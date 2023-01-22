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Итан Вернон — победитель “Trofeo Palma”-2023, пятой классики серии Challenge Ciclista Mallorca

Итан Вернон выиграл спринт на классике “Trofeo Palma”-2023

 

 

  Благодаря 22-летнему британскому велогонщику Итану Вернону (Ethan Vernon) велокоманда Soudal Quick-Step уехала с серии гонок на Майорке не с пустыми руками. На финальной, 5-й классике серии Challenge Ciclista Mallorca - “Trofeo Palma”-2023 Итан Вернон выиграл спринт в технически сложном финале с U-образным поворотом за 250 м до финиша. Команда Soudal Quick-Step сделала всё, чтобы нейтрализовать отрыв дня – ради этого в голове пелотона долго работал Тим Деклерк.

 

  Чемпион Франции Флориан Сенешаль и Давиде Баллерини были последними развозящими Итана Вернона, который набрал скорость и начал спринт за 150 м до финишной черты, опередив в итоге эритрейского гонщика команды Intermarché - Circus – Wanty Биньяма Гирмая и бельгийского гонщика команды Lotto Dstny Ярне Ван де Паара (Jarne Van De Paar).

 

Итан Вернон — победитель “Trofeo Palma”-2023, пятой классики серии Challenge Ciclista Mallorca

 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri / Getty Images

 

  Итан Вернон: «Приятно уезжать с победой после того, как команда столько раз к ней близко подходила на остальных четырёх гонках. Для разнообразия и погода сегодня, наконец, наладилась. Ребята были великолепны, Тим целый день работал впереди, остальные вывезли меня в решающий момент, чему я благодарен. После гонки в среду, когда я преодолел все те подъёмы, я понял, что с формой у меня всё в порядке, что дало уверенность в себе. Я рад, что выиграл, вся команда заслужила победу».

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Теги к статье: Итан Вернон Ethan Vernon Soudal Quick-Step классика однодневная велогонка велогонка категории 1.1 гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • motte
    Велокросс. UCI World Cup Besan ... (2)
    motte-Фото

    Ваут не стартовал?

  • velodoctor
    Велокросс. UCI World Cup Besan ... (2)
    velodoctor-Фото

    Думал сначала, что Матье малой кровью хочет победить, но после 3 круга как попер он, без шансов.

  • Ернат
    Мигель Анхель Лопес — победите ... (4)
    Ернат-Фото

    хороший гоншик супермен, но не фартовый 

  • Ернат
    Эган Берналь сошёл с 6 этапа В ... (1)
    Ернат-Фото

    пусть готовится на ТДФ

  • Astanaforever
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (7)
    Astanaforever-Фото
    То что Сырица талантливый спринтер и многообещающий, сомнений никаких. Победы будут и в ближайшее время, можно сказать в этом сезоне, однозначно. Вопрос другой, что на него уже положили глаз элитные команды. И задача руководства Астаны, как его удержать в команде? А то получится как всегда. Находят, выращивают, даёт результат и отваливает за бабки в другую команду. Власов не даст соврать...тому пример.
  • RVL
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (7)
    RVL-Фото

    Супермен одной атакой поставил всех на место.

  • uran
    Grand Prix Aspendos-2023 (2)
    uran-Фото
    Обязательно астаниец? Просто за гонщика порадоваться.
  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (7)
    Earl57-Фото

    То, что Сырица финишировал на одном уровне с Саганом, вас не смущает? Которого тут дружно называют легендой.

    Парню 22 года, он первый месяц гоняется на элитном уровне и соревнуется с лучшими спринтерами мира. И вы ожидаете, что он вот так сразу начнет побеждать? Даже Якобсен только 4-м заехал.

    Вон у победителя этапа в 27 лет всего лишь вторая победа в профессионалах. Первая была в прошлом году на Туре Турции, где элитных спринтеров не было вообще.

    И попробуйте для разнообразия почитать, как в Инеосе или Юмбо, например, оценивают выступления их молодых гонщиков...

  • velodoctor
    Велокросс. X2O Trofee Hamme - ... (1)
    velodoctor-Фото

    До ЧМ неделя осталась. ВВА и ВДП предпочли на гонках перед очно не встречаться.. Сегодня на кубке мира не будет бельгийца. 

  • nightbuster33
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (7)
    nightbuster33-Фото

    Раньше Астана была недовольна упущенной возможностью победить,а сейчас радуется,что"Сырица вновь в десятке на этапе".(Офиц. сайт)

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