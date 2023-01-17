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Первая победа Тома Пидкока в майке чемпиона мира по велокроссу

Том Пидкок уехал от соперников на втором круге и одержал первую победу в сезоне велокросса 2022/23

 

 

  В бельгийском Кортрейке на гонке по велокроссу X20 Trofee Kortrijk  Том Пидкок одержал первую победу в майке чемпиона мира. 23-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers уехал от соперников – Ларса ван дер Хаара (Baloise Trek Lions) и Эли Изербита (Pauwels Sauzen - Bingoal) уже на втором круге. И хотя просвет не превышал 17 секунд, Ван дер Хаару и Изербиту оставалось бороться за места на подиуме.  

 

  Гонка в Кортрейке – “городской кросс” – третья гонка Тома Пидкока в сезоне велокросса 2022/23. В прошлом году он начинал сезон в декабре. На первой гонке сезона Пидкок занял 7-е место, на второй поднялся на вторую ступень подиума. 27 ноября на этапе Кубка мира в Хюлсте ряды его соперников пополнит Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck).

 

Первая победа Тома Пидкока в майке чемпиона мира по велокроссу

 

  Том Пидкок: «Было тяжело, ехал очень быстро. Просвет я создал, но значительно увеличить его не смог. Старался не терять концентрацию и держать скорость. Я понимал, то если эти двое поедут вместе, то будут думать о месте в общем зачёте в этой серии гонок. Так и получилось, поэтому расстояние между нами немного увеличилось. Гонка была тяжёлой, такой же, как в прошлую субботу, но на этот раз прошла для меня намного лучше.

 

  На этой неделе ощущал усталость, но это из-за погоды, когда похолодало, сегодня чувствовал себя хорошо. Считаю, что в этом году я точно в более хорошей форме. Думаю, показал это на прошлой неделе, хотя у меня не было побед, потому что на тех дистанциях Майкл Вантауренхаут был силён.

 

  Каждый день в майке чемпиона доставляет радость. Все болельщики в Бельгии меня поддерживают, поэтому я стараюсь выучить немного фламандских слов.

 

Конечно, мы ждём сильного Матье. Не знаю, с какого ряда он стартует по сетке, но  не сомневаюсь, что он будет хорош».

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Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock INEOS Grenadiers велокросс

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Комментарии

  • Earl57
    Велокросс. X2O Trofee Kortrijk ... (6)
    Earl57-Фото
    67 на 8 разделите, как раз 9-й ряд и получится.
  • Earl57
    Велокросс. X2O Trofee Kortrijk ... (6)
    Earl57-Фото
    Пидкок свою первую гонку на Кубке мира в этом сезоне начал со 2-го ряда. Потому что был 5-й в рейтинге UCI. У него в отличие от Матье были рейтинговые очки. А Ван дер Пул в прошлом сезоне только одну гонку до конца проехал. Со второй гонки сошел и его кроссовый сезон на этом закончился.
  • Astanaforever
    Наиро Кинтана говорит, что буд ... (5)
    Astanaforever-Фото
    У астаны просто нет бабок. Их просто разворовали.
  • velodoctor
    Велокросс. X2O Trofee Kortrijk ... (6)
    velodoctor-Фото
    А Пидкок с первого сразу стартовал т.к. чемпион мира?
  • MVDP
    Велокросс. X2O Trofee Kortrijk ... (6)
    MVDP-Фото

    Цитата: Earl57
    А завтра Матье будет с 9-го ряда стартовать, потому что 87-й в рейтинге.

    C 9-го ряда он никак не может стартовать, потому что всего 67 участников. С 4-го вроде.

  • Earl57
    Велокросс. X2O Trofee Kortrijk ... (6)
    Earl57-Фото

    Пидкок ведь элитный майтинбайкер, не? Эта трасса больше Ван дер Пулу подходит, зря он сегодня не поехал. К тому же гонщиков на старте было мало, всего 37 человек. И рейтинг UCI, в отличие от завтрашней гонки, здесь не имеет значения. А завтра Матье будет с 9-го ряда стартовать, потому что 87-й в рейтинге. Будет огромная толпа и трасса не такая удобная для него. Как он будет выбираться вперед, вопрос конечно интересный.

    Девчонки просмотр этой трассы делали

    https://www.youtube.com/watch?v=8vHcPzOyBqU 

  • velodoctor
    Велокросс. X2O Trofee Kortrijk ... (6)
    velodoctor-Фото

    Разминка перед завтрашней зарубой. Не слишком уж техничная трасса, Пидкоку как шоссейному гонщику в т.ч. , мне кажется на такой попроще, собственно он и победил. 

  • RVL
    Наиро Кинтана говорит, что буд ... (5)
    RVL-Фото
    громкие заголовки на вело таблоидах..
    "астана не интересуется погачаром"
    "астана не интересуется эвенпулом"
  • StVano
    Наиро Кинтана говорит, что буд ... (5)
    StVano-Фото
    Похоже, что Астана ни кем не интересуется...
  • Sheridan
    Наиро Кинтана говорит, что буд ... (5)
    Sheridan-Фото

    Фуф, хорошо, что Астана не интересуется. spiteful

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7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
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