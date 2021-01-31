Грег Ван Авермат протестировал велосипед на брусчатке Париж-Рубэ

Грег Ван Авермат, Оливер Насен и Гейс Ван Хуке провели тренировку на секторах брусчатки Париж-Рубэ

Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet) и его товарищи по команде AG2R Citroen Оливер Насен (Oliver Naesen) и Гейс Ван Хуке (Gijs Van Hoecke) протестировали велосипеды BMC и шины Pirelli на брусчатке Париж-Рубэ.

В холод, дождь и по грязи классика не проходила уже давно, но зато проверка новых шин и колёс состоялась в сложных условиях. Грег Ван Авермат, Оливер Насен и Гейс Ван Хуке проехали в общей сложности 87 км по секторам Mons en Révèle, Pont Thibaut, Cysoing, Camphin, Carrefour de l’Arbre, Grusson и Hem.

Грег Ван Авермат, победитель Париж-Рубэ-2017, поделился впечатлениями после тренировки: «Хороший день на брусчатке. Погода нам не благоприятствовала, но было не так плохо, как кажется. Шёл дождь, но было полезно проверить ощущения. Приятно испытать новые шины и колёса на брусчатке. Тест прошёл довольно хорошо, появилась уверенность после езды по мокрым дорогам и от того, как реагируют колёса под давлением».

Жюльен Жюрди (Julien Jurdie), спортивный директор команды AG2R Citroen: «День прошёл хорошо. Велогонщики тренировались в довольно суровых погодных условиях. Работать по такой погоде всегда тяжело, но тест прошёл отлично, оборудование реагировало хорошо. Этот день даст нам важные уроки перед первыми классиками».

Первыми велогонками Грега Ван Авермата должны были стать Вуэльта Валенсии и Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль, но после их отмены он должен начать сезон 3 февраля с пятидневной велогонки Etoile de Bessèges - Tour du Gard, а 19 февраля примет участие в трёхдневной велогонке Tour des Alpes Maritimes et du Var. Его первой классикой сезона будет Omloop Het Nieuwsblad.