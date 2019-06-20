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Грег Ван Авермат изменил программу подготовки к сезону 2020 года

Грег Ван Авермат отдыхал в межсезонье 6 недель вместо четырёх

 

 

  34-летний бельгийский гонщик команды CCC Грег Ван Авермат в это межсезонье провёл без велосипеда 6 недель вместо обычных четырёх недель отдыха.

  Спортивный директор команды CCC Валерио Пива в интервью Nieuwsblad.be рассказал, что дополнительный отдых и медленный старт сезона предотвратят слишком ранний выход на пик формы по образцу подготовки к сезону 2017 года, который стал одним из лучших в карьере бельгийского гонщика. В 2017 году Грег Ван Авермат одержал победу на «Омлоп Хет Ниусблад», занял 2-е место на Страде Бьянке,  выиграл Е3 Харельбеке и Гент-Вевельгем, занял 2-е место на Туре Фландрии и одержал победу на Париж-Рубэ.  Но тогда подготовка к сезону 2017 была отложена из-за перелома лодыжки в ноябре 2016 года.

 

В этом году Грег Ван Авермат одержал три победы, из которых одна – на классике Мирового тура Гран-при Монреаля-2019.

 

Грег Ван Авермат изменил программу подготовки к сезону 2020 года

 

  Валерио Пива: «Мы хотим смоделировать (условия перед сезоном). Проконсультировавшись с его тренером Максом Тестой, мы решили, что Грег должен отдыхать дольше и начинать сезон не спеша. Грег понимает важность отдыха, но он просто такой заводной, что с его темпераментом может забыть, что ему надо отдыхать. Мы хотим предотвратить слишком быстрый набор формы, чтобы он вышел на пик к классикам.

 

  В последние годы Грег всегда был очень силён на первых гонках в начале февраля. Но они должны быть подготовительными гонками. В 2019 году он был хорош на классиках с Omloop Het Nieuwsblad по E3 Harelbeke. Но потом у него был небольшой спад.

 

Благодаря новому подходу мы хотим предотвратить слишком ранний набор формы».

 

  Валерио Пива также рассказал Het Nieuwsblad, что, скорее всего, Грег Ван Авермат откажется от старта на Туре Омана и начнёт сезон в Европе. По предварительному расписанию Ван Авермат проведёт тренировочный сбор в декабре на неделю раньше своих товарищей по команде, чтобы успеть вернуться домой к рождению второго ребёнка. Затем в в начале января Грег Ван Авермат впервые проведёт тренировочный сбор на высоте, на Тенерифе.

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Теги к статье: Грег Ван Авермат Greg Van Avermaet

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 10:30 | Регистрация: 20.06.2019

    Ему бы научиться трезво оценивать ситуацию в гонке и понимать, когда стоит атаковать. А не как в прошлом сезоне - если Саган или кто-то из бигов рядом, сразу сливать, чтобы они не выиграли. Было ощущение, что у него главная цель - чтобы главные соперники не побеждали. Да и атаковал несвоевременно, форма была, но воспользоваться не сумел.

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Комментарии

  • Ice
    Грег Ван Авермат изменил прогр ... (1)
    Ice-Фото

    Ему бы научиться трезво оценивать ситуацию в гонке и понимать, когда стоит атаковать. А не как в прошлом сезоне - если Саган или кто-то из бигов рядом, сразу сливать, чтобы они не выиграли. Было ощущение, что у него главная цель - чтобы главные соперники не побеждали. Да и атаковал несвоевременно, форма была, но воспользоваться не сумел.

  • Earl57
    Карлос Родригес – новый велого ... (16)
    Earl57-Фото
    Вопрос не в том, наберут или не наберут. Конечно наберут, гонщиков на рынке более чем достаточно.
    Вопрос в том, почему все лето у них один Карапаз был, хотя в другие команды наперегонки гонщики бежали.
  • s75
    Карлос Родригес – новый велого ... (16)
    s75-Фото
    Странно - то все пишут, что у Инеос перебор звезд, то теперь отрицательный баланс. Брейлсфорд говорил, что после реформ UCI может пойти на сокращение штатов, но вместо этого пошли на омоложение и смену поколений. На время написания вашего коммента у Инеос уже было 27 гонщиков на контрактах (о соглашении с Риверой было известно давно), плюс не подтвержден Амадор, плюс они хотят (хотели) получить Денниса. Не получится? Рынок еще не закрыт - навскидку Даусетт, Боз. И если собрать всех, молодых и старых, кого звали в команду за 10 лет, и кто так и не появился в команде, то народа хватит на несколько команд во главе со звездами первой величины.
  • s75
    Брэндон Ривера – новый велогон ... (5)
    s75-Фото
    Москон, даже ничего толком не выиграв, давно имеет такое же негласное "дополнение к контракту"
  • Hammill
    Брэндон Ривера – новый велогон ... (5)
    Hammill-Фото

    И уж конечно же нельзя допускать в пелотон чернокожих, а то не дай бог выиграют этап ТдФ. Согласен?

  • Salamandra
    Стив Каммингс завершил карьеру ... (5)
    Salamandra-Фото

    Жалко. Любила его и болела за него персонально. Удачи, Стив!

  • Astanaforever
    Брэндон Ривера – новый велогон ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Скоро колумбы всех сожрут в пелотоне с потрохами. Экспансия индейцев в команды мирового тура должны настораживать европейцев, чтоб не остаться без работы. Берналь первый настоящий звоночек к сведению фанов Тур де Франс. Пашите европейцы, пашите.
  • motte
    Брэндон Ривера – новый велогон ... (5)
    motte-Фото

    Подписан старый друг эгана, как пишут в прессе, значит эган получает определенные паблисити в команде...все красиво!

  • rude_rider
    Карлос Родригес – новый велого ... (16)
    rude_rider-Фото
    Я уже и забыл когда в последний раз видел в поезде скай Розу и Энао..не тянут совсем так как чистые горняки.Элисон выжали в один сезон и выкинули..Ланда халиф на час,засветился и тоже в топку ибо тянуть не может но стабильно заезжает где то рядом.
    Берналь он по мне так универсал с уклоном в горы.но и разделки хорошо едет.
    если разложить весь скай то 90% выйдет что в основном раздельщики у них.
  • Ice
    Элиа Вивиани начинает подготов ... (1)
    Ice-Фото

    Если будут и дальше выигрывать, подтвердит свой спринтерский класс и утрет нос тем, кто говорил, что бОльшая заслуга в его победах у команды. Удачи и хорошей ноги на последних метрах дистанции. Никогда не болел именно за него, но и против не болел)))

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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