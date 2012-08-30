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Ваут ван Арт обошёл Тома Пидкока на GP Sven Nys

Седьмая победа Ваута ван Арта с начала сезона велокросса

Ваут ван Арт обошёл Тома Пидкока на X2O Trofee Baal - GP Sven Nys

 

 

   Ваут ван Арт (Wout van Aert) продолжил победную серию в велокроссе и в 2022 году, взяв седьмую победу на седьмой по счёту гонке по велокроссу с начала своего сезона. На этапе “X2O Trofee Baal  - GP Sven Nys” основным соперником бельгийского велогонщика команды Jumbo-Visma стал Том Пидкок (Ineos Grenadiers), проигравший Ван Арту 10 секунд. Эли Изербит (Eli Iserbyt) из Pauwels Sauzen-Bingoal замкнул тройку призёров.

 

  Ваут ван Арт, Том Пидкок, Эли Изербит и Тоон Артс (Toom Aerts) из Baloise Trek Lions, занявший в итоге 4-е место, создали просвет уже на первом круге. Ваут Ван Арт вырвался вперёд после трёх кругов, удерживал значительное преимущество на четвёртом круге, пока не упал и не повредил руль. Том Пидкок добрал Ваута ван Арта на пятом круге, а затем обошёл его.

 

  Ещё несколько десятков секунд Ваут ван Арт потерял во время замены велосипеда и замены велотуфель. В это время его обошёл и Эли Изербит. Но проблемы не помешали Ван Арту вернуть лидерство на последнем круге. Сначала он прошёл Изербита, потом на повороте обошёл Тома Пидкока и поехал к седьмой победе и первой для команды Jumbo-Visma в 2022 году.

 

Тоон Артс продолжает лидировать в общем зачёте "X2O Trofee", где опережает Эли Изербита на 1:20.

 

Ваут ван Арт обошёл Тома Пидкока на X2O Trofee Baal - GP Sven Nys

 

Ваут ван Арт обошёл Тома Пидкока на X2O Trofee Baal - GP Sven Nys

 

Ваут ван Арт обошёл Тома Пидкока на X2O Trofee Baal - GP Sven Nys

 

Ваут ван Арт обошёл Тома Пидкока на X2O Trofee Baal - GP Sven Nys

 

Ваут ван Арт обошёл Тома Пидкока на X2O Trofee Baal - GP Sven Nys

 

Ваут ван Арт обошёл Тома Пидкока на X2O Trofee Baal - GP Sven Nys

 

Ваут ван Арт обошёл Тома Пидкока на X2O Trofee Baal - GP Sven Nys

 

Ваут ван Арт обошёл Тома Пидкока на X2O Trofee Baal - GP Sven Nys

 

Ваут ван Арт обошёл Тома Пидкока на X2O Trofee Baal - GP Sven Nys

 

Ваут ван Арт обошёл Тома Пидкока на X2O Trofee Baal - GP Sven Nys

 

Ваут ван Арт обошёл Тома Пидкока на X2O Trofee Baal - GP Sven Nys

 

Ваут ван Арт обошёл Тома Пидкока на X2O Trofee Baal - GP Sven Nys

 

Ваут ван Арт обошёл Тома Пидкока на X2O Trofee Baal - GP Sven Nys

 

Ваут ван Арт обошёл Тома Пидкока на X2O Trofee Baal - GP Sven Nys

 

Ваут ван Арт обошёл Тома Пидкока на X2O Trofee Baal - GP Sven Nys

 

Ваут ван Арт обошёл Тома Пидкока на X2O Trofee Baal - GP Sven Nys

 

Ваут ван Арт обошёл Тома Пидкока на X2O Trofee Baal - GP Sven Nys

 

 

  Ваут ван Арт: «Сам виноват, что упал. Из-за этого пришлось менять велотуфли, после чего потерял время. До конца гонки было ещё далеко, поэтому не сдался, боролся, чтобы вернуться вперёд. Оглядываясь назад, могу сказать, что гонка была захватывающей, но во время соревнования мне так не казалось. Проблема с велотуфлями добавила сложностей.

 

  Я позвал спортивного директора Яна Бовена за два поворота до пит-стопа. Это позволило механикам быстро произвести замену и принести мне другие туфли. Я не хотел, чтобы соперники поняли, что у меня проблемы. До замены не мог прикладывать усилия на препятствиях. Хорошо, что Пидкок этого не заметил.

  На каких-то отрезках я полностью использовал свою силу, благодаря чему смог приблизиться к Тому. Трасса была очень сложная, с липкой грязью. На твёрдых секторах в подъём и на последнем круге я выдал свой максимум, и всё получилось.

  Победа принесла мне чуть больше облегчения. Частично благодаря соперникам. Я не боролся конкретно против кого-то одного, не думал об этом во время гонки».

 

2 января Ваут ван Арт продолжит сезон велокросса на Кубке мира в Хюлсте (UCI World Cup Hulst).

 

  «С правильным питанием, сном и массажем надеюсь быть готовым завтра, выйти на старт с хорошими ногами. Будет ещё одна тяжёлая гонка. Вся неделя будет сложной, но я уже с нетерпением её жду».

 

 

  X2O Trofee Baal  - GP Sven Nys  
  1   Wout van Aert (Bel) Jumbo-Visma   1:04:22  
  2   Tom Pidcock (Gbr) Ineos Grenadiers   0:00:10  
  3   Eli Iserbyt (Bel) Pauwels Sauzen-Bingoal   0:00:29  
  4   Toon Aerts (Bel) Baloise Trek Lions   0:01:16  
  5   Michael Vanthourenhout (Bel) Pauwels Sauzen-Bingoal   0:01:58  
  6   Ben Turner (Gbr) Trinity Racing   0:02:13  
  7   Lars van der Haar (Ned) Baloise Trek Lions   0:02:25  
  8   Jens Adams (Bel) Hollebeekhoeve   0:02:44  
  9   Laurens Sweeck (Bel) Pauwels Sauzen-Bingoal   0:02:48  
  10   Tom Meeusen (Bel) Deschacht-Hens-Maes   0:02:50  

 

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  1. RVL

    Вчера, 22:09 | Регистрация: 30.08.2012

    Ваут, оставь это кокетство))

    Надо просто сесть в самолёт и выиграть ЧМ

  2. SportSpirit

    Вчера, 22:29 | Регистрация: 4.05.2019

    Тикает счетчик гонок,

    Тикает счетчик лет, 

    Ваут ван Арт снова лучший,

    Ширя свой список побед.

  3. reforg34

    Сегодня, 11:52 | Регистрация: 19.04.2019

    После недавного случая с моторчиком, бельгийцам уже нет доверия в велокроссе.
    Жаль что Кэдел Эванс завершил карьеру на МТБ. Это другая дисциплина, но думаю все равно бы без проблем бы побеждал и в велокроссе.

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Комментарии

  • Freejazz
    Том Пидкок – победитель этапа ... (3)
    Freejazz-Фото

    Тут не знаешь, что сказать. С одной стороны - Том молодец, а с другой - если бы не цепь, то все могло быть совсем по другому. Но это жизнь и велокросс (МТБ, там тоже такие фокусы случаются). Поэтому у Тома есть шанс на ЧМ.

     

    Да, у девушек там все было не менее интересно. Все таки у молодых барышень сил к концу не хватает.

  • Earl57
    Том Пидкок – победитель этапа ... (3)
    Earl57-Фото
    Да там слетевшая цепь - это полбеды. Главное, что Ваут застрял в медленной группе. И смог выбраться на оперативный простор только после 5-го круга. К тому времени Пидкок и Изербит были уже слишком далеко. При всех талантах Ван Арта догнать их было уже нереально.
  • SportSpirit
    Том Пидкок – победитель этапа ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Иногда техника устает быстрее человека)

  • RVL
    Директор команды Alpecin-Fenix ... (2)
    RVL-Фото

    Можно ещё запретить шоссерам в кроссе гоняться))) для стерильности результата. А трекачам разделки на шоссе

    ..))

  • Виктор Сироткин
    Директор команды Alpecin-Fenix ... (2)
    Виктор Сироткин-Фото

    ещё бы ван Арта уговорили не ехать на ЧМ ради интриги, а то будет как с Формулой 1, где уже всё наизнанку вывернули для привлечения внимания (и не помогает)

  • reforg34
    Ваут ван Арт обошёл Тома Пидко ... (3)
    reforg34-Фото

    После недавного случая с моторчиком, бельгийцам уже нет доверия в велокроссе.
    Жаль что Кэдел Эванс завершил карьеру на МТБ. Это другая дисциплина, но думаю все равно бы без проблем бы побеждал и в велокроссе.

  • Адриен
    Вспомним яркие события велосез ... (23)
    Адриен-Фото
    Любимый гонщик ВСЕХ ВРЕМЕН ! А данное голосование наглядно демонстрирует реальный уровень нынешней велоаудитории. Как сказано у Р.Гамзатова - Если выстрелить в прошлое из пистолета, будущее бабахнет в ответ из пушки...
  • BlAr
    Вспомним яркие события велосез ... (23)
    BlAr-Фото
    Сразу не вспомнил про тупость (иначе и не скажешь) голландок на женской групповой олимпийской гонке. Она покруче будет. Хотя Карапас был тоже хорош!!!
  • Earl57
    Вспомним яркие события велосез ... (23)
    Earl57-Фото

    У вас нет гонщика, который бы нравился вам независимо от того насколько он успешен? Например переживает трудные времена или еще очень молод.

  • BlAr
    Вспомним яркие события велосез ... (23)
    BlAr-Фото

    Для меня такого безусловного момента года, как ЛБЛ в 2020-м, всё же не было. Было много ярких событий, каждое из которых по-своему запомнилось. Приятнее всего, пожалуй, победа Роглича на олимпийской разделке. Доминирование года - безусловно, Погачар. Прикол года - женская групповая гонка на Олимпиаде с точки зрения голландок. Воля к победе - олимпийские успехи Карапаса и Кайзенхофер.

    P.S. Подумав, за небольшим преимуществом выберу всё же женскую олимпийскую групповую гонку. 

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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