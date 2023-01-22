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Руй Кошта – победитель Trofeo Calvia, первой гонки серии Mallorca Challenge-2023

Руй Кошта: “Я не мог бы просить большего на дебютной гонке в команде Intermarché - Circus – Wanty”

 

 

  36-летний португальский велогонщик Руй Кошта (Rui Costa) одержал победу в первой же гонке сезона 2023 года и в первый день выступления в форме своей новой команды Intermarché - Circus – Wanty, выиграв первую из серии гонок Mallorca Challenge-2023 - Трофео Кальвия (Trofeo Calvia). В последний раз Руй Кошта праздновал победу в 2020 году, когда стал чемпионом Португалии.

 

  За 60 км до финиша Руй Кошта вместе с товарищем по команде Кобе Госсенсом (Kobe Goossens) присоединился к отрыву, который образовался после атаки гонщиков команды Soudal Quick-Step Жулиана Алафилиппа, Андреа Баджиоли, Каспера Педерсена, Илана Ван Вильдера и Луиса Верваке.

 

  За 33 км до финиша Луис Верваке (Louis Vervaeke) атаковал из этой группы вместе с Руем Коштой, а за 22 км до финиша к ним переложились Бен Хили (Ben Healy (Irl) Ef Education – Easypost) и Паскаль Энкхорн (Pascal Eenkhoorn (Ned) Lotto Dstny). За 17,5 км у лидирующей группы было в запасе около 40 секунд над группой Жулиана Алафилиппа. За 16 км до финиша Луис Верваке попробовал уехать от попутчиков, но в результате его атаки из группы лидеров выпал лишь Энкхорн.

 

  За 10 км до финиша Верваке снова попытался атаковать,  однако Кошта и Бен Хили не дали уехать 29-летнему бельгийскому гонщику. В финале тройка лидеров разыграла спринт, в котором Руй Кошта опередил Верваке и Хили.

 

 

Руй Кошта – победитель Trofeo Calvia, первой гонки серии Mallorca Challenge-2023

 

Руй Кошта – победитель Trofeo Calvia, первой гонки серии Mallorca Challenge-2023

 

Руй Кошта – победитель Trofeo Calvia, первой гонки серии Mallorca Challenge-2023

 Photo © PhotoNews/ Intermarché-Circus-Wanty Team

 

  Руй Кошта: «Новая команда, новая майка и победа в  моей самой первой гонке в сезоне, а также мой первый успех на международной гонке за три года. Я очень счастлив, не мог бы просить большего в свой дебют в команде Intermarché-Circus-Wanty!

 

  Погода сильно осложнила гонку, был сильный ветер, дождь и холод. Опасный спуск с Коль-де-Сольер (Coll de Soller) посередине дистанции взорвал пелотон. Мы с Кобе Госсенсом смогли уехать с группой из десяти гонщиков. Мы были уверены в своих силах даже в противостоянии с квартетом Soudal-Quick Step среди других соперников.

 

  В финале я положился на интуицию и выиграл гонку. Думал только о победе. Хотя преследователи почти догнали нас на финальном километре, я не волновался и ни разу не оглянулся. Победа меня вдохновила. Наконец, я смог показать, что не забыл, как выигрывать. Несомненно, подействовала  и магия моей новой команды. Это фантастическая команда гонщиков и блестящий персонал .Этим вечером отпразднуем вместе такой важный для меня момент!»

 

  Луис Верваке: «Мы знали, что в этой гонке технически сложные спуски. Поэтому каждый раз на спуске мы старались выйти на лучшую позицию в голове пелотона. Так и смогли уехать. К сожалению, потеряли Илана (прим. VeloLIVE – Илан Ван Вильдер упал на спуске, падение обошлось без серьёзных травм), но продолжили бороться, веря в свои шансы.

 

  Я чувствовал себя хорошо, поэтому попробовал что-то предпринять. К несчастью, меня поймали за несколько километров до финиша. В спринте я сделал всё, что мог, но я не самый быстрый гонщик, так что, результат логичный. Самое важное, мы показали, что мотивированы, это даёт уверенность перед следующими гонками на Майорке».

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Теги к статье: Руй Кошта Rui Costa Intermarche - Circus – Wanty Trofeo Calvia

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Комментарии

  • uran
    Trofeo Calvia-2023 - Challenge ... (5)
    uran-Фото
    Опять отрыв, опять дождь, прям дежавю.
  • Astanaforever
    Trofeo Calvia-2023 - Challenge ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Сегодня Алафилипп получит по каске от Патрика. Он за что ему зарплату платит? Просто так? Ему победы нужны.Это не я сказал, заметьте.а сам Патрик.
  • Astanaforever
    Наиро Кинтана опроверг слухи о ... (1)
    Astanaforever-Фото
    ** - Я признателен колумбийским командам за протянутую руку помощи, но я собираюсь и дальше представлять свою страну на крупнейших велогонках мира. Я подхожу для подписания контракта с командой высшего уровня, ради этого тренируюсь.***A он оказывается до сих пор болен звёздной болезнью. Увы.

    Взял и унизил своих земляков. Они его не простят после этих слов. Короче в сборную дорога тоже закрыта.
  • motte
    Trofeo Calvia-2023 - Challenge ... (5)
    motte-Фото
    Именно, тот! Когда вальв не дал пурито стать ЧМ, Кошта урвал косточку!
  • Даниил
    Trofeo Calvia-2023 - Challenge ... (5)
    Даниил-Фото
    Да, именно, он самый)))

    Это его первая победа с 2020 года...
  • uran
    Жулиан Алафилипп начнёт сезон ... (4)
    uran-Фото
    "В удовольствие" это точно не про Квик Степ. Что интересно Джамбо Скай тоже заставляют работать, и результаты там соответствующие. А бора что из Сагана сделала...
  • uran
    Trofeo Calvia-2023 - Challenge ... (5)
    uran-Фото
    Это всё тот Руи Кошта что был ЧМ?
  • Earl57
    Фабио Якобсен — победитель 2 ... (4)
    Earl57-Фото

    Там любитель, от которого Ремко отмахивался, за Погги поездил. Погги не нервничал, не прогонял, дал посидеть за собой какое-то время, а потом просто уехал.

    https://www.youtube.com/watch?v=5yLvcakGUgA

    До этого он 160 км с парнями из Тотал Энерджи проехал. Он им не мешал, они не обращали на него внимания.

  • uran
    Фабио Якобсен — победитель 2 ... (4)
    uran-Фото
    Работа 3-800 это трековая 4 км. Совсем не Ремко. Работа Эвенепула это 30-3, но там впахивать надо, а не 3 км тянуть.
  • Astanaforever
    Жулиан Алафилипп начнёт сезон ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Патрик монстр..всех давит. Редиска.

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