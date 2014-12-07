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Том Пидкок – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте-2022

Том Пидкок обошёл Эли Изербита, Ваут ван Арт – 4-й на этапе Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

 

 

  Том Пидкок (Tom Pidcock) одержал победу на этапе Кубка мира по велокроссу, который проводился в нидерландском Хюлсте.  22-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers находился в первой группе на третьем круге, возглавил её, а затем создал просвет.

  Лидер общего зачёта Кубка мира по велокроссу, бельгийский велогонщик Эли Изербит (Eli Iserbyt) из команды  Pauwels Sauzen - Bingoal пытался закрыть просвет, но в итоге финишировал вторым, проиграв Пидкоку на финише 12 секунд. Тройку призёров замкнул нидерландский велогонщик Baloise Trek Lions Ларс ван дер Хаар (Lars van der Haar).

 

Том Пидкок – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

 

Том Пидкок – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

 

Том Пидкок – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

 

Том Пидкок – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

 

Том Пидкок – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

 

Том Пидкок – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

 

Том Пидкок – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

 

Том Пидкок – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

 

  Победитель семи велогонок по велокроссу в этом сезоне Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) потерял время на первом круге из-за проблем с цепью велосипеда, а затем пытался добрать лидеров, но финишировал четвёртым, через 33 секунды после Тома Пидкока.

 

  Эли Изербит остался лидером общего зачёта Кубка мира по велокроссу с 405 очками, на втором месте идёт Майкл Вантуренхаут (Michael Vanthourenhout) c 310 очками, тройку лидеров замыкает Тоон Артс (Toon Aerts) с 297 очками.  

 

  Том Пидкок: «Хорошо чувствовал себя на старте, прибавил и создал просвет, но буквально всего в несколько секунд. Всю гонку Эли просто держался совсем рядом и продолжал давить. Потом, на последних нескольких кругах я начал совершать небольшие ошибки. Думал, что если он приложит чуть больше сил, то может меня догнать.

  На последнем круге не мог прокручивать большую звезду. Проблема была не слишком большой, я просто медленнее проходил спуски, чтобы цепь не соскочила. Просто поехал немного осторожнее. Цепь у Ваута соскочила сразу после старта, я не хотел, чтобы у меня получилось так же.

Конечно, сегодня я был довольно силён. Когда всю гонку едешь впереди, это совсем другое, чем когда сидишь на колесе. Хороший получился результат».

 

UCI World Cup Hulst, 25.27 км. Результаты

 

Том Пидкок &ndash; победитель этапа Кубка мира по велокроссу в ХюлстеТом Пидкок &ndash; победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

 

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Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock Ineos Grenadiers велокросс

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  1. SportSpirit

    Сегодня, 19:55 | Регистрация: 4.05.2019

    Иногда техника устает быстрее человека)

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 20:07 | Регистрация: 7.12.2014

      Да там слетевшая цепь - это полбеды. Главное, что Ваут застрял в медленной группе. И смог выбраться на оперативный простор только после 5-го круга. К тому времени Пидкок и Изербит были уже слишком далеко. При всех талантах Ван Арта догнать их было уже нереально.

  2. Имя: Александр

    Freejazz

    Сегодня, 20:09 | Регистрация: 27.08.2018

    Тут не знаешь, что сказать. С одной стороны - Том молодец, а с другой - если бы не цепь, то все могло быть совсем по другому. Но это жизнь и велокросс (МТБ, там тоже такие фокусы случаются). Поэтому у Тома есть шанс на ЧМ.

     

    Да, у девушек там все было не менее интересно. Все таки у молодых барышень сил к концу не хватает.

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Комментарии

  • Freejazz
    Том Пидкок – победитель этапа ... (3)
    Freejazz-Фото

    Тут не знаешь, что сказать. С одной стороны - Том молодец, а с другой - если бы не цепь, то все могло быть совсем по другому. Но это жизнь и велокросс (МТБ, там тоже такие фокусы случаются). Поэтому у Тома есть шанс на ЧМ.

     

    Да, у девушек там все было не менее интересно. Все таки у молодых барышень сил к концу не хватает.

  • Earl57
    Том Пидкок – победитель этапа ... (3)
    Earl57-Фото
    Да там слетевшая цепь - это полбеды. Главное, что Ваут застрял в медленной группе. И смог выбраться на оперативный простор только после 5-го круга. К тому времени Пидкок и Изербит были уже слишком далеко. При всех талантах Ван Арта догнать их было уже нереально.
  • SportSpirit
    Том Пидкок – победитель этапа ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Иногда техника устает быстрее человека)

  • RVL
    Директор команды Alpecin-Fenix ... (2)
    RVL-Фото

    Можно ещё запретить шоссерам в кроссе гоняться))) для стерильности результата. А трекачам разделки на шоссе

    ..))

  • Виктор Сироткин
    Директор команды Alpecin-Fenix ... (2)
    Виктор Сироткин-Фото

    ещё бы ван Арта уговорили не ехать на ЧМ ради интриги, а то будет как с Формулой 1, где уже всё наизнанку вывернули для привлечения внимания (и не помогает)

  • reforg34
    Ваут ван Арт обошёл Тома Пидко ... (3)
    reforg34-Фото

    После недавного случая с моторчиком, бельгийцам уже нет доверия в велокроссе.
    Жаль что Кэдел Эванс завершил карьеру на МТБ. Это другая дисциплина, но думаю все равно бы без проблем бы побеждал и в велокроссе.

  • Адриен
    Вспомним яркие события велосез ... (23)
    Адриен-Фото
    Любимый гонщик ВСЕХ ВРЕМЕН ! А данное голосование наглядно демонстрирует реальный уровень нынешней велоаудитории. Как сказано у Р.Гамзатова - Если выстрелить в прошлое из пистолета, будущее бабахнет в ответ из пушки...
  • BlAr
    Вспомним яркие события велосез ... (23)
    BlAr-Фото
    Сразу не вспомнил про тупость (иначе и не скажешь) голландок на женской групповой олимпийской гонке. Она покруче будет. Хотя Карапас был тоже хорош!!!
  • Earl57
    Вспомним яркие события велосез ... (23)
    Earl57-Фото

    У вас нет гонщика, который бы нравился вам независимо от того насколько он успешен? Например переживает трудные времена или еще очень молод.

  • BlAr
    Вспомним яркие события велосез ... (23)
    BlAr-Фото

    Для меня такого безусловного момента года, как ЛБЛ в 2020-м, всё же не было. Было много ярких событий, каждое из которых по-своему запомнилось. Приятнее всего, пожалуй, победа Роглича на олимпийской разделке. Доминирование года - безусловно, Погачар. Прикол года - женская групповая гонка на Олимпиаде с точки зрения голландок. Воля к победе - олимпийские успехи Карапаса и Кайзенхофер.

    P.S. Подумав, за небольшим преимуществом выберу всё же женскую олимпийскую групповую гонку. 

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