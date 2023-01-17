Ремко Эвенепул: "На Джиро д’Италия-2023 нацелен бороться за подиум"

Ремко Эвенепул сам выберет большую часть гонщиков для состава команды Soudal-Quick-Step на Джиро д’Италия-2023

Победитель Вуэльты Испании-2022, чемпион мира Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) в 2023 году нацелен бороться за подиум на Джиро д’Италия, где также ставит задачу выиграть минимум одну из трёх разделок и горный этап.

В интервью бельгийскому каналу VTM channel Ремко Эвенепул рассказал, что генеральный менеджер команды Soudal Quick-Step Патрик Лефевр и спортивные директора команды дали ему право самому выбрать пять из семи гонщиков, которые поедут вместе с ним итальянский Гранд-тур.

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Ремко Эвенепул: «Я назову три четверти состава команды. Два из восьми мест будет распределять руководство команды и Патрик Лефевр. Выбор будет основываться на индивидуальной программе сезона, тому, кто будет лучше готов, у кого будут желание и форма.

Я хочу выиграть, по меньшей мере, один этап, желательно одну из трёх индивидуальных гонок. Ещё хотел бы также выиграть горный этап, так что нацелен на две победы на этапах. А потом буду бороться за топ-3 генеральной классификации, место на подиуме.

Джиро – совершенно другая гонка по сравнению с Вуэльтой, в маршруте Джиро у гор свои особенности. Всегда надо быть реалистом. Думаю, финиш на подиуме Гранд-тура - уже большое достижение».

Сезон 2023 года Ремко Эвенепул начнёт 22 января в Аргентине с Вуэльты провинции Сан-Хуан.