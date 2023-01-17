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Матье ван дер Пул в Испании готовится к началу сезона велокросса

Матье ван дер Пул превратился в яркого блондина перед сезоном велокросса

 

 

 

  Матье ван дер Пул набирает форму к сезону велокросса, тренируясь в Испании. Предполагается, что его первой гонкой в велокроссе станет этап Кубка мира в Хюлсте (Hulst World Cup) 27 ноября. 27-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck ещё не объявил, в каких гонках по велокроссу примет участие. В прошлом году Матье ван дер Пул прервал сезон велокросса после двух гонок из-за травмы спины.

 

  Но пока сезон велокросса 2022/23 не начался, Матье ван дер Пул, который вместе с товарищем по команде Джанни Вермеерсом находится в отеле “Synocrosfera”, согласился стать подопытным для Мэтта Стивенса (Matt Stephens) в тестировании новой модели мощного фена во время съёмок для Zwift Academy.

 

  На видео из соцсетей, которое опубликовал Стивенс, видно, что Матье ван дер Пул превратился в яркого блондина. Как оказалось, его девушка Роксанн Бертельс (Roxanne Bertels), ошиблась со спреем во время домашней парикмахерской сессии.

 

Матье ван дер Пул в Испании готовится к началу сезона велокросса

 

  Матье ван дер Пул: «Моя девушка ошиблась со спреем. Оказалось, что это цвет блонд. Вы привыкнете».  

 

  В то время как Матье ван дер Пул впервые в этом сезоне поборется в велокроссе с Томом Пидкоком в Хюлсте, ещё один его главный соперник – Ваут ван Арт объявил, что его сезон велокросса начнётся только 4 декабря с этапа Кубка мира в Антверпене.

 

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel велокросс Alpecin-Deceuninck

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Комментарии

  • Гонщик
    Том Боонен о возможностях Ремк ... (12)
    Гонщик-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Не верю в то, что Ремко возьмет Тур. 

    Возьмëт без особых проблем, судя по той прухе что он демонстрирует и доктора у него видимо не хуже чем у конкурентов , правильной дорогой идëт. 



    Цитата: Sezar
    Фактами я называю объективные показатели мощности, которые он демонстрировал в этом году. Они не хуже обоих топов Тура. Еще немного подшлифует выносливость, частоколы, третью неделю и на Туре 2024 он даст им бой. А пока он может дать им бой на недельках.
    Маршрут рано или поздно подойдет. Всем будет интересно увидеть Ремко на Туре.
    Если учитывать , как он шëл Вуэльту, может и в следующем году попробовать . 

  • Earl57
    Ремко Эвенепул вернулся к трен ... (3)
    Earl57-Фото

    Лучше расскажите как Ван дер Пул блондином стал))

  • Sezar
    Ремко Эвенепул вернулся к трен ... (3)
    Sezar-Фото

    Да и так все было понятно. Надо закрыть гештальт.

  • Sezar
    Том Боонен о возможностях Ремк ... (12)
    Sezar-Фото
    Фактами я называю объективные показатели мощности, которые он демонстрировал в этом году. Они не хуже обоих топов Тура. Еще немного подшлифует выносливость, частоколы, третью неделю и на Туре 2024 он даст им бой. А пока он может дать им бой на недельках.
    Маршрут рано или поздно подойдет. Всем будет интересно увидеть Ремко на Туре.
  • Sezar
    Том Боонен о возможностях Ремк ... (12)
    Sezar-Фото
    Глорство это когда верю потому что верю. В случае Ремко есть масса объективной, выраженной в числах информации и динамика, подтверждающая, что эти результаты не случайны. И это мы говорим о гонщике, прошедшем через тяжелую травму и продолжающем восстанавливаться. Какое же это глорство? Это ровно то что от него рано или поздно ждали.
  • Lucky
    Ремко Эвенепул вернулся к трен ... (3)
    Lucky-Фото
    Капец как завуалированно намекнул, три раза пришлось прочесть что бы понять о чём это он, с таким языком Хирт может и не стать гонцом этой команды
  • rude_rider
    Том Боонен о возможностях Ремк ... (12)
    rude_rider-Фото

    Ладно ладно  затащите Ремко на тур пусть доказывает нам))))

     

  • RVL
    Том Боонен о возможностях Ремк ... (12)
    RVL-Фото

    Такая опора называется глорство. Факт в том, что с маршрутом, судейством и проблемами соперников ремко повезло именно на этой вуэльте. 

  • Earl57
    Том Боонен о возможностях Ремк ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Здесь все слишком очевидно, чтобы веровать.
    Да и вообще с верой - это не ко мне. Я опираюсь на факты.

    Что вы называете фактами? То что он выиграл Вуэльту? Так вон Роглич аж 3 раза ее выигрывал, а Тур выиграть не может. И Саймон Йейтс тоже Вуэльту выигрывал. И что с этого? Победил на чемпионате мира? Сколько людей до Ремко надевали радужную майку. Почему они Тур не выигрывают?

    Сами же говорите, что это зависит от маршрута. А почему вы решили что АСО станет делать маршрут, подходящий для Ремко? Они о своих горняков прежде всего заботятся. И им глубоко и задумчиво наплевать, что здешние товарищи думают об оных французах...

  • Sezar
    Том Боонен о возможностях Ремк ... (12)
    Sezar-Фото

    Здесь все слишком очевидно, чтобы веровать.

    Да и вообще с верой - это не ко мне. Я опираюсь на факты.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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