Ремко Эвенепул начнёт сезон 2023 года в Аргентине

Вуэльта провинции Сан-Хуан – первая велогонка чемпиона мира Ремко Эвенепула в 2023 году

Первым стартом сезона 2023 года, пятого сезона в профессионалах чемпиона мира Ремко Эвенепула, станет аргентинская многодневная велогонка “Вуэльта провинции Сан-Хуан” (Vuelta a San Juan). В 2019 году, первый сезон в профессиональном шоссейном велоспорте Ремко Эвенепул также начинал с этой гонки, где стал лучшим молодым гонщиком и помог товарищу по команде Жулиану Алафилиппу одержать победу, а в 2020 году сам стал победителем “Вуэльты провинции Сан-Хуан”.

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Во время гонки, которая пройдёт с 22 по 29 января, Ремко Эвенепул 25 января отпразднует своё 23-летие.

Ремко Эвенепул: «Рад снова выступать в Сан-Хуане. В 2019 году это была моя первая профессиональная велогонка. С моими предыдущими стартами в Аргентине связано много прекрасных воспоминаний, с радостью начну здесь год в радужной майке. Надеюсь на дороге увидеть многочисленных потрясающих болельщиков. С нетерпением жду дебют в новой майке чемпиона мира Soudal Quick-Step».

Ремко Эвенепул ранее объявил, что в 2023 году примет участие в Джиро д'Италия-2023, раздведку некоторых этапов он уже провёл. Но каким будет его календарь после аргентиской велогонки и до итальянского Гранд-тура, пока не сообщается.

Участие в Вуэльте провинции Сан-Хуан, которая проводится впервые с 2020 года, подтвердили Филиппо Ганна и Эган Берналь (INEOS Grenadiers), Петер Саган (TotalEnergie), Фернандо Гавирия (Movistar).