Грег Ван Авермат - победитель Париж-Рубэ-2017

ThaGoose

Петер Саган завершил кампанию ... (2) Красавчик. Хорошо отдохнуть! Спасибо за яркие классики!

VeloVelo

Париж-Рубэ-2017. Результаты (46) Цитата: error Что за камни в Штыбара?... он пытался победить когда Томика уже не было. Опыта не хватило. На 200 м он бы ГВА сделал.

Интересно, какого именно опыта не хватило Штыбару в его годы с его послужным списком?

И что это за 200 м, где он бы сделал ГВА? Интересно, какого именно опыта не хватило Штыбару в его годы с его послужным списком?И что это за 200 м, где он бы сделал ГВА?



Хэйман заехал 11-м в 12 секундах. Лучший из Орики.



Джанни Москон (22 года) - 5-е место!!!

VeloVelo

Себастьян Лангевельд: «Подиум ... (1) Лангевельд сегодня один из Героев этой гонки среди тех, кого не ставили в фавориты.



А еще Вэйлерс, Осс, Стюйвен, Наесен, Том Мартин, Грайпель, Москон, Дэмар.



Эрвити снова был хорош, жаль что не доехал.

VeloVelo

Петер Саган завершил кампанию ... (2) "уезжать мне было нелегко, потому что все следили за моими ускорениями"

"День сложился не совсем удачно, потом у меня не было сил"

Петя, сколько можно плакаться и списывать всё на других и на обстоятельства.



Может, стоит хоть раз сказать "я не смог, не потянул" .

Khan

Париж-Рубэ-2017. Результаты (46) Какого эпика не хватило на Рубэ я не знаю. Отъезда Бонена соло за 55 км? Так это раз в жизни такое бывает. Очередного шлагбаума или массового завала на каком-то Карфуре? Или чтобы Бонен закончил карьеру проколом на Певеле, ожидая техничку в пыли? Мне всего хватило. Гонка на выживаемость, на зубах выигранная самым достойным, который даже успел упасть, подняться и догнать. БМС идеально разыграли гонку. Осс красавец - отпахал на 150%. Квики тоже удачно разыграли командную карту и выдвинули в атаку Штыбара понимая, что Тома никто не пустит. И этто уже проблемы чеха, что "не шмогла". Кстати, у нас тут кажется новый Лайф Хосте появился, тот правда вторые места брал дуплетами, но у Зденека еще всё впереди

старт-шоссе 82

Париж-Рубэ-2017. Результаты (46) Поздравляю Тома Бонена с прекрасным завершением карьеры и желаю ему всего наилучшего. И ну и что что пришол 13м, пусть для него цифра 13 будет счастливой в дальнейшей жизни.

Meilleur

Алехандро Вальверде в третий р ... (19) Цитата: tim147 rude_rider

Конта..раньше он был универсалом



Без умения остро финишировать гонщик универсалом считаться никак не может. К примеру, тот же Вальверде в ранние годы объезжал многих штатных спринтеров, включая самого Фрейре. Из действующих ныне гонщиков победный финишный кусок могут выдать Саган (безусловно №1), ФилЖил, Авермат, Квятковски, Алафилипп, Кошта, Д.Мартин, Улисси, Висконти, Альбазини - вот навскидку перечень настоящих универсалов, которые к тому же короткие горки покоряют весьма успешно. Ну а Контадор был и остается великим горняком, отличным раздельщиком, но к сожалению весьма посредственным финишером.

Какие же они универсалы, если плохо ездят длинные горы?:D

Александра

Алехандро Вальверде в третий р ... (19) Конечно, Вальверде на сегодняшний день в лучшей форме, и первые места об этом говорят лучше любых критиков. Я просто не очень понимаю этого противопоставления. Из того, что Вальверде невеоятно хорош, совсем не следует, что Контадор плох.)

EL-Fenomeno

Париж-Рубэ-2017. Результаты (46) Соглашусь с некторыми товарищами, что в этом году Рубэ была чесно говоря так себе и Фландрия мне понравилась больше. Может потому что Саган иссяк (раньше времени), а Боонен...эх, жаль Томмикэ, он очень старался и даже пожертвовал собой ради победы Штыбара (ничего против чеха не имею), но чёрт, как же хотелось видеть Тома хотя бы на подиуме. Ну а ГВА овации и аплодисменты. Фаворит №1 и оказался первым в протоколе, хотя вот была бы хохма елси бы накатившие Москон или Стойвен уделали бы Ван Авермата и Штыбара на финише. Дегенкольбу, Грайпелю и Хэйману - всем большой респект! А вот Кристоффа в очередной раз неуд. хотя за старания норвежца (и Мартина в паре) тоже плюс. Цитата: ungvar Короли Канчелара и Боонен ушли, да зтрасвует новый король!

Мне кажется что всё-таки рановато, потому что принцов уже много (как возможно и королей), да вот настоящего царя ещё не видать (т.е. слишком много пртендентов). Хотя в одном соглашусь на все 100%: в это сезоне король на год действительно один...,но продолжится ли коронация в будущем (вот в чём вопрос)

aksbor

Париж-Рубэ-2017. Результаты (46) Самый неинтересный Рубэ за последние годы. Никакого драматизма (разве что кроме прокола у Сагана),банальный сюжет... В общем не "Северный ад", а какой-то "Южный рай".