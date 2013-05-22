Итоги велосезона 2022 года: кого назвать лучшим велогонщиком?

Яркие моменты велосезона 2022 года: итоги

Все мысли велогонщиков пелотона уже в 2023 году, для них сезон начался, но для любителей велоспорта финальный день года – повод оглянуться на прошедший сезон и вспомнить самые яркие моменты, тех, кто превзошёл ожидания, кто их не оправдал.

Ремко Эвенепул – всё выше, выше и выше

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Возможности 22-летнего бельгийского гонщика команды Quick-Step Ремко Эвенепула весь сезон вызывали бурное обсуждение. Победа на дебютной Льеж-Бастонь-Льеж уже делала его сезон успешным, но с конца апреля Ремко Эвенепул только набирал обороты, став чемпионом Бельгии в разделке, второй раз выиграв Классику Сан-Себастьяна. Кульминация сезона – победа на Вуэльте Испании-2022 и радужная майка чемпиона мира в групповой гонке.

Новые победители Гранд-туров

В 2022 году все три победителя Гранд-туров выиграли их в первый раз в карьере – 26-летний австралийский велогонщик Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) стал победителем Джиро д’Италия-2022, 25-летний датский велогонщик Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) – Тур де Франс-2022, 22-летний бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул (Quick-Step-Alpha Vinyl) – Вуэльту Испании-2022.

Благодаря Хиндли и Эвенепулу две команды Мирового тура Bora-hansgrohe и Quick-Step вошли в число команд, выигравших трёхнедельные гонки, и с которыми теперь придётся считаться другим генеральщикам.

Photo Credits: Sprint Cycling Agency

Джей Хиндли, который уже был призёром Джиро д’Италия в 2020 году, подтвердил, что его нельзя сбрасывать со счетов как генеральщика. Он поднялся в топ-5 общего зачёта Джиро д’Италия-2022 после победы на 9-м этапе до Блокхауса, на вторую позицию вышел после 14 этапа, а выиграл итальянский Гранд-тур на финальном горном этапе до Мармолады, став первым австралийским победителем "Корса Роза".

Йонас Винегор – победитель Тур де Франс-2022

Photo (c) A.S.O. / Pauline Ballet

Йонас Вингегор в 25 лет одержал самую крупную победу в карьере – выиграл Тур де Франс, который стартовал в его родной Дании. С 2019 года команда Jumbo-Visma последовательно шла к победе на французском Гранд-туре, начав с подиумов – третьего места Стевена Крёйсвейка в 2019, второго места Приможа Роглича в 2020, второго места Йонаса Вингегора в 2021.

Команда Jumbo-Visma справилась с задачей, несмотря на то, что после 15 этапа осталась без двух ключевых гонщиков – Приможа Роглича и Стевена Крёйсвейка. Йонас Вингегор вошёл в топ-3 общего зачёта после 6-го этапа, надел жёлтую майку лидера после 11-го этапа и удержал её до Парижа, помешав двукратному победителю Тур де Франс Тадею Погачару в третий раз подряд подняться на высшую ступень подиума Большой Петли.

Ваут ван Арт – перевыполненные задачи на Тур де Франс и недовыполненные на классиках

Photo (c) A.S.O. / Pauline Ballet

На Тур де Франс-2022 не было этапа, на котором 27-летний на тот момент Ваут ван Арт не был бы заметен. Задолго бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma объявил, что нацелен на зелёную майку лучшего в очковой классификации и будет помогать команде в борьбе за жёлтую майку. Эти задачи он полностью выполнил - выиграл 3 этапа Тур де Франс, четыре дня удерживал жёлтую майку лидера, по итогам гонки получил красный номер - награду самого активного гонщика Тур де Франс-2022.

Однако весенняя кампания классик сложилась у Ван Арта не идеально. Он начал с победы на Омлоп Хет Ниусблад и Е3, но ковид выбил его из претендентов на борьбу за Тур Фландрии, а старт на Париж-Рубэ до последнего дня был под вопросом. 2-е и 3-е места на таких легендарных гонках – Монументах как Париж-Рубэ и Льеж-Бастонь-Льеж - достойный результат для любого гонщика, но для Ваута ван Арта он означает, что не хватило решающего рывка до высшей ступени.

Тадей Погачар – в центре внимания, в шаге от победы на Тур де Франс

Photo Credits (с) UAE Team Emirates

23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар провёл успешный сезон – одержал 16 побед – начал с побед на Туре ОАЭ, зрелищной атакой выиграл Страде Бьянке, прибавил к списку побед ещё три этапа Тур де Франс, второй раз подряд стал победителем классики Монумента Ломбардия. Но ему не удалось войти в историю трёхкратным подряд победителем французского Гранд-тура. Без подиума Тадей Погачар не остался, поднялся на вторую ступень, уступив победителю Йонасу Вингегору 2 минуты 43 секунды. На Туре Фландрии Погачар остался за пределами подиума, финишировав 4-м.

Подающие надежды

Как всегда, каждый сезон выводит на первый план молодых гонщиков, от которых в следующем сезоне будут ждать более высоких результатов и яркой борьбы.

19-летний на момент выступления в Вуэльте Испании-2022 испанский велогонщик команды UAE Team Emirates Хуан Аюсо поднялся на 3-ю ступень подиума испанского Гранд-тура, став его самым молодым призёром.

22-летний эритрейский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Биньям Гирмай (Biniam Girmay) стал победителем Гент-Вевельгем, а затем одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура – на 10-м этапе Джиро д’Италия. Правда, Гирмай был вынужден закончить гонку сразу же после этой победы в спринте из-за курьёзного случая на церемонии награждения - попавшей в глаз пробки от шампанского. Но подиумом на Гран-при Квебека эритрейский гонщик в конце сезона показал, что и в следующем сезоне будет одним из претендентов на классиках.

Британский велогонщик команды INEOS Grenadiers Том Пидкок одержал победу на горном этапе с финишем на Альп д’Юэз на дебютном для него Тур де Франс-2022, который проехал до конца.

24-летний испанский велогонщик команды Trek-Segagredo Хуан-Педро Лопес 10 дней удерживал розовую майку Джиро д’Италия-2022, где выиграл белую майку лучшего молодого гонщика и вошёл в топ-10 генеральной классификации.

26-летний российский велогонщик Александр Власов (Bora-hansgrohe) выиграл Тур Романдии, стал призёром Флеш Валлонь и занял 5-е место в генеральной классификации Тур де Франс-2022.

«Ветераны» пелотона

В сезоне 2022 года ряд гонщиков возраста за/под 30 вновь порадовали болельщиков яркими и отчасти неожиданными победами и подиумами на крупных гонках.

Особенно в этом отличились гонщики команды INEOS Grenadiers. 36-летний Герант Томас одержал победу на Туре Швейцарии и поднялся на третью ступень подиума Тур де Франс. 32-летний Михал Квятковски (INEOS Grenadiers) выиграл классику Амстел Голд Рэйс.

Дилан ван Баарле одержал главную победу в карьере в возрасте 29 лет – выиграл Париж-Рубэ-2022.

36-летний австралийский велогонщик Саймон Кларк подписал контракт с командой Israel-Premier Tech только в январе, а в июле выиграл этап Тур де Франс – первый в карьере.

35-летний колумбийский велогонщик команды EF Education-EasyPost Ригоберто Уран одержал победу из отрыва на 17-м этапе Вуэльты Испании-2022, первую в карьере на этапе испанского Гранд-тура, и вошёл в число победителей этапов всех трёх Гранд-туров. На счету Ригоберто Урана два этапа Джиро д’Италия (2013 и 2014) и этап Тур де Франс (2017).

35-летний норвежский велогонщик Александр Кристофф помимо традиционной для себя победы на этапе Тура Германии выиграл классику “Scheldeprijs”, этап Тура Норвегии, Circuit Franco-Belge.

Победой на этапе Джиро д’Италия-2022 напомнил о себе 35-летний на тот момент бельгийский гонщик Томас Де Гендт (Lotto Soudal).

32-летний Майкл Мэттьюс (BikeExchange-Jayco) одержал победу из отрыва на 14-м этапе Тур де Франс-2022 с набором высоты 3300 м и финишем после подъема 2-й категории.

Состоялось и возвращение боровшегося с травмами и недугами 32-летнего французского гонщика команды Groupama-FDJ Тибо Пино, выигравшего этап Тура Швейцарии и этап Тура Альп.

30-летний на момент Джиро д’Италия-2022 Арно Демар подтвердил свой статус, второй раз в карьере выиграв цикламеновую майку лучшего по очкам на итальянском Гранд-туре и довёл количество побед на этапах Джиро до 8, а завершил сезон победой на классике Париж-Тур.

Победой можно считать 3-е место на этапе до Альп д’Юэз четырёхкратного победителя Тур де Франс Криса Фрума, который после тяжелейшей травмы, полученной в 2019 году, впервые находился впереди пелотона и боролся за победу.

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