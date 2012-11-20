Олимпийская чемпионка Анна Кизенхофер получила поддержку спонсора до 2024 года

Австрийская велогонщица Анна Кизенхофер продолжит бороться за победы без команды

Олимпийская чемпионка в групповой гонке, австрийская велогонщица Анна Кизенхофер (Anna Kiesenhofer) сообщила, что до 2024 года её будет поддерживать спонсор – “Swiss Krono Group”, один из ведущих мировых производителей древесных материалов. Анна Кизенхофер не выступает в профессиональных велокомандах с 2018 года.

Группа компаний “Swiss Krono” поможет велогонщице, которая была единственной представительницей Австрии в групповой гонке на шоссе на Олимпийских играх в Токио-2020, двигаться к спортивным целям по индивидуально составленному плану.

Напомним, что Анна Кизенхофер пришла в велоспорт из триатлона и дуатлона в 2014 году, когда училась сначала в Университете Вены и в Кэмбридже. Затем в Каталонии в 2016 году она получила докторскую степень по математике, но не оставила велоспорт.

Первый и единственный профессиональный контракт Анна Кизенхофер заключила с командой Lotto Soudal Ladies, но не смогла продлить контракт из-за серии гонок, где не доезжала до финиша. 2018 год Анна Кизенхофер не занималась велоспортом, а в 2019 вернулась как любитель, выиграла чемпионат Австрии в групповой гонке и в разделке, а в разделке на чемпионате мира заняла 20-е место.

Свой успех в индивидуальной гонке на чемпионате Австрии Анна Кизенхофер повторила и в 2020, и в 2021, став трёхкратной чемпионкой своей страны. Сейчас она работает в Университете Лозанны, совмещая научную работу с преподаванием.

Анна Кизенхофер стала первой австрийской велогонщицей, взявшей медаль на Олимпийских играх

Анна Кизенхофер: «У нас много общего с компанией “Swiss Krono Group” в плане мировоззрения, этики, желания добиться успехов. Спасибо за поддержку, с нетерпением жду плодотворного сотрудничества!»