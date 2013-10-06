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Примож Роглич проедет только одну гонку перед Джиро д’Италия-2023

В календаре Приможа Роглича перед Джиро д’Италия-2023 лишь один старт -  на Вуэльте Каталонии

 

 

  Примож Роглич (Primož Roglič), перенёсший в октябре операцию на плече, будет готовиться к первой цели сезона – Джиро д’Италия-2023 по облегчённой программе. 33-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma подтвердил в интервью словенскому каналу RTV, что в его планах только участие в велогонке Вуэльта Каталонии, которая пройдёт с 20 по 26 марта.

 

   После участия в испанской многодневной гонке Примож Роглич вернётся на Тенерифе, где тренируется сейчас, и планирует более долгую подготовку на Тейде до самого старта на итальянском Гранд-туре, который начнётся 6 мая.

 

Примож Роглич проедет только одну гонку перед Джиро д’Италия-2023

Photo (c) @primozroglic

 

 

  Примож Роглич: «Перед Джиро моей единственной гонкой будет Вуэльта Каталонии. Сейчас я на Тенерифе – первая настоящая подготовка к сезону в этом году. В Каталонии ехал гонку только один раз в 2016 году, очень хочу туда вернуться. В этом году там будет много подъёмов, они протестируют, какая у меня форма.

 

  Проблем с плечом у меня нет. Оно работает как надо, всё в порядке. Я здоров. Хорошо тренируюсь вместе со всеми. Пока всё идёт по плану. Я буду готов к старту Джиро. Посмотрим промежуточные итоги работы, когда поеду Каталонию, этот тест покажет, насколько мы продвинулись.

 

  После Каталонии планирую более длительный тренировочный лагерь перед Джиро. Джиро д’Италия-2023 решится в разделках, или, по меньшей мере, они станут определяющим фактором.

 

  После операции мне было немного сложно сидеть на разделочном велосипеде из-за моей посадки, но теперь могу всё нормально. Перед Джиро как можно больше времени уделю тренировкам разделки».

 

Примож Роглич участвовал в Джиро д’Италия дважды, в 2016 году это был его первый Гранд-тур в карьере, в 2019 он занял на Джиро 3-е место.

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Вуэльта Каталонии Джиро д'Италия-2023

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  1. Имя: Андрей Вязов

    Meridale

    Сегодня, 01:08 | Регистрация: 6.10.2013

    На свежака попробует. Только главное чтобы "не фартануло" на какой-то залёт на ровном месте. И опять месяцы подготовки зря. Конечно не нам туристам раздавать советы профи, но в этом случае лучше выкатываться через гонки. Не пойдёт Джиро, так хоть другие гонки или этапы пособирает.

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6 - 12 марта 2023

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15 марта 2023

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18 марта 2023

Milano-Sanremo

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С какой гонки для Вас начинается велосезон болельщика?

Комментарии

  • Meridale
    Примож Роглич проедет только о ... (1)
    Meridale-Фото

    На свежака попробует. Только главное чтобы "не фартануло" на какой-то залёт на ровном месте. И опять месяцы подготовки зря. Конечно не нам туристам раздавать советы профи, но в этом случае лучше выкатываться через гонки. Не пойдёт Джиро, так хоть другие гонки или этапы пособирает.

  • nightbuster33
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Пелетон и в нем маленький голубой маячок-Харольд Лопез,вот и вся Астана.Грустно.

  • motte
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (4)
    motte-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Такое впечатление что Погачар соревнуется не со своими соперниками, а с Йоганесом Бё (по количеству побед на одном соревнование)hunter

    Пишут, что сегодня была его 50я победа в карьере.

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Такое впечатление что Погачар соревнуется не со своими соперниками, а с Йоганесом Бё (по количеству побед на одном соревнование)hunter

  • patar
    Волта Алгарве-2023. Этап 4 (2)
    patar-Фото

    Алмейда опять выгребал, как зверь...

  • patar
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (2)
    patar-Фото

    Сердце болельщика радуется, хорошее у Трека поколение подростает

  • kwwk
    Волта Алгарве-2023. Этап 4 (2)
    kwwk-Фото

    Не плохой финиш от Пидкока, но все решит завтра в общем генерале разделка и претендентов с пяток, но пожалуй Ганна, Фосс и Алмейда во главе будут.

  • patar
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (4)
    patar-Фото
    Мас хорош. Красивая борьба. Сильно.
  • motte
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (4)
    motte-Фото

    Тадей, ну что сказать-:)

    У маса две радиоволны, одна с командой, другая с Альберто-;)

    Оргам спасибо за такую красоту финишей!

  • kabachok
    Волта Алгарве-2023. Этап 3 (3)
    kabachok-Фото

    у викинов с прошлого года попёрло

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