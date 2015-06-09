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Команды, получившие лицензии UCI WorldTeams на 2023 год

Команды, получившие лицензии UCI WorldTour на 2023 год

Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал список команд, получивших лицензии UCI WorldTeams на сезон 2023 года:

 

- AG2R CITROEN TEAM (ACT – FRA)

- ALPECIN-DECEUNINCK (ADC – BEL)
- ASTANA QAZAQSTAN TEAM (AST – KAZ)
- BAHRAIN VICTORIOUS (TBV – BRN)
- BORA – HANSGROHE (BOH – GER)
- COFIDIS (COF – FRA)
- EF EDUCATION – EASYPOST (EFE – USA)

- GREENEDGE CYCLING (BEX – AUS)
- GROUPAMA – FDJ (GFC – FRA)
- INEOS GRENADIERS (IGD – GBR)
- INTERMARCHÉ – CIRCUS - WANTY (ICW – BEL)
- JUMBO-VISMA (TJV – NED)
- MOVISTAR TEAM (MOV – ESP)
- SOUDAL QUICK-STEP (SOQ – BEL)

- TEAM ARKEA – SAMSIC (ARK – FRA)
- TEAM DSM (DSM – NED)
- TREK – SEGAFREDO (TFS – USA)
- UAE TEAM EMIRATES (UAD – UAE).

 

 

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Теги к статье: UCI команды Мирового тура UCI WorldTour велоспорт велолайв

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 21:30 | Регистрация: 20.05.2021

    Жаль,что Фульсанг и Фрум оказались вне WT,особенно первый.Все ждут объявлений окончательного состава команд на следующий сезон.Возможно будут сюрпризы.

  2. s75

    Сегодня, 00:10 | Регистрация: 9.06.2015

    DSM в отличие от остальных команд получила лицензию на один год, а не на три, и отправлена на поиски дополнительных гарантий финансирования. Призрачный, но шанс для остальных претендентов-неудачников.

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Комментарии

  • Astanaforever
    Велокоманда Astana Qazaqstan р ... (4)
    Astanaforever-Фото
    А вот теперь можно ставить жЫрный крест на команду. Недаром в ноябре Вино сказал, что самое главное мы обнародуем в декабре.. Вот и и обнародовал. За, что ему большое мерси. Команда, это как механизм работающий слаженно и в такт И стоит один винтик, одну шестеренку выдернуть с этого механизма, как все начинает дребезжать, глохнуть, захлебываться. Вот Астана пусть подумает, когда она первый подшипник растеряла и забыла поставить на его место новый, запасной. И вообще было ли желание его ставить ? Думала, сойдет и поедет и так. А нет, не поехала..можно сказать приехала..Астанавилась. . .

    За всю карьеру не было даже намека на применение Лопесом каких либо запрещенных преппаратов. Все тесты и пробы были отрицательными. Никогда Лопес не попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов и WADA. Что же происходит на самом деле? Видимо здесь дело в другом. А не месть ли это господина Эусебио Унсуэ, нашему Супермену? Четко спланированная провокация с целью дискредитации колумбийца за его публичный демарш и отказ выступать в гонке? Поверьте, связи и возможности у Унсуе есть.. Как Вам такое?

    Знаете, в таких случаях команда и менеджмент борятся за спортсменов, чтобы разбить все подозрения на гонщиков в применении запр.преп. Но здесь Астана резко выносит свой вердикт, расторгая контракт в одностороннем порядке, просто за какие то связи Лопеса с этим доктором...не вдаваясь в подробности. Мне кажется менеджменту Астаны выгодно это расторжение на фоне полного провала спортивных результатов и комплектации команды на 2023 . Что ждет команду в 2023 можно даже к бабке не ходить. Все понятно. Ну а в оправдание своих бед и поражений, отсутствие результатов перед спонсорами и болельщиками будет конкретная причина Лопес..наш Супермен. Вся надежда была на него, а видите как вышло. Мы не виноваты. Астане будет еще стыдно за это увольнение.. поверьте.
  • Astanaforever
    Патрик Лефевр о Жулиане Алафил ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Когда то

    Патрик скажет точно так о Ремко как сегодня о Жужу.. Поверьте.
  • s75
    Команды, получившие лицензии U ... (2)
    s75-Фото

    DSM в отличие от остальных команд получила лицензию на один год, а не на три, и отправлена на поиски дополнительных гарантий финансирования. Призрачный, но шанс для остальных претендентов-неудачников.

  • s75
    Велокоманда Astana Qazaqstan р ... (4)
    s75-Фото

    За Лорансом тоже очередь. Кстати, вроде как еще на рынке "перспективные" Шульц и Виллелла.

  • Earl57
    Велокоманда Astana Qazaqstan р ... (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Только что напечатал,что возможно будут сюрпризы в составах команд на будущий сезон.Сюрприз №1-Лопез"Супермен".Кто следующий?!!! А это уже интрига,кто-то же должен его заменить.Хорошо,что появился выбор,хоть и небольшой, в связи с объявлением команд МТ.В выбывших командах есть перспективные гонщики.

    Песпективных гонщиков в середине декабря уже не остается. Что касается Лотто и израильтян, то об выбывании было известно уже давно, и кто реально хотел уйти, те ушли заранее. Как Велленс, например. А вот Юэн, зная что команда переходит в проконти, все равно продлил контракт с Лотто.

    Что касается B&B, то французы вон надеются что Боннамуру после ухода Лопеса местечко в Астане найдется. А насколько его можно считать перспективным? Реально перспективного Виктора Корецки Бора ухватила практически мгновенно.

  • nightbuster33
    Велокоманда Astana Qazaqstan р ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Только что напечатал,что возможно будут сюрпризы в составах команд на будущий сезон.Сюрприз №1-Лопез"Супермен".Кто следующий?!!! А это уже интрига,кто-то же должен его заменить.Хорошо,что появился выбор,хоть и небольшой, в связи с объявлением команд МТ.В выбывших командах есть перспективные гонщики.

  • nightbuster33
    Команды, получившие лицензии U ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Жаль,что Фульсанг и Фрум оказались вне WT,особенно первый.Все ждут объявлений окончательного состава команд на следующий сезон.Возможно будут сюрпризы.

  • Freejazz
    Велокросс. UCI World Cup Dubli ... (6)
    Freejazz-Фото

    Вы немного идеализируете ситуацию - Фем несколько раз специально пересекала линию прыжка Пак через доски (аналогичное действие другой спортсменки и было причиной падения Пак на первом круге). Пару раз слегка блокировала линию при своей ошибке. Но всё это в меру и не слишком внаглую , поэтому можно считать в пределах правил (не так, как в прошлом году в Валь ди Соле Вос там чуть ли не велосипед разворачивала поперек).

  • SportSpirit
    Ваут ван Арт - победитель эта ... (1)
    SportSpirit-Фото

    "Это был чистейший велокросс." (с)

    Даже полотенце потребовалосьbiggrin

     

    Улыбаюсь)

  • SportSpirit
    Велокросс. UCI World Cup Dubli ... (10)
    SportSpirit-Фото
    Хокку про Ваута)

    мон
    ВАН
    ту

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
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7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
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