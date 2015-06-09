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Том Пидкок: “У меня не такой вес и мощность, как у Матье ван дер Пула и Ваута ван Арта”

Том Пидкок продолжит бороться в велокроссе, но не уверен в успехе в борьбе с Матье ван дер Пулом и Ваутом ван Артом

 

 

  Том Пидкок открыл сезон велокросса 19 ноября и одержал первую победу в майке действующего чемпиона мира по велокроссу. Но первая гонка, где его соперником был четырёхкратный чемпион по велокроссу Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck), закончилась для 23-летнего британского гонщика команды INEOS Grenadiers сходом на последнем круге.

 

Том Пидкок: “У меня не такой вес и мощность, как у Матье ван дер Пула и Ваута ван Арта”

 

   Пидкок удерживал вторую позицию, проигрывая нидерландскому гонщику около 15 секунд, когда падение и сломанное колесо заставили прекратить борьбу на финальном круге. После схода с этапа в Хюлсте Том Пидкок вместе с младшим братом Джо (Джозефом), который со следующего сезона начнёт выступать в континентальной команде Trinity, проехал 60 км до своего дома.

 

  В интервью агентству новостей Belga Том Пидкок сказал: «Не знаю точно, что случилось. Кажется, во что-то врезался, не понял, во что, может, в столбик, и после этого у меня сломалось колесо.

  Планировал после гонки поехать домой с братом, потому что кросс закончился рано, у нас появилась такая возможность. Наверное, километров 60 до дома».

 

  На этапе Кубка мира по велокроссу в Хюлсте Матье ван дер Пул обошёл Тома Пидкока на 4-м круге при прохождении подъёма. С 4 декабря у Тома Пидкока появится ещё один сильный соперник – Ваут ван Арт (Jumbo-Visma).

 

  В интервью In De Leiderstriu британский гонщик признаёт, что хотя и намерен бороться, прикладывая все силы, но в плане физических данных не сможет выдавать в гонках по велокроссу по грязи и песку ту же мощность, на которую способны Ван дер Пул и Ван Арт.

 

  Том Пидкок: «У меня нет такого веса и мощности, как у Матье и Ваута. Тяжело победить их в таких гонках. К тому же я переключу внимание на шоссе. Вес даёт преимущество на шоссе, но в кроссе он мешает. Несмотря на это, я не собираюсь сдаваться, а радужная майка немного поможет».

 

  Курт Богартс (Kurt Bogaerts), тренер Тома Пидкока, в подкасте The Play с пессимизмом оценивает шансы своего подопечного в противостоянии с Матье ван дер Пулом и Ваутом ван Артом:

 

  «Их абсолютная мощность, полезная в грязи и на песке, выше. Том – гонщик лёгкого веса, сейчас он весит почти так же, как на Тур де Франс – 58 кг. Если бы не они, Том мог бы выиграть гораздо больше. Сейчас он часто поднимается с ними на подиум, но победить их Тому сложно».

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Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock INEOS Grenadiers велокросс

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  1. s75

    Сегодня, 00:22 | Регистрация: 9.06.2015

    Джозеф уходит из FDJ? интересно.

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Комментарии

  • s75
    Том Пидкок: “У меня не такой в ... (1)
    s75-Фото

    Джозеф уходит из FDJ? интересно.

  • Pugachev
    Велокросс. UCI World Cup Hulst ... (10)
    Pugachev-Фото

    МВДП, конечно, а не ВДМ...

     

  • Astanaforever
    Кристиан Скарони остается в As ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Скарони хорошо, но самое главное подписали Груздева, Захарова, Мартинелли.А то без них ваще тяжко было бы команде на сл.сезон.)))
  • litxaa
    Кристиан Скарони остается в As ... (3)
    litxaa-Фото

    Показалось...angel

  • velodoctor
    Первая победа Матье ван дер Пу ... (5)
    velodoctor-Фото
    Так можно про Джиро прошлогоднюю сказать, про последнюю неделю точно, но кроссовые гонки длятся около часа, 1-2 раза в неделю, если он получает удовольствие, то я не думаю что это как-то повлияет на сезон на шоссе
  • SportSpirit
    Примож Роглич: “Не знаю, буду ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Да-а-а, этап с финишем на Граноне - это был шедефр от JV с самых первых метров, когда в отрыв поела ван Арт, и до победного финиша Вингегора!

     

    2 совета Приможу:

    - готовиться к Вуэльте через Джиро

    - не спринтовать в группе с Фредом Райтом

  • SportSpirit
    Первая победа Матье ван дер Пу ... (5)
    SportSpirit-Фото
    Тогда зачем это все? Спину "просадили", психику тоже. Начиная с ОИ нет адекватного тренировочного и гоночного наката. Нельзя объять необъятное и впихнуть в себя невпихуемое)
  • SportSpirit
    Ваут ван Арт: «Может, в 2023 г ... (1)
    SportSpirit-Фото

    "С нетерпением жду, когда начну выступать с Диланом ван Барле, наша команда ещё никогда не была так сильна. Думаю, мы хорошо дополняем друг друга».

     

    Улыбаюсь и задаю риторический вопрос: а с кем Ваут как-то иначе дополняет друг друга?music 

     

    Роглича к победам возил? Возил. Йонаса возил? Возил. Даже Лапорта сначала привез к победе, потом шепнул на ушко, что тот может выиграть этап ТДФ. А потом Лапорт так вошел  во вкус, что объехал Ваута на ЧМ. 

     

    Так что, предположу, что ван Барле, которому явно не хватало психологической уверенности, хорошей такой спортивной наглости, найдет в JV более яркое продолжение карьеры. 

     

     

     

     

  • Ернат
    Кристиан Скарони остается в As ... (3)
    Ернат-Фото

    нормально 

  • MVDP
    Первая победа Матье ван дер Пу ... (5)
    MVDP-Фото
    Боюсь, что последний шанс на адекватное совмещение был в 2019 году.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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