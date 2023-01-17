Первая победа Тома Пидкока в майке чемпиона мира по велокроссу

Том Пидкок уехал от соперников на втором круге и одержал первую победу в сезоне велокросса 2022/23

В бельгийском Кортрейке на гонке по велокроссу X20 Trofee Kortrijk Том Пидкок одержал первую победу в майке чемпиона мира. 23-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers уехал от соперников – Ларса ван дер Хаара (Baloise Trek Lions) и Эли Изербита (Pauwels Sauzen - Bingoal) уже на втором круге. И хотя просвет не превышал 17 секунд, Ван дер Хаару и Изербиту оставалось бороться за места на подиуме.

Гонка в Кортрейке – “городской кросс” – третья гонка Тома Пидкока в сезоне велокросса 2022/23. В прошлом году он начинал сезон в декабре. На первой гонке сезона Пидкок занял 7-е место, на второй поднялся на вторую ступень подиума. 27 ноября на этапе Кубка мира в Хюлсте ряды его соперников пополнит Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck).

Том Пидкок: «Было тяжело, ехал очень быстро. Просвет я создал, но значительно увеличить его не смог. Старался не терять концентрацию и держать скорость. Я понимал, то если эти двое поедут вместе, то будут думать о месте в общем зачёте в этой серии гонок. Так и получилось, поэтому расстояние между нами немного увеличилось. Гонка была тяжёлой, такой же, как в прошлую субботу, но на этот раз прошла для меня намного лучше.

На этой неделе ощущал усталость, но это из-за погоды, когда похолодало, сегодня чувствовал себя хорошо. Считаю, что в этом году я точно в более хорошей форме. Думаю, показал это на прошлой неделе, хотя у меня не было побед, потому что на тех дистанциях Майкл Вантауренхаут был силён.

Каждый день в майке чемпиона доставляет радость. Все болельщики в Бельгии меня поддерживают, поэтому я стараюсь выучить немного фламандских слов.

Конечно, мы ждём сильного Матье. Не знаю, с какого ряда он стартует по сетке, но не сомневаюсь, что он будет хорош».