Том Пидкок: “У меня не такой вес и мощность, как у Матье ван дер Пула и Ваута ван Арта”

Том Пидкок продолжит бороться в велокроссе, но не уверен в успехе в борьбе с Матье ван дер Пулом и Ваутом ван Артом

Том Пидкок открыл сезон велокросса 19 ноября и одержал первую победу в майке действующего чемпиона мира по велокроссу. Но первая гонка, где его соперником был четырёхкратный чемпион по велокроссу Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck), закончилась для 23-летнего британского гонщика команды INEOS Grenadiers сходом на последнем круге.

Пидкок удерживал вторую позицию, проигрывая нидерландскому гонщику около 15 секунд, когда падение и сломанное колесо заставили прекратить борьбу на финальном круге. После схода с этапа в Хюлсте Том Пидкок вместе с младшим братом Джо (Джозефом), который со следующего сезона начнёт выступать в континентальной команде Trinity, проехал 60 км до своего дома.

В интервью агентству новостей Belga Том Пидкок сказал: «Не знаю точно, что случилось. Кажется, во что-то врезался, не понял, во что, может, в столбик, и после этого у меня сломалось колесо.

Планировал после гонки поехать домой с братом, потому что кросс закончился рано, у нас появилась такая возможность. Наверное, километров 60 до дома».

На этапе Кубка мира по велокроссу в Хюлсте Матье ван дер Пул обошёл Тома Пидкока на 4-м круге при прохождении подъёма. С 4 декабря у Тома Пидкока появится ещё один сильный соперник – Ваут ван Арт (Jumbo-Visma).

В интервью In De Leiderstriu британский гонщик признаёт, что хотя и намерен бороться, прикладывая все силы, но в плане физических данных не сможет выдавать в гонках по велокроссу по грязи и песку ту же мощность, на которую способны Ван дер Пул и Ван Арт.

Том Пидкок: «У меня нет такого веса и мощности, как у Матье и Ваута. Тяжело победить их в таких гонках. К тому же я переключу внимание на шоссе. Вес даёт преимущество на шоссе, но в кроссе он мешает. Несмотря на это, я не собираюсь сдаваться, а радужная майка немного поможет».

Курт Богартс (Kurt Bogaerts), тренер Тома Пидкока, в подкасте The Play с пессимизмом оценивает шансы своего подопечного в противостоянии с Матье ван дер Пулом и Ваутом ван Артом:

«Их абсолютная мощность, полезная в грязи и на песке, выше. Том – гонщик лёгкого веса, сейчас он весит почти так же, как на Тур де Франс – 58 кг. Если бы не они, Том мог бы выиграть гораздо больше. Сейчас он часто поднимается с ними на подиум, но победить их Тому сложно».