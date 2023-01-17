Джакомо Ниццоло травмировал ключицу на тренировке

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 23:56
Джакомо Ниццоло не потребуется операция после перелома ключицы
Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo) сломал правую ключицу, упав во время тренировки в Швейцарии. Велокоманда Israel-Premier Tech сообщает, что 33-летнему итальянскому гонщику не потребуется операция, так как перелом без смещения.
Photo (c) Israel-Premier Tech Team
Первый сезон с командой Israel-Premier Tech Джакомо Ниццоло завершил 6 октября. Он принёс команде победу на этапе Вуэльты Кастилии и Леона, а также призовые места на классиках Clasica de Almeria и Heylen Vastgoed Heistse Pijl и призовое 3-е место на этапе Джиро д’Италия.
В этом году Джакомо Ниццоло уже приходилось менять календарь из-за травмы – он пропустил часть весенних классик после перелома запястья, которое получил после падения на спуске с Поджио во время Милан-Сан-Ремо.
Велокоманда Israel-Premier Tech: «К сожалению, вчера (12 ноября) Джакомо Ниццоло упал во время тренировки в Швейцарии. Рентген показал, что у него перелом без смещения правой ключицы. К счастью, операции не потребуется, лечение может проводиться консервативно. Джакомо отдохнёт, сколько потребуется, и возобновит тренировки так быстро, как только будет возможно. Травма не должна повлиять на подготовку к сезону 2023 года».
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