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Ральф Денк: «В следующем году команда Bora-hansgrohe будет атаковать на Тур де Франс»

Александр Власов – 5-й в генеральной классификации Тур де Франс-2022

 

 

  Велокоманда Bora-hansgrohe уехала с Тур де Франс-2022 без побед на этапах, но с 5-м местом в генеральной классификации, которое занял 26-летний Александр Власов, выступающий в команде первый сезон.

  Гонщики команды атаковали и уезжали в отрывы, Леннард Кемна остался в нескольких шагах от победы на 7-м этапе до Ла-Супер-Планш-де-Бель-Фий, когда его на последних сотнях метров обошли три генеральщика – обладатель жёлтой майки Тадей Погачар (UAE Team Emirates) и два капитана команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор и Примож Роглич. Несколькими днями позже Кемна вновь отобрался в отрыв и некоторое время виртуально лидировал в общем зачёте, до жёлтой майки ему не хватило 11 секунд. 

 

  Александр Власов, несмотря на последствия падения на 6-м этапе и простуду в Альпах, сумел на последней неделе Тура вернуться топ-10 общего зачёта, а затем, благодаря успешно пройденной разделке 20 этапа, подняться на 5-е место.

 

 

 

Ральф Денк: «В следующем году команда Bora-hansgrohe будет атаковать на Тур де Франс»

 

Ральф Денк: «В следующем году команда Bora-hansgrohe будет атаковать на Тур де Франс»

 

Ральф Денк: «В следующем году команда Bora-hansgrohe будет атаковать на Тур де Франс»

 

Ральф Денк: «В следующем году команда Bora-hansgrohe будет атаковать на Тур де Франс»

 Photo © BORA - hansgrohe / SprintCycling & Veloimages

 

  Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Понятно, что мы не достигли целей, поставленных на этот Тур, но всё равно довольны, как сложилась для нас гонка. Спорт оценивается результатами, но надо также знать, как они достигались. Прежде всего, важно отметить, что Bora-hansgrohe во время Тур де Франс-2022 всегда находилась впереди. Мы были на острие событий, задавали тон, влияли на ход гонки, что определённо положительный знак. И мы этим гордимся.

 

  Нам точно не хватило крупицы удачи, особенно в отношении Леннарда, который едва не выиграл этап, а потом вплотную подошёл к жёлтой майке лидера. Остальной команде тоже не слишком везло. Алекс упал на первой неделе и чувствовал эффект падения дольше, чем мы предполагали. А в Альпах он ещё и заболел. В итоге, однако, пятое место в генеральной классификации показывает на его потенциал. В будущем многое может стать возможным, что настраивает нас на оптимистичный лад.

 

  И другие гонщики, к сожалению, боролись с болезнями, на что тратили много сил на каждом этапе. Учитывая эти обстоятельства, считаю итог Тура положительным, потому что форма была, и её было видно. Вспомните, как часто Нильс Политт старался уехать в отрыв, а в отрыве до Менде у нас было трое гонщиков.

 

  Тем не менее, надо признать, что нашей команде ещё немного не хватает сил, чтобы выйти на передний край. Доминирование Jumbo-Visma впечатляло, перед ними можно только снять шляпу.

 

  Мы уже сделали некоторые выводы из этого Тура, проведём нашу домашнюю работу. В этом году мы фокусировались на Джиро д’Италия, и, как уже говорил, добились там большого успеха, выиграли розовую майку. В следующем году хотим атаковать на Туре. Теперь мы знаем, на какой высоте установлена планка, нам предстоит ещё поработать, чтобы выполнить задуманное».

 

  Александр Власов: «Тур не похож ни на одну другую гонку. Все об этом говорят перед первым в карьере Тур де Франс, но это сложно понять,  пока на себе не испытаешь на себе. Это был мой первый Тур, и полностью признаю – Тур де Франс требует совершенно особого стиля ведения гонки. Он каждый день идёт на невероятно сложном уровне, лёгких этапов не бывает, каждый день пелотон едет в напряжении.

 

  Я начал гонку в хорошей форме, был уверен в своих силах, хотя после Тура Швейцарии у меня был ковид, что, конечно, нельзя назвать плюсом. Но, тем не менее, подготовка прошла очень хорошо, мы всё делали правильно. К сожалению, я упал, после чего Тур превратился для меня в мучительную борьбу. Мне было очень плохо. Но, думаю, мой боевой дух и товарищи по команде, которые всегда были рядом, помогли нам продолжать нашу гонку. После падения не мог показать тот уровень, который бы соответствовал моей форме.

 

  Были у меня хорошие дни, были и плохие, но ни разу я не чувствовал себя так, как до гонки. Теперь уже ничего не изменишь. Пятое место – всё равно хороший результат, я даже немного удивлён, что в таких обстоятельствах смог настолько высоко подняться в генеральной классификации. Я доволен этим результатом.  Думаю, как команда, мы можем им гордиться, особенно гордиться тем, как он был достигнут. Если вернусь сюда на следующий год, буду знать, чего ожидать, и это точно сыграет свою роль».

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Теги к статье: Bora-hansgrohe Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:18 | Регистрация: 30.06.2017

    А вот Джамбо и ОАЭ с вами не будут согласны. Да еще и Инеос подключится. Вам только если за третье место..

    Вся жизнь это гонка.
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Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

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Комментарии

  • lazhu
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (3)
    lazhu-Фото

    Вос лучшая!

    Кстати, что это за Вибес, которая 1 этап выиграла? Первый раз это имя вижу, а она оказывается фаворит

  • EL-Fenomeno
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    ...и без М.Вос !)
    Нападались девушки сегодня, но бедняге М.Кавалли не повезло больше всех - её просто снесла одна из велогонщиц; другая тоже летела на большой скорости, вот только на ходу сообразился и пошла по полям..: ЗАВАЛище!

  • Astanaforever
    Ральф Денк: «В следующем году ... (1)
    Astanaforever-Фото
    А вот Джамбо и ОАЭ с вами не будут согласны. Да еще и Инеос подключится. Вам только если за третье место..
  • uran
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (3)
    uran-Фото
    Куда же без Джамбо-Висма.
  • Серафим
    Андрей Зейц проехал 20 Гранд-т ... (10)
    Серафим-Фото
    Действительно, почему о Хансене ни слова. О нем ведь постоянно говорили, и здесь тоже.
  • Astanaforever
    Андрей Зейц проехал 20 Гранд-т ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Зейц трудяга. Всю карьеру пахал на лидеров. Молодец.
  • EL-Fenomeno
    Ваут ван Арт в зелёной майке и ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Мне кажется, что на этом Тур де Франс все_побеждающий (почти) и все(х)_поглощающий ВВА даже перевыполнил свой план: этап брал (причём #8 в жёлтой майке лидера), по отрывах колесил немерено (брал все "летучки"), зелёную майку выиграл (вообще на изи), ну и в горах держался сильно, помогая капитану Йонасу. Мог покорить и рубеж в 500 спринтерских очков даже без победы на этапе #21 (как Гешке позволили взять последнее горное очко, так думаю и Ван Арту позволили бы взять 20 очков на последней "летучей премии"), но эмоционально он да, был уже истощён, поэтому и за победу в Париже совсем не думал (не хотел).

    На Тур де Франс-2022 не было этапа, на котором Ваут ван Арт не был заметен
    20 этапов из 21 (ну кроме первого, понятно) ВВА проКолесил в наградных майках: сначала в жёлтой, потом в зелёной. А ещё мне запомнится то, что за все мои просмотры Тур де Франс по ТВ (глазею его от 2003 года), впервые не было дождя ни на одном из 21 этапов. Так что этот ТдФ рекордсмен не только по средней скорости (победитель проехал его менее чем за 80 часов!), а и по жаре +/- без осадков... вообще!

     

    P.S.

    Команда Jumbo-Visma стала первой за последние 25 лет, велогонщики которой выиграли и жёлтую (ЙВ) и зёлёную (ВВА) майки на одном Тур де Франс. До них такое проДелала Telekom - 1997 год и Ян Ульрих (жёлтая) + Э.Цабель (зелёная). Но тут даже поКруче, ибо в Йонаса ещё и гороховая, а до белой "нехатило по календарю" какой то 1 месяц)

  • MVDP
    Андрей Зейц проехал 20 Гранд-т ... (10)
    MVDP-Фото
    Вряд ли, есть только отдельная статистика сходов.
  • Pi-man
    Саймон Йейтс продлил контракт ... (3)
    Pi-man-Фото
    В этом году заканчивается. Говорят, что есть шанс, что вернется в Байк-Эксчендж
  • VeloVelo
    Андрей Зейц проехал 20 Гранд-т ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Адам Хансен проехал 20 ГТ подряд. И во всех из них финишировал.

    И это считается рекордом, насколько я знаю.

     

    Всего он проехал 29. Сошел в трёх. Один раз в 2007 и два раза в 2010.
    Начиная с 2011 года не сошел ни разу.

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Didier Norberto Merchan Cardona (Drone Hopper - Androni Giocattoli)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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