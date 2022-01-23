Олимпийская чемпионка Анна Кизенхофер присоединилась к тренировочному лагерю команды Israel – Premier Tech

Анна Кизенхофер: «Важно, что смогла задать вопросы экспертам команды Israel – Premier Tech»

Австрийская велогонщица, олимпийская чемпионка в групповой гонке на шоссе Анна Кизенхофер (Anna Kiesenhofer) присоединилась к тренировочному лагерю велокоманды Israel-Premier Tech. Предсезонный тренировочный лагерь – один из немногих шансов, когда почти все гонщики и персонал команды могут собраться вместе.

Анна Кизенхофер, стремясь избежать зимней погоды в Швейцарии, где она живёт, воспользовалась предложением команды поработать вместе с Israel – Premier Tech в десятидневном тренировочном лагере.

Photo (c) Israel - Premier Tech Team

Анна Кизенхофер пришла в велоспорт из триатлона и дуатлона, в 2021 году стала трёхкратной чемпионкой своей страны в разделке, но в профессиональных велокомандах не выступает с 2018 года. Анна Кизенхофер – математик, она работает в Университете Лозанны, совмещая научную работу с преподаванием.

А до 2024 года её будет поддерживать спонсор – “Swiss Krono Group”, один из ведущих мировых производителей древесных материалов. Анна Кизенхофер стала первой австрийской велогонщицей, взявшей медаль на Олимпийских играх.

Анна Кизенхофер: «В последний раз я был в большом тренировочном лагере в 2017 году, довольно давно. Так что для меня это потрясающий опыт – не только тренировки, а возможность пообщаться с персоналом команды. Я всегда много читала о питании и спортивной науке, но для меня очень важно, что я смогла задать свои вопросы экспертам команды, проверить, как эти знания используются на практике.

Замечательно узнать гонщиков, которых обычно видишь по телевизору, поговорить с ними, понять, что они обычные люди. Они также суперсильные. Я получила уникальный опыт, проехав с ними. Меня очень впечатлило, когда они мощно поехали по дороге. Ребята так привыкли к своему миру профессионального велоспорта, когда проезжают более пятидесяти гонок в году, а я же просто другой тип гонщика. Поэтому было очень круто провести десять дней в тренировочном лагере. Я очень благодарна за эту возможность».

В группе из 70 человек персонала и гонщиков Анна нашла одного соотечественника – Маттиаса Брэндле (Mattias Brändle), который впервые смог лично поздравить её с успехом на Олимпиаде в Токио-2020:

«Мы с Анной видим друг друга, наверное, дважды в год, на чемпионате мира и чемпионате Австрии. В этот раз я впервые встретился с ней после того, как она на Олимимаде выиграл золото. Было приятно поздравить её лично. Это огромная победа для неё и для Австрии.

Анна предельно сфокусирована, видно, что она много знает о велоспорте. Возможно, у неё больше знаний, чем у многих наших ребят, вместе взятых. Очень приятно, что она приехала в лагерь, думаю, она смогла многому у нас научиться, посмотрела, как мы работаем вместе. Даже выезд на дорогу, тренировка большой группой даёт больше уверенности на спусках, потому что мы все вместе. Эти детали могут много значить».