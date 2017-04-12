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Грег Ван Авермат - победитель Париж-Рубэ-2017

Грег Ван Авермат - победитель 115-го выпуска Париж-Рубэ

 

  Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet) одержал победу на классике, входящей в список Монументов велоспорта – Париж-Рубэ (Paris-Roubaix)-2017. 31-летний бельгийский гонщик команды BMC продолжил победную серию, Париж-Рубэ – четвёртая, выигранная им в этом году классика.

 

  Грег Ван  дважды был остановлен завалом, сначала за 109 км, после чего вместе с товарищами по команде вернулся в голову пелотона, а затем на секции брусчатки за 102 км до финиша, после чего был вынужден потерять время в ожидании технической помощи. За 2 км до начала секции Аренбергского леса Авермат отставал от пелотона на 50 секунд, за 90 км до финиша он был уже в полуминуте от группы, а на 17-м секторе брусчатки вернулся в пелотон.

 

Грег Ван Авермат - победитель Париж-Рубэ-2017

 

 

  За 77 км до финиша на 17-м секторе атаковали чемпион мира Петер Саган (Bora-Hansgrohe) вместе с товарищем по команде Мачеем Боднаром, а также Яспер Стейвен (Trek-Segafredo), к которым переложился Даниэль Осс (BMC). Затем Саган и Боднар отстали и вернулись в пелотон после 15 сектора, а Стейвен и Осс продолжили лидировать. За 56 км до финиша Осс ускорился и уехал от Яспера Стейвена. За 45 км до финиша итальянского гонщика команды BMC добрали Стейвен и Джанни Москон (Sky), Юрген  Руландтс (Lotto Soudal) и Димитри Клайес (Cofidis). Они удерживали преимущество в 20 секунд, а за их спиной продолжались атаки из группы Тома Боонена, и за 40 км до финиша группа Боонена добрала этот отрыв.

 

  Но Даниэль Осс атаковал и вновь уехал от группы, уже в одиночку, за 37 км до финиша у него было 23 секунды преимущества. За спиной Осса из группы атаковал Себастьян Лангевельд (Cannondale-Drapac), а также Зденек Штыбар (Quick Step Floors). Петер Саган поехал за Штыбаром, но за 32 км до финиша получил прокол и долго получал техническую помощь.

 

  За 30 км до финиша за Даниэлем Оссом в 25 секундах находилась группа Штыбара, Грега Ван Авермата, Себастьяна Лангевельда, а в 50 секундах – группа Тома Боонена, Джона Дегенкольба, куда позже после прокола переложился Петер Саган. За 25 км до финиша группа Штыбара и Ван Авермата добрала Даниэля Осса. За 18 км до финиша у них было около 40 секунд преимущества. На 4-м секторе Грег Ван Авермат атаковал, после его ускорения из группы выпал Юрген Руландтс, а затем Москон и Стейвен.

 

  Атаки Лангевельда и Штыбара на последних километрах не дали результата. В итоге лидирующая тройка разыграла подиум. Хотя Москон и Стейвен смогли добрать лидеров лишь на треке, но не смогли опередить их в спринте.  

 

Грег Ван Авермат - победитель Париж-Рубэ-2017

 

Грег Ван Авермат - победитель Париж-Рубэ-2017

 Photo Credit: A.S.O.

 

 

Грег Ван Авермат обошёл Зденека Штыбара на финише, а Себастьян Лангевельд замкнул тройку призёров.  

 

Этот выпуск Париж-Рубэ стал самым быстрым за 115 лет, гонщики преодолели 257 км дистанции со средней скоростью 45,204 км/ч.

 

2398 очков в текущем индивидуальном рейтинге Мирового Тура у Грега Ван Авермата, он первым преодолел рубеж в 2000 очков по новой системе начисления

 

  Грег Ван Авермат (BMC): «Весь день чувствовал себя отлично, хотя пришлось помучиться, но теперь, когда взял победу, не чувствую боли. Штыбар не работал в конце, мне пришлось собрать все оставшиеся силы для победы. Я очень счастлив, что хорошо спринтовал и выиграл Париж-Рубэ».

 

 

Результаты Париж-Рубэ-2017

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Теги к статье: Грег Ван Авермат Greg Van Avermaet BMC Зденек Штыбар Zdenek Stybar Etixx-Quick Step Себастьян Лангевельд Париж-Рубэ Paris-Roubaix гонка Мирового тура классика Монумент велоспорта

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Комментарии

  • ThaGoose
    Петер Саган завершил кампанию ... (2)
    ThaGoose-Фото

    Красавчик. Хорошо отдохнуть! Спасибо за яркие классики!

  • VeloVelo
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (46)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: error
    Что за камни в Штыбара?... он пытался победить когда Томика уже не было. Опыта не хватило. На 200 м он бы ГВА сделал.

    Интересно, какого именно опыта не хватило Штыбару в его годы с его послужным списком?
    И что это за 200 м, где он бы сделал ГВА?



    Хэйман заехал 11-м в 12 секундах. Лучший из Орики.



    Джанни Москон (22 года) - 5-е место!!!

  • VeloVelo
    Себастьян Лангевельд: «Подиум ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Лангевельд сегодня один из Героев этой гонки среди тех, кого не ставили в фавориты. 



    А еще Вэйлерс, Осс, Стюйвен, Наесен, Том Мартин, Грайпель, Москон, Дэмар. 



    Эрвити снова был хорош, жаль что не доехал.

  • VeloVelo
    Петер Саган завершил кампанию ... (2)
    VeloVelo-Фото

    "уезжать мне было нелегко, потому что все следили за моими ускорениями"
    "День сложился не совсем удачно, потом у меня не было сил"
    Петя, сколько можно плакаться и списывать всё на других и на обстоятельства. 



    Может, стоит хоть раз сказать "я не смог, не потянул".

  • Khan
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (46)
    Khan-Фото

    Какого эпика не хватило на Рубэ я не знаю. Отъезда Бонена соло за 55 км? Так это раз в жизни такое бывает. Очередного шлагбаума или массового завала на каком-то Карфуре? Или чтобы Бонен закончил карьеру проколом на Певеле, ожидая техничку в пыли? 

     

    Мне всего хватило. Гонка на выживаемость, на зубах выигранная самым достойным, который даже успел упасть, подняться и догнать.

     

    БМС идеально разыграли гонку. Осс красавец - отпахал на 150%.

     

    Квики тоже удачно разыграли командную карту и выдвинули в атаку Штыбара понимая, что Тома никто не пустит. И этто уже проблемы чеха, что "не шмогла". Кстати, у нас тут кажется новый Лайф Хосте появился, тот правда вторые места брал дуплетами, но у Зденека еще всё впереди

  • старт-шоссе 82
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (46)
    старт-шоссе 82-Фото

    Поздравляю Тома Бонена с прекрасным завершением карьеры и желаю ему всего наилучшего. И ну и что что пришол 13м, пусть для него цифра 13 будет счастливой в дальнейшей жизни.

  • Meilleur
    Алехандро Вальверде в третий р ... (19)
    Meilleur-Фото

    Цитата: tim147
    rude_rider
     Конта..раньше он был универсалом
     
     Без  умения остро финишировать гонщик универсалом считаться никак не может. К примеру, тот же Вальверде в ранние годы объезжал многих штатных спринтеров, включая самого Фрейре. Из действующих ныне гонщиков победный финишный кусок могут выдать Саган (безусловно №1), ФилЖил, Авермат, Квятковски, Алафилипп, Кошта, Д.Мартин, Улисси, Висконти, Альбазини - вот навскидку перечень настоящих универсалов, которые к тому же  короткие горки покоряют весьма успешно. Ну а Контадор был  и остается великим горняком, отличным раздельщиком, но к сожалению весьма посредственным финишером.

    Какие же они универсалы, если плохо ездят длинные горы?:D

  • Александра
    Алехандро Вальверде в третий р ... (19)
    Александра-Фото

    Конечно, Вальверде на сегодняшний день в лучшей форме, и первые места об этом говорят лучше любых критиков. Я просто не очень понимаю этого противопоставления. Из того, что Вальверде невеоятно хорош, совсем не следует, что Контадор плох.)

  • EL-Fenomeno
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (46)
    EL-Fenomeno-Фото

    Соглашусь с некторыми товарищами, что в этом году Рубэ была чесно говоря так себе и Фландрия мне понравилась больше. Может потому что Саган иссяк (раньше времени), а Боонен...эх, жаль Томмикэ, он очень старался и даже пожертвовал собой ради победы Штыбара (ничего против чеха не имею), но чёрт, как же хотелось видеть Тома хотя бы на подиуме.

    Ну а ГВА овации и аплодисменты. Фаворит №1 и оказался первым в протоколе, хотя вот была бы хохма елси бы накатившие Москон или Стойвен уделали бы Ван Авермата и Штыбара на финише.

    Дегенкольбу, Грайпелю и Хэйману - всем большой респект! А вот Кристоффа в очередной раз неуд. хотя за старания норвежца (и Мартина в паре) тоже плюс.

    Цитата: ungvar
    Короли Канчелара и Боонен ушли, да зтрасвует новый король!

    Мне кажется что всё-таки рановато, потому что принцов уже много (как возможно и королей), да вот настоящего царя ещё не видать (т.е. слишком много пртендентов). Хотя в одном соглашусь на все 100%: в это сезоне король на год действительно один...,но продолжится ли коронация в будущем (вот в чём вопрос)

  • aksbor
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (46)
    aksbor-Фото

    Самый неинтересный Рубэ за последние годы. Никакого драматизма (разве что кроме прокола у Сагана),банальный сюжет... В общем не "Северный ад", а какой-то "Южный рай".

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2398
2 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
3 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1170
4 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
5 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1065
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 820
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
9 Энао Сер. (Col) (SKY) 707
10 Дегенкольб Д. (Ger) (TFS) 685

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