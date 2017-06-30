Ральф Денк: «В следующем году команда Bora-hansgrohe будет атаковать на Тур де Франс»

Александр Власов – 5-й в генеральной классификации Тур де Франс-2022

Велокоманда Bora-hansgrohe уехала с Тур де Франс-2022 без побед на этапах, но с 5-м местом в генеральной классификации, которое занял 26-летний Александр Власов, выступающий в команде первый сезон.

Гонщики команды атаковали и уезжали в отрывы, Леннард Кемна остался в нескольких шагах от победы на 7-м этапе до Ла-Супер-Планш-де-Бель-Фий, когда его на последних сотнях метров обошли три генеральщика – обладатель жёлтой майки Тадей Погачар (UAE Team Emirates) и два капитана команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор и Примож Роглич. Несколькими днями позже Кемна вновь отобрался в отрыв и некоторое время виртуально лидировал в общем зачёте, до жёлтой майки ему не хватило 11 секунд.

Александр Власов, несмотря на последствия падения на 6-м этапе и простуду в Альпах, сумел на последней неделе Тура вернуться топ-10 общего зачёта, а затем, благодаря успешно пройденной разделке 20 этапа, подняться на 5-е место.

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Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Понятно, что мы не достигли целей, поставленных на этот Тур, но всё равно довольны, как сложилась для нас гонка. Спорт оценивается результатами, но надо также знать, как они достигались. Прежде всего, важно отметить, что Bora-hansgrohe во время Тур де Франс-2022 всегда находилась впереди. Мы были на острие событий, задавали тон, влияли на ход гонки, что определённо положительный знак. И мы этим гордимся.

Нам точно не хватило крупицы удачи, особенно в отношении Леннарда, который едва не выиграл этап, а потом вплотную подошёл к жёлтой майке лидера. Остальной команде тоже не слишком везло. Алекс упал на первой неделе и чувствовал эффект падения дольше, чем мы предполагали. А в Альпах он ещё и заболел. В итоге, однако, пятое место в генеральной классификации показывает на его потенциал. В будущем многое может стать возможным, что настраивает нас на оптимистичный лад.

И другие гонщики, к сожалению, боролись с болезнями, на что тратили много сил на каждом этапе. Учитывая эти обстоятельства, считаю итог Тура положительным, потому что форма была, и её было видно. Вспомните, как часто Нильс Политт старался уехать в отрыв, а в отрыве до Менде у нас было трое гонщиков.

Тем не менее, надо признать, что нашей команде ещё немного не хватает сил, чтобы выйти на передний край. Доминирование Jumbo-Visma впечатляло, перед ними можно только снять шляпу.

Мы уже сделали некоторые выводы из этого Тура, проведём нашу домашнюю работу. В этом году мы фокусировались на Джиро д’Италия, и, как уже говорил, добились там большого успеха, выиграли розовую майку. В следующем году хотим атаковать на Туре. Теперь мы знаем, на какой высоте установлена планка, нам предстоит ещё поработать, чтобы выполнить задуманное».

Александр Власов: «Тур не похож ни на одну другую гонку. Все об этом говорят перед первым в карьере Тур де Франс, но это сложно понять, пока на себе не испытаешь на себе. Это был мой первый Тур, и полностью признаю – Тур де Франс требует совершенно особого стиля ведения гонки. Он каждый день идёт на невероятно сложном уровне, лёгких этапов не бывает, каждый день пелотон едет в напряжении.

Я начал гонку в хорошей форме, был уверен в своих силах, хотя после Тура Швейцарии у меня был ковид, что, конечно, нельзя назвать плюсом. Но, тем не менее, подготовка прошла очень хорошо, мы всё делали правильно. К сожалению, я упал, после чего Тур превратился для меня в мучительную борьбу. Мне было очень плохо. Но, думаю, мой боевой дух и товарищи по команде, которые всегда были рядом, помогли нам продолжать нашу гонку. После падения не мог показать тот уровень, который бы соответствовал моей форме.

Были у меня хорошие дни, были и плохие, но ни разу я не чувствовал себя так, как до гонки. Теперь уже ничего не изменишь. Пятое место – всё равно хороший результат, я даже немного удивлён, что в таких обстоятельствах смог настолько высоко подняться в генеральной классификации. Я доволен этим результатом. Думаю, как команда, мы можем им гордиться, особенно гордиться тем, как он был достигнут. Если вернусь сюда на следующий год, буду знать, чего ожидать, и это точно сыграет свою роль».