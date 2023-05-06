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Грег Ван Авермат объявил, что завершит карьеру в конце 2023 года

Грег Ван Авермат: “Горжусь своими достижениями”

 

 

  Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet), которому в мае исполнится 38 лет, объявил, что в конце года поставит точку в 18-летней карьере профессионального велогонщика. Грег Ван Авермат начал выступать в 2006 году в континентальной бельгийской команде Bodysol, пришёл в профессиональный велоспорт в 2007 году, став гонщиком команды Predictor-Lotto, большую часть карьеры выступал в команде BMC (c 2011 по 2018), а последние три года является гонщиком французской команды AG2R Citroen.

 

Грег Ван Авермат объявил, что завершит карьеру в конце 2023 года

Photo (c) AG2R Citroen Team

 

 

  Главные победы в карьере бельгийский велогонщик одержал с командой BMC - выиграл Монумент Париж-Рубэ, классику Гент-Вевельгем, стал олимпийским чемпионом в групповой гонке 2016 года. Всего Грег Ван Авермат одержал 41 победу - последнюю в 2019 году, когда выиграл Гран-при Монреаля, этап Вуэльты Валенсии и этап Тура Йоркшира.

 

  Грег Ван Авермат принял участие в 12 Гранд-турах, но ни разу не стартовал на Джиро д’Италия. Он выиграл этап Вуэльты Испании в 2008, два этапа Тур де Франс в 2015 и 2016, примерял жёлтую майку лидера - в 2016 носил её три дня после победы на 5-м этапе, в 2018 году удерживал жёлтую майку лидера 8 дней после победы команды BMC в командной гонке на время на 3-м этапе.

 

  56 раз Грег Ван Авермат выходил на старт классик - Монументов. В 2017 году одержал победу на Париж-Рубэ, где также был призёром в 2015. Четырежды Грег Ван Авермат поднимался на подиум Тура Фландрии - дважды был вторым в 2014 и 2017, дважды третьим - в 2015 и 2021. Бельгийский гонщик является двукратным победителем классики Омплоп Хет Ниусблад, где кроме того трижды финишировал на подиуме, победителем классики Е3, где ещё трижды занимал 3-е место, победителем Гент-Вевельгем, двукратным победителем Гран-при Монреаля, победителем Париж-Тур, двукратным призёром Классики Сан-Себастьяна, шестикратным призёром Гран-при Квебека.

 

  Грег Ван Авермат: «Великолепное путешествие подходит к концу, и мне немного грустно. С большим трудом принял решение завершить карьеру, но когда смотрю в зеркало заднего вида, невероятно горжусь своими достижениями. Каждый день я отдавал все силы, чтобы потом ни о чём не жалеть. Меня радовали не только победы, но и дорога к ним.

 

  Благодарю всех, кто  в меня верил и помогал на протяжении всей карьеры. Благодарен  болельщикам, которые всегда поддерживали меня, в том числе в трудные времена. Пора посвятить время жене,  детям, пойти по новому направлению в жизни, где надеюсь найти ту же страстную увлечённость делом.

 

  Хочу поблагодарить команду AG2R Citroen за то, что верили в меня, благодарю за атмосферу команды, где я продолжал развиваться в эти три сезона. До конца года буду отдавать команде все силы, как делал это с первого дня занятий велоспортом. Надеюсь, ещё добьюсь хороших результатов».

 

  Венсан Лавеню (Vincent Lavenu), генеральный менеджер команды AG2R Citroen: «Грег Ван Авермат - великий чемпион. Он принёс нам первый подиум Тура Фландрии в 2021 году. Его отличают вовлечённость, профессионализм, замечательные человеческие качества, он - пример для всей команды и как человек, и как спортсмен. Мы знаем, что до самой последней своей гонки в майке команды AG2R Citroen он будет прикладывать все силы, чтобы выступать на высоком уровне. а мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать его в достижении его целей».

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Теги к статье: Грег Ван Авермат Greg Van Avermaet AG2R Citroen

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Комментарии

  • error
    Велокоманда Jumbo-Visma из-за ... (4)
    error-Фото
    Это ослабит состав на победу в разделке... но Деннис неплохая замена... он может помочь и вместо Гесинка в горах...и моторить равнине... в плане борьбы за генерал ничего не потеряли Джамбо....
  • M-07
    Джиро д'Италия-2023. Розовая ... (23)
    M-07-Фото
    Так Роглич кроме того, что пустил Погачара на то 8
    этапе не пытался увеличить разрыв от соперников, главным образом от Погачара. Фрум и Скай перед тем как спокойно ехать увеличивали разрыв обычно до комфортного, поэтому могли себе позволить кризисные этапы, Роглич и Джамбо же решили не увеличивать запас до более комфортного, вот и проиграли из-за такого кризиса, хотя Роглич был сильнее Погачара. Я писал об этой ошибке ещё по следам того Тура.
  • uran
    Джиро д'Италия-2023. Цикламен ... (5)
    uran-Фото
    Мэттьюс, Акерман, Педерсен. Когда реальных претендентов на цикламеновую больше, чем на розовую.
  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2023. Цикламен ... (5)
    Astanaforever-Фото
    А я за Кэва. Уважим старика.
  • BlAr
    Джиро д'Италия-2023. Розовая ... (23)
    BlAr-Фото
    Если честно - верится с трудом.
  • BlAr
    Жуан Алмейда возглавит команду ... (4)
    BlAr-Фото
    Вместо Тадея?
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2023. Розовая ... (23)
    Sezar-Фото

    Главное, чтобы ковид не внес поправок в классифику.

  • Astanaforever
    Велокоманда Jumbo-Visma из-за ... (4)
    Astanaforever-Фото
    В Европе походу бушует ковид вовсю. Команды меняют ротацию составов.
  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2023. Розовая ... (23)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SVS
    Желаю победы Ремко, желаю не падать Рогличу, остальным - поймать свой шанс. :)
    Обломается этот Ремка , если ему и светит что-то , то только при падении Роглича .



    Цитата: BlAr
    Не знаю, насколько реально было уехать, а вот не пускать Тадея в сольную атаку на 8 этапе, где он отыграл порядка 35-40 секунд, ещё и после того, как вся команда JV выложилась и некому было тянуть - Примож был обязан. Вместо этого он играл в переглядки с Кинтаной, как с Нибали годом ранее. Полутора минут перед разделкой тоже по факту не хватало, но там хоть появлялись шансы разложиться с упором на гору, а не гнать плоскач, считая каждую секунду.
    В общем, я всё равно не уверен, что удалось бы.
    Ещё был маленький шанс атаковать на спуске после грунтовки на одном из последних этапов, но тоже без гарантий, что не доберут...
    Всё это случилось из-за недооценки Погача , его чудесное воскрешение на финальной разделке нужно было расследовать под лупой , возможно лет через десять узнаем , на чём он так попёр , хотя фактически был уже мёртв и вываливал в горах на ключевых этапах .

  • Геродот
    Жуан Алмейда возглавит команду ... (4)
    Геродот-Фото
    Йейтс поедет лидером на Тур

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4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3092
5 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2687
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2425
7 Педерсен М. (Den) (TFS) 2414
8 Паулесс Н. (USA) (EFE) 2404
9 Роглич П. (Slo) (TJV) 2003
10 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2258

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