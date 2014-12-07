Велокоманда Lotto Dstny откажется от Джиро д’Италия-2023 в пользу других гонок

В 2023 году Lotto-Dstny будет выбирать старты и отказываться от некоторых гонок Мирового тура

Бельгийская велокоманда Lotto Dstny со следующего года будет выступать на проконтинентальном уровне и собирается выбирать велогонки, на которых сможет заработать больше очков UCI, чтобы удержаться в числе двух лучших профессиональных команд.

В следующем сезоне Lotto Dstny не поедет в Австралию, где пройдут первые гонки года Тур Даун Андер и велогонка Кэдела Эванса Cadel Evans Great Ocean Road Race.

Также команда намерена отказаться от Тиррено-Адриатико, идущей параллельно с гонкой Париж-Ницца, Тура Страны Басков, который проходит между Туром Фландрии и Париж-Рубэ, и Джиро д’Италия, во время которого Lotto Dstny планирует собирать очки на гонках «4 дня Дюнкерка», Tro Bro Leon, Тур Норвегии, Antwerp Port Epic, Circuit de Wallonie.

Последние 22 года команда всегда участвовала в Джиро д’Италия и почти каждый год выигрывала этапы, одержав в общей сложности 31 победу на этапах итальянского Гранд-тура. Главный спортивный директор команды Курт Ван де Ваувер (Kurt Van de Wouwer) в интервью Het Nieuwsblad рассказал, что бюджет команды не уменьшился, но будет распределяться по-другому.

Курт Ван де Ваувер, спортивный директор команды Lotto Dstny: «Мы хотим собрать очки, можем набирать их в мае и июне на однодневных и недельных гонках. Хотим подойти ко второй части сезона и завершить оставшуюся часть календаря Мирового тура как можно более свежими.

Мы хотим обеспечить Калебу Юэну все шансы для победы на этапах Тур де Франс. У других гонщиков, которые поедут на Тур, будет возможность во время Джиро поработать в тренировочном лагере на высоте».

Калеб Юэн не пропустит домашний Тур Даун Андер, где будет выступать в составе сборной Австралии. 20-летний гонщик команды Арно Де Ли, одержавший 9 побед за первый профессиональный сезон в 2022 году, нацелен бороться в спринтах и на классиках, но Гранд-тур в 2023 году не поедет.

Новый дизайн велоформы команды Lotto-Dstny в 2023 году

Велокоманда Lotto-Dstny представила новый дизайн велоформы, в которой гонщики будут выступать в 2023 году. Велоформа создана партнёром команды с 2004 года, компанией Vermarc Sport, с которой Lotto-Dstny продлила контракт ещё на 3 года.