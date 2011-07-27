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Грег Ван Авермат и Михаэль Шэр переходят в команду AG2R La Mondiale

Грег Ван Авермат и Михаэль Шэр подписали 3-летний контракт с командой AG2R La Mondiale

 

 

  35-летний бельгийский гонщик, Олимпийский чемпион, Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet) и 33-летний швейцарский гонщик Михаэль Шэр (Michaël Schär), выступающие сейчас в команде CCC, подписали трёхлетний контракт с французской командой AG2R La Mondiale (которая с 2021 года будет называться AG2R CITROËN).

 

Грег Ван Авермат и Михаэль Шэр переходят в команду AG2R La Mondiale

 

  Грег Ван Авермат: «Я счастлив и мотивирован начать новый этап. 10 прекрасных лет я провёл в команде Джима Очовича, а теперь передо мной новый вызов.

 

  Я счастлив, что Венсан Лавеню (генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale) показал, насколько уверен во мне. Я намерен приложить все силы, чтобы добиться высоких результатов. Меня особенно вдохновляет перспектива работать с Оливером Насеном, бороться вместе с ним за победы на классиках.

 

  Моя цель остаётся прежней – побеждать на гонках, таких, как Тур Фландрии или Париж-Рубэ, на этапах Тур де Франс, или носить жёлтую майку лидера как можно дольше».

 

  Михаэль Шэр: «Очень рад начать новую главу карьеры. Меня привлёк спортивный проект, представленный настоящим энтузиастом велоспорта Венсаном Лавеню.

 

   Я живу в том же городе, что и Матиас Франк, и он всегда восторженно рассказывал мне о команде AG2R La Mondiale. Мы сможем добиться успехов, особенно в классиках с дуэтом Грега Ван Авермата, с которым я выступаю с 2011 года, и Оливера Насена.   Буду счастлив помогать им в достижении высоких целей».

 

  Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R: «С огромным удовольствием мы подписали контракты с Грегом Ван Аверматом и Михаэлем Шэром. Грег – великий чемпион, проявляющий невероятную стабильность на высоком уровне. Его опыт, страсть, упорная работа важны для развития нашего проекта. Он станет примером молодым гонщикам. Его дружба с Оливером Насеном, с которым они иногда тренируются вместе, станет дополнительным преимуществом.

 

 Михаэль Шэр – один из лучших товарищей по команде во всём пелотоне. Он – бесценный гонщик, в том, что касается защиты наших лидеров, будь то многодневная гонка или классика. Он также отличный раздельщик. Благодаря своему опыту он будет лоцманом команды».

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Теги к статье: Грег Ван Авермат Greg Van Avermaet CCC

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 15:57 | Регистрация: 27.07.2011

    Мдааа..походу мало кто верит в него

  2. Pi-man

    Сегодня, 15:58 | Регистрация: 25.05.2017

    Эхх...
    Причины и результаты переходов у всех разные, а слова обе стороны говорят всегда одинаковые.

    Удачи Ван Авермату...

  3. Имя: Julia

    SportSpirit

    Сегодня, 16:05 | Регистрация: 4.05.2019

    А я вижу подписание Грега в AG2R с позитивной стороны. Особенно учитывая все трудности ВMC-CCC последних сезонов и возраст. Спортивная форма и мотивация при нем. Если, как пишут, они с Нассеном еще и в хороших дружеских отношениях, может получиться отличный танден на классики. 

     

     

  4. Имя: Константин

    Konstantin41

    Сегодня, 17:38 | Регистрация: 4.07.2017

    Значит, ССС уже точно всё?

    1. Имя: Олег

      levonardo

      Сегодня, 18:44 | Регистрация: 23.05.2017

      ССС точно всё. А вот manuela foundation очень может быть. К старту ТДФ вроде как должны раскрыть карты.

  5. Имя: Veloster

    veloster

    Сегодня, 17:42 | Регистрация: 4.01.2018

    Что-то подобное кажется уже слышал.

    Теперь мы с Трентином всех нагнем, ведь мы же будем двойную карту разыгрывать. Теперь вместо Трентина - Насен. Тоже наверное обрадовался, что лидерство на классиках надо будет делить.

  6. Имя: Алексей

    Evergreen

    Сегодня, 20:25 | Регистрация: 5.08.2020

    ГВА закончился... Вместе с Саганом, к сожалению.

  7. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 20:26 | Регистрация: 18.09.2014

    Сначала прочла про переход Барде, а потом эту новость. Возможно, что контракт Барде «променяли» на контракт Авермата, наверное, он подороже будет. И все равно, думаю, Барде это пойдет на пользу. Насчет Грега не уверена, посмотрим.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
    1. Имя: Алишер

      старт-шоссе 82

      Сегодня, 20:56 | Регистрация: 8.07.2013

      А если немного переиначить крылатую фразу Г.С.Померанца (........) и ответ на эти непонятные переходы поискать именно в ней?

  8. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 21:35 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: Evergreen
    ГВА закончился... Вместе с Саганом, к сожалению.

    Откуда такие выводы?))) На них датчик есть, или вы в курсе их физических кондиций? Или вы хотите сказать, что в Ла Мондиаль сидят балбесы, которые контракт на 3 года дают в силу собственного невежества?)

  9. Rokka

    Сегодня, 21:51 | Регистрация: 23.01.2016

    Судя по комментариям самого Грега он сам решился на этот ход. В той команде и стабильности нет из за постоянных проблем со спонсорами, да и его особо некому возить. Делить полномочия с Ильнуром видимо не особо его радует. Тем более что Пэдди тоже покидает ССС

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Комментарии

  • Earl57
    Роман Барде переходит в велоко ... (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Более чем странный переход, Санвеб не горняцкая команда ,что ему там делать?

    Барде как классик-однодневщик совсем не рассматривается?

  • Rokka
    Грег Ван Авермат и Михаэль Шэр ... (11)
    Rokka-Фото
    Судя по комментариям самого Грега он сам решился на этот ход. В той команде и стабильности нет из за постоянных проблем со спонсорами, да и его особо некому возить. Делить полномочия с Ильнуром видимо не особо его радует. Тем более что Пэдди тоже покидает ССС
  • Rokka
    Роман Барде переходит в велоко ... (10)
    Rokka-Фото
    Цитата: старт-шоссе 82
    Более чем странный переход, Санвеб не горняцкая команда ,что ему там делать?
    Работать на нового капитана, и припахивать на него молодых. Барде единственный кого санвеб смог потянуть на такую роль
  • Ice
    Грег Ван Авермат и Михаэль Шэр ... (11)
    Ice-Фото

    Цитата: Evergreen
    ГВА закончился... Вместе с Саганом, к сожалению.

    Откуда такие выводы?))) На них датчик есть, или вы в курсе их физических кондиций? Или вы хотите сказать, что в Ла Мондиаль сидят балбесы, которые контракт на 3 года дают в силу собственного невежества?)

  • старт-шоссе 82
    Грег Ван Авермат и Михаэль Шэр ... (11)
    старт-шоссе 82-Фото
    А если немного переиначить крылатую фразу Г.С.Померанца (........) и ответ на эти непонятные переходы поискать именно в ней?
  • старт-шоссе 82
    Роман Барде переходит в велоко ... (10)
    старт-шоссе 82-Фото

    Более чем странный переход, Санвеб не горняцкая команда ,что ему там делать?

  • Александра
    Грег Ван Авермат и Михаэль Шэр ... (11)
    Александра-Фото
    Сначала прочла про переход Барде, а потом эту новость. Возможно, что контракт Барде «променяли» на контракт Авермата, наверное, он подороже будет. И все равно, думаю, Барде это пойдет на пользу. Насчет Грега не уверена, посмотрим.
  • Evergreen
    Грег Ван Авермат и Михаэль Шэр ... (11)
    Evergreen-Фото

    ГВА закончился... Вместе с Саганом, к сожалению.

  • Student
    Роман Барде переходит в велоко ... (10)
    Student-Фото
    Так АжиДуза вроде и Латура потеряли уже...
  • Evergreen
    Роман Барде переходит в велоко ... (10)
    Evergreen-Фото

    Похоже это потеря веры в себя как генеральщика. Санвеб с точки зрения борьбы за ГК на многодневках вариант так себе, голландцы-горняки оттуда уходят, остаются одни вольные стрелки. Я честно говоря не вижу, в каком амплуа там Барде себя может найти. 

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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