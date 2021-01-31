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Грег Ван Авермат протестировал велосипед на брусчатке Париж-Рубэ

Грег Ван Авермат, Оливер Насен и Гейс Ван Хуке провели тренировку на секторах брусчатки Париж-Рубэ

 

 

  Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet) и его товарищи по команде AG2R Citroen Оливер Насен (Oliver Naesen) и Гейс Ван Хуке (Gijs Van Hoecke) протестировали велосипеды BMC и шины Pirelli на брусчатке Париж-Рубэ.   

 

  В холод, дождь и по грязи классика не проходила уже давно, но зато проверка новых шин и колёс состоялась в сложных условиях. Грег Ван Авермат, Оливер Насен и Гейс Ван Хуке проехали в общей сложности 87 км по секторам Mons en Révèle, Pont Thibaut, Cysoing, Camphin, Carrefour de l’Arbre, Grusson и Hem.

 

Грег Ван Авермат протестировал велосипед на брусчатке Париж-Рубэ

 

Грег Ван Авермат протестировал велосипед на брусчатке Париж-Рубэ

 

Грег Ван Авермат протестировал велосипед на брусчатке Париж-Рубэ

 

 

  Грег Ван Авермат, победитель Париж-Рубэ-2017, поделился впечатлениями после тренировки: «Хороший день на брусчатке. Погода нам не благоприятствовала, но было не так плохо, как кажется. Шёл дождь, но было полезно проверить ощущения. Приятно испытать новые шины и колёса на брусчатке. Тест прошёл довольно хорошо, появилась уверенность после езды по мокрым дорогам и от того, как реагируют колёса под давлением».

 

  Жюльен Жюрди (Julien Jurdie), спортивный директор команды AG2R Citroen: «День прошёл хорошо. Велогонщики тренировались в довольно суровых погодных условиях. Работать по такой погоде всегда тяжело, но тест прошёл отлично, оборудование реагировало хорошо. Этот день даст нам важные уроки перед первыми классиками».

 

 Первыми велогонками Грега Ван Авермата должны были стать Вуэльта Валенсии и Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль, но после их отмены он должен начать сезон 3 февраля с пятидневной велогонки Etoile de Bessèges - Tour du Gard, а 19 февраля примет участие в трёхдневной велогонке Tour des Alpes Maritimes et du Var. Его первой классикой сезона будет Omloop Het Nieuwsblad.

 

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Теги к статье: Грег Ван Авермат Greg Van Avermaet AG2R Citroen Париж-Рубэ Paris-Roubaix Монумент велоспорта

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Tour de la Provence

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UAE Tour

27 февраля 2021

Omloop Het Nieuwsblad Elite

28 февраля 2021

Kuurne - Bruxelles - Kuurne

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Александра
    Сеп Кусс: «Трудно сказать, смо ... (6)
    Александра-Фото

    Вообще, на гранд турах свет клином не сошелся.)

  • Александра
    Эусебио Унсуэ о целях велокома ... (6)
    Александра-Фото

    Уже четыре капитана на Вуэльту? Думаю, и 8 капитанов не за горами.))

  • Astanaforever
    Эусебио Унсуэ о целях велокома ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Буду за Лопесито болеть. Может здесь поймает кураж и выиграет грантур.
  • khramtsow
    Эусебио Унсуэ о целях велокома ... (6)
    khramtsow-Фото

    о 5 победе на льеж раньше надобыло думать, тем более теперь финишные километры другого маршрута не под вальверде в 41, в лет 30 то мог бы, спринтерская гонка стала льеж-бастонь-льеж

  • Адриен
    Брэндон Макналти ставит целью ... (6)
    Адриен-Фото

    Цитата: close2you
    Вот мне интересно, вы себе представляете победителя Тур де Франс с таким лицом ? Понимаю, что это резкая невоспитанность с моей стороны, но все же ... лица людей ведь тоже о многом говорят, таких ...

     

    " Мне его рожа сразу не понравилась!

    - Да рожи-то у нас у всех хороши! "

  • Ice
    Эусебио Унсуэ о целях велокома ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    Если они что то выиграют- это будет исключение. уже сколькие годы, команда странным образом заточена на околоподиумные места, с якобы амбициями на победы.
     

    Согласен, если бы не недавний успех Карапаса, то и вспомнить особо нечего было бы)

  • AAA
    Вуэльта Валенсии-2021 отменена (5)
    AAA-Фото

    Будем теннис смотреть.

  • SportSpirit
    Сеп Кусс: «Трудно сказать, смо ... (6)
    SportSpirit-Фото

    По мне так Сепп Кусс - лучший горный грегори, начиная с Вуэльты 2019. 

     

    "Когда начинал карьеру, не думал, чего хочу добиться в велоспорте" - хочется добавить "не думал и не нужно" biggrin Просто катайся также задорно! Все эти вдруг возложенные на плечи ожидания редко меняют карьеру гонщика в сторону прогресса. 

  • SportSpirit
    Кофе-бар велокоманды Deceuninc ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Асгрен еще с прошлогоднего кофе-промо запомнился: пару эспрессо и тащить пелотон victory

     

    А в этом ролике - улыбающийся Якобсен! (кажется, еще беззубой улыбкой, но это дело наживное). 

  • RVL
    Эусебио Унсуэ о целях велокома ... (6)
    RVL-Фото

    Если они что то выиграют- это будет исключение. уже сколькие годы, команда странным образом заточена на околоподиумные места, с якобы амбициями на победы.

     

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