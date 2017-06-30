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38-летний Грег Ван Авермат завершит карьеру профессионального велогонщика на классике Париж - Тур -2023

Грег Ван Авермат: «В велоспорте не бывает подарков, этим он мне и нравится»

 

38-летний Грег Ван Авермат завершит карьеру профессионального велогонщика на классике Париж-Тур -2023

 Photo Credit: A.S.O.

 

8 октября на классике Париж-Тур-2023 38-летний бельгийский гонщик команды AG2R Citroen Грег Ван Авермат поставит точку в 17-летней карьере, за которую одержал 42 победы. Самые  главные - золотая медаль в групповой гонке на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, победа в классике - Монументе Париж-Рубэ в 2017, два этапа Тур де Франс.  

 

Грег Ван Авермат начал выступать в 2006 году в континентальной бельгийской команде Bodysol, в 2007 году подписал первый профессиональный контракт с командой Predictor-Lotto, главные победы своей карьеры одержал, выступая в команде BMC (c 2011 по 2018).

 

2017 год стал самым успешных в карьере Грега Ван Авермата - он выиграл Омлоп Хет Ниусблад, Е3 Харельбеке, Гент-Вевельгем и Париж-Рубэ, занял 2-е место на Туре Фландрии и Страде Бьянке. На Туре Фландрии он трижды поднимался на подиум -  занимал 2-е место в 2014 и 2017, третье - в 2015 и 2021 годах.   

 

После победы на Гран-при Монреаля в 2019 Грег Ван Авермат смог поднять руки в победном жесте только в этом году, на майской однодневной гонке «Boucles de l'Aulne - Châteaulin». Однако в целом весенняя кампания классик расстроила бельгийского гонщика отсутствием результатов, и он решил, что этот сезон станет последним в карьере.

 

 

Грег Ван Авермат: «Буду счастлив, если получится финишировать на хорошей ноте. У меня всё ещё есть амбиции бороться за победу. Всегда был на это нацелен, и Париж-Тур-2023 не будет исключением. Это первая крупная классика, на которой я одержал победу в 2011. К тому же сейчас я выступаю во французской команде.

 

Всегда с огромным удовольствием ездил на велосипеде, но  результаты больше не удовлетворяют, да и возраст мне не помогает. Принял решение после Классик, но рад, что выступаю до конца сезона. Велоспорт  - моя страсть. Мне нелегко уходить, хотя понимаю, что когда-то это должно было случиться. У меня была хорошая карьера, 17 лет,  горжусь всем, чего достиг. В велоспорте не бывает подарков до самого конца, этим он мне и нравится. Если ты в хорошей форме, ты впереди, если нет - позади.  

 

Люди  помнят только победы.  Но конкурентоспособность была ключевой в моей карьере , у меня много мест в топ-10. Это постоянство всегда было для меня важно».

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Теги к статье: Грег Ван Авермат Greg Van Avermaet AG2R Citroen

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:35 | Регистрация: 30.06.2017

    Он, Кэвендиш, Леон Санчес, Саган, ..такие имена уходят из велоспорта.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    38-летний Грег Ван Авермат зав ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Он, Кэвендиш, Леон Санчес, Саган, ..такие имена уходят из велоспорта.
  • VeloVelo
    Coppa Bernocchi-2023. Результа ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Совсем сбежали победы от Квиков. И не удивительно, почему-то.

  • M-07
    Примож Роглич подтвердил, что ... (55)
    M-07-Фото
    Эванс же, после перехода в BMC выиграл долгожданный Тур, единственный ГТ в карьере.
  • EL-Fenomeno
    Команда UAE Team Emirates подп ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото
    Согласен, но надо ещё вспомнить, что этот молодой мексиканец выиграл все 4 призовые/наградные майки на Tour de l’Avenir, что показывает его универсализм + разноплановость.
  • kabachok
    Примож Роглич подтвердил, что ... (55)
    kabachok-Фото
    Кончик, отработанный материал - это когда ты типа едешь за четвертой Вуэльтой, а в итоге победу празднует твой грегари.
  • Гонщик
    Примож Роглич подтвердил, что ... (55)
    Гонщик-Фото

    Цитата: motte
    Цитата: Гонщик
    Цитата: kabachok
    Бочковозом в Эмираты? Будет земляку воду возить в горах.
    Скорее наоборот , ибо Пога уже отработанный материал и Тур ему более не светит , патиссон .

    Зря вы так
    Тадей какую шикарную весну нам показал, отобрав Фландрию у двух гуру, которые ваны, как бы не падение...но, БЫ, к сожалению, здесь не канает.
    Я же конкретно про Тур , где он показал слабость втрой год подряд , буду только рад близкой борьбе хотя-бы трёх претендентов , а не очередному разгрому от Вини ...

  • MVDP
    Петер Саган завершил карьеру ... (7)
    MVDP-Фото
    Но это ведь не отменяет факта, что у словенцев шикарная школа?
  • Александра
    Петер Саган завершил карьеру ... (7)
    Александра-Фото

    Ох, казалось, только недавно начал...
    Петер действительно уже все всем доказал. Для меня победитель Париж - Рубэ - это знак золотой пробы на все времена. Пойду в инсту, наставлю сердечек.)

    Было же время, когда у Тинькова гонялись Контадор и Саган. Как будто в другой жизни.

     

  • Yuriy 17
    Петер Саган завершил карьеру ... (7)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: error
    Шикарная у словенцев школа.  Петя - глыба.

    Петя Саган немножко не словенец

  • BlAr
    Примож Роглич подтвердил, что ... (55)
    BlAr-Фото
    Есть у меня такое подозрение, что уже на Ломбардии Тадей даст остальным прикурить...

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