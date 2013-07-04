Ваут ван Арт и Том Пидкок об этапе по велокроссу серии «Суперпрестиж» в Зольдере

Ваут ван Арт: «Вопрос об участии в чемпионате мира по велокроссу решится после чемпионата Бельгии»

Ваут ван Арт (Wout van Aert) одержал пятую подряд победу с начала своего сезона в велокроссе, выиграв на этапе «Суперпрестиж» в Зольдере. Дуэли с Матье ван дер Пулом (Alpecin-Fenix) не получилось – нидерландский велогонщик держался впереди, но сошёл с гонки на шестом круге, когда его отставание от Ваута ван Арта составляло 2 минуты 15 секунд.

Директор команды Alpecin-Fenix Кристоф Родхофт (Christophe Roodhooft) в интервью Play Sports предположил, что Матье ван дер Пул упал: «Не знаю, что случилось. Он принял вызов в начале гонки, было видно, что настроен решительно, но внезапно всё исчезло. Падение не попало в кадр».

Сам Матье ван дер Пул после схода сказал лишь, что у него был плохой день.

Том Пидкок (Ineos Grenadiers) поборолся в спринте за второе место с лидером рейтинга серии “Telenet Superprestig” Эли Изербитом (Pauwels Sauzen – Bingoal).

Следующий старт Ваута ван Арта в велокроссе 30 декабря на «X2O Trofee Loenhout – Azencross».

Ваут ван Арт в интервью после финиша сказал, что вопрос о его участии в чемпионате мира по велокроссу, который состоится 30 января в США, в Арканзасе, ещё не решён, хотя он находился в лучшей форме своей карьеры:

«Не думаю, что я когда-либо выигрывал пять подряд гонок в велокроссе. Наверное, это говорит само за себя. Боюсь, что будут слышать вопрос об участии в чемпионате мира по велокроссу каждый день. Мы поговорим о нём после чемпионата Бельгии (прим. VeloLIVE - чемпионат Бельгии по велокроссу пройдёт 9 января). Я всё время это повторяю.

Усилия, приложенные в гонке вчера, давали о себе знать. Мне пришлось подождать и проверить, как буду чувствовать себя в гонке. К счастью, хорошие ощущения быстро вернулись. Я смог создать просвет, мне удалось удерживать свою скорость. Совершил одну небольшую ошибку, которая снова заставила меня идти на пределе. К счастью, я сумел восстановиться и поехать за победой.

С удовлетворением оглядываюсь на две прошлых гонки. Два дня мне надо хорошенько отдохнуть, снова заполниться энергией. Следующий кросс в Лунхауте (Loenhout) ждёт в четверг».

Том Пидкок: «Сегодня не выиграл, Ваут был слишком силён, но, по крайней мере, финишировал не так, как вчера, смог продавить немного сильнее. Чувствовал себя довольно хорошо. Возможно, на этой трассе ощущения физические и психологические были самыми лучшими. Для меня это сложная трасса, считаю её довольно коварной.

Если честно, думаю, Эли (Изербит) сегодня был сильнее. Мне пришлось применить тактическую игру, чтобы его опередить. Я просто сегодня был недостаточно взрывным. Но проехал лучше, чем вчера, так что мы можем отталкиваться от этого. Моя следующая гонка в Баале (X2O Trofee Baal - GP Sven Nys) 1 января, так что отдохну и немного потренируюсь».