Лицензии профессиональных команд на 2023 год

А вот теперь можно ставить жЫрный крест на команду. Недаром в ноябре Вино сказал, что самое главное мы обнародуем в декабре.. Вот и и обнародовал. За, что ему большое мерси. Команда, это как механизм работающий слаженно и в такт И стоит один винтик, одну шестеренку выдернуть с этого механизма, как все начинает дребезжать, глохнуть, захлебываться. Вот Астана пусть подумает, когда она первый подшипник растеряла и забыла поставить на его место новый, запасной. И вообще было ли желание его ставить ? Думала, сойдет и поедет и так. А нет, не поехала..можно сказать приехала..Астанавилась. . .



За всю карьеру не было даже намека на применение Лопесом каких либо запрещенных преппаратов. Все тесты и пробы были отрицательными. Никогда Лопес не попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов и WADA. Что же происходит на самом деле? Видимо здесь дело в другом. А не месть ли это господина Эусебио Унсуэ, нашему Супермену? Четко спланированная провокация с целью дискредитации колумбийца за его публичный демарш и отказ выступать в гонке? Поверьте, связи и возможности у Унсуе есть.. Как Вам такое?



Знаете, в таких случаях команда и менеджмент борятся за спортсменов, чтобы разбить все подозрения на гонщиков в применении запр.преп. Но здесь Астана резко выносит свой вердикт, расторгая контракт в одностороннем порядке, просто за какие то связи Лопеса с этим доктором...не вдаваясь в подробности. Мне кажется менеджменту Астаны выгодно это расторжение на фоне полного провала спортивных результатов и комплектации команды на 2023 . Что ждет команду в 2023 можно даже к бабке не ходить. Все понятно. Ну а в оправдание своих бед и поражений, отсутствие результатов перед спонсорами и болельщиками будет конкретная причина Лопес..наш Супермен. Вся надежда была на него, а видите как вышло. Мы не виноваты. Астане будет еще стыдно за это увольнение.. поверьте.