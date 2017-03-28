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Грег Ван Авермат – победитель Гент-Вевельгем-2017

  Грег Ван Авермат одерживает третью победу в сезоне на классиках, выигрывая Гент-Вевельгем-2017

 

  Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet), 31-летний бельгийский гонщик команды BMC, одержал победу на третьей классике в сезоне, выиграв Гент-Вевельгем-2017.

Грег Ван Авермат – победитель Гент-Вевельгем-2017

 

На финише он опередил своего попутчика по отрыву, 28-летнего бельгийского гонщика команды Orica-Scott Йенса Кёкелера (Jens Keukeleire).

 

При последнем прохождении Кеммельберга за 34 км до финиша атаковал Грег Ван Авермат, за которым тут же поехал чемпион мира Петер Саган (Bora-Hansgrohe) и Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo). Вскоре к лидерам переложились Зденек Штыбар и Ники Терстра (Quick Step Floors) и Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data). Шесть лидеров набрали небольшое преимущество, за ними в пределах видимости находилась ещё одна группа, в которой ехали Майкл Мэттьюс (Sunweb), Йенс Кёкелер (Orica-Scott). Оливер Насен (AG2R), Сонни Кольбрелли (Bahrain Merida).  

 

За 30 км до финиша эта группа увеличилась до 15 гонщиков и везла 17 секунд пелотону. За 24 км до финиша их преимущество составляло уже более полуминуты.

Грег Ван Авермат – победитель Гент-Вевельгем-2017

 

Но за 22 км до финиша первая группа начала рассыпаться, ускорился Йенс Кёкелер и Грег Ван Авермат, к ним переложился Ники Терпстра, затем переложился Петер Саган и Сёрен Краг Андерсен (Sunweb).

 

Эта группа стала набирать преимущество. За 17 км до финиша они опережали группу на 32 секунды.

 

За 15,8 км до финиша Йенс Кёкелер и Грег Ван Авермат ускорились, но Петер Саган не стал перекладываться к ним, оставшись в группе Терпстры и Андерсена, сев третьим колесом. С этого момента Ван Авермат и Кёкелер начали увеличивать своё преимущество.

 

Петер Саган попытался обмануть своих попутчиков по отрыву Ники Терпстру и Андерсена за 14,7 км до финиша, когда у пары лидеров было уже 9 секунд преимущества. Но Терпстра не отпустил чемпиона мира.

 

Грег Ван Авермат и Йенс Кёкелер продолжили увеличивать просвет, который за 1,5 км до финиша достиг 20 секунд, и они успели разыграть спринт между собой.

 

Грег Ван Авермат начал спринт на последней сотне метров и взял победу. Петер Саган финишировал третьим.

 

Грег Ван Авермат повторил достижение Яна Рааса 1981 года, выиграв подряд три фламандских классики Омлоп Хет Ниусблад, Е3 Харельбеке и Гент-Вевельгем.

 

Результаты Гент-Вевельгем-2017

 

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Теги к статье: Грег Ван Авермат Гент-Вевельгем гонка Мирового тура классика

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Комментарии

  • RVL
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (35)
    RVL-Фото
    финт ушами...иначе не назовешь...
  • RVL
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (35)
    RVL-Фото

    Терпстра в моих глазах всегда был дерзским аттаканте из отрыва. и если никто, то я Терпстра, из отрыва всех взбодрю...

    что там у них связке произошло?
    не понятно почему Петя отпустил ГВА...
    значит слабее, на данный момент, если не физически, так тактически...

  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 7 (18)
    RVL-Фото

    все предсказуемо! Саша-с победой!

  • ezhachok
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (35)
    ezhachok-Фото
    Гонка, как по мне, самая интересная из всех Северных классик не Монументов.
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 7 (18)
    RVL-Фото
    я где то рядом в оценках...
  • protur
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 7 (18)
    protur-Фото

    Впечатление что мувики сегодня "высекли" Скай.

    Вальверде  - просто герой! Во второй раз "демонстративно показал хвост" и Конте и Фруму. Будь в календаре мирового тура "однодневные весенние горные класики", то верояно Вальверде был бы "вечным" чемпионом.

  • Brodyazhnik
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (35)
    Brodyazhnik-Фото

    Непонятный Саган. Еще более непонятный Терпстра... Вообще никакая Катюша. Непонятная гонка.

  • protur
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (35)
    protur-Фото
    Саган - жертва имиджа. Все садятся за Саганом, читают ситуацию как то" он попрет и довезет, а там как бог положит!" За Грегом не садятся, знают - он, если что, на спине ни кого "серьезного, в конкретной ситуации" не привезет, даже пожертвует потенциальной победой на гонке. Думаю часть такого планового подхода к гонке сегодня продемонстрировал и Петр. Главные старты еще впереди.
  • marketbk
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (35)
    marketbk-Фото
    Все-таки -это Гент-Вевельгельм. Сомневаюсь чтобы такое "наказание" сотворил бы на ПР. Сагана можно понять. Ну что поделаешь, Канчеллара помнится тоже "психовал".
  • Андрон
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (35)
    Андрон-Фото
    Вообще-то да. Пока Саган занимался публичным воспитанием соперников, Грег набрал обороты и ушел в отрыв с адекватным попутчиком.
    Ну и кто тут кого наказал?

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Diego Rosa (Team Sky)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 998
2 Саган П. (Svk) (BOH) 890
3 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
4 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
6 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 670
7 Деннис Р. (Aus) (BMC) 653
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
9 Энао С. (Col) (SKY) 607
10 Дюмулин Т. (Ned) (Sun) 541

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