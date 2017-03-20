Грег Ван Авермат: «На Туре Фландрии большую роль будет играть тактика»

Грег Ван Авермат одерживает вторую победу на классике в этом сезоне

Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet) одержал вторую победу на классике в этом сезоне, выиграв Е3 Харельбеке-2017 после того, как месяц назад выиграл Омлоп Хет Ниусблад.

Photo © BMC Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

31-летний бельгийский гонщик команды BMC, а также бельгийский гонщик команды AG2R La Mondiale Оливер Насен отреагировали на атаку Филиппа Жильбера за 68 км до финиша, сформировав ставший победным отрыв. Они прошли гонщиков раннего отрыва. А за 37 км до финиша атака Грега Ван Авермата, за которым усидели Жильбер и Насен, помогла оторваться от попутчиков по отрыву.

За 10 км до финиша преимущество тройки лидеров составляло 2 минуты. На последнем километре Ван Авермат, Жильбер и Насен начали следить друг за другом, первым атаковал Оливер Насен, но ему не удалось противостоять Ван Авермату и Жильберу. Ускорение олимпийского чемпиона Грега Ван Авермата позволило ему обойти действующего чемпиона Бельгии Филиппа Жильбера и взять победу.

По итогам Е3 Харельбеке-2017 Грег Ван Авермат возглавил индивидуальный рейтинг Мирового тура UCI.

Грег Ван Авермат: «Конечно, это не гонка-Монумент, но я знал, как трудно здесь выиграть. С 2008 года я только один раз стоял на подиуме этой классики, что говорит само за себя. Каждый год я возвращался на эту гонку с большими надеждами, и каждый год выиграть её не удавалось. Я счастлив, что сейчас, в начале сезона, у меня уже две победы на классиках. Я говорил , что Тур Фландрии – моя большая цель. Но он ещё впереди, будет приятно стартовать, имея две победы на домашних гонках.

Было нелегко тянуть после Тигемберга, когда Фил атаковал, но это гонка. Мне надо было бороться, используя то оружие, которое у меня есть. Приехать на финиш с двумя гонщиками лучше, чем с тремя. Когда Фил яростно атаковал, шла борьба один на один. Мы хорошо сработались с Оливером и Филом. Мы рады, что финишировали на подиуме. Мы с Филом – гонщики одного типа, поэтому было нелегко принимать верные решения, когда мы выступали в одной команде. Для меня Фил – великий чемпион. Было классно уехать с ним, потому что он всегда выкладывается на 100%. Когда он был в моей команде, я не мог поехать за ним. Сегодня я сразу отреагировал на его ускорение, потому что он выступает уже в другой команде.

Наша команда выступила намного лучше, чем на Милан-Сан-Ремо. Тогда я тоже совершил ошибку – в критический момент не был на нужной позиции, но сегодня всё прошло хорошо. Даниэль Осс – один из сильнейших гонщиков в пелотоне, я доверяю ему, а также Стефану Кюнгу и Жампи Друкеру. У нас нет такой команды как Quick Step Floors, но у нас есть сильные гонщики, на которых я могу полностью положиться.

Петер упал, но он остаётся фаворитом на Тур Фландрии. Я в отличной форме, но мой уровень ниже, чем у Петера. Я не боюсь уезжать вместе с ним, потому что если атакует сильный гонщик, то гонку ехать интереснее, и для меня это лучше.

Тур Фландрии более протяжённый, там часто падает скорость, и уехать рано не получится. Мне придётся ждать Тайенберга, Коппенбегра и Кваремонта. Я не смогу закрывать каждую атаку. Большую роль будет играть тактика».