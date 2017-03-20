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Грег Ван Авермат: «На Туре Фландрии большую роль будет играть тактика»

Грег Ван Авермат одерживает вторую победу на классике в этом сезоне

 

  Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet) одержал вторую победу на классике в этом сезоне, выиграв Е3 Харельбеке-2017 после того, как месяц назад выиграл Омлоп Хет Ниусблад.

 

 Photo © BMC Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

 

 31-летний бельгийский гонщик команды BMC, а также бельгийский гонщик команды AG2R La Mondiale Оливер Насен отреагировали на атаку Филиппа Жильбера за 68 км до финиша, сформировав ставший победным отрыв. Они прошли гонщиков раннего отрыва. А за 37 км до финиша атака Грега Ван Авермата, за которым усидели Жильбер и Насен, помогла оторваться от попутчиков по отрыву.

 

  За 10 км до финиша преимущество тройки лидеров составляло 2 минуты. На последнем километре Ван Авермат, Жильбер и Насен начали следить друг за другом, первым атаковал Оливер Насен, но ему не удалось противостоять Ван Авермату и Жильберу. Ускорение олимпийского чемпиона Грега Ван Авермата позволило ему обойти действующего чемпиона Бельгии Филиппа Жильбера и взять победу.

 

По итогам Е3 Харельбеке-2017 Грег Ван Авермат возглавил индивидуальный рейтинг Мирового тура UCI.

 

 Грег Ван Авермат: «Конечно, это не гонка-Монумент, но я знал, как трудно здесь выиграть. С 2008 года я только один раз стоял на подиуме этой классики, что говорит само за себя. Каждый год я возвращался на эту гонку с большими надеждами, и каждый год выиграть её не удавалось. Я счастлив, что сейчас, в начале сезона, у меня уже две победы на классиках. Я говорил , что Тур Фландрии – моя большая цель. Но он ещё впереди, будет приятно стартовать, имея две победы на домашних гонках.

 

  Было нелегко тянуть после Тигемберга, когда Фил атаковал, но это гонка. Мне надо было бороться, используя то оружие, которое у меня есть. Приехать на финиш с двумя гонщиками лучше, чем с тремя. Когда Фил яростно атаковал, шла борьба один на один. Мы хорошо сработались с Оливером и Филом. Мы рады, что финишировали на подиуме. Мы с Филом – гонщики одного типа, поэтому было нелегко принимать верные решения, когда мы выступали в одной команде. Для меня Фил – великий чемпион. Было классно уехать с ним, потому что он всегда выкладывается на 100%. Когда он был в моей команде, я не мог поехать за ним. Сегодня я сразу отреагировал на его ускорение, потому что он выступает уже в другой команде.

 

  Наша команда выступила намного лучше, чем на Милан-Сан-Ремо. Тогда я тоже совершил ошибку – в критический момент не был на нужной позиции, но сегодня всё прошло хорошо. Даниэль Осс – один из сильнейших гонщиков в пелотоне, я доверяю  ему, а также Стефану Кюнгу и Жампи Друкеру. У нас нет такой команды как Quick Step Floors, но у нас есть сильные гонщики, на которых я могу полностью положиться.

 

  Петер упал, но он остаётся фаворитом на Тур Фландрии. Я в отличной форме, но мой уровень ниже, чем у Петера. Я не боюсь уезжать вместе с ним, потому что если атакует сильный гонщик, то гонку ехать интереснее, и для меня это лучше.

 Тур Фландрии более протяжённый, там часто падает скорость, и уехать рано не получится. Мне придётся ждать Тайенберга, Коппенбегра и Кваремонта. Я не смогу закрывать каждую атаку. Большую роль будет играть тактика».

 

Результаты Е3 Харельбеке-2017

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Теги к статье: Грег Ван Авермат E3 Харельбеке E3 Harelbeke классика гонка Мирового тура

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20 - 26 марта 2017

Volta Ciclista a Catalunya

23 - 26 марта 2017

Settimana Internazionale Coppi e Bartali

26 марта 2017

Gent-Wevelgem

28 - 30 марта 2017

Driedaagse De Panne-Koksijde

2 апреля 2017

Ronde van Vlaanderen

3 - 8 апреля 2017

Vuelta al Pais Vasco


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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Результаты Е3 Харельбеке-2017 (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Колесниал ГВА или нет, но Жильбера жаль при любых раскладах. И если жена Двоорс ван Влаандерен он был очень рад победе комрада по команде Лампаерта, то тут уже совсем другая история (с повторением правдаконцовки для Фил Жила): и гонка рангом намного выше, и опять второе место.

    А вот кто обиделся наверное больше всех так это Дабридж - он опять четвертый))) Но дваждый 4-й за одну неделю на бельгийских классиках - уже показатель хорошей стабильности sarcastic

    P.S.

    Кто забыл напоимнаю: ГВА и Фил Жил выступали за одну команду с 2012 по 2016

    Цитата: ezhachok
    З.Ы.
     Жильбер - новый лидер Квикстеп на Северные классики?

    Может даже и на Арденские также...ждёт свое любимого Амстелла

  • Student
    Результаты Е3 Харельбеке-2017 (16)
    Student-Фото
    Цитата: Ser Gio
    Я бы сказал, что большой фейл Пети - подписание контракта с более слабой командой ради большей з/п. Явно не хватает поддержки, что на МСР, когда у Ская и Квиков были запасные варианты в спринте, так и тут - против Квиков тяжело будет.
    Ну в серьёзной команде врятли дадут ему привести всех своих друзей, а команда на классике у него есть, глупо считать, что кому-то будет по силам что-то предложить квикам, которые не один год строились.
  • Student
    Алехандро Вальверде, Крис Фрум ... (1)
    Student-Фото
    Для меня самое интересное, что мол многие дорекали Мувистару, что в межсезонье не кого не подписали, а по итогу Солер и Фернандес обы молодых парня, каждый из них моложе Кинтаны. Вот поезд у них на Туре будет, аж загляденье...
  • Student
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (23)
    Student-Фото
    Цитата: motte
    Это точно!
    На отдых Крнтадору...но еще Тур Страны Басков покатит в начале апреля
    Можно подумать он сильно устал, если бы он так на Романдии выглядел, тогда да. А так, не о чем...
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (23)
    EL-Fenomeno-Фото

    Призовая трйока этапа=призовая тройка итогового подиума в Барселоне (ну может по местах будут изменения, но не по фамилиях; хотя хочется чтобы Балаверде остался именно №1).

    Гора финальная прям на загледенье, таких ну ТдФ не буде...увы(((

    Цитата: Meilleur
    Цитата: collega2011
    3 богатыря.Вальаерде--красава!!!
    Не победит Конта Фрумма--кто-то другой победит,диалектикаbiggrin

    Кстати, Фрум отдержался без команды, т.е. так, как тебе нравится.

    Потому что это только Тур Каталонии, а не Тур де Франс. И тут Фруми борится скорее всего только за подиум, а не за итоговую победу. Хотя перед стартом этой Вуэльты думал что "первым" капитаном в СКАЙе будет Ланда, а его совсем уже не видно (даже в ТОП 10 нету)

  • segun70
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (23)
    segun70-Фото

    Цитата: LLL

    У комментатора проскочило имя Тинькова во время репортажа. Не ушел значит совсем банкир, сохранил интерес. 

    Не знаю, что комментатор про Тинькова говорил, но то что Тиньков 20.03 в своем инстаграмме назвал Конту старым испанским дер-мом, которое уже никогда ничего не выиграет, как то опустило Т-ва в моих глазах

    http://www.marca.com/en/more-sports/2017/03/20/58d02544468aeb162c8b4613.html

  • RVL
    Результаты Е3 Харельбеке-2017 (16)
    RVL-Фото

    Это мы еще должны увидеть. Пока Петя в порядке. как всегда примерно 50/50..

    и огромная интрига!

    зы. 50/50 ПОДИУМ!!!

  • Ser Gio
    Результаты Е3 Харельбеке-2017 (16)
    Ser Gio-Фото
    Я бы сказал, что большой фейл Пети - подписание контракта с более слабой командой ради большей з/п. Явно не хватает поддержки, что на МСР, когда у Ская и Квиков были запасные варианты в спринте, так и тут - против Квиков тяжело будет.
  • RVL
    Результаты Е3 Харельбеке-2017 (16)
    RVL-Фото
    большой фейл Пети, это то , что он не поехал ОИ на шоссе...мог бы расставить все точки над "i" в Бразилии.
    имхо
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (23)
    RVL-Фото
    Конта тоже! мы это любим!

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 998
2 Саган П. (Svk) (BOH) 890
3 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
4 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
6 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 670
7 Деннис Р. (Aus) (BMC) 653
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
9 Энао С. (Col) (SKY) 607
10 Дюмулин Т. (Ned) (Sun) 541

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