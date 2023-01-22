Марейн ван ден Берг - победитель Trofeo ses Salines-Port d’Alcudia-2023

Первая профессиональная победа 23-летнего Марейна ван ден Берга

23-летний нидерландский велогонщик команды EF Education-EasyPost Марейн ван дер Берг (Marijn van den Berg) одержал первую в карьере победу, выиграв вторую из серии классик Challenge Ciclista Mallorca – “Trofeo Ses Salines - Alcudia”.

Отрыв дня был нейтрализован на первом из двух финальных категорийных подъёмов, за 40 км до финиша. Велокоманда Soudal Quick-Step возглавила пелотон и контролировала ситуацию на мокрых дорогах, ведущих в Алькудию. Хью Карти (EF Education-EasyPost) провёл мощную смену, нейтрализовав поздние атаки.

Победителя определила серия коварных поворотов, последний из которых был за 50 м до финиша. Марейн ван ден Берг первым прошёл финальный поворот и опередил 22-летнего британского гонщика команды Soudal Quick-Step Итана Вернона и 22-летнего эритрейского гонщика команды Intermarché - Circus – Wanty Биньяма Гирмая.

Марейн ван ден Берг (EF Education-EasyPost): «Я держался в первой группе, потом меня прекрасно развезли Нельсон и Оуэйн. Они великолепно отработали, мне оставалось только финишировать. Это моя первая победа в профессионалах. Надеюсь, будут ещё.

Мне не совсем подходит общий спринт, но этот оказался для меня идеальным. Гонка была тяжёлой, осталась небольшая группа, а потом спринт. Думаю, такие спринты – моя сильная сторона. Чувствовал себя отлично. И нога шла».

Итан Вернон (Soudal Quick-Step): «Этот поворот был немного опасным, поэтому мы не смогли сегодня по-настоящему спринтовать. У меня шла нога, был очень уверен в своих силах, поэтому так разочарован. Уверен, что если бы финишная черта была чуть дальше, я бы выиграл спринт. Хорошо чувствовал себя на том длинном подъёме, верил в свои шансы, особенно с такой великолепной командой, которая неутомимо защищала меня весь день. Надеюсь, в воскресенье для спринтеров будет ещё один шанс, и удача окажется на нашей стороне».