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Олимпийская чемпионка Анна Кизенхофер присоединилась к тренировочному лагерю команды Israel – Premier Tech

Анна Кизенхофер: «Важно, что смогла задать вопросы экспертам команды Israel – Premier Tech»

 

 

  Австрийская велогонщица, олимпийская чемпионка в групповой гонке на шоссе Анна Кизенхофер (Anna Kiesenhofer) присоединилась к тренировочному лагерю велокоманды Israel-Premier Tech. Предсезонный тренировочный лагерь – один из немногих шансов, когда почти все гонщики и персонал команды могут собраться вместе.

  Анна Кизенхофер, стремясь избежать зимней погоды в Швейцарии, где она живёт, воспользовалась предложением команды поработать вместе с Israel – Premier Tech в  десятидневном тренировочном лагере.

 

Олимпийская чемпионка Анна Кизенхофер присоединилась к тренировочному лагерю команды Israel – Premier Tech

Photo (c) Israel - Premier Tech Team

 

  Анна Кизенхофер пришла в велоспорт из триатлона и дуатлона, в 2021 году стала трёхкратной чемпионкой своей страны в разделке, но в профессиональных велокомандах не выступает с 2018 года.   Анна Кизенхофер – математик, она работает в Университете Лозанны, совмещая научную работу с преподаванием.

  А до 2024 года её будет поддерживать спонсор – “Swiss Krono Group”, один из ведущих мировых производителей древесных материалов. Анна Кизенхофер стала первой австрийской велогонщицей, взявшей медаль на Олимпийских играх.

 

Олимпийская чемпионка Анна Кизенхофер присоединилась к тренировочному лагерю команды Israel – Premier Tech

 

  Анна Кизенхофер: «В последний раз я был в большом тренировочном лагере в 2017 году, довольно давно. Так что для меня это потрясающий опыт – не только тренировки, а возможность пообщаться с персоналом команды. Я всегда много читала о питании и спортивной науке, но для меня очень важно, что я смогла задать свои вопросы экспертам команды, проверить, как эти знания используются на практике.

 

  Замечательно узнать гонщиков, которых обычно видишь по телевизору, поговорить с ними, понять, что они обычные люди. Они также суперсильные. Я получила уникальный опыт, проехав с ними. Меня очень впечатлило, когда они мощно поехали по дороге. Ребята так привыкли к своему миру профессионального велоспорта, когда проезжают более пятидесяти гонок в году, а я же просто другой тип гонщика. Поэтому было очень круто провести десять дней в тренировочном лагере. Я очень благодарна за эту возможность».

 

  В группе из 70 человек персонала и гонщиков Анна нашла одного соотечественника – Маттиаса Брэндле (Mattias Brändle), который впервые смог лично поздравить её с успехом на Олимпиаде в Токио-2020:

  «Мы с Анной видим друг друга, наверное, дважды в год, на чемпионате мира и чемпионате Австрии. В этот раз я впервые встретился с ней после того, как она на Олимимаде выиграл золото. Было приятно поздравить её лично. Это огромная победа для неё и для Австрии.

  Анна предельно сфокусирована, видно, что она много знает о велоспорте. Возможно, у неё больше знаний, чем у многих наших ребят, вместе взятых. Очень приятно, что она приехала в лагерь, думаю, она смогла многому у нас научиться, посмотрела, как мы работаем вместе. Даже выезд на дорогу, тренировка большой группой даёт больше уверенности на спусках, потому что мы все вместе. Эти детали могут много значить».

 

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Теги к статье: Анна Кизенхофер Anna Kiesenhofer Israel – Premier Tech

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Комментарии

  • rude_rider
    Алехандро Вальверде о финально ... (2)
    rude_rider-Фото
    Выглядит канечно на все 50.
  • reforg34
    Алехандро Вальверде о финально ... (2)
    reforg34-Фото

    Полностью согласен с Вальверде. Если все пойдет по плану, без проблем может сделать покер, т.е. взять Амстел Голд Рейс, Флеш Валонь, Льеж-Бастон-Льеж и ЧМ.
    Также, без проблем может взять несколько горных этапов на ТДФ и 3 место на Вуэльте(при условии что топ3 сильнейших генеральщиков(Фрум,Кинтана и Томас)  не заявятся на Вуэльту). Ожидаем потную борьбу с Ландой.

  • RustamA86
    Спортивный директор команды I ... (6)
    RustamA86-Фото

    Цитата: Ернат
    да согласен, я все таки в прошлом сезоне до конца был уверен, что в этом сезоне он сожет поборотся за тройку на ТДФ, но увы, уже этого не будет((( лично как гонщик он мне импонирует, очень жаль что не сможет на последок громко хлопнуть дверью 
    А может горный этап хотя бы зацепит?

  • Astanaforever
    Том Дюмулин о планах на первую ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Я про генерал, а Вы про, что?
  • paziz
    Том Дюмулин о планах на первую ... (5)
    paziz-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Ему надо психоустойчивость подлечить в первую очередь. Тот психологический надлом на девятнадцатом этапе Вуэльте 2015 нельзя забыть. Его, обугленное, потерянное лицо.Да, на Джиро ему подфартило просто И все.. А после его обрубило и понеслось по падающей траектории. Психика, его диагноз.
    Подфартило ехать в горах без команды? Соперники все наверное попадали и парень без проблем взял генерал, так? Обубило после джиро? Вы наверное забыли что в тот же год он взял золото ЧМ в разделке? Это тоже подфатило наверное
  • Astanaforever
    Состав велокоманды Movistar на ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Мне вот бразилец прикалывает.. Вроде единственный в мировом пелотоне.
  • Astanaforever
    Том Дюмулин о планах на первую ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Ему надо психоустойчивость подлечить в первую очередь. Тот психологический надлом на девятнадцатом этапе Вуэльте 2015 нельзя забыть. Его, обугленное, потерянное лицо.Да, на Джиро ему подфартило просто И все.. А после его обрубило и понеслось по падающей траектории. Психика, его диагноз.
  • Ернат
    Спортивный директор команды I ... (6)
    Ернат-Фото

    да согласен, я все таки в прошлом сезоне до конца был уверен, что в этом сезоне он сожет поборотся за тройку на ТДФ, но увы, уже этого не будет((( лично как гонщик он мне импонирует, очень жаль что не сможет на последок громко хлопнуть дверью 

  • Shalam s Urala
    Том Дюмулин о планах на первую ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: nightbuster33
    все плохое,о чем он старается забыть, может вновь вернутся

    по мне, не забыть он старается тот тайм-аут, а напротив - ценит его.

    может казаться, что весьма непросто устроенная голова Тома - вроде как его слабое место. но всё ровно наоборот

  • Shalam s Urala
    Спортивный директор команды I ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    фотографии достаточно )) и никаких слов уже не надо про перспективы Фрума. другое дело, что такие слова положены по протоколу

    да, Крис заработал себе имя. справедливо и что имя теперь работает на него

    вот есть у него 4 Тура. теперь осталось 4 сезона чисто на имени проехать и красава!

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