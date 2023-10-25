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Том Пидкок: “Максимум могу выдавать, когда мне нравится, что я делаю”

Том Пидкок о любви к разным дисциплинам велоспорта и шансах на победу в Тур де Франс

 

 

Том Пидкок (Tom Pidcock) в этом году стал чемпионом мира в кросс-кантри в маунтинбайке, уже в статусе чемпиона одержал победу на этапе Кубка мира по кросс-кантри в маунтинбайке в Квебеке (Mont-Sainte-Anne), а на шоссе прибавил к списку достижений победу на Страде Бьянке. Также Том Пидкок в 2023 году поднимался на вторую ступень подиума Льеж-Бастонь-Льеж, стал 3-м на Амстел Голд Рэйс.

 

24-летний британский велогонщик INEOS Grenadiers понимает, что команда ждёт от него победы в Гранд-туре, но не торопится переключать всё внимание на трёхнедельные гонки, о чём рассказал в подкасте Red Bull Just Ride.

 

Том Пидкок: “Максимум могу выдавать, когда мне нравится, что я делаю”

 

 

Том Пидкок: «Если я хочу выиграть Тур, наверное, мне надо специализироваться на чём-то одном. Но я себя знаю - максимум могу выдавать, когда я счастлив, когда мне нравится то, что я делаю. Поэтому я люблю и другие дисциплины. Конечно, я хочу однажды выиграть Тур де Франс, но для этого необходимо терпение и огромная подготовка.

 

Со стороны команды чувствуется элемент давления, но я понимал, что так будет, когда подписывал долгосрочный контракт. Я тоже хочу идти к этой цели, но своей дорогой. Хочу добиться всего, что, как я считаю, в моих силах. Сейчас я не готов бороться за победу на Тур де Франс в следующем году. Я должен пройти больше шагов в разных дисциплинах, добиться в них результатов, которые сделают меня более сильным гонщиком».

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Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock INEOS Grenadiers

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Комментарии

  • BlAr
    Команда Jumbo-Visma завершила ... (5)
    BlAr-Фото

    Я думаю (более того, уверен), что 3 ГТ они больше не возьмут НИКОГДА!!! И никогда не займут весь пьедестал на одном из них. Всё, поезд ушёл...

  • RVL
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (2)
    RVL-Фото

    "Мы также поговорили с Ремко Эвенепулом и одним из руководителей Soudal Quick Step"

    Это что, имя Лефевра уже зашквар произносить?!)))

  • error
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (2)
    error-Фото

    Про Роглу хорошо сказал... да собственно Роглич и Ван Арт сделали Юмбу топовой командой в последние годы...

    А так во вью ничо нового.. кроме спонсора...

  • Astanaforever
    Сиан Эйтдебрукс нацелен работа ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Конченный этот Сиан в душе по сути. Сам никто, а делает такие заявления. Я бы на месте ген менеджера Боры погнал бы его в шею после таких слов. Чем то этот Сиан, Ремко напоминает свое надменностью.
  • Astanaforever
    Команда Jumbo-Visma завершила ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: BlAr
    Фантастический сезон. Но больше такого не будет...
    Вы думаете, что на сл.год Астана будет феерить во всех крупных гонках со своим новым лидером, молодым талантом, фантастическим,мегаспособным Николя? И Висма будет только подбирать объедки, что останется от Астаны? Ха-ха.
  • sashaney
    Команда Jumbo-Visma завершила ... (5)
    sashaney-Фото
    Цитата: BlAr
    Фантастический сезон. Но больше такого не будет...
    Это, наверное, хорошо. Оставаться на вершине невероятно сложно. Хорошо, что не было тотального доминирования. В таком "маленьком" спорте это зло.
  • дрокер
    Сиан Эйтдебрукс нацелен работа ... (9)
    дрокер-Фото

    Цитата: nightbuster33
    А что,в начале выступления Власова в составе Астаны не было ни Лопеза,и даже Луценко? В составе РУСВЕЛО Власов был подающим надежды и только насточивость Винокурова позволило перейдти ему в команду ПТ.Оставался бы он в рос.команде то никто бы не смог бы заполучить его в свою команду."Блат",он и есть Блат. У Власова  минимальные надежды,перепрыгнуть выше того ,что он имеет сейчас,как бы вы этого ни хотели.

     

    В Астану Александр попал больше благодаря настойчивости Рината. Он выиграл Джиро Био, что согласитесь весомая заявка на ПроТур.

    Что касается перепрыгнуть выше, считаю Александру по силам быть в тройке на любом ГТ, а при удачном стечении обстоятельств и выиграть Джиро или Вуэльту.

    В этом году он был точно не слабее Карапаса, Харта и Хиндли.

  • nightbuster33
    Сиан Эйтдебрукс нацелен работа ... (9)
    nightbuster33-Фото

    Общая оценка,дополнительно к моим последним строчкам комментария:"Власов,как основной генеральщик слабоват..." и "Власов не шибко класный генеральщик...". Об реальности факта я и хотел отметить вопреки всем желающим,кто хотел видеть Власова в  первой строчке конечного протокола в прошедшем сезоне и в будущем. Реальность пока такова,а мечтать никому не вредно.

  • Kay82
    Команда Jumbo-Visma завершила ... (5)
    Kay82-Фото

    Фантастика!!!

  • motte
    Тур Гуанси-2023. Этап 6 (2)
    motte-Фото

    Да в свой день рождения, а Олав?!

    Вот тебе какая шикарная концовка сезона!!!

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