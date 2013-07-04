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Ваут ван Арт и Том Пидкок об этапе по велокроссу серии «Суперпрестиж» в Зольдере

Ваут ван Арт: «Вопрос об участии в чемпионате мира по велокроссу решится после чемпионата Бельгии»

 

 

  Ваут ван Арт (Wout van Aert) одержал пятую подряд победу с начала своего сезона в велокроссе, выиграв на этапе «Суперпрестиж» в Зольдере. Дуэли с Матье ван дер Пулом (Alpecin-Fenix) не получилось – нидерландский велогонщик держался впереди, но сошёл с гонки на шестом круге, когда его отставание от Ваута ван Арта составляло 2 минуты 15 секунд.  

 

  Директор команды Alpecin-Fenix Кристоф Родхофт (Christophe Roodhooft) в интервью Play Sports предположил, что Матье ван дер Пул упал: «Не знаю, что случилось. Он принял вызов в начале гонки, было видно, что настроен решительно, но внезапно всё исчезло. Падение не попало в кадр».

Сам Матье ван дер Пул после схода сказал лишь, что у него был плохой день.

 

  Том Пидкок (Ineos Grenadiers) поборолся в спринте за второе место с лидером рейтинга серии “Telenet Superprestig” Эли Изербитом (Pauwels Sauzen – Bingoal).

 

Следующий старт Ваута ван Арта в велокроссе 30 декабря на «X2O Trofee Loenhout – Azencross».

 

Ваут ван Арт и Том Пидкок об этапе серии «Суперпрестиж» в Зольдере

 

 

  Ваут ван Арт в интервью после финиша сказал, что  вопрос о его участии в чемпионате мира по велокроссу, который состоится 30 января в США, в Арканзасе, ещё не решён, хотя он находился в лучшей форме своей карьеры:

  «Не думаю, что я когда-либо выигрывал пять подряд гонок в велокроссе. Наверное, это говорит само за себя. Боюсь, что будут слышать вопрос об участии в чемпионате мира по велокроссу каждый день. Мы поговорим о нём после чемпионата Бельгии (прим. VeloLIVE  - чемпионат Бельгии по велокроссу пройдёт 9 января). Я всё время это повторяю.

 

  Усилия, приложенные в гонке вчера, давали о себе знать. Мне пришлось подождать и проверить, как буду чувствовать себя в гонке. К счастью, хорошие ощущения быстро вернулись. Я смог создать просвет, мне удалось удерживать свою скорость. Совершил одну небольшую ошибку, которая снова заставила меня идти на пределе. К счастью, я сумел восстановиться и поехать за победой.

  С удовлетворением оглядываюсь на две прошлых гонки. Два дня мне надо хорошенько отдохнуть, снова заполниться энергией. Следующий кросс в Лунхауте (Loenhout) ждёт в четверг».

 

Ваут ван Арт и Том Пидкок об этапе серии «Суперпрестиж» в Зольдере

 

 

 Том Пидкок: «Сегодня не выиграл, Ваут был слишком силён, но, по крайней мере, финишировал не так, как вчера, смог продавить немного сильнее. Чувствовал себя довольно хорошо. Возможно, на этой трассе ощущения физические и психологические были самыми лучшими. Для меня это сложная трасса, считаю её довольно коварной.

  Если честно, думаю, Эли (Изербит) сегодня был сильнее. Мне пришлось применить тактическую игру, чтобы его опередить. Я просто сегодня был недостаточно взрывным. Но проехал лучше, чем вчера, так что мы можем отталкиваться от этого. Моя следующая гонка в Баале (X2O Trofee Baal - GP Sven Nys) 1 января, так что отдохну и немного потренируюсь».

 

 

 

 

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma велокросс Том Пидкок Tom Pidcock Ineos Grenadiers

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:26 | Регистрация: 4.07.2013

    Ван Арт впечатляет. То, что он выдал в велокроссе в последних гонках, учитывая его невероятный сезон на шосссе... Нет слов. 

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Комментарии

  • VeloVelo
    Ваут ван Арт и Том Пидкок об э ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Ван Арт впечатляет. То, что он выдал в велокроссе в последних гонках, учитывая его невероятный сезон на шосссе... Нет слов. 

  • uran
    Ваут ван Арт – победитель гонк ... (9)
    uran-Фото
    Похоже одним претендентом на ЧМ меньше. Если ничего экстраординарного с Ван Артом не случится основная борьба развернется за второе место.
  • SportSpirit
    Ваут ван Арт – победитель гонк ... (9)
    SportSpirit-Фото

    Свежий, короткий и очень стильный ролик от JV: https://www.youtube.com/watch?v=rO7W91GM-co 

     

    Там про всех лидеров и про шоссе, но финальная фраза англоязычного комментатора с этапа с Mont Ventoux идеально подходит к Вауту в принципе: Demonstration of Superiority music

     

  • RVL
    Ваут ван Арт – победитель гонк ... (9)
    RVL-Фото
    Он добрый! Просто остальные берегутся больше и думают о товарищах. В спорте все такие...
  • RVL
    Ваут ван Арт – победитель гонк ... (9)
    RVL-Фото

    Вынося всех в одну калитку и не поехать на ЧМ!? ради условной вкатки в шоссе!? Слегка играет и с нами и с прессой и с пидкоками))

    Поедет и разнесет всех! без напряга для себя и ущерба для шоссе сезона))

  • Earl57
    Ваут ван Арт – победитель гонк ... (9)
    Earl57-Фото

    Пишут, что предыдущий раз Ван дер Пул сходил с велокроссовой гонки в октябре 2018. Видать совсем поплохело колено у Матье, не выдерживает нагрузки.

     

    Цитата: tds
    Лижбы бензин не закончился до чемпионата мира. (Не бережёт он себя).

    Ван Арт снова повторил что решит относительно своего участия в чемпионате мира после чемпионата Бельгии, который должен быть 9 января. Если бы ЧМ был в Европе, то без вопросов было бы. А вот ехать в США прямо перед началом шоссейного сезона Вауту ну очень не хочется. Говорит, что весенние классики для него в приоритете.

  • AzaKonta
    Ваут ван Арт – победитель гонк ... (9)
    AzaKonta-Фото
    Демон
  • nightbuster33
    Ваут ван Арт – победитель гонк ... (9)
    nightbuster33-Фото

    Не бережете себя,Арт,все побеждаете и побеждаете.Совсем не думаете о других. Как-то, не по товарищески это.

  • Ice
    Ваут ван Арт – победитель гонк ... (9)
    Ice-Фото

    Цитата: tds
    Лижбы бензин не закончился до чемпионата мира. (Не бережёт он себя).
    Может, это он еще форму набирает)

  • tds
    Ваут ван Арт – победитель гонк ... (9)
    tds-Фото
    Лижбы бензин не закончился до чемпионата мира. (Не бережёт он себя).

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