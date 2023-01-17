VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ремко Эвенепул начнёт сезон 2023 года в Аргентине

Вуэльта провинции Сан-Хуан – первая велогонка чемпиона мира Ремко Эвенепула в 2023 году

 

  Первым стартом сезона 2023 года, пятого сезона в профессионалах чемпиона мира Ремко Эвенепула, станет аргентинская многодневная велогонка “Вуэльта провинции Сан-Хуан” (Vuelta a San Juan). В 2019 году, первый сезон в профессиональном шоссейном велоспорте Ремко Эвенепул также начинал с этой гонки, где стал лучшим молодым гонщиком и помог товарищу по команде Жулиану Алафилиппу одержать победу,  а в 2020 году сам стал победителем “Вуэльты провинции Сан-Хуан”.

 

Ремко Эвенепул начнёт сезон 2023 года в Аргентине

 Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

Во время гонки, которая пройдёт с 22 по 29 января, Ремко Эвенепул 25 января отпразднует своё 23-летие.

 

  Ремко Эвенепул: «Рад снова выступать в Сан-Хуане. В 2019 году это была моя первая профессиональная велогонка. С моими предыдущими стартами в Аргентине связано много прекрасных воспоминаний, с радостью начну здесь год в радужной майке. Надеюсь на дороге увидеть многочисленных потрясающих болельщиков. С нетерпением жду дебют в новой майке чемпиона мира  Soudal Quick-Step».

 

  Ремко Эвенепул ранее объявил, что в 2023 году примет участие в Джиро д'Италия-2023, раздведку некоторых этапов он уже провёл. Но каким будет его календарь после аргентиской велогонки и до итальянского Гранд-тура, пока не сообщается.

 

  Участие в Вуэльте провинции Сан-Хуан, которая проводится впервые с 2020 года, подтвердили Филиппо Ганна и Эган Берналь (INEOS Grenadiers), Петер Саган (TotalEnergie), Фернандо Гавирия (Movistar).

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal-Quick-Step

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

17 - 22 января 2023

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • galina.naus
    Команда INEOS Grenadiers предс ... (7)
    galina.naus-Фото
    Интересно, в каких цветах будут Bahrain и Ineoc на Вуэльте? Это, конечно, ещё не скоро, но в остальных гонках разнообразием не блещут.
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (102)
    s75-Фото
    Официально объявлено новое место работы Кнавена - как и ожидалось, это команда AG Insurance-Soudal Quick-Step, в системе которой гоняются четыре его дочери, а менеджером работает его жена.
  • Геродот
    Йонас Вингегор: “Всё больше ув ... (9)
    Геродот-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Под  вывеску битвы Вингегор-Эвенепул

    Сравнил гору и мышь))

  • RVL
    Велокоманда Lotto Dstny откаже ... (8)
    RVL-Фото

    Опять лажа какая-то, а не форма )))

  • patar
    Команда INEOS Grenadiers предс ... (7)
    patar-Фото
    мне тоже очень напомнило, рукав копия
  • drevgen
    Велокоманда Lotto Dstny откаже ... (8)
    drevgen-Фото
    Еще официально нет. Только просяться.
  • Astanaforever
    Велокоманда Lotto Dstny откаже ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Marк Cavendish и Cees Bol в Астане.
  • sixpack
    Велокоманда Lotto Dstny откаже ... (8)
    sixpack-Фото

    у них просто нет состава, чтобы бороться за что-то реальное и на Джиро, и на ТдФ. Один капитан, и тот спринтер, в прошлом году на Джиро и ТдФ выигравший 0 этапов. 

     

    Их положение из-за возможности отказаться от ряда гонок WT куда лучше, чем у той же Астаны: там и состава нет, и участвовать обязательно, и очки нужны. А в плане очков Джирo невыгодна: за 1 место в ГК Хиндли получил 850 очков, за Романдию Власов получил 500. Несопоставимо.

     

  • Earl57
    Велокоманда Lotto Dstny откаже ... (8)
    Earl57-Фото
    А сколько спринтерских этапов на грантуре? Шесть, максимум семь. Из которых Юэн может выиграть один или два. Генеральщика у Лотто нет, только спринтеры и классики. Горняков тоже нет. Де Гент по отрывам ездит и сам говорит что выигрывает один раз из двадцати. Поэтому Лотто и невыгодно ездить многодневные гонки.
  • Esperus2006
    Велокоманда Lotto Dstny откаже ... (8)
    Esperus2006-Фото
    Вот до чего система очков доводит, когда на мелких гонках всегда больше, чем за весь гранд тур заработаешь

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

22 декабря

Alexander Edmondson (Team BikeExchange - Jayco)

Marti Vigo Del Arco (Drone Hopper - Androni Giocattoli)

23 декабря

Kaden Groves (Team BikeExchange - Jayco)

Juraj Sagan (Team TotalEnergies)

Felix Grossschartner (Bora-hansgrohe)

Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck)

Joel Nicolau (Caja Rural - Seguros RGA)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2022 (56)
Ноябрь 2022 (85)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (194)
Июль 2022 (191)