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Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross 2022

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross 2022

 

Loenhout, 8 кругов

1. Wout van Aert (Bel) Jumbo-Visma
2. Mathieu Van der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck
3. Tom Pidcock (GBr) INEOS Grenadiers

4. Cameron Mason (GBr) Trinity Racing Cross
5. Gerben Kuypers (Bel) Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT

 

 

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

 

 

 

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Теги к статье: Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross

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  1. MVDP

    Вчера, 18:07 | Регистрация: 3.10.2020

    Закусились не на шутку ребята в этом сезоне. Такой плотной борьбы не припомню даже.

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 18:23 | Регистрация: 15.04.2010

    И снова Пул допускает небольшую ошибку не далеко от финиша и в итоге проигрывает финиш. Ван Арт финиш выигрывал даже у более крупных финишёров.

  3. Имя: Ден

    rude_rider

    Вчера, 21:27 | Регистрация: 27.07.2011

    Может они тупо втроём будут катать .не интересно вообще.

  4. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 00:15 | Регистрация: 4.07.2011

    Ваны просто звери

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