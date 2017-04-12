Грег Ван Авермат - победитель Париж-Рубэ-2017

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 19:17
Грег Ван Авермат - победитель 115-го выпуска Париж-Рубэ
Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet) одержал победу на классике, входящей в список Монументов велоспорта – Париж-Рубэ (Paris-Roubaix)-2017. 31-летний бельгийский гонщик команды BMC продолжил победную серию, Париж-Рубэ – четвёртая, выигранная им в этом году классика.
Грег Ван дважды был остановлен завалом, сначала за 109 км, после чего вместе с товарищами по команде вернулся в голову пелотона, а затем на секции брусчатки за 102 км до финиша, после чего был вынужден потерять время в ожидании технической помощи. За 2 км до начала секции Аренбергского леса Авермат отставал от пелотона на 50 секунд, за 90 км до финиша он был уже в полуминуте от группы, а на 17-м секторе брусчатки вернулся в пелотон.
За 77 км до финиша на 17-м секторе атаковали чемпион мира Петер Саган (Bora-Hansgrohe) вместе с товарищем по команде Мачеем Боднаром, а также Яспер Стейвен (Trek-Segafredo), к которым переложился Даниэль Осс (BMC). Затем Саган и Боднар отстали и вернулись в пелотон после 15 сектора, а Стейвен и Осс продолжили лидировать. За 56 км до финиша Осс ускорился и уехал от Яспера Стейвена. За 45 км до финиша итальянского гонщика команды BMC добрали Стейвен и Джанни Москон (Sky), Юрген Руландтс (Lotto Soudal) и Димитри Клайес (Cofidis). Они удерживали преимущество в 20 секунд, а за их спиной продолжались атаки из группы Тома Боонена, и за 40 км до финиша группа Боонена добрала этот отрыв.
Но Даниэль Осс атаковал и вновь уехал от группы, уже в одиночку, за 37 км до финиша у него было 23 секунды преимущества. За спиной Осса из группы атаковал Себастьян Лангевельд (Cannondale-Drapac), а также Зденек Штыбар (Quick Step Floors). Петер Саган поехал за Штыбаром, но за 32 км до финиша получил прокол и долго получал техническую помощь.
За 30 км до финиша за Даниэлем Оссом в 25 секундах находилась группа Штыбара, Грега Ван Авермата, Себастьяна Лангевельда, а в 50 секундах – группа Тома Боонена, Джона Дегенкольба, куда позже после прокола переложился Петер Саган. За 25 км до финиша группа Штыбара и Ван Авермата добрала Даниэля Осса. За 18 км до финиша у них было около 40 секунд преимущества. На 4-м секторе Грег Ван Авермат атаковал, после его ускорения из группы выпал Юрген Руландтс, а затем Москон и Стейвен.
Атаки Лангевельда и Штыбара на последних километрах не дали результата. В итоге лидирующая тройка разыграла подиум. Хотя Москон и Стейвен смогли добрать лидеров лишь на треке, но не смогли опередить их в спринте.
Photo Credit: A.S.O.
Грег Ван Авермат обошёл Зденека Штыбара на финише, а Себастьян Лангевельд замкнул тройку призёров.
Этот выпуск Париж-Рубэ стал самым быстрым за 115 лет, гонщики преодолели 257 км дистанции со средней скоростью 45,204 км/ч.
2398 очков в текущем индивидуальном рейтинге Мирового Тура у Грега Ван Авермата, он первым преодолел рубеж в 2000 очков по новой системе начисления
Грег Ван Авермат (BMC): «Весь день чувствовал себя отлично, хотя пришлось помучиться, но теперь, когда взял победу, не чувствую боли. Штыбар не работал в конце, мне пришлось собрать все оставшиеся силы для победы. Я очень счастлив, что хорошо спринтовал и выиграл Париж-Рубэ».
Результаты Париж-Рубэ-2017
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