Велокросс. Exact Cross Loenhout - Azencross-2022

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 18:05
Loenhout, 8 кругов
1. Wout van Aert (Bel) Jumbo-Visma
2. Mathieu Van der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck
3. Tom Pidcock (GBr) INEOS Grenadiers
4. Cameron Mason (GBr) Trinity Racing Cross
5. Gerben Kuypers (Bel) Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT
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