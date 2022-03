Страде Бьянке-2022. Результаты Категория:

Вчера, 18:34 Siena - Siena, 184 км 1 Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates 4:47:49 2 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team +37 3 Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team +46 4 Attila Valter (Hun) Groupama - Fdj +1:07 5 Peio Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious +1:09 6 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers 7 Quinn Simmons (Usa) Trek - Segafredo +1:21 8 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal +1:25 9 Simone Petilli (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +1:35 10 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Bora - Hansgrohe +1:53 11 Michael Valgren Hundahl (Den) Ef Education - Easypost +1:56 12 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix +1:57 13 Lorenzo Rota (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 14 Sébastien Reichenbach (Sui) Groupama - Fdj 15 Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Por) Ef Education - Easypost 16 Toms Skujins (Lat) Trek - Segafredo +2:00 17 Andrea Vendrame (Ita) Ag2R Citroen Team +2:02 18 Jai Hindley (Aus) Bora - Hansgrohe +2:03 19 Filippo Zana (Ita) Bardiani Csf Faizane' +2:05 20 Carlos Rodriguez Cano (Esp) Ineos Grenadiers +2:07 21 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 22 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix +2:09 23 Diego Ulissi (Ita) Uae Team Emirates +2:14 24 Andreas Kron (Den) Lotto Soudal +2:18 25 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team +2:23 26 Simon Clarke (Aus) Israel - Premier Tech +2:29 27 Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic +4:05 28 Alessandro Covi (Ita) Uae Team Emirates 29 Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2R Citroen Team 30 Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers 31 Sepp Kuss (Usa) Jumbo-Visma +4:11 32 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious +4:13 33 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team +4:19 34 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea - Samsic +4:23 35 Lewis Askey (Gbr) Groupama - Fdj +5:19 36 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech 37 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious +6:50 38 Alexander Kamp (Den) Trek - Segafredo +8:14 39 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Dsm 40 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 41 Greg Van Avermaet (Bel) Ag2R Citroen Team 42 Lilian Calmejane (Fra) Ag2R Citroen Team 43 Ben Zwiehoff (Ger) Bora - Hansgrohe 44 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin-Fenix 45 Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma 46 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 47 Erik Fetter (Hun) Eolo-Kometa Cycling Team 48 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Movistar Team 49 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - Fdj 50 Milan Vader (Ned) Jumbo-Visma +8:23 51 Robert Stannard (Aus) Alpecin-Fenix +8:25 52 Samuele Zoccarato (Ita) Bardiani Csf Faizane' 53 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 54 Quinten Hermans (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 55 Jonathan Caicedo (Ecu) Ef Education - Easypost +8:27 56 Dario Cataldo (Ita) Trek - Segafredo +8:33 57 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech +8:35 58 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team +8:36 59 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal +12:00 60 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - Fdj +13:29 61 Romain Combaud (Fra) Team Dsm 62 Mattia Bais (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 63 Fabian Lienhard (Sui) Groupama - Fdj 64 Diego Pablo Sevilla Lopez (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 65 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Drone Hopper - Androni Giocattoli 66 Michael Schär (Sui) Ag2R Citroen Team 67 Mikkel Honoré (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team 68 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 69 Patrick Gamper (Aut) Bora - Hansgrohe 70 Davide Gabburo (Ita) Bardiani Csf Faizane' 71 Antonio Tiberi (Ita) Trek - Segafredo 72 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 73 Clément Russo (Fra) Team Arkea - Samsic 74 Kevin Colleoni (Ita) Team Bikeexchange - Jayco 75 Mathias Jørgensen (Den) Movistar Team 76 Clément Berthet (Fra) Ag2R Citroen Team 77 Alexander Cataford (Can) Israel - Premier Tech +13:36 78 Tom Scully (Nzl) Ef Education - Easypost +13:37 79 Marc Soler (Esp) Uae Team Emirates +13:44 80 Taco Van Der Hoorn (Ned) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +13:46 81 Ben Turner (Gbr) Ineos Grenadiers +13:51 82 Alan Riou (Fra) Team Arkea - Samsic 83 Ide Schelling (Ned) Bora - Hansgrohe +13:54 84 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo +14:48 85 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Team Arkea - Samsic +15:15 86 Samuele Rivi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team +15:23 87 Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost +18:31 OTL Sergio Garcia Gonzalez (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team OTL Harrison Sweeny (Aus) Lotto Soudal OTL Romain Hardy (Fra) Team Arkea - Samsic DNF Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team DNF Mauro Schmid (Sui) Quick-Step Alpha Vinyl Team DNF Louis Vervaeke (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team DNF Clement Venturini (Fra) Ag2R Citroen Team DNF Michael Gogl (Aut) Alpecin-Fenix DNF Stefano Oldani (Ita) Alpecin-Fenix DNF Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix DNF Gianni Moscon (Ita) Astana Qazaqstan Team DNF Leonardo Basso (Ita) Astana Qazaqstan Team DNF Manuele Boaro (Ita) Astana Qazaqstan Team DNF Michele Gazzoli (Ita) Astana Qazaqstan Team DNF Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Qazaqstan Team DNF Davide Martinelli (Ita) Astana Qazaqstan Team DNF Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious DNF Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious DNF Giovanni Visconti (Ita) Bardiani Csf Faizane' DNF Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Bardiani Csf Faizane' DNF Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani Csf Faizane' DNF Alex Tolio (Ita) Bardiani Csf Faizane' DNF Cesare Benedetti (Pol) Bora - Hansgrohe DNF Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe DNF Juan Diego Alba Bolivar (Col) Drone Hopper - Androni Giocattoli DNF Umberto Marengo (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli DNF Gabriele Benedetti (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli DNF Edoardo Zardini (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli DNF Ben Healy (Irl) Ef Education - Easypost DNF Simone Bevilacqua (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team DNF Márton Dina (Hun) Eolo-Kometa Cycling Team DNF Antoine Duchesne (Can) Groupama - Fdj DNF Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers DNF Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers DNF Jan Bakelants (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux DNF Théo Delacroix (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux DNF Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux DNF Matthias Brändle (Aut) Israel - Premier Tech DNF Taj Jones (Aus) Israel - Premier Tech DNF Guy Sagiv (Isr) Israel - Premier Tech DNF Tiesj Benoot (Bel) Jumbo-Visma DNF Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal DNF Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal DNF Jorge Arcas (Esp) Movistar Team DNF Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) Movistar Team DNF Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team DNF Elie Gesbert (Fra) Team Arkea - Samsic DNF Michael Matthews (Aus) Team Bikeexchange - Jayco DNF Samuel Bewley (Nzl) Team Bikeexchange - Jayco DNF Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Team Bikeexchange - Jayco DNF Alexander Konychev (Ita) Team Bikeexchange - Jayco DNF Matteo Sobrero (Ita) Team Bikeexchange - Jayco DNF Nikias Arndt (Ger) Team Dsm DNF Marco Brenner (Ger) Team Dsm DNF Christopher Hamilton (Aus) Team Dsm DNF Leon Heinschke (Ger) Team Dsm DNF Gianluca Brambilla (Ita) Trek - Segafredo DNF Mikkel Bjerg (Den) Uae Team Emirates DNF Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Uae Team Emirates DNF Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates DNS Alejandro Osorio Carvajal (Col) Bahrain Victorious DNS Simone Ravanelli (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Страде Бьянке Strade Bianche классика гонка Мирового тура Тадей Погачар



