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Олимпийская чемпионка Анна Кизенхофер получила поддержку спонсора до 2024 года

Австрийская велогонщица Анна Кизенхофер продолжит бороться за победы без команды

 

 

  Олимпийская чемпионка в групповой гонке, австрийская велогонщица Анна Кизенхофер (Anna Kiesenhofer) сообщила, что до 2024 года её будет поддерживать спонсор – “Swiss Krono Group”, один из ведущих мировых производителей древесных материалов. Анна Кизенхофер не выступает в профессиональных велокомандах с 2018 года.

 

 

  Группа компаний “Swiss Krono” поможет велогонщице, которая была единственной представительницей Австрии в групповой гонке на шоссе на Олимпийских играх в Токио-2020, двигаться к спортивным целям по индивидуально составленному плану.

 

  Напомним, что Анна Кизенхофер пришла в велоспорт из триатлона и дуатлона в 2014 году, когда училась сначала в Университете Вены и в Кэмбридже. Затем в Каталонии в 2016 году она получила докторскую степень по математике, но не оставила велоспорт.

  Первый и единственный профессиональный контракт Анна Кизенхофер заключила с командой Lotto Soudal Ladies, но не смогла продлить контракт из-за серии гонок, где не доезжала до финиша. 2018 год Анна Кизенхофер не занималась велоспортом, а в 2019 вернулась как любитель, выиграла чемпионат Австрии в групповой гонке и в разделке, а в разделке на чемпионате мира заняла 20-е место.

  Свой успех в индивидуальной гонке на чемпионате Австрии Анна Кизенхофер повторила и в 2020, и в 2021, став трёхкратной чемпионкой своей страны. Сейчас она работает в Университете Лозанны, совмещая научную работу с преподаванием.

  Анна Кизенхофер стала первой австрийской велогонщицей, взявшей медаль на Олимпийских играх

 

  Анна Кизенхофер: «У нас много общего с компанией “Swiss Krono Group” в плане мировоззрения, этики, желания добиться успехов. Спасибо за поддержку, с нетерпением жду плодотворного сотрудничества!»

  

 

 

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Теги к статье: Анна Кизенхофер Anna Kiesenhofer

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  1. Имя: Алексей

    sixpack

    Вчера, 20:36 | Регистрация: 20.11.2012

    ахринеть. не знал

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Комментарии

  • Ернат
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (17)
    Ернат-Фото

    ДА тяжело ему будет против теперешних киндер сюрпризов )

  • RVL
    Ваут ван Арт нацелен бороться ... (11)
    RVL-Фото

    Лучше классики ставь себе целью и реальные победы, а не косвенные титулы...

    Странно слышать от него такое

  • red
    Ваут ван Арт нацелен бороться ... (11)
    red-Фото
    если так, то, как правило, капитану майку, а тебе жёлтые печатки
  • SportSpirit
    Ваут ван Арт нацелен бороться ... (11)
    SportSpirit-Фото

    Ван Арт хочет переодеться в зеленую майку просто потому что он и так ездит в желтой (командной). Ровно по этой же причине желтая майка ускользает от Роглича, другое дело - la roja) 

     

    Еще меня позабавило, что Ваут назвал себя "свободной пешкой" ("loose pawn" в оригинале), хотя по внешней стати и привычке разрушать шаблоны, он скорее похож на шахматного коня, который ходит буквой Г и может перепрыгивать другие фигуры, даже королей) 

  • sixpack
    Олимпийская чемпионка Анна Киз ... (1)
    sixpack-Фото

    ахринеть. не знал

  • RVL
    Тренер Филиппо Ганны уверен, ч ... (8)
    RVL-Фото

    Интересно будет посмотреть)))

  • uran
    Тренер Филиппо Ганны уверен, ч ... (8)
    uran-Фото
    Из лучшего раздельщика в посредственного классика всегда успеет. Но попробовать стоит, нужно всегда развиваться. Мартин в супер форме не только ITT брал, при этом не теряя разделку, как и Канчеллара.
  • Shalam s Urala
    Ваут ван Арт нацелен бороться ... (11)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: sixpack
    ван Арт помощник словенца, а не конкурент. конкуренты на зеленую не претендуют

    блин об этом не подумал..

    апдейт покерных правил велоспорта!

    если ты с зелёной и в десятке, а жёлтая (вдруг!) у твоего капитана, то - по жёлтой майке - обоим! )

  • Shalam s Urala
    Тренер Филиппо Ганны уверен, ч ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: дрокер
    Вполне вероятно, по стопам Спартака

    по мне - пока сомнительно. у Спартака если уж и не было стопудового финиша (хотя поучаствовать всегда мог), то точно был оооч злой спурт. благодаря которому у него, хотя-бы иногда, получалось стряхивать с колеса острых хитрованов. у Ганны такого фулл-газа я чёт не припомню (может пропустил?). соббсно как и у бельгийского анфан-терибля. просто иметь индивидуальный ход - этого мало. надо ещё суметь как-то организовать его сугубо индивидуальную демонстрацию )

  • дрокер
    Тренер Филиппо Ганны уверен, ч ... (8)
    дрокер-Фото
    Вполне вероятно, по стопам Спартака

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