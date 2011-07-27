Грег Ван Авермат и Михаэль Шэр переходят в команду AG2R La Mondiale

Грег Ван Авермат и Михаэль Шэр подписали 3-летний контракт с командой AG2R La Mondiale

35-летний бельгийский гонщик, Олимпийский чемпион, Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet) и 33-летний швейцарский гонщик Михаэль Шэр (Michaël Schär), выступающие сейчас в команде CCC, подписали трёхлетний контракт с французской командой AG2R La Mondiale (которая с 2021 года будет называться AG2R CITROËN).

Грег Ван Авермат: «Я счастлив и мотивирован начать новый этап. 10 прекрасных лет я провёл в команде Джима Очовича, а теперь передо мной новый вызов.

Я счастлив, что Венсан Лавеню (генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale) показал, насколько уверен во мне. Я намерен приложить все силы, чтобы добиться высоких результатов. Меня особенно вдохновляет перспектива работать с Оливером Насеном, бороться вместе с ним за победы на классиках.

Моя цель остаётся прежней – побеждать на гонках, таких, как Тур Фландрии или Париж-Рубэ, на этапах Тур де Франс, или носить жёлтую майку лидера как можно дольше».

Михаэль Шэр: «Очень рад начать новую главу карьеры. Меня привлёк спортивный проект, представленный настоящим энтузиастом велоспорта Венсаном Лавеню.

Я живу в том же городе, что и Матиас Франк, и он всегда восторженно рассказывал мне о команде AG2R La Mondiale. Мы сможем добиться успехов, особенно в классиках с дуэтом Грега Ван Авермата, с которым я выступаю с 2011 года, и Оливера Насена. Буду счастлив помогать им в достижении высоких целей».

Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R: «С огромным удовольствием мы подписали контракты с Грегом Ван Аверматом и Михаэлем Шэром. Грег – великий чемпион, проявляющий невероятную стабильность на высоком уровне. Его опыт, страсть, упорная работа важны для развития нашего проекта. Он станет примером молодым гонщикам. Его дружба с Оливером Насеном, с которым они иногда тренируются вместе, станет дополнительным преимуществом.

Михаэль Шэр – один из лучших товарищей по команде во всём пелотоне. Он – бесценный гонщик, в том, что касается защиты наших лидеров, будь то многодневная гонка или классика. Он также отличный раздельщик. Благодаря своему опыту он будет лоцманом команды».