- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 18:14
Лицензии профессиональных команд на 2023 год
Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал список команд, получивших лицензии профессиональной команды (UCI ProTeam) на сезон 2023 года:
- BINGOAL WB (BWB – BEL)
- BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE (BEB – NZL)
- BURGOS-BH (BBH – ESP)
- CAJA RURAL-SEGUROS RGA (CJR – ESP)
- EOLO-KOMETA CYCLING TEAM (EOK – ITA)
- EQUIPO KERN PHARMA (EKP – ESP)
- EUSKALTEL – EUSKADI (EUS – ESP)
- GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ (GBF – ITA)
- HUMAN POWERED HEALTH (HPM – USA)
- ISRAEL PREMIER TECH (IPT – ISR)
- LOTTO DSTNY (LTD – BEL)
- Q36.5 PRO CYCLING TEAM (Q36 – SUI)
- TEAM CORRATEC (COR – ITA)
- TEAM FLANDERS – BALOISE (TFB – BEL)
- TEAM NOVO NORDISK (TNN – USA)
- TOTALENERGIES (TEN – FRA)
- TUDOR PRO CYCLING TEAM (TUD – SUI)
- UNO-X PRO CYCLING TEAM (UXT – NOR).
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