Патрик Лефевр: “Ремко Эвенепул обдумывает участие в Джиро + Тур де Франс в 2024 году ”

Патрик Лефевр о маршруте Тур де Франс-2024 и идее Ремко Эвенепула проехать Джиро д’Италия+Тур

Ремко Эвенепул должен дебютировать на Тур де Франс в 2024 году, но, как рассказал глава команды Soudal Quick Step Патрик Лефевр, незаконченное дело с Джиро д’Италия и маршрут итальянского Гранд-тура следующего года заставили 23-летнего бельгийского гонщика задуматься о двух подряд Гранд-турах.

Патрик Лефевр не поддерживает идею Ремко Эвенепула ехать связку Джиро + Тур де Франс, о чём рассказал в интервью Sporza, где также прокомментировал маршрут Тур де Франс-2024.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Alexander Hassenstein / Getty Images - Photo credit: ©Alexander Hassenstein /Getty Images

Патрик Лефевр: «Ремко обсуждал планы со своим спортивным директором Клаасом Лодевиком и тренером Куном Пелгримом. У него остался открытый счёт с Джиро, он обдумывает комбинацию Тур и Джиро. Но затем идут, например, Олимпийские игры. Сочетание Джиро - Тур не кажется мне лучшей идеей.

Это будет первый Тур Ремко, где он не должен ничего доказывать, ему всё позволяется. Разделки в его пользу. Но я уверен, что Йонасу Вингегору они тоже понравились. Тур трудный. Считаю, даже очень трудный, гораздо тяжелее, чем в этом году, и один из самых сложных за последние годы.

Думаю, Тур может решиться на 4-м этапе, хотя это маловероятно. Он закончится в Ницце, но нынешние гонщики пелотона бросаются в борьбу без задних мыслей, всегда идут вперёд.

Я не сомневаюсь в команде. Всегда говорил, что если лидер силён, то и команда сильна. Этапов, которые могут преподнести сюрпризы, совсем не много, мало спринтов, поэтому нам не понадобится брать чистого спринтера. Я не фанат гравийных дорог на Гранд-турах. На таких этапах Тур не выиграешь, но проиграть можно.

Нам надо продумать сбалансированную программу до Тур де Франс. Идея проехать Джиро и Тур не исключается на сто процентов, но и не рекомендуется».

Ремко Эвенепул не присутствовал на презентации маршрута Тур де Франс-2024 и не стал комментировать весь этапы, но отметил в интервью Het Laatste Nieuws, что считает неправильным включение гравийных дорог в маршрут Большой Петли.

Ремко Эвенепул: «Для гравия уже организованы отдельные спортивные мероприятия и чемпионат. Надо ли включать такие гравийные сектора в маршрут Гранд-туров или других обычных гонок? Не думаю, что это необходимо.

Когда я тренируюсь в Пайоттенланд (Pajottenland), бывает, заезжаю в Лёвен ,который не так далеко, и иногда отваживаюсь проехать по такому гравийному участку. Если повезёт, то до некоторой степени рыхлая поверхность затвердеет , тогда будет казаться, что едешь по асфальту».