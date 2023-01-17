Ваут ван Арт обошёл Матье ван дер Пула в велокроссе "Telenet Superprestige Heusden" в Зольдере

Ваут ван Арт: "У нас с Матье ван дер Пулом всегда получается захватывающая дуэль"

Ваут ван Арт (Wout Van Aert) второй год подряд и третий раз в карьере поднялся на высшую ступень подиума в гонке по велокроссу серии Telenet Superprestige в Зольдере, обойдя своего постоянного соперника Матье ван дер Пула (Mathieu van der Poel ), побеждавшего на трассе в Зольдере пять раз в карьере.

Чемпион мира по велокроссу Том Пидкок (Ineos Grenadiers) не смог подняться на подиум, уступив на финише в спринте Ларсу Ван дер Хаару (Lars Van Der Haar), который за карьеру дважды (в 2013 и 2014) праздновал в Зольдере победу.

Матье ван дер Пул атаковал уже на первом круге, Ваут ван Арт сразу сел ему на колесо, и они уехали от соперников, набрав после первого круга около 15 секунд преимущества. Преследование возглавляли чемпион Европы по велокроссу Майкл Вантауренхаут (Pauwels Sauzen – Bingoal) и Кентан Херманс (Tormans Cyclo Cross Team), которые на третьем круге уступали лидерам 19 секунд, а небольшой просвет за Вантауренхаутом и Хермансом старался закрыть Том Пидкок. Чемпион мира по велокроссу возглавил погоню за лидерами после четвёртого круга, но к этому моменту отставание от Ваута ван Арта и Матье ван дер Пула составляло уже 43 секунды.

Пока дуэт лидеров ехал свою гонку, за их спиной шла борьба за подиум. Том Пидкок атаковал на шестом круге и некоторое время удерживал просвет, опережая Ларса Ван дер Хаара и Майкла Вантауренхаута. Но в конце 7-го круга Ван дер Хаар и Вантауренхаут настигли Пидкока. Вантауренхаут не смог удержаться с соперниками в группе преследования и немного отстал. Перед финальным кругом Ваут ван Арт и Матье ван дер Пул опережали преследователей на 27 секунд.

Матье ван дер Пул несколько раз атаковал на финальном круге, но Ваут ван Арт его не отпустил. Они разыграли спринт, однако нога Матье ван дер Пула соскочила с педали на финишной прямой, а Ваут ван Арт, уже начавший спринт, одержал победу.

Ларс Ван дер Хаар финишировал через 16 секунд и занял 3-е место.

Ваут ван Арт: «Очень нервная гонка. На первом круге Матье её возглавил, потом оставшуюся часть гонки мы вместе проехали впереди. Чувствовал, что у меня не получится уехать от него, как и ему от меня. О тактике я думал всю вторую часть гонки, хотел довести до затяжного спринта, поэтому считал, что мне лучше оставаться на второй позиции.

Матье давил на меня атаками не один раз, но я не волновался, сегодня ошибок не допускал. Оставался на той позиции, где хотел. Когда подъехали к последнему холму, Матье слез с велосипеда, или ошибся. Поэтому я вышел на первую позицию. Потом старался восстановить дыхание и начать спринт издалека. Мы всегда так боремся в гонке. Всегда получается захватывающая дуэль. Я очень рад этой победе».

Матье ван дер Пул: «Старался создать просвет на последней технической части, но не сработало. Мы были равны. Гонка свелась к спринту. Хотел начать спринт издалека, но в итоге он оказался коротким. К сожалению, во время спринта я соскользнул с педали. Расстроен, что у меня даже не было шанса спринтовать. Жаль, но завтра продолжим».

Том Пидкок: «Сегодня я даже не включился в эту гонку, ехал совсем другую. Не лучший мой день. Трудная трасса, я это ощущал половину дистанции. В конце вошёл в ритм. Спринтовать из-за поворота всегда сложно. Ларс был очень силён, он всегда набирает большую скорость. Я знал, что у меня не получится".