь ощущается такой же, как в Великобритании».

 

 

Трасса этапа Кубка мира по велокроссу в Рюкфене (UCI World Cup Rucphen 2021)

Трасса UCI World Cup Rucphen 2021Трасса UCI World Cup Rucphen 2021

 

 

Трасса этапа Кубка мира по велокроссу в Намюре (UCI World Cup Namur 2021)

Трасса этапа Кубка мира по велокроссу в Намюре (UCI World Cup Namur 2021)Трасса этапа Кубка мира по велокроссу в Намюре (UCI World Cup Namur 2021)

 

 

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Теги к статье: Том Пидкок велокросс

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 15:35 | Регистрация: 7.12.2014

    Гонка в Намюре – одна из моих любимых в этом году, и не только потому, что я всегда там хорошо выступаю. Мне очень нравится, что подъёмы и технические сложности делают эту трассу более экстремальной, чем на других гонках. Она даже чем-то похожа на трассу по маунтинбайку, чуть-чуть похожа.

     

    Не чуть-чуть, а очень сильно похожа. И трасса этого года отличается от той, что была в прошлом году. Она сложнее и протяженнее, на мой взгляд.

     

    Зы, картинка с официального твиттера Инеос (не виноватая я, они сами это сделали)

     

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 17:27 | Регистрация: 30.06.2017

    Как достали коротышки-зазнайки со своими обещалками. Ему до До Матье и Вандер Пула как до луны пехом. Ну, копия Ремко. Какой то синдром неполноценности, что не дает спокойно спать пока эти двое побеждают везде и всех. Хочешь победить, иди и делай. И лучше выглядеть будешь в глазах болельщиков.

    Одно точно, что Пидкок победил в дисциплине зазнайства.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Олекса

      red

      Сегодня, 19:13 | Регистрация: 30.11.2017

      Цитата: Astanaforever
      Ему до До Матье и Вандер Пула как до луны пехом.

      А я и не знал, что это два разных человека

  3. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 17:52 | Регистрация: 20.06.2019

    В последние годы они были даже сильнее меня,

    у него реально мания величия. Лучшая роль второго плана возомнила о себе невесть что)

  4. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 18:12 | Регистрация: 7.12.2014

    А Пидкок победил в Рюкфене. Ругайте его больше и чаще))

    1. Имя: Александр

      Freejazz

      Сегодня, 18:25 | Регистрация: 27.08.2018

      Он там на последнем кругу фантастику творил, особенно на последних сотнях метрах.

  5. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 18:45 | Регистрация: 3.07.2011

    И что характерно, обойдет их. Не в этом, так в следующем сезоне.

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