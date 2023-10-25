Том Пидкок: “Максимум могу выдавать, когда мне нравится, что я делаю”

Том Пидкок о любви к разным дисциплинам велоспорта и шансах на победу в Тур де Франс

Том Пидкок (Tom Pidcock) в этом году стал чемпионом мира в кросс-кантри в маунтинбайке, уже в статусе чемпиона одержал победу на этапе Кубка мира по кросс-кантри в маунтинбайке в Квебеке (Mont-Sainte-Anne), а на шоссе прибавил к списку достижений победу на Страде Бьянке. Также Том Пидкок в 2023 году поднимался на вторую ступень подиума Льеж-Бастонь-Льеж, стал 3-м на Амстел Голд Рэйс.

24-летний британский велогонщик INEOS Grenadiers понимает, что команда ждёт от него победы в Гранд-туре, но не торопится переключать всё внимание на трёхнедельные гонки, о чём рассказал в подкасте Red Bull Just Ride.

Том Пидкок: «Если я хочу выиграть Тур, наверное, мне надо специализироваться на чём-то одном. Но я себя знаю - максимум могу выдавать, когда я счастлив, когда мне нравится то, что я делаю. Поэтому я люблю и другие дисциплины. Конечно, я хочу однажды выиграть Тур де Франс, но для этого необходимо терпение и огромная подготовка.

Со стороны команды чувствуется элемент давления, но я понимал, что так будет, когда подписывал долгосрочный контракт. Я тоже хочу идти к этой цели, но своей дорогой. Хочу добиться всего, что, как я считаю, в моих силах. Сейчас я не готов бороться за победу на Тур де Франс в следующем году. Я должен пройти больше шагов в разных дисциплинах, добиться в них результатов, которые сделают меня более сильным гонщиком».