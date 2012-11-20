Изменение системы начисления очков на велогонках календаря UCI с 2023 года 

UCI увеличил количество очков, присуждаемых на гонках Мирового тура с 2023 года

После публикации списков команд, зарегистрированных Международным союзом велосипедистов (UCI) на сезон 2023 года, UCI сообщил о нескольких изменениях в «Части 2 — Шоссейные гонки» Регламента UCI, которые вступят в силу 1 января 2023 года.

После завершения трехлетнего цикла, по итогам которого командам были предоставлены лицензии UCI WorldTour, заинтересованные стороны, участвующие в профессиональном мужском шоссейном велоспорте, выразили желание скорректировать существующую шкалу баллов, чтобы выделить большую значимость самых престижных велогонок календаря UCI – велогонок Мирового тура (WorldTour) и сбалансировать очки, присуждаемые в однодневных и многодневных гонках других категорий.

Изменения в системе начисления очков UCI в гонках Мирового тура

Основные изменения в шкале очков, приписываемых различным классам гонок в Международном календаре UCI, заключаются в следующем:

- увеличение количества очков, присуждаемых на трёх Гранд-турах – Тур де Франс, Джиро д’Италия и Вуэльта Испании (в итоговой генеральной классификации, на этапах и в других вторичных классификациях);

- создание специальной категории для пяти Монументов (Милан-Сан-Ремо, Тур Фландрии, Париж-Рубе, Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардия) с увеличением количества очков, присуждаемых на них им по сравнению с другими однодневными гонками Мирового тура UCI. 800 очков получает победитель Монумента в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

- увеличение количества очков, начисляемых на этапах гонок UCI WorldTour и UCI ProSeries; в будущем очки будут начисляться за финиши ниже третьего места (вплоть до пятого, десятого или 15-го, в зависимости от соревнования);

- увеличение количества очков, распределяемых во время Олимпийских игр и чемпионатов мира по шоссейным гонкам UCI (шоссейные гонки и гонки на время в категориях «Элита»). 900 очков получает победитель групповой гонки и 455 очков победитель в индивидуальной разделке в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking).

Эти изменения, которые увеличат разрыв между очками, набранными в самых престижных гонках, и очками в более низких категориях, направлены на то, чтобы побудить команды заявлять своих лучших гонщиков в самых важных гонках и обеспечить правильное соотношение между набранными очками и соответствующими спортивными достижениями, которые явно находятся на более высоком уровне в гонках Мирового тура UCI, где участвуют все команды Мирового тура UCI.

Порядок начисления очков на Гран-турах

25 очков получает лидер Тур де Франс-2023 за ношение желтой майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking)



210 очков получает победитель этапа Тур де Франс-2023 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-15 место: 210; 150; 110; места с 4 по 15 см. в таблице)





Система начисления очков Мирового рейтинга на Тур де Франс-2022



210 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Тур де Франс-2023 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 210; 150; 110)



1300 очков получает победитель генеральной классификации Тур де Франс-2023 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-10 место: 1300; 1040; 880; 750; 620; 520; 425; 360; 295; 230, места с 11 по 60 см. в таблице)



Система начисления очков Мирового рейтинга на Джиро д’Италия-2022

20 очков получает лидер Вуэльты Испании-2023 и Джиро д'Италия-2023 за ношение красной и розовой майки, соответственно, на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking)



180 очков получает победитель этапа Вуэльты Испании-2023 и Джиро д'Италия-2023 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-15 место: 180; 130; 95; места с 4 по 15 см. в таблице)

Система начисления очков Мирового рейтинга на Вуэльте Испании-2022



180 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Вуэльты Испании-2023 и Джиро д'Италия-2023 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 180; 130; 95)



1100 получает победитель генеральной классификации Вуэльты Испании-2023 и Джиро д'Италия-2023 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-10 место: 1100; 885; 750; 600; 495; 415; 340; 285; 235; 180, места с 11 по 60 см. в таблице)

Система начисления очков в Мировом Туре UCI на 2023 год

Учёт очков UCI по сумме результатов 20 гонщиков велокоманды

Кроме того, мировой рейтинг UCI для команд, который до сих пор определялся суммой очков, набранных 10 лучшими гонщиками в каждой команде, теперь будет рассчитываться на основе результатов 20 лучших гонщиков (что соответствует минимальному количеству гонщиков для UCI ProTeams).

Это предназначено не только для того, чтобы лучше отразить конкурентоспособность команд, но и для уменьшения несоответствия, в случае, если лучшие гонщики команды не могут выступать по какой-либо причине (например, из-за травмы или болезни) в течение определенного сезона.

Поскольку Мировой рейтинг UCI для команд служит основой для оценки команд по спортивным критериям (с целью выдачи лицензий UCI WorldTour), увеличение числа гонщиков, чьи результаты учитываются, поможет уменьшить давление, которое в настоящее время оказывается исключительно на ограниченное число спортсменов, что может привести к ряду негативных последствий (риски травм, чрезмерное количество гоночных дней, искушение допингом и т. д.).

Изменения в системе приглашений на гонки Мирового тура

Систему обязательных приглашений на гонки UCI WorldTour также изменили на временной основе.

В сезоне 2023 года любая проконтинентальная команда (UCI ProTeam), утратившая свой статус команды Мирового тура (UCI WorldTeam) в конце сезона 2022 года по спортивным критериям и не являющаяся одной из команд, имеющих право на получение обязательных приглашений (как указано в статье 2.1.007 b правил UCI), будет автоматически получать приглашения на многодневные гонки (за исключением Гранд-туров) и однодневные гонки Мирового тура (UCI WorldTour). Эта модификация направлена на поддержание стабильности внутри команд и ограничена одним переходным годом — то есть действует только на 2023 год, на котором сказываются три сезона значительных потрясений из-за глобальной пандемии.

Сводная таблица начисления очков Мирового рейтинга для континентальных туров, национальных чемпионатов, Tour de l’Avenir, чемпионата мира и Олимпийских игр