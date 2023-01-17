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Джакомо Ниццоло травмировал ключицу на тренировке

Джакомо Ниццоло не потребуется операция после перелома ключицы

 

 

  Джакомо Ниццоло   (Giacomo Nizzolo) сломал правую ключицу, упав во время тренировки в Швейцарии. Велокоманда Israel-Premier Tech сообщает, что 33-летнему итальянскому гонщику не потребуется операция, так как перелом без смещения.

 

Джакомо Ниццоло травмировал ключицу на тренировке

Photo (c) Israel-Premier Tech Team

 

 

 Первый сезон  с командой Israel-Premier Tech Джакомо Ниццоло завершил 6 октября. Он принёс команде победу на этапе Вуэльты Кастилии и Леона, а также призовые места на классиках Clasica de Almeria и Heylen Vastgoed Heistse Pijl и призовое 3-е место на этапе Джиро д’Италия.

 

  В этом году Джакомо Ниццоло уже приходилось менять календарь из-за травмы – он пропустил часть весенних классик после перелома запястья, которое получил после падения на спуске с Поджио во время Милан-Сан-Ремо.

 

  Велокоманда Israel-Premier Tech: «К сожалению, вчера (12 ноября) Джакомо Ниццоло упал во время тренировки в Швейцарии. Рентген показал, что у него перелом без смещения правой ключицы. К счастью, операции не потребуется, лечение может проводиться консервативно. Джакомо отдохнёт, сколько потребуется, и возобновит тренировки так быстро, как только будет возможно. Травма не должна повлиять на подготовку к сезону 2023 года».

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Теги к статье: Джакомо Ниццоло Giacomo Nizzolo Israel-Premier Tech

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Комментарии

  • Геродот
    Эли Изербит сошёл с чемпионата ... (6)
    Геродот-Фото

    Цитата: Earl57
    Вот за это у него теперь и последствия в виде периодического онемения ноги и руки с одной стороны тела. И непонятно, как это лечить...

    Полюбому это проблемы с позвоночником,смещения,защемления.Лечить, если получится,только соответствующей гимнастикой. У меня похожее было,конечно в гораздо меньшей степени. Вылечил гимнастикой, но постоянно приходится поддерживать.

  • Николай Н.
    Велокросс - UCI World Cup Beek ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Почему нет данных о женском кроссе. Гонка была скоростная, как раз под Свеека, а так в общем интересная, особенно финиш.

  • Виктор Сироткин
    Эли Изербит сошёл с чемпионата ... (6)
    Виктор Сироткин-Фото

    Этот случай?
    https://vk.com/photo243758529_457242120

  • velodoctor
    Велокросс - UCI World Cup Beek ... (2)
    velodoctor-Фото

    Сегодня произносили Ванторенхау много раз, без сокращений. Гонка так себе вышла....

  • velodoctor
    Эли Изербит сошёл с чемпионата ... (6)
    velodoctor-Фото
    Ваши познания о велогонщиках безграничны) Сегодня кстати он ближе к концу гонки поехал нормально, как и в пятницу. Может разогрелся хорошо и боль ушла.
  • Earl57
    Эли Изербит сошёл с чемпионата ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Вот если у него боль в ноге, почему не залечить? Он снова отстает, сейчас гонку смотрю.. 

    Делал он МРТ на днях. Нет ничего, что требовало бы операции. Боль в ноге у него из-за спины. А со спиной проблемы вроде тех, которые у Пино.

    Года полтора назад Изербит очень плохо упал в гонке, прямо после поворота на 90 градусов. Из-за поворота и ограждения те, кто ехал сразу за ним, не видели что он лежит поперек трассы. К тому же сразу после поворота трасса шла под уклон. Поэтому пока к Эли подбежали и загородили его щитами, его переехали человека три, как минимум. Они просто не успевали заторомозить и по инерции проезжали по Эли. Картина была жуткая. Увезли его на скорой в больницу, сделали рентген, МРТ, всё что полагается в таких случаях. Никаких переломов не обнаружили.

    Ему дали отдохнуть неделю, а потом руководитель команды сказал - раз переломов нет, больничный тебе не полагается. Иди работай. Эли взвыл: "У меня же все тело болит!!! Я не могу гоняться в таком состоянии". Но босс команды был непреклонен - раз переломов нет, это не страховой случай. Поэтому иди работай. Дали ему еще одну гонку пропустить и всё.

    Вот за это у него теперь и последствия в виде периодического онемения ноги и руки с одной стороны тела. И непонятно, как это лечить...

  • velodoctor
    Эли Изербит сошёл с чемпионата ... (6)
    velodoctor-Фото

    Вот если у него боль в ноге, почему не залечить? Он снова отстает, сейчас гонку смотрю.. 

  • Серафим
    46-летний Франсиско Мансебо – ... (4)
    Серафим-Фото
    А чего подколол-то? Совершенно разные уровни, Алехандро Хуанович на уровне Мансебо может и до 55 гонять.
    Вальверде и в пелотоне максимально высшего уровня не на последних ролях был вплоть до окончания карьеры.
  • GAN
    46-летний Франсиско Мансебо – ... (4)
    GAN-Фото
    В этом году ещё 50-летний Guy Smet отметился на гонке 2.2 Африканского тура
  • Виктор Сироткин
    Том Пидкок о велокроссе, маунт ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото

    от мыслей избавляться не нужно - их нужно обдумывать и разрешать вопросы с ними связанные.

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