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Грег Ван Авермат в шаге от подиума на Париж-Рубэ-2018

Грег Ван Авермат: «Я хорошо проехал Париж-Рубэ-2018 и доволен результатом»

 

 

Грег Ван Авермат, победитель Париж-Рубэ прошлого года, финишировал в первой группе преследователей победного отрыва, но остался в шаге от подиума, заняв на Париж-Рубэ-2018 четвёртое место. Капитан команды BMC остался без четырёх помощников – из семи стартовавших гонщиков BMC финишировали трое – сам Авермат, Жан-ПьерДрукер и Михаэль Шэр.

 

 

Photo ©  ASO / P. Ballet

 

  Грег Ван Авермат: «Снова была трудная гонка. Я старался атаковать, приложил большие усилия, но уехать оказалось нелегко. Потом Петер Саган атаковал, и не на нас лежала ответственность осложнять гонку. После отъезда Сагана я пытался поехать за ним, показать хороший результат, надеялся догнать Петера. Но думаю, он получил большую помощь от Сильвана Дилье, что позволило сохранить лидерство. А потом пошла гонка за третье место. Мне немного жаль, что я не на подиуме, потому что я реагировал на все атаки, когда поехал за Яспером Стейвеном (Trek-Segafredo), атаковал Ники Терпстра (Quick Step Floors), и на тот момент мои ноги уже не шли в полную  силу, догнать было невозможно.

 

  На этой гонке знаешь, что в любом случае останешься без двух, трёх товарищей по команде. На первом секторе брусчатки я оказался позади завала, и Франческо Вентозо с Михаэлем Шэром смогли вернуть меня в группу. Это был самый важный момент. Потом со мной рядом всё время оставался Жампи Друкер. Он прикрывал атаки и старался контролировать гонку. Конечно, я хотел выиграть, но понимаю, как это тяжело. Я хорошо проехал эту гонку и доволен результатом».

 

  Фабио Бальдато, спортивный директор команды BMC: «Начало гонки получилось не самым лучшим, когда упал Стефан Кюнг. Но потом Франсиско Вентозо, Натан Ван Хойдонк и Михаэль Шэр очень мощно тянули, чтобы вернуть Грега Ван Авермата вперёд. На момент завала они находились на нормальной позиции, не совсем впереди, но и не позади, где-то, наверное, на 40-й. Падение произошло прямо перед ними, избежать его не было возможности. Хорошо, что мы смогли вернуться, но потеряли двух важных гонщиков – Стефана и Юргена Руландтса. На их мощность мы рассчитывали в финале. Жампи Друкер потрясающе отработал, он заменил этих гонщиков. Этот парень вырос, великолепно проехал гонку рядом с Грегом, в нём есть уверенность, что он сможет продолжать в таком же духе. Грег получил возможность вернуться к лидерам и до конца оставался с другими претендентами.

 

  Конечно, никогда не знаешь, как сложится гонка, и команда Quick Step Floors превосходила по количеству, но, наверное, в этой гонке следить надо было не только за ними. Петер Саган  (Bora-hansgrohe) уехал и нашёл сильного попутчика Сильвана Дилье, который сумел помочь ему удержаться до финиша. Была возможность догнать лидеров, но, как всегда, никто в группе преследователей не хотел выкладываться на 100%, каждый старался сохранить силы для спринта. В итоге, когда в какой-то момент они были всего в 40 секундах впереди, если бы группа дала полный газ, они бы их добрали».

 

Результаты Париж-Рубэ-2018

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Теги к статье: Грег Ван Авермат Greg Van Avermaet BMC Париж-Рубэ Paris-Roubaix Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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  1. Имя: Денис

    Bjoern

    Вчера, 18:13 | Регистрация: 12.07.2014

    Упали гонщики, не наша ответственность за контроль гонкки... сказал бы, что не потянул весении классики и это было бы честно, а так хорошая мина, при плохой игре.

  2. Имя: Андрей

    sab

    Вчера, 18:30 | Регистрация: 14.04.2017

    По-моему и квики и бмс были просто уверены, что Петя не потянет 50 в одиночку и не верили, что в отрыве ему кто-то сможет помочь

    1. Имя: Сергей

      SVS

      Вчера, 18:38 | Регистрация: 26.04.2017

      Невозможное совершают те, кому забыли сказать, что оно невозможно? ;-)

  3. Имя: Сергей

    SVS

    Вчера, 18:37 | Регистрация: 26.04.2017

     В итоге, когда в какой-то момент они были всего в 40 секундах впереди, если бы группа дала полный газ, они бы их добрали

    Если бы, да кабы...

    А если бы у бабушки был бы ..., она была бы дедушкой :-)...

    Короче, не добрали.

    "Есть только миг, между прошлым и будущим..."

  4. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 19:26 | Регистрация: 4.07.2011

    Вновь и вновь пересматриваю эту гонку, сейчас вот по евррику1, как красиво и четко все отработано со стороны и боры и сагана вцелом, вспомните как влетали в ворота Аренберга? Бурхард первым колесом, саган третьим....и так далее и, конечно же звездочка везения для сагана и его команды....посмотрите сколько сошло и поломалось...вообщем удивительная и самая ярчайшая ПР за последние выпуски...

    И, вновь, Саган сказал всем, и в первую очередь ответил Бонену прямо между глаз, когда вчерашняя звезда брущатки, а сегодня звезда телеэкрана сказал во всеуслышанье о Сагане: должен держать рот закрытым...Саган ничего не ответил словами, но как ответил делом им всем и тому же сияющему Лефевру....три квика , три звезды и всем он сказал : идите в попидон...вспомните, как он шел практически по ногам болельщиков...и они в изумлении строем отступали прочь ...он шел ва-банк...он верил и в этом сила, а ведь какая группа звезд, в прямом смысле, шла за саганом , из них два победителя ПР и правда сагана была сильнее их всех вместе взятых.

    ...вдумайтесь в то, что совершил Саган, благодаря его команде...невероятно....и опять-таки звездочка ( даже техполомка у ван аерта...все работало и  Госпожа Удача в лице швейцарца Дилье..вошедшего в историю по длительности отрыва.) ухххх...смотрю и смотрю....

    Уверен, нить, кототая связаля сагана и дилье в этом рейде, в этой парной гонке, останется между ними на всю оставшуюся жизнь...ни сагану ни дилье такого никогда не забыть...

    И, в заключение, низкий поклон его супруге, ибо без любимых женщин мы никто

  5. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 20:32 | Регистрация: 24.12.2017

    Конечно после ухода Оса, и того же Дилье , ВМС как команде очень трудно . ну и на рынке трансферном они не достаточно пошевелились. Ладно ушёл Сиваков но как можно было Мюллера не подписать и его брата, бельгиец который у них в любителях был, уже и в профах выиграл за аксеэон Меркса. И ещё несколько промахов. Хотя только они знают почему продолжают вкладываться в Ричи порте. Может все связанно с финансовыми трудностями но пример правильный у Астаны, Капитанов нет а команда перезагрузилась да и денег наверное сэкономленно , на деньги одного ару или нибса наверное с десяток средних гонцов подписано. Будем смотреть как будет дальше. Грег ещё имеет много шансов. Здоровья Стефану.

  6. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Вчера, 20:57 | Регистрация: 4.09.2010

    да не надо Бонена слушать. как гонщик ногами он был вполне ого-го. а как говорун языком - дурачёк дурачком. не первый раз..

  7. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 21:03 | Регистрация: 24.12.2017

    Извините я что то пропустил , а причём боонен?

  8. Имя: Иван

    StVano

    Вчера, 21:24 | Регистрация: 21.09.2014

    В итоге, когда в какой-то момент они были всего в 40 секундах впереди, если бы группа дала полный газ, они бы их добрали
    Они и давали "полный газ", только он был хуже "полного газа" Сагана и Дилье...

     

  9. Имя: Володя

    ezhachok

    Вчера, 21:42 | Регистрация: 24.08.2011

    Полный газ дал только Терпстра, все остальные думали как бы на колесе усидеть. Не думаю что кто-то мог еще добавить. Тот же Авермат постоянно догребал после протяжек конкурентов...одним словом год на год не приходится. Прошлогодняя феерия Грега имела мало шансов на повторение, что вполне нормально, как по мне.

    1. Имя: Иван

      StVano

      Вчера, 21:46 | Регистрация: 21.09.2014

      Я и говорю, что "полный газ" у каждого свой. На тот момент все шли на пределе своих возможностей, а они (возможности) у всех разные...

    2. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 01:45 | Регистрация: 4.07.2013

      Прошлогодняя феерия ГВА состоялась во многом благодаря
      Дани Оссу, который посадил Грега на багажник и дал полный газ.

      1. Имя: Саша

        VeloVelo

        Сегодня, 01:56 | Регистрация: 4.07.2013

        И еще момент - если бы Терпстра в той точке 55 км до финиша рванул за Саганом,
        то, на его рывок отозвались бы все Биги
        (пример Штыбара очевиден).
        И неизвестно чем бы всё закончилось. Почему Ники этого не сделал, интересно?

        ЗЫ: Это так просто наблюдение.
        Гонку Сагана это никак не принижает, конечно. Саган был Очень Крут! 
        Круче только Дилье )

  10. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 21:43 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Извините я что то пропустил , а причём боонен?

    На сайклинге было интервью с ним, так он , мягко говоря, не сдерживался в выражениях, всячески говоря с желанием опустить сагана, типа "keep mouth shut" , держи рот на замке...это он по поводу высказывания сагана, что если гонцы не проснутся, квики будут выигрывать .... саган держал рот на замке, но в гонке ...мы это вмдели и  ответил ему , то есть бонену , за его треп.

  11. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 22:13 | Регистрация: 24.12.2017

    Даа это в нем кокаин говорил , не обижайтесь на торчка.

  12. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:49 | Регистрация: 4.07.2013

    Интересный момент - впервые на Аренберге ни одного схода.

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20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


ОПРОС

Какая классика понравилась больше?

Комментарии

  • VeloVelo
    Грег Ван Авермат в шаге от под ... (16)
    VeloVelo-Фото

    И еще момент - если бы Терпстра в той точке 55 км до финиша рванул за Саганом,
    то, на его рывок отозвались бы все Биги
    (пример Штыбара очевиден).
    И неизвестно чем бы всё закончилось. Почему Ники этого не сделал, интересно?

    ЗЫ: Это так просто наблюдение.
    Гонку Сагана это никак не принижает, конечно. Саган был Очень Крут! 
    Круче только Дилье )

  • VeloVelo
    Грег Ван Авермат в шаге от под ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Интересный момент - впервые на Аренберге ни одного схода.

  • VeloVelo
    Грег Ван Авермат в шаге от под ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Прошлогодняя феерия ГВА состоялась во многом благодаря
    Дани Оссу, который посадил Грега на багажник и дал полный газ.

  • VeloVelo
    Гонщик команды Verandas Willem ... (44)
    VeloVelo-Фото
    https://www.youtube.com/watch?v=IEJAjS07-t0&t=62s
  • SSS
    Гонщик команды Verandas Willem ... (44)
    SSS-Фото
    https://www.youtube.com/watch?v=IEJAjS07-t0
    Смотрите примерно на 55сек. на дальнем плане, на выход из поворота
  • velodoctor
    Герои Париж-Рубэ-2018 (4)
    velodoctor-Фото

    К успехам молодых, можно еще отметить самого молодого гонщика финишировавшего за всю историю гонки, Tunguy Turgis из Виталь Концепт 19 лет 42 место. 

  • Александра
    Герои Париж-Рубэ-2018 (4)
    Александра-Фото

    чувствовал что-то, кроме боли и страданий.

    Оборот с "кроме" обособляется запятыми, его можно заменить словами «исключая, не считая чего-либо».

     

    Гонщик должен прийти и укротить ее, в противном случае, гонка сама решит, кому победить, кому просто доехать до финиша, кому, с ужасными травмами сойти с неё.

    Первая запятая не ставится, так как "в противном случае" - это союз, запятая ставится только перед ним. Аналогично во втором случае.

     

    Звучит ужасно, но, кажется, что в этом выпуске, она также решала, кому жить…

    Запятая между обстоятельством (в этом выпуске) и основой (она решала) не ставится.

     

    Конечно же, Саган стартовал Париж – Рубе, как безусловный фаворит,..

    Оборот с союзом "как" не выделяется запятой, если союз "как" имеет значение "в качестве".

    Можно продолжать очень долго. В качестве примера грамматической ошибки можно взять это:

    Однако большинство бы позавидовало такому дебюту – 12 место в первый сезон, который он едет именно как гонщик шоссейного велоспорта

    Местоимение "он" поясняет сущ. "сезон". Получается, что сезон едет.

    Очень большое сомнение вызывает оборот

    "ликовать победе"
    .

    Можно ликовать с кем-то, ликовать может кто-то. Но не ликовать чему.

     

     

     

  • EL-Fenomeno
    Гонщик команды Verandas Willem ... (44)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да там будут разбирательства ещё долго и со стороны Франции, и со стороны Бельгии.


    Но это страшно, это действительно ОЧЕНЬ СТРАШНО когда видишь такие кадры во время гонки и не важно массовый завал в группе это или одиночное падение по неосторожности своей (или мотоцикла, технички).
    Соболезнование семье, родным, товарищам по команде

  • EL-Fenomeno
    Гонщик команды Verandas Willem ... (44)
    EL-Fenomeno-Фото
    а где такое видео есть, кто заснял, пардон, человека уже не вернуть, но дайте ссылку если можно
  • EL-Fenomeno
    Травмы велогонщиков на Париж-Р ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Это действительно сущий АД на колёсах - всем здоровья и восстановления ибо вы все тоже настоящие герои!

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Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1626
2 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
4 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 953
6 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
7 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
8 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 855
9 Демар А. (Fra) (GFC) 827
10 Вивиани И. (Ita) (QST) 817

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