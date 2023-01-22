Итан Вернон — победитель “Trofeo Palma”-2023, пятой классики серии Challenge Ciclista Mallorca

Итан Вернон выиграл спринт на классике “Trofeo Palma”-2023

Благодаря 22-летнему британскому велогонщику Итану Вернону (Ethan Vernon) велокоманда Soudal Quick-Step уехала с серии гонок на Майорке не с пустыми руками. На финальной, 5-й классике серии Challenge Ciclista Mallorca - “Trofeo Palma”-2023 Итан Вернон выиграл спринт в технически сложном финале с U-образным поворотом за 250 м до финиша. Команда Soudal Quick-Step сделала всё, чтобы нейтрализовать отрыв дня – ради этого в голове пелотона долго работал Тим Деклерк.

Чемпион Франции Флориан Сенешаль и Давиде Баллерини были последними развозящими Итана Вернона, который набрал скорость и начал спринт за 150 м до финишной черты, опередив в итоге эритрейского гонщика команды Intermarché - Circus – Wanty Биньяма Гирмая и бельгийского гонщика команды Lotto Dstny Ярне Ван де Паара (Jarne Van De Paar).

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri / Getty Images

Итан Вернон: «Приятно уезжать с победой после того, как команда столько раз к ней близко подходила на остальных четырёх гонках. Для разнообразия и погода сегодня, наконец, наладилась. Ребята были великолепны, Тим целый день работал впереди, остальные вывезли меня в решающий момент, чему я благодарен. После гонки в среду, когда я преодолел все те подъёмы, я понял, что с формой у меня всё в порядке, что дало уверенность в себе. Я рад, что выиграл, вся команда заслужила победу».