Саймон Кларк продлил контракт с командой Israel-Premier Tech до 2024 года

Саймон Кларк продолжит выступать в команде Israel-Premier Tech до конца 2024 года

36-летний австралийский велогонщик Саймон Кларк (Simon Clarke) продлил контракт с велокомандой Israel-Premier Tech до конца 2024 года. Кларк, оставшийся без команды после закрытия Qhubeka NextHash, заключил контракт с израильской командой перед самым стартом сезона. На Тур де Франс-2022 австралийский гонщик принёс команде историческую первую победу на этапе, которая стала первой и в его карьере.

Для Саймона Кларка продление контракта подтвердило его девиз: «Никогда не сдаваться».

Саймон Кларк: «Этот год был для меня чередованием взлётов и падений. Закончил сезон 2021 года без команды, оказался не у дел, но продолжал тренироваться, получил шанс с Israel-Premier Tech, а затем сезон 2022 года стал, наверное, одним из лучших в карьере.

Хотя плохое и хорошее чередовалось, год был великолепным. Мне кажется, что победа на этапе Тур де Франс и новый контракт – награда за то, что никогда не сдаюсь, остаюсь позитивным даже в тяжёлые времена. Я очень рад остаться в команде Israel-Premier Tech, они бросили мне спасательный круг, когда у меня не было контракта. Мне не надо было раздумывать, я хочу остаться с этими людьми, которые дали мне шанс на будущее. С удовольствием продолжу работать здесь ещё пару лет, надеюсь, они будут такими же, как и этот сезон.

Победа на этапе Тур де Франс, конечно, была моей самой большой целью в карьере, великолепно, что выиграл этап в команде Israel-Premier Tech. Для меня честь принести команде первую в её истории победу на этапе Тура. Надеюсь так же выступать и в следующем году».

Сильван Адамс, владелец команды: «Должен признаться по поводу Саймона Кларка. Мы хотели подписать его ещё в 2021 году, но наш состав был заполнен, это оказалось просто невозможно. Но когда Саймон остался без контракта после неудачного закрытия команды Qhubeka, мы смогли исправить свою ошибку и взяли Саймона в нашу команду. Саймон выступал так, как мы и ожидали, доказал, что он преданный товарищ по команде, но также сам является победителем, что мы увидели на историческом 5-м этапе Тур де Франс. Желаю Саймону и команде совместных успехов».

Кьелль Карлстрём, генеральный менеджер команды: «Саймон стал неотъемлемым гонщиком команды. Когда мы подписали его в начале сезона, знали, чего от него ожидать. Он профессионал и очень трудолюбивый гонщик, мы не могли бы просить большего. В начале сезона Саймон сильно выступил на нескольких гонках, потом была его невероятная победа на этапе с брусчаткой Тур де Франс-2022. Саймон быстро влился а нашу команду, мы с удовольствием продлили его контракт на два года».