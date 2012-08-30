Ваут ван Арт обошёл Тома Пидкока на GP Sven Nys

Седьмая победа Ваута ван Арта с начала сезона велокросса

Ваут ван Арт (Wout van Aert) продолжил победную серию в велокроссе и в 2022 году, взяв седьмую победу на седьмой по счёту гонке по велокроссу с начала своего сезона. На этапе “X2O Trofee Baal - GP Sven Nys” основным соперником бельгийского велогонщика команды Jumbo-Visma стал Том Пидкок (Ineos Grenadiers), проигравший Ван Арту 10 секунд. Эли Изербит (Eli Iserbyt) из Pauwels Sauzen-Bingoal замкнул тройку призёров.

Ваут ван Арт, Том Пидкок, Эли Изербит и Тоон Артс (Toom Aerts) из Baloise Trek Lions, занявший в итоге 4-е место, создали просвет уже на первом круге. Ваут Ван Арт вырвался вперёд после трёх кругов, удерживал значительное преимущество на четвёртом круге, пока не упал и не повредил руль. Том Пидкок добрал Ваута ван Арта на пятом круге, а затем обошёл его.

Ещё несколько десятков секунд Ваут ван Арт потерял во время замены велосипеда и замены велотуфель. В это время его обошёл и Эли Изербит. Но проблемы не помешали Ван Арту вернуть лидерство на последнем круге. Сначала он прошёл Изербита, потом на повороте обошёл Тома Пидкока и поехал к седьмой победе и первой для команды Jumbo-Visma в 2022 году.

Тоон Артс продолжает лидировать в общем зачёте "X2O Trofee", где опережает Эли Изербита на 1:20.

Ваут ван Арт: «Сам виноват, что упал. Из-за этого пришлось менять велотуфли, после чего потерял время. До конца гонки было ещё далеко, поэтому не сдался, боролся, чтобы вернуться вперёд. Оглядываясь назад, могу сказать, что гонка была захватывающей, но во время соревнования мне так не казалось. Проблема с велотуфлями добавила сложностей.

Я позвал спортивного директора Яна Бовена за два поворота до пит-стопа. Это позволило механикам быстро произвести замену и принести мне другие туфли. Я не хотел, чтобы соперники поняли, что у меня проблемы. До замены не мог прикладывать усилия на препятствиях. Хорошо, что Пидкок этого не заметил.

На каких-то отрезках я полностью использовал свою силу, благодаря чему смог приблизиться к Тому. Трасса была очень сложная, с липкой грязью. На твёрдых секторах в подъём и на последнем круге я выдал свой максимум, и всё получилось.

Победа принесла мне чуть больше облегчения. Частично благодаря соперникам. Я не боролся конкретно против кого-то одного, не думал об этом во время гонки».

2 января Ваут ван Арт продолжит сезон велокросса на Кубке мира в Хюлсте (UCI World Cup Hulst).

«С правильным питанием, сном и массажем надеюсь быть готовым завтра, выйти на старт с хорошими ногами. Будет ещё одна тяжёлая гонка. Вся неделя будет сложной, но я уже с нетерпением её жду».