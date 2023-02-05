Олимпийская чемпионка Анна Кизенхофер подписала контракт с велокомандой Israel-Premier Tech Roland

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Анна Кизенхофер нацелена на женский Тур де Франс-2023
Выигравшая групповую гонку на Олимпиаде в Токио в 2021 году, Анна Кизенхофер (Anna Kiesenhofer) 31 января подписала контракт с велокомандой Israel-Premier Tech Roland. 31-летняя австрийская велогонщица после победы на Олимпиаде отложила карьеру математика и сосредоточилась на велогонках.
В 2022 году Анна Кизенхофер выступала как частное лицо, а женскую версию Вуэльты Испании (Ceratizit Challenge by La Vuelta) проехала с командой Soltec как приглашённая гонщица.
Photo © Israel-Premier Tech Roland
Анна Кизенхофер планировала выступать в проекте B&B Hotels, но осталась без команды после его закрытия. В 2022 году австрийская велогонщица помимо Вуэльты приняла участие в шести гонках – чемпионате Австрии, где завоевала серебряные медали в разделке и групповой гонке, в разделке на чемпионате Европы, где заняла 5-е место, а также в чемпионате мира, где замкнула топ-10 в разделке и вместе с командой заняла 11-е место в командной гонке на время. Завершила сезон Анна Кизенхофер в гонке «Хроно наций», где заняла 13-е место.
Велокоманда Israel Premier Tech Roland - одна из самых маленьких в женском пелотоне. Анна Кизенхофер стала 14-й гонщицей команды.
Анна Кизенхофер: «Я очень рада присоединиться к Israel-Premier Tech Roland, идеальной для меня и в смысле окружения, и по оборудованию, чтобы выступать на пике своих возможностей в большинстве важных велогонок календаря Мирового тура. В частности, хочу поставить целью Тур де Франс и другие многодневные гонки.
Я в радостном волнении. Будет нелегко, но, думаю, с такой великолепной командой в этом году мы преподнесём сюрпризы».
Рубен Контрерас (Ruben Contreras), спортивный директор команды: «Мы сделали большой шаг вперёд с нашим составом на 2023 год. С нетерпением хочу увидеть, на что смогут показать наши велогонщицы. Для нас честь, что в составе команды будет выступать олимпийская чемпионка. Мы рады приветствовать Анну Кизенхофер. Анна невероятно талантлива, смело ведёт гонку, как мы убедились, когда она выиграла в Токио. В прошлом году ей чуть-чуть не хватило до победы на этапе Вуэльты. Она усилит наш состав, поможет нам развиваться в женском Мировом туре».
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