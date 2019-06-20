Грег Ван Авермат изменил программу подготовки к сезону 2020 года

Грег Ван Авермат отдыхал в межсезонье 6 недель вместо четырёх

34-летний бельгийский гонщик команды CCC Грег Ван Авермат в это межсезонье провёл без велосипеда 6 недель вместо обычных четырёх недель отдыха.

Спортивный директор команды CCC Валерио Пива в интервью Nieuwsblad.be рассказал, что дополнительный отдых и медленный старт сезона предотвратят слишком ранний выход на пик формы по образцу подготовки к сезону 2017 года, который стал одним из лучших в карьере бельгийского гонщика. В 2017 году Грег Ван Авермат одержал победу на «Омлоп Хет Ниусблад», занял 2-е место на Страде Бьянке, выиграл Е3 Харельбеке и Гент-Вевельгем, занял 2-е место на Туре Фландрии и одержал победу на Париж-Рубэ. Но тогда подготовка к сезону 2017 была отложена из-за перелома лодыжки в ноябре 2016 года.

В этом году Грег Ван Авермат одержал три победы, из которых одна – на классике Мирового тура Гран-при Монреаля-2019.

Валерио Пива: «Мы хотим смоделировать (условия перед сезоном). Проконсультировавшись с его тренером Максом Тестой, мы решили, что Грег должен отдыхать дольше и начинать сезон не спеша. Грег понимает важность отдыха, но он просто такой заводной, что с его темпераментом может забыть, что ему надо отдыхать. Мы хотим предотвратить слишком быстрый набор формы, чтобы он вышел на пик к классикам.

В последние годы Грег всегда был очень силён на первых гонках в начале февраля. Но они должны быть подготовительными гонками. В 2019 году он был хорош на классиках с Omloop Het Nieuwsblad по E3 Harelbeke. Но потом у него был небольшой спад.

Благодаря новому подходу мы хотим предотвратить слишком ранний набор формы».

Валерио Пива также рассказал Het Nieuwsblad, что, скорее всего, Грег Ван Авермат откажется от старта на Туре Омана и начнёт сезон в Европе. По предварительному расписанию Ван Авермат проведёт тренировочный сбор в декабре на неделю раньше своих товарищей по команде, чтобы успеть вернуться домой к рождению второго ребёнка. Затем в в начале января Грег Ван Авермат впервые проведёт тренировочный сбор на высоте, на Тенерифе.