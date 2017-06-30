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Патрик Лефевр: “Ремко Эвенепул обдумывает участие в Джиро + Тур де Франс в 2024 году ”

Патрик Лефевр о маршруте Тур де Франс-2024 и идее Ремко Эвенепула проехать Джиро д’Италия+Тур

 

 

Ремко Эвенепул должен дебютировать на Тур де Франс в 2024 году, но, как рассказал глава команды Soudal Quick Step Патрик Лефевр, незаконченное дело с Джиро д’Италия и маршрут итальянского Гранд-тура следующего года заставили 23-летнего бельгийского гонщика задуматься о двух подряд Гранд-турах.

 

Патрик Лефевр не поддерживает идею Ремко Эвенепула ехать связку Джиро + Тур де Франс, о чём рассказал в интервью Sporza, где также прокомментировал маршрут Тур де Франс-2024.

 

Патрик Лефевр: “Ремко Эвенепул обдумывает участие в Джиро + Тур де Франс в 2024 году ”

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Alexander Hassenstein / Getty Images - Photo credit: ©Alexander Hassenstein /Getty Images

 

 Патрик Лефевр: «Ремко обсуждал планы со своим спортивным директором Клаасом Лодевиком и тренером Куном Пелгримом. У него остался открытый счёт с Джиро, он обдумывает комбинацию Тур и Джиро. Но затем идут, например, Олимпийские игры. Сочетание Джиро - Тур не кажется мне лучшей идеей.

 

Это будет первый Тур Ремко, где он не должен ничего доказывать, ему всё позволяется. Разделки в его пользу. Но я уверен, что Йонасу Вингегору они тоже понравились. Тур трудный. Считаю, даже очень трудный, гораздо тяжелее, чем в этом году, и один из самых сложных за последние годы.

 

Думаю, Тур может решиться на 4-м этапе, хотя это маловероятно. Он закончится в Ницце, но нынешние гонщики пелотона бросаются в борьбу без задних мыслей, всегда идут вперёд.

 

Я не сомневаюсь в команде. Всегда говорил, что если лидер силён, то и команда сильна. Этапов, которые могут преподнести сюрпризы, совсем не много, мало спринтов, поэтому нам не понадобится брать чистого спринтера. Я не фанат гравийных дорог на Гранд-турах. На таких этапах Тур не выиграешь, но проиграть можно.

 

Нам надо продумать сбалансированную программу до Тур де Франс. Идея проехать Джиро и Тур не исключается на сто процентов, но и не рекомендуется».

 

Ремко Эвенепул не присутствовал на презентации маршрута Тур де Франс-2024 и не стал комментировать весь этапы, но отметил в интервью Het Laatste Nieuws, что считает неправильным включение гравийных дорог в маршрут Большой Петли.

 

Ремко Эвенепул: «Для гравия уже организованы отдельные спортивные мероприятия и чемпионат. Надо ли включать такие гравийные сектора в маршрут Гранд-туров или других обычных гонок? Не думаю, что это необходимо.

 

Когда я тренируюсь в Пайоттенланд (Pajottenland), бывает,  заезжаю в Лёвен ,который не так далеко, и иногда отваживаюсь проехать по такому гравийному участку. Если повезёт, то   до некоторой степени рыхлая поверхность затвердеет , тогда будет казаться, что едешь по асфальту».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Джиро д'Италия-2024

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 03:09 | Регистрация: 30.06.2017

    Ниче Ремко не выиграет. Ни Джиро, тем более ни Тур.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Earl57
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (38)
    Earl57-Фото

    Цитата: Невозмутимый
    А что это отказались от финиша на Елисейских полях? Это ж пиар, это шоу, это столица, это красивая картинка, это традиции в конце концов. К чему этот финиш разделкой, да ещё и на юге Франции?

    Финиш на Елисейских полях будет через пару недель после окончания ТДФ-2024. На олимпийской групповой гонке.

  • Astanaforever
    Йенс Фохт о маршруте Тур де Фр ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Снимите санкции с Лопеса...хватит уже. Инеос выкупит его у Медельина и выиграет с ним тур.
  • Astanaforever
    Патрик Лефевр: “Ремко Эвенепул ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Ниче Ремко не выиграет. Ни Джиро, тем более ни Тур.
  • Astanaforever
    Тадей Погачар о маршруте Тур д ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Если он не будет отвлекаться на весенние классики, заберет тур. Сиваков поможет ему и больше никто. Его спецом и подписали под тур. Так он и сам говорит везде и всем. А Йейтс поедет Вуэльту как Кусс и заберет ее. Ну а Алмейда заберет в легкую Джиро. И будет побит рекорд Висмы если тока Пронский не поедет Джиро.. Груздев не даст соврать.))))))
  • velodoctor
    Йонас Вингегор получил награду ... (5)
    velodoctor-Фото

    Выбрали узкого специалиста, против разнопланового Погачара. Поднимают статус тура?  

  • RVL
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (38)
    RVL-Фото
    Пога доволен
  • EL-Fenomeno
    Йонас Вингегор получил награду ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Поспорил бы: если брать многодневки, не только ГТ, пожалуй да, Йонас вполне и почти №1, если в целом, спортсмены-классики будут, т.е. были даже по хлеще, а ведь ещё и матёрые спринтеры гонялись)
    Да и в самом деле, не понимаю, почему на церемонии вело-оскара, не сделают отдельные премии типа: "лучший спринтер", "лучший горняк", ну а потом само собой более ценные награды "лучший классик" и ЛУЧШИЙ в overall'е.м

     

    P.S.

    Деми всё-таки симпатишная  , ну а Лотте...здАровая гёрла)

  • sashaney
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (38)
    sashaney-Фото
    Цитата: Невозмутимый
    А что это отказались от финиша на Елисейских полях? Это ж пиар, это шоу, это столица, это красивая картинка, это традиции в конце концов. К чему этот финиш разделкой, да ещё и на юге Франции?
    Олимпиада, сэр.
  • Kay82
    Глава команды Jumbo-Visma и Йо ... (8)
    Kay82-Фото

    Погачар уже никакой на туре, я еще удивляюсь что некоторые верят в него 

  • motte
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (38)
    motte-Фото

    Вот как выглядит 9 этап гравия , 30 с хвостиком км

     

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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