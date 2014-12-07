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Том Пидкок и Ваут ван Арт стартуют на этапе Кубка мира по велокроссу в Дублине 11 декабря

Дублин впервые принимает этап Кубка мира по велокроссу

 

 

  Дублин ждал возможности провести этап Кубка мира по велокроссу с 2020 года, гонка сначала откладывалась из-за пандемии. Для чемпиона мира по велокроссу, йоркширца Тома Пидкока этот этап Кубка мира будет иметь особое значение, так как его тренер Кур Богартс (Kurt Bogaerts) был тренером сборной Ирландии по велоспорту на шоссе, его спортивный агент – ирландец.

 

  Ирландец и директор команды Trinity Racing Эндрю МакКуэйд (Andrew McQuaid), который в 2018 году он создал и построил вокруг Тома Пидкока команду Trinity Racing. Команда сначала выступала только в велокроссе, а в 2020 году добавила в календарь гонки на шоссе, в 2021 – в маунтинбайке. Том Пидкок выступал в Trinity Racing с 2018 по 2021 год, до тех пор, пока не перешёл в INEOS Grenadiers.

 

 

 Том Пидкок и Ваут ван Арт стартуют на этапе Кубка мира по велокроссу в Дублине 11 декабря

 

Том Пидкок в интервью Irish Independent назвал этап Кубка мира по велокроссу Дублине своей домашней гонкой: “Эндрю (МакКуэйд) построил вокруг меня Trinity Racing , команда продолжает работать и сейчас. Они фантастически поддерживали меня, в этом плане я крепко связан с Ирландией. Считаю этот этап домашней гонкой. Было бы приятно выиграть, но там будет и Ваут, так что, посмотрим”.

 

  В борьбу на этапе Кубка мира по велокроссу в Дублине также включатся лидер общего зачёта Кубка мира Лауренс Свеек (Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) и уступающий ему в классификации 6 очков Эли Изербит (Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), а также чемпион Европы по велокроссу Майкл Вантауренхаут (Michael Vanthourenhout/Pauwels Sauzen – Bingoal).

 

Ваут ван Арт начал сезон велокросса 4 декабря, на первой гонке - этапе Кубка мира по велокроссу в Антверпене он занял 2-е место, уступив Матье ван дер Пулу. У Тома Пидкока, который начал сезон велокросса 19 ноября, две победы и одно призовое место.

 

Трасса этапа в Дублине в основном проложена по траве за исключением одной песчаной секции. При сухой погоде подъём не должен доставлять проблем.

 

Том Пидкок и Ваут ван Арт стартуют на этапе Кубка мира по велокроссу в Дублине 11 декабря

 

 

Видео прохождения трассы этапа Кубка мира по велокроссу в Дублине:

 

 

 

Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) не поехал в Дублин, так как находится  в тренировочном лагере команды.

 

Гонки по велокроссу, где встретятся Том Пидкок, Ваут ван Арт и Матье ван дер Пул:

 

23 декабря. Exact Cross Mol – Zilvermeercross

26 декабря. UCI World Cup Gavere

27 декабря. Superprestige Heusden-Zolder

28 декабря. Superprestige Diegem

30 декабря. Exact Cross Loenhout - Azencross

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Теги к статье: Том Пидкок Ваут ван Арт велокросс

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 16:56 | Регистрация: 7.12.2014

    Трасса этапа в Дублине в основном проложена по траве за исключением одной песчаной секции. При сухой погоде подъём не должен доставлять проблем.

     

    В твиттере пишут, что в Дублине выпал снег. Ожидают, что в воскресенье там будет грязь, много грязи. Даже если снег растает, сухо не будет.

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Вчера, 17:36 | Регистрация: 17.05.2015

      Да нет снега. Сыровато, но где-то по ощущению градусов 5 тепла.Облачно, но солнце пробивается...

  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 17:56 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: Адриен
    Да нет снега. Сыровато, но где-то по ощущению градусов 5 тепла.Облачно, но солнце пробивается...

    Видео с трассы (1 час назад):

    https://twitter.com/CyclingIreland/status/1601569143677145089

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Вчера, 22:07 | Регистрация: 17.05.2015

      Я сейчас в Дублине )))

      1. Имя: Ольга

        Earl57

        Вчера, 22:34 | Регистрация: 7.12.2014

        Я вас умоляю. Гонщики дружно выкладывают видео в твиттере, инстаграме, ютубе с трассы с грязью и снегом на траве, а вы говорите, что ничего этого нет. Видео!!!

        https://www.youtube.com/watch?v=UDo0Q98_0Vs

         

        https://www.youtube.com/watch?v=a6LI1H9xczA

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Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • Earl57
    Том Пидкок и Ваут ван Арт стар ... (5)
    Earl57-Фото

    Я вас умоляю. Гонщики дружно выкладывают видео в твиттере, инстаграме, ютубе с трассы с грязью и снегом на траве, а вы говорите, что ничего этого нет. Видео!!!

    https://www.youtube.com/watch?v=UDo0Q98_0Vs

     

    https://www.youtube.com/watch?v=a6LI1H9xczA

  • Адриен
    Том Пидкок и Ваут ван Арт стар ... (5)
    Адриен-Фото
    Я сейчас в Дублине )))
  • Earl57
    Том Пидкок и Ваут ван Арт стар ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: Адриен
    Да нет снега. Сыровато, но где-то по ощущению градусов 5 тепла.Облачно, но солнце пробивается...

    Видео с трассы (1 час назад):

    https://twitter.com/CyclingIreland/status/1601569143677145089

  • Адриен
    Том Пидкок и Ваут ван Арт стар ... (5)
    Адриен-Фото
    Да нет снега. Сыровато, но где-то по ощущению градусов 5 тепла.Облачно, но солнце пробивается...
  • Earl57
    Том Пидкок и Ваут ван Арт стар ... (5)
    Earl57-Фото

    Трасса этапа в Дублине в основном проложена по траве за исключением одной песчаной секции. При сухой погоде подъём не должен доставлять проблем.

     

    В твиттере пишут, что в Дублине выпал снег. Ожидают, что в воскресенье там будет грязь, много грязи. Даже если снег растает, сухо не будет.

  • s75
    Карлос Родригес: “Если в 2023 ... (4)
    s75-Фото
    В числе явных кандидатов Коннор Свифт и Кастровьехо как многолетний ключевой помощник Берналя в горах. Но мы еще не знаем в каком состоянии будет сам Берналь и вокруг кого будут набирать команду. К маю-июню будет полная определенность по Родригесу и в соответствии с этим определена его роль в ГТ. Уходящий гонщик может получить место в составе, но получит ли статус защищенного в туровской иерархии? Возможно - Вуэльта с уже опробованной системой - сокапитан с полной свободой, но в случае проблем команда долго ждать не будет.

    Квято, Тёрнер и Хейтер - вот Вы и составили "поезд" для Кэва))
  • velodoctor
    Тибо Пино нацелен на Джиро д’И ... (2)
    velodoctor-Фото

    Они столько молодых подняли,интересно будет посмотреть. В ФДЖ не самые сильные капитаны, зато иерархия выстроена отлично. Гаду будучи уже очень перспективным и сильным помогал Пино,  сейчас ему помогают все. 

  • nightbuster33
    Тибо Пино нацелен на Джиро д’И ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Соперники не до конца поймут желание команды,чтобы утвердится и внушить желаемое необходимо трех кратный повтор некоторых моментов статьи,иначе оппоненты могут не обратить внимание на статью.

  • Серафим
    Эган Берналь готовится к сезон ... (8)
    Серафим-Фото
    Самый раз в ливень. Убиться уже окончательно, чего уж там. Я бы сына своего не повез на скорость в таких условиях. Даже при раздутом тщеславии.
  • Даниил
    Филиппо Ганна в 2023 году возв ... (2)
    Даниил-Фото
    Давайте Ван Арт на Джиро победит, тогда посмотрим кто из них троих

    *поедет

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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