Том Пидкок – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте-2022

Том Пидкок обошёл Эли Изербита, Ваут ван Арт – 4-й на этапе Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

Том Пидкок (Tom Pidcock) одержал победу на этапе Кубка мира по велокроссу, который проводился в нидерландском Хюлсте. 22-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers находился в первой группе на третьем круге, возглавил её, а затем создал просвет.

Лидер общего зачёта Кубка мира по велокроссу, бельгийский велогонщик Эли Изербит (Eli Iserbyt) из команды Pauwels Sauzen - Bingoal пытался закрыть просвет, но в итоге финишировал вторым, проиграв Пидкоку на финише 12 секунд. Тройку призёров замкнул нидерландский велогонщик Baloise Trek Lions Ларс ван дер Хаар (Lars van der Haar).

Победитель семи велогонок по велокроссу в этом сезоне Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) потерял время на первом круге из-за проблем с цепью велосипеда, а затем пытался добрать лидеров, но финишировал четвёртым, через 33 секунды после Тома Пидкока.

Эли Изербит остался лидером общего зачёта Кубка мира по велокроссу с 405 очками, на втором месте идёт Майкл Вантуренхаут (Michael Vanthourenhout) c 310 очками, тройку лидеров замыкает Тоон Артс (Toon Aerts) с 297 очками.

Том Пидкок: «Хорошо чувствовал себя на старте, прибавил и создал просвет, но буквально всего в несколько секунд. Всю гонку Эли просто держался совсем рядом и продолжал давить. Потом, на последних нескольких кругах я начал совершать небольшие ошибки. Думал, что если он приложит чуть больше сил, то может меня догнать.

На последнем круге не мог прокручивать большую звезду. Проблема была не слишком большой, я просто медленнее проходил спуски, чтобы цепь не соскочила. Просто поехал немного осторожнее. Цепь у Ваута соскочила сразу после старта, я не хотел, чтобы у меня получилось так же.

Конечно, сегодня я был довольно силён. Когда всю гонку едешь впереди, это совсем другое, чем когда сидишь на колесе. Хороший получился результат».

UCI World Cup Hulst, 25.27 км. Результаты



Том Пидкок – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте