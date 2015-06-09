Команды, получившие лицензии UCI WorldTeams на 2023 год

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 18:04
Команды, получившие лицензии UCI WorldTour на 2023 год
Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал список команд, получивших лицензии UCI WorldTeams на сезон 2023 года:
- AG2R CITROEN TEAM (ACT – FRA)
- ALPECIN-DECEUNINCK (ADC – BEL)
- ASTANA QAZAQSTAN TEAM (AST – KAZ)
- BAHRAIN VICTORIOUS (TBV – BRN)
- BORA – HANSGROHE (BOH – GER)
- COFIDIS (COF – FRA)
- EF EDUCATION – EASYPOST (EFE – USA)
- GREENEDGE CYCLING (BEX – AUS)
- GROUPAMA – FDJ (GFC – FRA)
- INEOS GRENADIERS (IGD – GBR)
- INTERMARCHÉ – CIRCUS - WANTY (ICW – BEL)
- JUMBO-VISMA (TJV – NED)
- MOVISTAR TEAM (MOV – ESP)
- SOUDAL QUICK-STEP (SOQ – BEL)
- TEAM ARKEA – SAMSIC (ARK – FRA)
- TEAM DSM (DSM – NED)
- TREK – SEGAFREDO (TFS – USA)
- UAE TEAM EMIRATES (UAD – UAE).
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