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Второй подряд успех Кобе Госсенса в классиках серии Challenge Ciclista Mallorca

Кобе Госсенс  — победитель классики Trofeo Serra de Tramuntana-2023

 

 

  Через 24 часа после первой победы в профессионалах 26-летний бельгийский велогонщик команды Intermarche - Circus – Wanty Кобе Госсенс (Kobe Goossens) одержал вторую победу, выиграв четвёртую классику из серии Challenge Ciclista Mallorca - Trofeo Serra de Tramuntana-2023.

 

  Вдохновлённый первым успехом, по такой же ненастной дождливой погоде, Кобе Госсенс атаковал на трёх финальных километрах и в одиночку пересёк финиш, опередив ближайшего преследователя, гонщика команды Lotto Dstny Леннерта Ван Этвельта на 7 секунд.

 

Второй подряд успех Кобе Госсенса в классиках серии Challenge Ciclista Mallorca

 

Второй подряд успех Кобе Госсенса в классиках серии Challenge Ciclista Mallorca

 

Второй подряд успех Кобе Госсенса в классиках серии Challenge Ciclista Mallorca

 Photo © PhotoNews/ Intermarché-Circus-Wanty Team

 

 

  Организаторы Trofeo Serra de Tramuntana-2023 сократили дистанцию гонки до 123 км из-за риска снегопада. Гонка, которая проходила под дождём, началась с атак. Команда Soudal Quick-Step просеяла пелотон на первом подъёме, но благоприятная для них ситуация быстро изменилась, когда из-за механических проблем с велосипедом Жулиан Алафилипп выпал из группы, в которой было 25 гонщиков.

 

  Алафилипп вернулся в пелотон, а Реми Каванья попробовал уехать, но ему не удалось удержаться впереди. Следующий отрыв сформировался за 25 км до финиша, в него отобрались будущий победитель Кобе Госсенс и его товарищ по команде Лилиан Кальмежан, а также Андреа Баджиоли (Soudal Quick Step), Хью Карти (EF Education EasyPost), Брэндон Макналти (UAE Team Emirates), Харри Суини и Леннерт Ван Этвельт (Lotto Dstny). Этот отрыв добрали Жуан Алмейда (UAE Team Emirates), Алессандро Тонелли (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), а также Илан Ван Вильдер (Soudal Quick-Step) и Сиан Эйтдебрукс (Bora-hansgrohe). Несколько раз Лилиан Кальмежан и Кобе Госсенс атаковали, в итоге атака Госсенса вновь оказалась успешной.

 

  Кобе Госсенс: «От радости после вчерашней гонки не мог уснуть, но зато у меня прибавилось уверенности в себе. С самого старта отлично себя чувствовал. Лилиан и я уехали с лучшими горняками, но гонку осложняла погода – стало холодно.

 

  В лидирующей группе мы были вдвоём, поэтому ситуация в финале для нас складывалась идеально. Мы знали, что надо предвосхитить спринт, поэтому поочерёдно атаковали оба. Я увидел, что нашим соперникам сложно держаться на колесе Лилиана, воспользовался этим и ускорился на небольшом отрезке в гору. Сразу сделал просвет и продолжал на максимальной скорости до финиша. Победа стала возможной, потому что сегодня все гонщики команды внесли вклад. Горжусь, что мы одержали три победы всего за четыре дня.

 

  Эти две победы и моё 7-е место на Trofeo Calvia – прекрасная награда. Моя программа гонок очень насыщенна, надеюсь использовать преимущество формы как можно дольше. Мои следующие старты - Figueira Champions Classic и Волта Алгарве, а затем буду готовиться к Париж-Ницца, моей главной цели на весну».

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Теги к статье: Кобе Госсенс Kobe Goossens Intermarche - Circus - Wanty Trofeo Serra de Tramuntana-2023 - Challenge Ciclista Mallorca классика однодневная велогонка велогонка категории 1.1 гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • nightbuster33
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Раньше Астана была недовольна упущенной возможностью победить,а сейчас радуется,что"Сырица вновь в десятке на этапе".

  • nightbuster33
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Очнулся! Ну,во-первых,в южном полушарии сейчас разгар лета: +35,во-вторых,чуть "тепленький",ну как объяснить-это процесс долгий,без бутылки не обойтись,если визави не знает ПЕРВОЕ. Так-что,долго объяснять.

  • close2you
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (4)
    close2you-Фото
    Цитата: nightbuster33
    К сожалению, Сырица приезжает к финишу уже чуть тепленький.Надежд почти никаких. Даже если бы был большой поезд. Возможно, в будущем.
    Очнитесь!) На дворе январь !
  • nightbuster33
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (4)
    nightbuster33-Фото

    К сожалению, Сырица приезжает к финишу уже чуть тепленький.Надежд почти никаких. Даже если бы был большой поезд. Возможно, в будущем.

  • Astanaforever
    Ремко Эвенепул: “Лучше ошибить ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Мигель Анхель Лопес самый популярный гонщик в рейтинге на сегодня..в PCS .
  • Александра
    Петер Саган: "Сезон 2023 года ... (11)
    Александра-Фото

    Жаль, конечно. Но логика этого решения напрашивалась еще в прошлом сезоне, Петер не из тех, кто гоняет ради фана, он ловит кайф от побед. В любом случае ему никому ничего доказывать не нужно, мы все в прямом эфире видели прекрасный путь прекрасного спортсмена.

    Остается только пожелать побед в маунтинбайке!

  • Earl57
    Мигель Анхель Лопес — победите ... (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: Velolife
    Ведь впереди Tour de France. И Medellin, скорее всего, не получит джокера. 

    Вообще-то приглашения на Тур де Франс - 2023 уже раздали, если кто пропустил этот момент.

  • Velolife
    Мигель Анхель Лопес — победите ... (3)
    Velolife-Фото

    Вместо Miguel Ángel López Manxman. Они в чём-то похожи. Но равнозначна ли замена? На мой непросвещённый взгляд, нет. Manxman круче! Ведь впереди Tour de France. И Medellin, скорее всего, не получит джокера. Поэтому замена оправдана. Хотя и ангел не помешал бы Astana Qazaqstan Team. Тем не менее, Miguel Ángel López молодец! Вполне оправдал надежды южноамериканцев, в осбенности, судя по тому с каким удовольствием ел свою булочку на финише, Maximiliano Richeze.

  • hodorik
    Петер Саган: "Сезон 2023 года ... (11)
    hodorik-Фото

    Ещё одна легенда уходит из пелотона , желаю хорошего сезона 

  • nightbuster33
    Мигель Анхель Лопес — победите ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Хорошо сказал,это тот случай, когда нужно и можно сказать.Сконцентрируся на своей работе,семье и не забывай,что иногда бывают случаи,когда лучше промолчать.Дальнейших успехов,от которых будет зависеть последующая карьера в спорте,которую ты выбрал.

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