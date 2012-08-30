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Анна Кизенхофер – олимпийская чемпионка в групповой велогонке на Олимпийских играх в Токио-2020

Анна Кизенхофер – олимпийская чемпионка в групповой велогонке на Олимпийских играх в Токио-2020, Аннемик ван Флётен и Элиза Лонго Боргини - призёры

 

  Чемпионка Австрии в индивидуальной гонке на время, не выступающая в профессиональных велокомандах с 2018 года, Анна Кизенхофер (Anna Kiesenhofer) из сольного отрыва одержала победу в групповой женской велогонке на шоссе на Олимпийских играх в Токио-2020.

 

 

 

Анна Кизенхофер – олимпийская чемпионка в групповой велогонке на Олимпийских играх в Токио-2020

Анна Кизенхофер – олимпийская чемпионка в групповой велогонке на Олимпийских играх в Токио-2020

 

Анна Кизенхофер – олимпийская чемпионка в групповой велогонке на Олимпийских играх в Токио-2020

 

Анна Кизенхофер – олимпийская чемпионка в групповой велогонке на Олимпийских играх в Токио-2020

 

Анна Кизенхофер – олимпийская чемпионка в групповой велогонке на Олимпийских играх в Токио-2020

 

Анна Кизенхофер – олимпийская чемпионка в групповой велогонке на Олимпийских играх в Токио-2020

 

Анна Кизенхофер – олимпийская чемпионка в групповой велогонке на Олимпийских играх в Токио-2020

 

Анна Кизенхофер – олимпийская чемпионка в групповой велогонке на Олимпийских играх в Токио-2020

 

Анна Кизенхофер – олимпийская чемпионка в групповой велогонке на Олимпийских играх в Токио-2020

 

 

  Анна Кизенхофер пришла в велоспорт из триатлона и дуатлона в 2014 году, когда училась сначала в Университете Вены и в Кэмбридже, а докторскую степень по математике получила в 2016 году в Каталонии. Травма помешала ей продолжать заниматься триатлоном.

 

  В 2016 году она присоединилась к каталонской любительской велокоманде, базирующейся возле Жироны и выиграла Кубок Испании в 2016 году. Первый и единственный профессиональный контракт Анна Кизенхофер заключила с командой Lotto Soudal Ladies, но не смогла продлить контракт из-за серии гонок, где не доезжала до финиша. 2018 год Анна Кизенхофер не занималась велоспортом, а в 2019 вернулась как любитель, выиграла чемпионат Австрии в групповой гонке и в разделке, а в разделке на чемпионате мира заняла 20-е место. Свой успех в индивидуальной гонке на чемпионате Австрии Анна Кизенхофер повторила и в 2020, и в 2021, став трёхкратной чемпионкой своей страны.

 

  Математик по специальности, Анна Кизенхофер сейчас работает в Университете Лозанны, совмещая научную работу с преподаванием. Она стала первой австрийской велогонщицей, взявшей медаль на Олимпийских играх,  среди мужчины-велогонщиков представитель Австрии поднимался на подиум Олимпийских игр лишь в 1896 году – это был Адольф Шмаль (Adolf Schmal), он выступал на треке.

 

  Несмотря на математически точный расчёт усилий, мастерски продемонстрированный Анной Кизенхофер на японских дорогах, сама она больше всех была удивлена победой, упав на землю после финиша и стараясь восстановить дыхание.

 

  На дистанции в 137 км с набором высоты 2692 м Анна Кизенхофер атаковала одна из первых, сформировав отрыв дня. Единственная представительница Австрии в пелотоне, Анна Кизенхофер сбросила своих попутчиц за 41 км до финиша на перевале Кагосака (2,2 км со средним градиентом 4,8%). К этому моменту пелотон проигрывал ей 6:20 минут.

 

  Отсутствие радиосвязи повлияло на ход гонки. Когда за 4,5 км до финиша Омер Шапира (Израиль) и Анна Плихта (Польша) были пойманы пелотоном, гонщицы подумали, что отрыв дня полностью нейтрализован.

 

  Оранжевая команда сборной Нидерландов полагались на свой опыт и звёздный состав. Две чемпионки мира – Марианне Вос и Анна ван дер Бреген, а также чемпионка Европы Аннемик ван Флётен и их молодая компаньонка, восходящая звезда Деми Воллеринг, вели преследование. Воллергинг атаковала за 8 км до вершины и за 60 км до финиша, но её быстро нагнал пелотон.

 

Пробовала уехать от соперниц американская велогонщица Рут Уиндер (США), но сборная Нидерландов продолжала держать темп и не пустила соперницу. Ван Флётен атаковала несколько раз. В момент атаки Анны Кизенхофер Аннемик ван Флётен в одиночку находилась впереди пелотона, но за 25 км её добрали. Когда за 17,7 км до финиша Кизенхофер пересекала финишную черту в первый раз, у неё в запасе было 4 минуты 20 секунд.  

 

Аннемик ван Флётен атаковала в очередной раз за 2,1 км, думая, что борется за победу, но в итоге стала серебряным призёром.

 

 Анна Кизенхофер удержала преимущество в 1 минуту 15 секунд и завоевала олимпийское золото. Итальянская велогонщица Элиза Лонго Боргини (Elisa Longo Borghini) повторила свой результат Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро – вновь взяла бронзовую медаль.

 

  Анна Кизенхофер: «Невероятно. Даже когда пересекала финиш, не могла поверить. Я планировала атаковать на километре 0, и радовалась, что смогла выехать вперёд, потому что не могу воспринимать гонку как должное, ведь я не так хорошо умею ездить в пелотоне. Счастлива, что не слишком боялась, а просто ехала. Я атаковала, с группой мы более менее сработались. То, что ехали группой, помогло. Я видела, что сильнее всех, знала, что перед длинным спуском у меня есть подъём. Я довольно хорошо спускаюсь, поэтому выиграла там время, а потом ехала как разделку до финиша.

 

Мне сложно осознать. Если мне будут в каждом интервью повторять, что я олимпийская чемпионка, то как-то начну осознавать это всё больше. Думаю, это самая тяжёлая медаль, которая когда-либо висела у меня на шее.

 

Только после того, как пересекла финишную черту, осознала, чего достигла. До этого шла на пределе. Многие люди принесли жертвы ради моей карьеры в велоспорте. Я счастливая, что смогла что-то вернуть этой медалью. Я не нацелена делать профессиональную карьеру на шоссе, но хотела бы продолжать выступать в разделке».

 

  Когда журналисты спросили Анну Кизенхофер, какой совет она даст молодым спортсменам, приходящим в велоспорт, она ответила: «Не слишком полагайтесь на авторитеты. Я смогла всё сделать своими силами (Анна Кизенхоф сама разработала план   подготовки к Олимпиаде в Токио от питания до оборудования до тренировок и тактики).

 

Я не из тех велосипедистов, которые только крутят педали – за моим выступлением интеллект. И я горжусь этим.

 

Мне всё время показывали доску с написанными разрывами, но я не знала, можно ли им доверять. Всегда существует эта опасность – стать жертвой своих заблуждений. Если ты молод, то мало знаешь, и тебе нужен тренер или кто-то, кто говорит, что он знает, что мне надо делать, что для меня сработает. Я была в этой ситуации, верила людям.

 

Теперь стала старше, мне 30, я начала понимать, что эти люди, говорящие, что они знают, на самом деле ничего не знают. Многие из них не знают, особенно те, кто утверждает, что знает. Потому что они как раз не знают, что они не знают.

 

  Я начала понимать, что нет в велоспорте кратких путей, нет чудес. Поэтому мой совет – не обязательно верить тренерам. Я имею в виду, надо доверять некоторым людям, и нужно, чтобы рядом были такие заслуживающие доверия люди, потому что невозможно всё сделать самому. Но надо быть очень осторожным в выборе тех, кому доверяешь.

 

  Для меня в данный момент такие люди – моя семья, близкие друзья. Я знаю многих, которых нельзя назвать настоящими друзьями. Число людей, на которых полагаюсь, ограничено, потому что когда начинаешь думать, что веришь кому-то, в конце понимаешь, что они обсуждают тебя за твоей спиной. Лишь очень немногим близким людям я доверяю.

 

  На бумаге я – любитель. Но велоспорт занимает большое место в моей жизни. Я не зарабатываю на нём денег. Имею в виду, у меня не так много денег, мой доход как на обычной работе. Но в мыслях велоспорт занимает много места. Последние полтора года я была полностью сконцентрирована на подготовке к сегодняшнему дню. Я пожертвовала всем ради этого, ради того, чтобы добиться результата. Но высоким результатом я считала 25-е место. Я просто всем пожертвовала ради 25 места, а теперь у меня победа. Это такая невероятная награда.

 

Посмотрим, что будет дальше. Я не знаю. Думаю, главная перемена может произойти во мне, в моём характере. Эта победа даст мне огромную уверенность в своих силах, веру в себя. Я всё ещё не уверена, что изменится в обычной жизни. Я продолжу работать, продолжу ездить на велосипеде, как делала и до победы. Конечно, в смысле уверенности в себе, думаю, я стану другим человеком».

 

  Аннемик ван Флётен: «Довольно хорошо иллюстрирует, что после финиша мы спрашивали друг друга, кто выиграл, какие разрывы. Мы не знали. За 10 км до финиша мы услышали про 45 секунд. Это показывает, что не только я запуталась. В команде Нидерландов тоже не поняли, но и другие сборные не знали. На самой важной гонке тебе не позволяют ехать со средствами связи, как мы обычно делаем. Это делает гонку более интересной, но больше сбивает с толку.

 

Когда я ехала одна впереди, мне пришлось спросить оператора телевидения на мотоцикле, что происходит в гонке, какое преимущество и разрывы. Думаю, это совсем не профессионально, очень расстраивает, что такая ситуация сложилась на самой важной гонке, которая проводится раз в четыре года. Это одна сторона истории. Другая – прекрасная серебряная медаль.

 

Сейчас мне немного трудно радоваться ей, но я достигла цели. Мы, наша сборная Нидерландов, недооценили Анну Кизенхофер. Думаю, нам надо сесть всем вместе и оценить всё. Главное – отсутствие связи в гонке. Но да, я горжусь своей первой олимпийской медалью, или, надеюсь, буду гордиться через какое-то время. Мы ехали за золотом, поэтому такие смешанные чувства».

 

 Олимпийские игры-2020. Результаты. Групповая гонка. ЖенщиныОлимпийские игры-2020. Результаты. Групповая гонка. Женщины

Олимпийские игры-2020. Результаты. Групповая гонка. Женщины

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Теги к статье: Анна Кизенхофер Anna Kiesenhofer Групповая гонка. Женщины Олимпийские игры-2020 Олимпиада Олимпийские игры

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  1. RVL

    Вчера, 23:38 | Регистрация: 30.08.2012

    Какой спектр эмоций в интервью девушек. Супер!

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:11 | Регистрация: 4.07.2013

    Браво, Анна! Олимпийская Чемпионка!



    А всех, кто жалуется на отсутствие радиосвязи, можно только пожалеть и утешить.



    ЦИТАТА:
    "...Я смогла всё сделать своими силами (Анна Кизенхоф сама разработала план подготовки к Олимпиаде в Токио от питания до оборудования до тренировок и тактики)...."

    Еще раз Браво!



    ЦИТАТА:
    "..Думаю, это совсем не профессионально, очень расстраивает, что такая ситуация сложилась на самой важной гонке, которая проводится раз в четыре года...."

    Совсем не профессионально  - это плохо подготовиться к гонке, которая проводится раз в 4 года, не учесть отсутствие радиосвязи. Все знали, что радиосвязи не будет.

  3. Имя: игорь

    микеле оп-оп-оп

    Сегодня, 02:24 | Регистрация: 29.05.2013

    А слабО было нидерландским звёздам как-то самим, без радиоуха, вычислить сколько народу укатило в отрыв? На эту несложную задачку было без малого четыре часа, ну и конечно умение счёта хотя бы на пальцах одной руки. Спросите у Анны, она математик, научит. 

    И дайте уже связи бедным профикам, они без неё никак. 

    Инфантильность - бич эпохи. 

  4. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 04:51 | Регистрация: 14.02.2016

    отсутствие связи (у группы) и использование своего мнения (у индивидуума) позволило достичь наиболее вдохновляющего результата. "Потому что они как раз не знают, что они не знают." У каждого из нас в этой жизни свой уникальный путь. Идите за своей мечтой и слушайте своё сердце.

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Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Анна Кизенхофер – олимпийская ... (4)
    Виктор Сироткин-Фото

    отсутствие связи (у группы) и использование своего мнения (у индивидуума) позволило достичь наиболее вдохновляющего результата. "Потому что они как раз не знают, что они не знают." У каждого из нас в этой жизни свой уникальный путь. Идите за своей мечтой и слушайте своё сердце.

  • Earl57
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (97)
    Earl57-Фото

    Эвенпул против Ганны и Дюмулана? Ну, ну...

     

    Кстати, Ван Арту достаточно заехать на подиум чтобы стать №1 мирового рейтинга UCI.

  • VeloVelo
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (97)
    VeloVelo-Фото

    Как теперь поедет разделку ван Арт, после таких затрат на групповой?
    Похоже, вся бельгийская надежда теперь на Эвенпула.

  • микеле оп-оп-оп
    Анна Кизенхофер – олимпийская ... (4)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    А слабО было нидерландским звёздам как-то самим, без радиоуха, вычислить сколько народу укатило в отрыв? На эту несложную задачку было без малого четыре часа, ну и конечно умение счёта хотя бы на пальцах одной руки. Спросите у Анны, она математик, научит. 

    И дайте уже связи бедным профикам, они без неё никак. 

    Инфантильность - бич эпохи. 

  • VeloVelo
    Анна Кизенхофер – олимпийская ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Браво, Анна! Олимпийская Чемпионка!



    А всех, кто жалуется на отсутствие радиосвязи, можно только пожалеть и утешить.



    ЦИТАТА:
    "...Я смогла всё сделать своими силами (Анна Кизенхоф сама разработала план подготовки к Олимпиаде в Токио от питания до оборудования до тренировок и тактики)...."

    Еще раз Браво!



    ЦИТАТА:
    "..Думаю, это совсем не профессионально, очень расстраивает, что такая ситуация сложилась на самой важной гонке, которая проводится раз в четыре года...."

    Совсем не профессионально  - это плохо подготовиться к гонке, которая проводится раз в 4 года, не учесть отсутствие радиосвязи. Все знали, что радиосвязи не будет.

  • Brodyazhnik
    Олимпийские игры-2020. Результ ... (43)
    Brodyazhnik-Фото

    Голландки, кстати, частенько бестолково ездят. Просто силы хватает все равно брать медали. Но тут, эпический косяк. Причем одна из голландок сказала, что знала про отрыв, Vos по-моему. То есть бардак в команде полнейший. А австрийка (пошедшая в велоспорт из-за травмы!!! раньше она бегала) имела единственный шанс, и как его использовала. 

  • Kay82
    Олимпийские игры-2020. Результ ... (43)
    Kay82-Фото
    зато минус не бестолковый))
  • RVL
    Анна Кизенхофер – олимпийская ... (4)
    RVL-Фото

    Какой спектр эмоций в интервью девушек. Супер!

  • salomon
    Олимпийские игры-2020. Результ ... (43)
    salomon-Фото
    Да простит меня прекрасный пол,но гоняются женщины бестолково - как бог на душу положит.
  • EL-Fenomeno
    Олимпийские игры-2020. Результ ... (43)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: lazhu
    Van Vleuten wasn’t the only rider confused by the race situation, however, her teammates were equally bemused by Keisenhofer’s win, and Team GB rider Lizzie Deignan told the BBC that she also thought van Vleuten had taken the gold medal.

    Интересный поворот. В техничках не смотрят стрим? Никто не информирует пелотон о разрывах?

    Наверное они зациклились каждый на своих девчат) Австрийская "ноунеймша" Анна уехала в отрыв практически со старта и когда добирали впереди уехавших девушек возможно подумали что это все кто колесил в отрыве, в то время как Кизенхофер пульнула вперёд раньше и о ней подЗабыли)))

     

    Слова ван Флюйтен на пресс-конференции:

    «Мы ехали сюда за победой, поэтому у меня сейчас смешанные чувства. Это моя первая олимпийская медаль, я горжусь этим достижением. Но, повторюсь, мы рассчитывали на большее. Сегодня не обошлось без путаницы и недопонимания. Если бы вы спросили после финиша, кто победил и какой был отрыв, мы просто не смогли бы ответить. Мы лишь слышали, что есть отрыв в 45 секунд за 10 километров до финиша.

    Вслепую ехала не только я. Вся сборная Нидерландов и многие другие не знали, что происходит в гонке. В важнейшей гонке вам не дают возможности использовать радиосвязь, как обычно бывает в других соревнованиях. Задумка такова, что гонка должна становиться более интересной, но я считаю, что это создаёт путаницу. Когда я сама шла одна впереди, мне приходилось узнавать у видеооператора на мотоцикле, что происходит. Не думаю, что это профессионально, когда такое происходит на крупнейших соревнованиях за четыре года.

    А вот что сказала Анна Кизенхофер после гонки:

    У меня не было радиосвязи, и я плохо понимала, какой держу отрыв. Были сообщения на трассе, но я не была уверена, что могу им полностью доверять. Я даже не профессиональная велогонщица. Да, я значительную часть жизни посвятила велогонкам, но у меня нет контракта с профессиональной командой

    Нет контракта, но зато есть уже золото ОИ - значит скоро и контракт последует незамедлительно.

    И ещё: возвращаясь к теме/дискуссии (на ветке о Карапазе и его чемпионстве) что важнее для спортсмена победа на ГТ, ЧМ или медаль ОИ, тут ответ кажись очевиден однозначно...flirt

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