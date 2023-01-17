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Ремко Эвенепул: "На Джиро д’Италия-2023 нацелен бороться за подиум"

Ремко Эвенепул сам выберет большую часть гонщиков для состава команды Soudal-Quick-Step на Джиро д’Италия-2023

 

 

  Победитель Вуэльты Испании-2022, чемпион мира Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) в 2023 году нацелен бороться за подиум на Джиро д’Италия, где также ставит задачу выиграть минимум одну из трёх разделок и горный этап.

 

  В интервью бельгийскому каналу VTM channel Ремко Эвенепул рассказал, что генеральный менеджер команды Soudal Quick-Step Патрик Лефевр и спортивные директора команды дали ему право самому выбрать пять из семи гонщиков, которые поедут вместе с ним итальянский Гранд-тур.

 

Ремко Эвенепул: "На Джиро д’Италия-2023 нацелен бороться за подиум"

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

  Ремко Эвенепул: «Я назову три четверти состава команды. Два из восьми мест будет распределять руководство команды и Патрик Лефевр. Выбор будет основываться на индивидуальной программе сезона, тому, кто будет лучше готов, у кого будут желание и форма.

 

Я хочу выиграть, по меньшей мере, один этап, желательно одну из трёх индивидуальных гонок. Ещё хотел бы также выиграть горный этап, так что нацелен на две победы на этапах. А потом буду бороться за топ-3 генеральной классификации, место на подиуме.

 

  Джиро – совершенно другая гонка по сравнению с Вуэльтой, в маршруте Джиро у гор свои особенности. Всегда надо быть реалистом. Думаю, финиш на подиуме Гранд-тура -  уже большое достижение».

 

Сезон 2023 года Ремко Эвенепул начнёт 22 января в Аргентине с Вуэльты провинции Сан-Хуан.

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal-Quick-Step Джиро д'Италия

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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