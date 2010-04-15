Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

Ну а что тут такого - хорошая подборка цвета, выделяющая из массы, но много логотипов, что дань современному бизнесу в велоспорте. У Интермарше всегда цвета были ужас (как у Балуаз) и тоже много логотипов. А про Инеос согласен с предыдущими коментами - всегда было достаточно строго, а теперь "Бахрейн Гренидирс".