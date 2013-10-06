Примож Роглич проедет только одну гонку перед Джиро д’Италия-2023

- Категория:
- VeloNEWS / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 23:03
В календаре Приможа Роглича перед Джиро д’Италия-2023 лишь один старт - на Вуэльте Каталонии
Примож Роглич (Primož Roglič), перенёсший в октябре операцию на плече, будет готовиться к первой цели сезона – Джиро д’Италия-2023 по облегчённой программе. 33-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma подтвердил в интервью словенскому каналу RTV, что в его планах только участие в велогонке Вуэльта Каталонии, которая пройдёт с 20 по 26 марта.
После участия в испанской многодневной гонке Примож Роглич вернётся на Тенерифе, где тренируется сейчас, и планирует более долгую подготовку на Тейде до самого старта на итальянском Гранд-туре, который начнётся 6 мая.
Photo (c) @primozroglic
Примож Роглич: «Перед Джиро моей единственной гонкой будет Вуэльта Каталонии. Сейчас я на Тенерифе – первая настоящая подготовка к сезону в этом году. В Каталонии ехал гонку только один раз в 2016 году, очень хочу туда вернуться. В этом году там будет много подъёмов, они протестируют, какая у меня форма.
Проблем с плечом у меня нет. Оно работает как надо, всё в порядке. Я здоров. Хорошо тренируюсь вместе со всеми. Пока всё идёт по плану. Я буду готов к старту Джиро. Посмотрим промежуточные итоги работы, когда поеду Каталонию, этот тест покажет, насколько мы продвинулись.
После Каталонии планирую более длительный тренировочный лагерь перед Джиро. Джиро д’Италия-2023 решится в разделках, или, по меньшей мере, они станут определяющим фактором.
После операции мне было немного сложно сидеть на разделочном велосипеде из-за моей посадки, но теперь могу всё нормально. Перед Джиро как можно больше времени уделю тренировкам разделки».
Примож Роглич участвовал в Джиро д’Италия дважды, в 2016 году это был его первый Гранд-тур в карьере, в 2019 он занял на Джиро 3-е место.
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