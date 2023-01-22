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Кобе Госсенс - победитель Trofeo Andratx-2023

Кобе Госсенс одержал первую победу в профессиоланах, выиграв из сольного отрыва Trofeo Andratx-Mirador D'es Colomer-2023

 

 

  Кобе Госсенс (Kobe Goossens) одержал первую победу в карьере, выиграв третью классику из серии Challenge Ciclista Mallorca - Trofeo Andratx-2023. 26-летний бельгийский велогонщик команды Intermarche - Circus – Wanty атаковал у подножия подъёма Коль-де-Пуч-Мажор (Coll de Puig Major), ключевого подъёма дня за 70 км до финиша. Госсенс переложился к отрыву и даже обошёл его вместе с бельгийским гонщиком команды Bora-hansgrohe Сианом Эйтдебруксом (Cian Uijtdebroeks). На вершине Пуч-Мажор они набрали минуту преимущества.

 

  Пелотон старался закрыть просвет, но сумел догнать на последнем километре лишь Сиана Эйтдебрукса. Кобе Госсенс атаковал за 20 км до финиша и уехал от своего попутчика. Его сольный отрыв в ненастную погоду оказался успешным, Кобе Госсенс одержал первую победу,  опередив преследователей на 39 секунд.

 

  Команда Intermarché-Circus-Wanty стала единственной, чьи гонщики финишировали в топ-3 на всех трёх гонках - с двумя победами -  Руя Кошты на первой классике серии Challenge Ciclista Mallorca и   победой Кобе Госсенса на третьей классике серии, а также подиумом Биньяма Гирмая на второй классике.

 

 

Кобе Госсенс - победитель Trofeo Andratx-2023

 

Кобе Госсенс - победитель Trofeo Andratx-2023

 

Кобе Госсенс - победитель Trofeo Andratx-2023

 

 Photo © PhotoNews/ Intermarché-Circus-Wanty Team

 

  Кобе Госсенс: «Когда Руй Кошта возвращался в отель после своей победы на «Трофео Кальвия», он сказал мне: «Ты должен верить в себя, Кобе, ты очень сильный!»

 

  Сегодня Руй и я были защищёнными гонщиками команды. Когда пошёл дождь, я попросил Майка Тёниссена воспользоваться тем, что дорога стала скользкой, и проредить группу. Потом я смог сам переложиться к лидерам на Коль-де-Пуч-Мажор.

 

  Мы с Сианом Эйтдебруксом отлично сработались, получился дуэт. Я был полностью уверен в своём велосипеде на спуске по такой погоде, и там уехал от Сиана. До финиша выкладывался изо всех сил. Мой спортивный директор Димитри Клайс (Dimitri Claeys) всё время говорил мне, какие разрывы по времени, что поддерживало мою уверенность в себе.

 

  У финального подъёма ноги уже были совсем пустыми. Но с преимуществом почти в 2 минуты я понимал, что шанс выиграть реален. Победа была одной из моих главных целей на этот сезон, поэтому я очень счастлив, что одержал её в свой второй гоночный день 2023 года!

 

  Мечтал выиграть с тех пор, как начал в детстве заниматься велоспортом. Поэтому каждый день прилагал столько усилий. Посвящаю эту победу моим близким и команде, которая в меня верила. В Intermarché-Circus-Wanty мы радуемся успехам друг друга. У нас очень близкие взаимоотношения, а здесь, на Майорке, у нас сильная группа.

 

  Как можно было заметить на прошлой неделе во время нашего командного тренировочного лагеря в Аликанте, наш уровень был выше, чем в прошлом году. Завтра я участвую в Trofeo Serra de Tramontana вместе со  свежими гонщиками. Буду счастлив помогать товарищам по команде добиться как можно более высокого результата».

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Теги к статье: Кобе Госсенс Kobe Goossens Intermarche - Circus – Wanty Trofeo Andratx классика однодневная велогонка велогонка категории 1.1 гонка Европейского тура Europe Tour

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С какой гонки для Вас начинается велосезон болельщика?

Комментарии

  • Astanaforever
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Аж душа радуется за Супермена! Уже вторая победа за январь. Надеюсь возьмет и генерал этой гонки. Пусть Вино вспомнит 15 этап тур де франс 2007 года.. так для размышления и вспомнит увольнение Лопеса для лицемерия..
  • nightbuster33
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Каким он был,таким он и остался.Тогда,когда он догонял и уходил от Йетса,от Нибали и Контадора,от Нибали и Фрума на Вуэлте17, от Роглика и Погачара на ТдФ20.Такие моменты  повторялись.Надеюсь,что он вернется в Гранд Туры и еще не раз порадует нас своими оглядками назад отчитывая отставших и утверждая,что он есть и он будет,как бы ни пытались свалить его оппоненты.Молодец,АНГЕЛ!

  • RVL
    Trofeo Andratx - Mirador D'es ... (1)
    RVL-Фото

    2 победы за 3 дня!

    Красавцы 

  • SVS
    Петер Саган: "Сезон 2023 года ... (7)
    SVS-Фото

    Как жаль... А я так надеялся, что это объявление будет не раньше, чем в конце сезона, в котором он сумеет опять. Пусть не так, как в лучшие времена, но....

    Долбанный ковид(ы) :-(.

  • ilnur-nch
    Петер Саган: "Сезон 2023 года ... (7)
    ilnur-nch-Фото

    Петя красавчик! Кумир, любимчик мальчишек и не только. Только добрые слова.

  • Astanaforever
    Петер Саган: "Сезон 2023 года ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Не торопись Петя, жди звонка от Вино.
  • velodoctor
    Петер Саган: "Сезон 2023 года ... (7)
    velodoctor-Фото

    Отсносительно рано он заканчивает, надеюсь сможет выдать что-то аля Жильбер 2019 на прощание. 

  • AzaKonta
    Петер Саган: "Сезон 2023 года ... (7)
    AzaKonta-Фото
    Как он вошёл в мировой тур, а как теперь уходит. Жизнь
  • motte
    Петер Саган: "Сезон 2023 года ... (7)
    motte-Фото

    Ничего не скажешь, Легенда!

  • Даниил
    Петер Саган: "Сезон 2023 года ... (7)
    Даниил-Фото
    Надеюсь, что этот сезон Саган отганяет в своей лучшей форме, чтобы красиво закончить карьеру. Уходит целая эпоха...

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