Грег Ван Авермат объявил, что завершит карьеру в конце 2023 года

Грег Ван Авермат: “Горжусь своими достижениями”

Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet), которому в мае исполнится 38 лет, объявил, что в конце года поставит точку в 18-летней карьере профессионального велогонщика. Грег Ван Авермат начал выступать в 2006 году в континентальной бельгийской команде Bodysol, пришёл в профессиональный велоспорт в 2007 году, став гонщиком команды Predictor-Lotto, большую часть карьеры выступал в команде BMC (c 2011 по 2018), а последние три года является гонщиком французской команды AG2R Citroen.

Photo (c) AG2R Citroen Team

Главные победы в карьере бельгийский велогонщик одержал с командой BMC - выиграл Монумент Париж-Рубэ, классику Гент-Вевельгем, стал олимпийским чемпионом в групповой гонке 2016 года. Всего Грег Ван Авермат одержал 41 победу - последнюю в 2019 году, когда выиграл Гран-при Монреаля, этап Вуэльты Валенсии и этап Тура Йоркшира.

Грег Ван Авермат принял участие в 12 Гранд-турах, но ни разу не стартовал на Джиро д’Италия. Он выиграл этап Вуэльты Испании в 2008, два этапа Тур де Франс в 2015 и 2016, примерял жёлтую майку лидера - в 2016 носил её три дня после победы на 5-м этапе, в 2018 году удерживал жёлтую майку лидера 8 дней после победы команды BMC в командной гонке на время на 3-м этапе.

56 раз Грег Ван Авермат выходил на старт классик - Монументов. В 2017 году одержал победу на Париж-Рубэ, где также был призёром в 2015. Четырежды Грег Ван Авермат поднимался на подиум Тура Фландрии - дважды был вторым в 2014 и 2017, дважды третьим - в 2015 и 2021. Бельгийский гонщик является двукратным победителем классики Омплоп Хет Ниусблад, где кроме того трижды финишировал на подиуме, победителем классики Е3, где ещё трижды занимал 3-е место, победителем Гент-Вевельгем, двукратным победителем Гран-при Монреаля, победителем Париж-Тур, двукратным призёром Классики Сан-Себастьяна, шестикратным призёром Гран-при Квебека.

Грег Ван Авермат: «Великолепное путешествие подходит к концу, и мне немного грустно. С большим трудом принял решение завершить карьеру, но когда смотрю в зеркало заднего вида, невероятно горжусь своими достижениями. Каждый день я отдавал все силы, чтобы потом ни о чём не жалеть. Меня радовали не только победы, но и дорога к ним.

Благодарю всех, кто в меня верил и помогал на протяжении всей карьеры. Благодарен болельщикам, которые всегда поддерживали меня, в том числе в трудные времена. Пора посвятить время жене, детям, пойти по новому направлению в жизни, где надеюсь найти ту же страстную увлечённость делом.

Хочу поблагодарить команду AG2R Citroen за то, что верили в меня, благодарю за атмосферу команды, где я продолжал развиваться в эти три сезона. До конца года буду отдавать команде все силы, как делал это с первого дня занятий велоспортом. Надеюсь, ещё добьюсь хороших результатов».

Венсан Лавеню (Vincent Lavenu), генеральный менеджер команды AG2R Citroen: «Грег Ван Авермат - великий чемпион. Он принёс нам первый подиум Тура Фландрии в 2021 году. Его отличают вовлечённость, профессионализм, замечательные человеческие качества, он - пример для всей команды и как человек, и как спортсмен. Мы знаем, что до самой последней своей гонки в майке команды AG2R Citroen он будет прикладывать все силы, чтобы выступать на высоком уровне. а мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать его в достижении его целей».