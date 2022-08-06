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Дилан Тёнс c 5 августа 2022 года выступает в команде Israel - Premier Tech

Дилан Тёнс покинул команду Bahrain-Victorious и перешёл в Israel - Premier Tech, не дожидаясь конца сезона 2022 года

 

 

  30-летний бельгийский велогонщик Дилан Тёнс (Dylan Teuns) подписал контракт с велокомандой Israel - Premier Tech до конца 2024 года, и покинул команду Bahrain-Victorious, не дожидаясь конца сезона по взаимному соглашению. Контракт Дилана Тёнса с командой Bahrain Victorious заканчивался в конце этого года.  Тёнс смог присоединиться к израильской команде уже 5 августа 2022 года, так как из команды по взаимному соглашению ушёл велогонщик Гай Сагива (Guy Sagiv).

Дилан Тёнс c 5 августа 2022 года выступает в команде Israel - Premier Tech

 

  Велокоманда Bahrain-Victorious, где Дилан Тёнс выступал с 2019 года, пожелала удачи 30-летнему велогонщику: «Спасибо Дилану Тёнсу за 4 незабываемых года с нами, за потрясающие победы на Тур де Франс и Флеш Валлонь. Мы желаем ему всего наилучшего. Так как после Тур де Франс в календаре Дилана Тёнса не были запланированы гонки, мы согласились, что Дилан будет выступать в своей новой команде оставшуюся часть года, что поможем ему освоиться перед предстоящими сезонами».

 

  Самые крупные победы Дилана Тёнса в составе команды Bahrain Victorious – два этапа Тур де Франс в 2019 и 2021 годах, Флеш Валлонь-2022, этап Критериума Дофине-2019. В этом году Дилан Тёнс также финишировал 6-м на двух классиках Монументах – Туре Фландрии и Льеж-Бастонь-Льеж.

 

Первой гонкой Дилана  Тёнса в составе команды Israel-Premier Tech станет Вуэльта Испании-2022.

 

  Сильван Адамс, владелец команды Israel – Premier Tech: «Дилан Тёнс – универсальный гонщик, он усилит нашу команду и на классиках, и на Гранд-турах. Он также много раз доказывал, что может побеждать. Уверен, он продолжит также успешно выступать и в нашей команде».

 

  Дилан Тёнс: «Я уже вёл переговоры с Israel-Premier Tech о том, чтобы подписать контракт с 2023 года, когда Сильван Адамс предложил мне присоединиться сейчас, начать выступать немедленно, чему я очень благодарен. Я провёл в команде Bahrain-Victorious три с половиной года, в ней одержал свои самые крупные победы. Хочу поблагодарить команду за всё.

 

  Очень взволнован и рад начать новую главу карьеры, с нетерпением жду начала работы в Israel-Premier Tech. Эта команда за последние годы сделала большие шаги вперёд, с большим интересом наблюдал, как команда выиграла два этапа  Тур де Франс. Думаю, Israel-Premier Tech на пути к тому, чтобы стать одной из топовых команд. Сейчас самое подходящее время присоединиться  к команде и принести её ещё несколько результатов. Думаю, смогу сыграть ключевую роль в гонках, которые мне подходят. Вместе с другими лидерами Israel-Premier Tech мы сможем быть очень сильной командой».

 

  Кьелль Карлстрём (Kjell Carlström), генеральный менеджер команды: «Впереди в сезоне ещё будет несколько важных гонок, многие из которых подходят спортивным характеристикам Дилана. Он поставит целью Вуэльту Испании и осенние итальянские классики конца сезона. Считаем, что на этих гонках сможет играть ключевую для нас роль. Не сомневаемся, что Дилан легко впишется в нашу команду, что это сотрудничество с самого начала будет успешным».

 

 

 

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Теги к статье: Дилан Тёнс Dylan Teuns Bahrain Victorious Israel-Premier Tech

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