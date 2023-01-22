Второй подряд успех Кобе Госсенса в классиках серии Challenge Ciclista Mallorca

Кобе Госсенс — победитель классики Trofeo Serra de Tramuntana-2023

Через 24 часа после первой победы в профессионалах 26-летний бельгийский велогонщик команды Intermarche - Circus – Wanty Кобе Госсенс (Kobe Goossens) одержал вторую победу, выиграв четвёртую классику из серии Challenge Ciclista Mallorca - Trofeo Serra de Tramuntana-2023.

Вдохновлённый первым успехом, по такой же ненастной дождливой погоде, Кобе Госсенс атаковал на трёх финальных километрах и в одиночку пересёк финиш, опередив ближайшего преследователя, гонщика команды Lotto Dstny Леннерта Ван Этвельта на 7 секунд.

Photo © PhotoNews/ Intermarché-Circus-Wanty Team

Организаторы Trofeo Serra de Tramuntana-2023 сократили дистанцию гонки до 123 км из-за риска снегопада. Гонка, которая проходила под дождём, началась с атак. Команда Soudal Quick-Step просеяла пелотон на первом подъёме, но благоприятная для них ситуация быстро изменилась, когда из-за механических проблем с велосипедом Жулиан Алафилипп выпал из группы, в которой было 25 гонщиков.

Алафилипп вернулся в пелотон, а Реми Каванья попробовал уехать, но ему не удалось удержаться впереди. Следующий отрыв сформировался за 25 км до финиша, в него отобрались будущий победитель Кобе Госсенс и его товарищ по команде Лилиан Кальмежан, а также Андреа Баджиоли (Soudal Quick Step), Хью Карти (EF Education EasyPost), Брэндон Макналти (UAE Team Emirates), Харри Суини и Леннерт Ван Этвельт (Lotto Dstny). Этот отрыв добрали Жуан Алмейда (UAE Team Emirates), Алессандро Тонелли (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), а также Илан Ван Вильдер (Soudal Quick-Step) и Сиан Эйтдебрукс (Bora-hansgrohe). Несколько раз Лилиан Кальмежан и Кобе Госсенс атаковали, в итоге атака Госсенса вновь оказалась успешной.

Кобе Госсенс: «От радости после вчерашней гонки не мог уснуть, но зато у меня прибавилось уверенности в себе. С самого старта отлично себя чувствовал. Лилиан и я уехали с лучшими горняками, но гонку осложняла погода – стало холодно.

В лидирующей группе мы были вдвоём, поэтому ситуация в финале для нас складывалась идеально. Мы знали, что надо предвосхитить спринт, поэтому поочерёдно атаковали оба. Я увидел, что нашим соперникам сложно держаться на колесе Лилиана, воспользовался этим и ускорился на небольшом отрезке в гору. Сразу сделал просвет и продолжал на максимальной скорости до финиша. Победа стала возможной, потому что сегодня все гонщики команды внесли вклад. Горжусь, что мы одержали три победы всего за четыре дня.

Эти две победы и моё 7-е место на Trofeo Calvia – прекрасная награда. Моя программа гонок очень насыщенна, надеюсь использовать преимущество формы как можно дольше. Мои следующие старты - Figueira Champions Classic и Волта Алгарве, а затем буду готовиться к Париж-Ницца, моей главной цели на весну».