Джон Дегенкольб – победитель двух гонок из серии Mallorca Challenge- 2018

Джон Дегенкольб о победах на Mallorca Challenge-2018

Джон Дегенкольб (John Degenkolb) в этом сезоне проехал две гонки, и на обеих одержал победы, выиграв первую и четвёртую гонки серии Mallorca Challenge- 2018. На Trofeo Campos 29-летний немецкий гонщик обошёл в спринте норвежского гонщика Сондре Хольста Энгера (Israel Cycling Academy), а на Trofeo Palma опередил словацкого гонщика Эрика Башку (BORA – hansgrohe).

Команда Trek-Segafredo успешно провела Mallorca Challenge- 2018, благодаря Джону Дегенкольбу и Тому Скуйиньшу выиграв три гонки из четырёх.

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

Джон Дегенкольб: «Я так счастлив, спасибо моей команде! Я в хорошей форме и чувствовал себя отлично. Приятно так начинать сезон. Думаю, впервые я выиграл первые две гонки, в которых принял участие. Мне так не хватало этого ощущения в прошлом году. Так приятно снова стать победителем.

Мы снова показали, что является сильнейшей командой в гонке. Командная работа была фантастической, мы брали на себя ответственность с самого старта, каждый из команды делал то, что должен. Мне немного не повезло перед подъёмом, пришлось возвращаться после прокола, из-за чего потратил силы, но в итоге я смог усидеть в большой группе.

Во время спринтерского развоза мы выбрали правильный момент, чтобы выйти вперёд, и мне пришлось доработать только последние 200 м! Это победа команды, всех нас».