Кобе Госсенс - победитель Trofeo Andratx-2023

Кобе Госсенс одержал первую победу в профессиоланах, выиграв из сольного отрыва Trofeo Andratx-Mirador D'es Colomer-2023

Кобе Госсенс (Kobe Goossens) одержал первую победу в карьере, выиграв третью классику из серии Challenge Ciclista Mallorca - Trofeo Andratx-2023. 26-летний бельгийский велогонщик команды Intermarche - Circus – Wanty атаковал у подножия подъёма Коль-де-Пуч-Мажор (Coll de Puig Major), ключевого подъёма дня за 70 км до финиша. Госсенс переложился к отрыву и даже обошёл его вместе с бельгийским гонщиком команды Bora-hansgrohe Сианом Эйтдебруксом (Cian Uijtdebroeks). На вершине Пуч-Мажор они набрали минуту преимущества.

Пелотон старался закрыть просвет, но сумел догнать на последнем километре лишь Сиана Эйтдебрукса. Кобе Госсенс атаковал за 20 км до финиша и уехал от своего попутчика. Его сольный отрыв в ненастную погоду оказался успешным, Кобе Госсенс одержал первую победу, опередив преследователей на 39 секунд.

Команда Intermarché-Circus-Wanty стала единственной, чьи гонщики финишировали в топ-3 на всех трёх гонках - с двумя победами - Руя Кошты на первой классике серии Challenge Ciclista Mallorca и победой Кобе Госсенса на третьей классике серии, а также подиумом Биньяма Гирмая на второй классике.

Photo © PhotoNews/ Intermarché-Circus-Wanty Team

Кобе Госсенс: «Когда Руй Кошта возвращался в отель после своей победы на «Трофео Кальвия», он сказал мне: «Ты должен верить в себя, Кобе, ты очень сильный!»

Сегодня Руй и я были защищёнными гонщиками команды. Когда пошёл дождь, я попросил Майка Тёниссена воспользоваться тем, что дорога стала скользкой, и проредить группу. Потом я смог сам переложиться к лидерам на Коль-де-Пуч-Мажор.

Мы с Сианом Эйтдебруксом отлично сработались, получился дуэт. Я был полностью уверен в своём велосипеде на спуске по такой погоде, и там уехал от Сиана. До финиша выкладывался изо всех сил. Мой спортивный директор Димитри Клайс (Dimitri Claeys) всё время говорил мне, какие разрывы по времени, что поддерживало мою уверенность в себе.

У финального подъёма ноги уже были совсем пустыми. Но с преимуществом почти в 2 минуты я понимал, что шанс выиграть реален. Победа была одной из моих главных целей на этот сезон, поэтому я очень счастлив, что одержал её в свой второй гоночный день 2023 года!

Мечтал выиграть с тех пор, как начал в детстве заниматься велоспортом. Поэтому каждый день прилагал столько усилий. Посвящаю эту победу моим близким и команде, которая в меня верила. В Intermarché-Circus-Wanty мы радуемся успехам друг друга. У нас очень близкие взаимоотношения, а здесь, на Майорке, у нас сильная группа.

Как можно было заметить на прошлой неделе во время нашего командного тренировочного лагеря в Аликанте, наш уровень был выше, чем в прошлом году. Завтра я участвую в Trofeo Serra de Tramontana вместе со свежими гонщиками. Буду счастлив помогать товарищам по команде добиться как можно более высокого результата».