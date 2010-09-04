Грег Ван Авермат в шаге от подиума на Париж-Рубэ-2018

Грег Ван Авермат: «Я хорошо проехал Париж-Рубэ-2018 и доволен результатом»

Грег Ван Авермат, победитель Париж-Рубэ прошлого года, финишировал в первой группе преследователей победного отрыва, но остался в шаге от подиума, заняв на Париж-Рубэ-2018 четвёртое место. Капитан команды BMC остался без четырёх помощников – из семи стартовавших гонщиков BMC финишировали трое – сам Авермат, Жан-ПьерДрукер и Михаэль Шэр.

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Грег Ван Авермат: «Снова была трудная гонка. Я старался атаковать, приложил большие усилия, но уехать оказалось нелегко. Потом Петер Саган атаковал, и не на нас лежала ответственность осложнять гонку. После отъезда Сагана я пытался поехать за ним, показать хороший результат, надеялся догнать Петера. Но думаю, он получил большую помощь от Сильвана Дилье, что позволило сохранить лидерство. А потом пошла гонка за третье место. Мне немного жаль, что я не на подиуме, потому что я реагировал на все атаки, когда поехал за Яспером Стейвеном (Trek-Segafredo), атаковал Ники Терпстра (Quick Step Floors), и на тот момент мои ноги уже не шли в полную силу, догнать было невозможно.

На этой гонке знаешь, что в любом случае останешься без двух, трёх товарищей по команде. На первом секторе брусчатки я оказался позади завала, и Франческо Вентозо с Михаэлем Шэром смогли вернуть меня в группу. Это был самый важный момент. Потом со мной рядом всё время оставался Жампи Друкер. Он прикрывал атаки и старался контролировать гонку. Конечно, я хотел выиграть, но понимаю, как это тяжело. Я хорошо проехал эту гонку и доволен результатом».

Фабио Бальдато, спортивный директор команды BMC: «Начало гонки получилось не самым лучшим, когда упал Стефан Кюнг. Но потом Франсиско Вентозо, Натан Ван Хойдонк и Михаэль Шэр очень мощно тянули, чтобы вернуть Грега Ван Авермата вперёд. На момент завала они находились на нормальной позиции, не совсем впереди, но и не позади, где-то, наверное, на 40-й. Падение произошло прямо перед ними, избежать его не было возможности. Хорошо, что мы смогли вернуться, но потеряли двух важных гонщиков – Стефана и Юргена Руландтса. На их мощность мы рассчитывали в финале. Жампи Друкер потрясающе отработал, он заменил этих гонщиков. Этот парень вырос, великолепно проехал гонку рядом с Грегом, в нём есть уверенность, что он сможет продолжать в таком же духе. Грег получил возможность вернуться к лидерам и до конца оставался с другими претендентами.

Конечно, никогда не знаешь, как сложится гонка, и команда Quick Step Floors превосходила по количеству, но, наверное, в этой гонке следить надо было не только за ними. Петер Саган (Bora-hansgrohe) уехал и нашёл сильного попутчика Сильвана Дилье, который сумел помочь ему удержаться до финиша. Была возможность догнать лидеров, но, как всегда, никто в группе преследователей не хотел выкладываться на 100%, каждый старался сохранить силы для спринта. В итоге, когда в какой-то момент они были всего в 40 секундах впереди, если бы группа дала полный газ, они бы их добрали».