Матье ван дер Пул в Испании готовится к началу сезона велокросса

Матье ван дер Пул превратился в яркого блондина перед сезоном велокросса

Матье ван дер Пул набирает форму к сезону велокросса, тренируясь в Испании. Предполагается, что его первой гонкой в велокроссе станет этап Кубка мира в Хюлсте (Hulst World Cup) 27 ноября. 27-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck ещё не объявил, в каких гонках по велокроссу примет участие. В прошлом году Матье ван дер Пул прервал сезон велокросса после двух гонок из-за травмы спины.

Но пока сезон велокросса 2022/23 не начался, Матье ван дер Пул, который вместе с товарищем по команде Джанни Вермеерсом находится в отеле “Synocrosfera”, согласился стать подопытным для Мэтта Стивенса (Matt Stephens) в тестировании новой модели мощного фена во время съёмок для Zwift Academy.

На видео из соцсетей, которое опубликовал Стивенс, видно, что Матье ван дер Пул превратился в яркого блондина. Как оказалось, его девушка Роксанн Бертельс (Roxanne Bertels), ошиблась со спреем во время домашней парикмахерской сессии.

Матье ван дер Пул: «Моя девушка ошиблась со спреем. Оказалось, что это цвет блонд. Вы привыкнете».

В то время как Матье ван дер Пул впервые в этом сезоне поборется в велокроссе с Томом Пидкоком в Хюлсте, ещё один его главный соперник – Ваут ван Арт объявил, что его сезон велокросса начнётся только 4 декабря с этапа Кубка мира в Антверпене.