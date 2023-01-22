Руй Кошта – победитель Trofeo Calvia, первой гонки серии Mallorca Challenge-2023

Руй Кошта: “Я не мог бы просить большего на дебютной гонке в команде Intermarché - Circus – Wanty”

36-летний португальский велогонщик Руй Кошта (Rui Costa) одержал победу в первой же гонке сезона 2023 года и в первый день выступления в форме своей новой команды Intermarché - Circus – Wanty, выиграв первую из серии гонок Mallorca Challenge-2023 - Трофео Кальвия (Trofeo Calvia). В последний раз Руй Кошта праздновал победу в 2020 году, когда стал чемпионом Португалии.

За 60 км до финиша Руй Кошта вместе с товарищем по команде Кобе Госсенсом (Kobe Goossens) присоединился к отрыву, который образовался после атаки гонщиков команды Soudal Quick-Step Жулиана Алафилиппа, Андреа Баджиоли, Каспера Педерсена, Илана Ван Вильдера и Луиса Верваке.

За 33 км до финиша Луис Верваке (Louis Vervaeke) атаковал из этой группы вместе с Руем Коштой, а за 22 км до финиша к ним переложились Бен Хили (Ben Healy (Irl) Ef Education – Easypost) и Паскаль Энкхорн (Pascal Eenkhoorn (Ned) Lotto Dstny). За 17,5 км у лидирующей группы было в запасе около 40 секунд над группой Жулиана Алафилиппа. За 16 км до финиша Луис Верваке попробовал уехать от попутчиков, но в результате его атаки из группы лидеров выпал лишь Энкхорн.

За 10 км до финиша Верваке снова попытался атаковать, однако Кошта и Бен Хили не дали уехать 29-летнему бельгийскому гонщику. В финале тройка лидеров разыграла спринт, в котором Руй Кошта опередил Верваке и Хили.

Photo © PhotoNews/ Intermarché-Circus-Wanty Team

Руй Кошта: «Новая команда, новая майка и победа в моей самой первой гонке в сезоне, а также мой первый успех на международной гонке за три года. Я очень счастлив, не мог бы просить большего в свой дебют в команде Intermarché-Circus-Wanty!

Погода сильно осложнила гонку, был сильный ветер, дождь и холод. Опасный спуск с Коль-де-Сольер (Coll de Soller) посередине дистанции взорвал пелотон. Мы с Кобе Госсенсом смогли уехать с группой из десяти гонщиков. Мы были уверены в своих силах даже в противостоянии с квартетом Soudal-Quick Step среди других соперников.

В финале я положился на интуицию и выиграл гонку. Думал только о победе. Хотя преследователи почти догнали нас на финальном километре, я не волновался и ни разу не оглянулся. Победа меня вдохновила. Наконец, я смог показать, что не забыл, как выигрывать. Несомненно, подействовала и магия моей новой команды. Это фантастическая команда гонщиков и блестящий персонал .Этим вечером отпразднуем вместе такой важный для меня момент!»

Луис Верваке: «Мы знали, что в этой гонке технически сложные спуски. Поэтому каждый раз на спуске мы старались выйти на лучшую позицию в голове пелотона. Так и смогли уехать. К сожалению, потеряли Илана (прим. VeloLIVE – Илан Ван Вильдер упал на спуске, падение обошлось без серьёзных травм), но продолжили бороться, веря в свои шансы.

Я чувствовал себя хорошо, поэтому попробовал что-то предпринять. К несчастью, меня поймали за несколько километров до финиша. В спринте я сделал всё, что мог, но я не самый быстрый гонщик, так что, результат логичный. Самое важное, мы показали, что мотивированы, это даёт уверенность перед следующими гонками на Майорке».