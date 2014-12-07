 Том Пидкок и Ваут ван Арт стартуют на этапе Кубка мира по велокроссу в Дублине 11 декабря

Дублин впервые принимает этап Кубка мира по велокроссу

Дублин ждал возможности провести этап Кубка мира по велокроссу с 2020 года, гонка сначала откладывалась из-за пандемии. Для чемпиона мира по велокроссу, йоркширца Тома Пидкока этот этап Кубка мира будет иметь особое значение, так как его тренер Кур Богартс (Kurt Bogaerts) был тренером сборной Ирландии по велоспорту на шоссе, его спортивный агент – ирландец.

Ирландец и директор команды Trinity Racing Эндрю МакКуэйд (Andrew McQuaid), который в 2018 году он создал и построил вокруг Тома Пидкока команду Trinity Racing. Команда сначала выступала только в велокроссе, а в 2020 году добавила в календарь гонки на шоссе, в 2021 – в маунтинбайке. Том Пидкок выступал в Trinity Racing с 2018 по 2021 год, до тех пор, пока не перешёл в INEOS Grenadiers.

Том Пидкок в интервью Irish Independent назвал этап Кубка мира по велокроссу Дублине своей домашней гонкой: “Эндрю (МакКуэйд) построил вокруг меня Trinity Racing , команда продолжает работать и сейчас. Они фантастически поддерживали меня, в этом плане я крепко связан с Ирландией. Считаю этот этап домашней гонкой. Было бы приятно выиграть, но там будет и Ваут, так что, посмотрим”.

В борьбу на этапе Кубка мира по велокроссу в Дублине также включатся лидер общего зачёта Кубка мира Лауренс Свеек (Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) и уступающий ему в классификации 6 очков Эли Изербит (Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), а также чемпион Европы по велокроссу Майкл Вантауренхаут (Michael Vanthourenhout/Pauwels Sauzen – Bingoal).

Ваут ван Арт начал сезон велокросса 4 декабря, на первой гонке - этапе Кубка мира по велокроссу в Антверпене он занял 2-е место, уступив Матье ван дер Пулу. У Тома Пидкока, который начал сезон велокросса 19 ноября, две победы и одно призовое место.

Трасса этапа в Дублине в основном проложена по траве за исключением одной песчаной секции. При сухой погоде подъём не должен доставлять проблем.

Видео прохождения трассы этапа Кубка мира по велокроссу в Дублине:

Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) не поехал в Дублин, так как находится в тренировочном лагере команды.

Гонки по велокроссу, где встретятся Том Пидкок, Ваут ван Арт и Матье ван дер Пул:

23 декабря. Exact Cross Mol – Zilvermeercross

26 декабря. UCI World Cup Gavere

27 декабря. Superprestige Heusden-Zolder

28 декабря. Superprestige Diegem

30 декабря. Exact Cross Loenhout - Azencross