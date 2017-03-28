Грег Ван Авермат – победитель Гент-Вевельгем-2017

Грег Ван Авермат одерживает третью победу в сезоне на классиках, выигрывая Гент-Вевельгем-2017

Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet), 31-летний бельгийский гонщик команды BMC, одержал победу на третьей классике в сезоне, выиграв Гент-Вевельгем-2017.

На финише он опередил своего попутчика по отрыву, 28-летнего бельгийского гонщика команды Orica-Scott Йенса Кёкелера (Jens Keukeleire).

При последнем прохождении Кеммельберга за 34 км до финиша атаковал Грег Ван Авермат, за которым тут же поехал чемпион мира Петер Саган (Bora-Hansgrohe) и Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo). Вскоре к лидерам переложились Зденек Штыбар и Ники Терстра (Quick Step Floors) и Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data). Шесть лидеров набрали небольшое преимущество, за ними в пределах видимости находилась ещё одна группа, в которой ехали Майкл Мэттьюс (Sunweb), Йенс Кёкелер (Orica-Scott). Оливер Насен (AG2R), Сонни Кольбрелли (Bahrain Merida).

За 30 км до финиша эта группа увеличилась до 15 гонщиков и везла 17 секунд пелотону. За 24 км до финиша их преимущество составляло уже более полуминуты.

Но за 22 км до финиша первая группа начала рассыпаться, ускорился Йенс Кёкелер и Грег Ван Авермат, к ним переложился Ники Терпстра, затем переложился Петер Саган и Сёрен Краг Андерсен (Sunweb).

Эта группа стала набирать преимущество. За 17 км до финиша они опережали группу на 32 секунды.

За 15,8 км до финиша Йенс Кёкелер и Грег Ван Авермат ускорились, но Петер Саган не стал перекладываться к ним, оставшись в группе Терпстры и Андерсена, сев третьим колесом. С этого момента Ван Авермат и Кёкелер начали увеличивать своё преимущество.

Петер Саган попытался обмануть своих попутчиков по отрыву Ники Терпстру и Андерсена за 14,7 км до финиша, когда у пары лидеров было уже 9 секунд преимущества. Но Терпстра не отпустил чемпиона мира.

Грег Ван Авермат и Йенс Кёкелер продолжили увеличивать просвет, который за 1,5 км до финиша достиг 20 секунд, и они успели разыграть спринт между собой.

Грег Ван Авермат начал спринт на последней сотне метров и взял победу. Петер Саган финишировал третьим.

Грег Ван Авермат повторил достижение Яна Рааса 1981 года, выиграв подряд три фламандских классики Омлоп Хет Ниусблад, Е3 Харельбеке и Гент-Вевельгем.