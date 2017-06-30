38-летний Грег Ван Авермат завершит карьеру профессионального велогонщика на классике Париж - Тур -2023

Грег Ван Авермат: «В велоспорте не бывает подарков, этим он мне и нравится»

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8 октября на классике Париж-Тур-2023 38-летний бельгийский гонщик команды AG2R Citroen Грег Ван Авермат поставит точку в 17-летней карьере, за которую одержал 42 победы. Самые главные - золотая медаль в групповой гонке на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, победа в классике - Монументе Париж-Рубэ в 2017, два этапа Тур де Франс.

Грег Ван Авермат начал выступать в 2006 году в континентальной бельгийской команде Bodysol, в 2007 году подписал первый профессиональный контракт с командой Predictor-Lotto, главные победы своей карьеры одержал, выступая в команде BMC (c 2011 по 2018).

2017 год стал самым успешных в карьере Грега Ван Авермата - он выиграл Омлоп Хет Ниусблад, Е3 Харельбеке, Гент-Вевельгем и Париж-Рубэ, занял 2-е место на Туре Фландрии и Страде Бьянке. На Туре Фландрии он трижды поднимался на подиум - занимал 2-е место в 2014 и 2017, третье - в 2015 и 2021 годах.

После победы на Гран-при Монреаля в 2019 Грег Ван Авермат смог поднять руки в победном жесте только в этом году, на майской однодневной гонке «Boucles de l'Aulne - Châteaulin». Однако в целом весенняя кампания классик расстроила бельгийского гонщика отсутствием результатов, и он решил, что этот сезон станет последним в карьере.

Грег Ван Авермат: «Буду счастлив, если получится финишировать на хорошей ноте. У меня всё ещё есть амбиции бороться за победу. Всегда был на это нацелен, и Париж-Тур-2023 не будет исключением. Это первая крупная классика, на которой я одержал победу в 2011. К тому же сейчас я выступаю во французской команде.

Всегда с огромным удовольствием ездил на велосипеде, но результаты больше не удовлетворяют, да и возраст мне не помогает. Принял решение после Классик, но рад, что выступаю до конца сезона. Велоспорт - моя страсть. Мне нелегко уходить, хотя понимаю, что когда-то это должно было случиться. У меня была хорошая карьера, 17 лет, горжусь всем, чего достиг. В велоспорте не бывает подарков до самого конца, этим он мне и нравится. Если ты в хорошей форме, ты впереди, если нет - позади.

Люди помнят только победы. Но конкурентоспособность была ключевой в моей карьере , у меня много мест в топ-10. Это постоянство всегда было для меня важно».