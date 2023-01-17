Джакомо Ниццоло травмировал ключицу на тренировке

Цитата: velodoctor

Вот если у него боль в ноге, почему не залечить? Он снова отстает, сейчас гонку смотрю..



Делал он МРТ на днях. Нет ничего, что требовало бы операции. Боль в ноге у него из-за спины. А со спиной проблемы вроде тех, которые у Пино.

Года полтора назад Изербит очень плохо упал в гонке, прямо после поворота на 90 градусов. Из-за поворота и ограждения те, кто ехал сразу за ним, не видели что он лежит поперек трассы. К тому же сразу после поворота трасса шла под уклон. Поэтому пока к Эли подбежали и загородили его щитами, его переехали человека три, как минимум. Они просто не успевали заторомозить и по инерции проезжали по Эли. Картина была жуткая. Увезли его на скорой в больницу, сделали рентген, МРТ, всё что полагается в таких случаях. Никаких переломов не обнаружили.

Ему дали отдохнуть неделю, а потом руководитель команды сказал - раз переломов нет, больничный тебе не полагается. Иди работай. Эли взвыл: "У меня же все тело болит!!! Я не могу гоняться в таком состоянии". Но босс команды был непреклонен - раз переломов нет, это не страховой случай. Поэтому иди работай. Дали ему еще одну гонку пропустить и всё.

Вот за это у него теперь и последствия в виде периодического онемения ноги и руки с одной стороны тела. И непонятно, как это лечить...