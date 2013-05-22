VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Итоги велосезона 2022 года: кого назвать лучшим велогонщиком?

Яркие моменты велосезона 2022 года: итоги  

 

 

  Все мысли велогонщиков пелотона уже в 2023 году, для них сезон начался, но для любителей велоспорта финальный день года – повод оглянуться на прошедший сезон и вспомнить самые яркие моменты, тех, кто превзошёл ожидания, кто их не оправдал.   

 

 

 Ремко Эвенепул – всё выше, выше и выше

 

 Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

  Возможности 22-летнего бельгийского гонщика команды Quick-Step Ремко Эвенепула весь сезон вызывали бурное обсуждение. Победа на дебютной Льеж-Бастонь-Льеж уже делала его сезон успешным, но с конца апреля Ремко Эвенепул только набирал обороты, став чемпионом Бельгии в разделке, второй раз выиграв Классику Сан-Себастьяна. Кульминация сезона – победа на Вуэльте Испании-2022 и радужная майка чемпиона мира в групповой гонке.

 

 

Новые победители Гранд-туров 

 

 

  В 2022 году все три победителя Гранд-туров выиграли их в первый раз в карьере – 26-летний австралийский велогонщик Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) стал победителем Джиро д’Италия-2022, 25-летний датский велогонщик Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) – Тур де Франс-2022, 22-летний бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул (Quick-Step-Alpha Vinyl) – Вуэльту Испании-2022.

 

  Благодаря Хиндли и Эвенепулу две команды Мирового тура Bora-hansgrohe и Quick-Step вошли в число команд, выигравших трёхнедельные гонки, и с которыми теперь придётся считаться другим генеральщикам.

 

Photo Credits: Sprint Cycling Agency

 

 Джей Хиндли, который уже был призёром Джиро д’Италия в 2020 году, подтвердил, что его нельзя сбрасывать со счетов как генеральщика. Он поднялся в топ-5 общего зачёта Джиро д’Италия-2022 после победы на 9-м этапе до Блокхауса, на вторую позицию вышел после 14 этапа, а выиграл итальянский Гранд-тур на финальном горном этапе до Мармолады, став первым австралийским победителем "Корса Роза".

 

 

 

Йонас Винегор – победитель Тур де Франс-2022

 

Photo (c) A.S.O. / Pauline Ballet

 

Йонас Вингегор в 25 лет одержал самую крупную победу в карьере – выиграл Тур де Франс, который стартовал в его родной Дании. С 2019 года команда Jumbo-Visma последовательно шла к победе на французском Гранд-туре, начав с подиумов – третьего места Стевена Крёйсвейка в 2019, второго места Приможа Роглича в 2020, второго места Йонаса Вингегора в 2021.

 

  Команда Jumbo-Visma справилась с задачей, несмотря на то, что после 15 этапа осталась без двух ключевых гонщиков – Приможа Роглича и Стевена Крёйсвейка. Йонас Вингегор вошёл в топ-3 общего зачёта после 6-го этапа, надел жёлтую майку лидера после 11-го этапа и удержал её до Парижа, помешав двукратному победителю Тур де Франс Тадею Погачару в третий раз подряд подняться на высшую ступень подиума Большой Петли.

 

Ваут ван Арт – перевыполненные задачи на Тур де Франс и недовыполненные на классиках

 

 

Photo (c) A.S.O. / Pauline Ballet

 

На Тур де Франс-2022 не было этапа, на котором 27-летний на тот момент Ваут ван Арт не был бы заметен. Задолго бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma объявил, что нацелен на зелёную майку лучшего в очковой классификации и будет помогать команде в борьбе за жёлтую майку. Эти задачи он полностью выполнил - выиграл 3 этапа Тур де Франс, четыре дня удерживал жёлтую майку лидера, по итогам гонки получил красный номер - награду самого активного гонщика Тур де Франс-2022.

 

  Однако весенняя кампания классик сложилась у Ван Арта не идеально. Он начал с победы на Омлоп Хет Ниусблад и Е3, но ковид выбил его из претендентов на борьбу за Тур Фландрии, а старт на Париж-Рубэ до последнего дня был под вопросом.  2-е и 3-е места на таких легендарных гонках – Монументах как Париж-Рубэ и Льеж-Бастонь-Льеж - достойный результат для любого гонщика, но для Ваута ван Арта он означает, что не хватило решающего рывка до высшей ступени.  

 

 

 

Тадей Погачар – в центре внимания, в шаге от победы на Тур де Франс

 

 Photo Credits (с) UAE Team Emirates

 

  23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар провёл успешный сезон – одержал 16 побед – начал с побед на Туре ОАЭ, зрелищной атакой выиграл Страде Бьянке, прибавил к списку побед ещё три этапа Тур де Франс, второй раз подряд стал победителем классики Монумента Ломбардия. Но ему не удалось войти в историю трёхкратным подряд победителем французского Гранд-тура. Без подиума Тадей Погачар не остался, поднялся на вторую ступень, уступив победителю Йонасу Вингегору 2 минуты 43 секунды. На Туре Фландрии Погачар остался за пределами подиума, финишировав 4-м.

 

Подающие надежды

 

  Как всегда, каждый сезон выводит на первый план молодых гонщиков, от которых в следующем сезоне будут ждать более высоких результатов и яркой борьбы.

 

19-летний на момент выступления в Вуэльте Испании-2022 испанский велогонщик команды UAE Team Emirates Хуан Аюсо поднялся на 3-ю ступень подиума испанского Гранд-тура, став его самым молодым призёром.

 

  22-летний эритрейский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Биньям Гирмай (Biniam Girmay) стал победителем Гент-Вевельгем, а затем одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура – на 10-м этапе Джиро д’Италия. Правда, Гирмай был вынужден закончить гонку сразу же после этой победы в спринте из-за курьёзного случая на церемонии награждения - попавшей в глаз пробки от шампанского. Но подиумом на Гран-при Квебека эритрейский гонщик в конце сезона показал, что и в следующем сезоне будет одним из претендентов на  классиках.

 

 Британский велогонщик команды INEOS Grenadiers Том Пидкок одержал победу на горном этапе с финишем на Альп д’Юэз на дебютном для него Тур де Франс-2022, который проехал до конца.

 

  24-летний испанский велогонщик команды Trek-Segagredo Хуан-Педро Лопес 10 дней удерживал розовую майку Джиро д’Италия-2022, где выиграл белую майку лучшего молодого гонщика и вошёл в топ-10 генеральной классификации.

 

  26-летний российский велогонщик Александр Власов (Bora-hansgrohe) выиграл Тур Романдии, стал призёром Флеш Валлонь и занял 5-е место в генеральной классификации Тур де Франс-2022.

 

 

«Ветераны» пелотона

 

 

  В сезоне 2022 года ряд гонщиков возраста за/под 30 вновь порадовали болельщиков яркими и отчасти неожиданными победами и подиумами на крупных гонках.

 

Особенно в этом отличились гонщики команды INEOS Grenadiers. 36-летний Герант Томас одержал победу на Туре Швейцарии и поднялся на третью ступень подиума Тур де Франс. 32-летний Михал Квятковски (INEOS Grenadiers) выиграл классику Амстел Голд Рэйс.

 

 Дилан ван Баарле одержал главную победу в карьере в возрасте 29 лет – выиграл Париж-Рубэ-2022.

 

  36-летний австралийский велогонщик Саймон Кларк подписал контракт с командой Israel-Premier Tech только в январе, а в июле выиграл этап Тур де Франс – первый в карьере.

 

  35-летний колумбийский велогонщик команды EF Education-EasyPost Ригоберто Уран одержал победу из отрыва на 17-м этапе Вуэльты Испании-2022, первую в карьере на этапе испанского Гранд-тура, и вошёл в число победителей этапов всех трёх Гранд-туров. На счету Ригоберто Урана два этапа Джиро д’Италия (2013 и 2014) и этап Тур де Франс (2017).

 

  35-летний норвежский велогонщик Александр Кристофф помимо традиционной для себя победы на этапе Тура Германии выиграл классику “Scheldeprijs”, этап Тура Норвегии, Circuit Franco-Belge.

 

  Победой на этапе Джиро д’Италия-2022 напомнил о себе 35-летний на тот момент бельгийский гонщик Томас Де Гендт (Lotto Soudal).

 

  32-летний Майкл Мэттьюс (BikeExchange-Jayco) одержал победу из отрыва на 14-м этапе Тур де Франс-2022 с набором высоты 3300 м и финишем после подъема 2-й категории.

 

Состоялось и возвращение боровшегося с травмами и недугами 32-летнего французского гонщика команды Groupama-FDJ Тибо Пино, выигравшего этап Тура Швейцарии и этап Тура Альп.

 

30-летний на момент Джиро д’Италия-2022 Арно Демар подтвердил свой статус, второй раз в карьере выиграв цикламеновую майку лучшего по очкам на итальянском Гранд-туре и довёл количество побед на этапах Джиро до 8, а завершил сезон победой на классике Париж-Тур.

 

  Победой можно считать 3-е место на этапе до Альп д’Юэз четырёхкратного победителя Тур де Франс Криса Фрума, который после тяжелейшей травмы, полученной в 2019 году, впервые находился впереди пелотона и боролся за победу. 

 

 

Приглашаем принять участие в опросе «Кого считаете велогонщиком 2022 года»

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ремко Эвенепул Тадей Погачар Йонас Вингегор Ваут ван Арт

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Кого считаете лучшим велогонщиком 2022 года?


  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 18:07 | Регистрация: 20.05.2021

    Всех с наступившим-наступающим Новым Годом! Поклонников велоспорта более интересует не прошедшее, а будущее.Все команды зашифровались- ни составы,ни планы на предстоящий сезон или боятся комментаторской атаки всех болельщиков,тогда есть что скрывать.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:16 | Регистрация: 30.06.2017

    По результатам конечно Ремко. А как человек и спортсмен Погачар.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 18:56 | Регистрация: 22.05.2013

    Формально Ремко, но я проголосую за Погачара, классики + тур это смело.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

17 - 22 января 2023

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • velodoctor
    Итоги велосезона 2022 года: ко ... (3)
    velodoctor-Фото
    Формально Ремко, но я проголосую за Погачара, классики + тур это смело.
  • Astanaforever
    Итоги велосезона 2022 года: ко ... (3)
    Astanaforever-Фото
    По результатам конечно Ремко. А как человек и спортсмен Погачар.
  • nightbuster33
    Итоги велосезона 2022 года: ко ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Всех с наступившим-наступающим Новым Годом! Поклонников велоспорта более интересует не прошедшее, а будущее.Все команды зашифровались- ни составы,ни планы на предстоящий сезон или боятся комментаторской атаки всех болельщиков,тогда есть что скрывать.

  • oblivion
    Ремко Эвенепул: "На Джиро д’И ... (4)
    oblivion-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Аппетиты возрастают не хило у Ремко.Но он забывает, что Джиро не Вуэльта и конкуренты будут не те, что на Вуэльте , где все устали под конец сезона.
    По моему, достаточно скромно говорить, что он борется за призовые места. Конечно же он будет бороться за победу. А выиграть разделку для него не составит трудности. Тем более тоже самое он говорил перед Вуэльтой. Его ставки заметно подросли. Он фаворит номер один на Джиро. Хоть я сам болею за Роглича
  • motte
    Ремко Эвенепул: "На Джиро д’И ... (4)
    motte-Фото

    А как иначе? У него там нет соперников-:)

    Какое-то непонятное заявление.

  • RVL
    Ремко Эвенепул: "На Джиро д’И ... (4)
    RVL-Фото

    Ремко взяв вуэльту и так прыгнул выше головы...

     

     

  • Astanaforever
    Ремко Эвенепул: "На Джиро д’И ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Аппетиты возрастают не хило у Ремко.Но он забывает, что Джиро не Вуэльта и конкуренты будут не те, что на Вуэльте , где все устали под конец сезона.
  • Андрей А
    Велокросс. Exact Cross Loenhou ... (5)
    Андрей А-Фото

    Пидкок догонял, когда Ваны бросали работать.

  • motte
    Велокросс. Exact Cross Loenhou ... (5)
    motte-Фото

    Ваны просто звери

  • rude_rider
    Велокросс. Exact Cross Loenhou ... (5)
    rude_rider-Фото
    Может они тупо втроём будут катать .не интересно вообще.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

2 января

Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious)

Ivan Cobo Cayon (Equipo Kern Pharma)

Pablo Castrillo Zapater (Equipo Kern Pharma)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2022 (86)
Ноябрь 2022 (85)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (194)
Июль 2022 (191)