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Велокоманда Lotto Dstny откажется от Джиро д’Италия-2023 в пользу других гонок

В 2023 году Lotto-Dstny будет выбирать старты и отказываться от некоторых гонок Мирового тура

 

 

  Бельгийская велокоманда Lotto Dstny со следующего года будет выступать на проконтинентальном уровне и собирается выбирать велогонки, на которых сможет заработать больше очков UCI, чтобы удержаться в числе двух лучших профессиональных команд.

 

  В следующем сезоне Lotto Dstny не поедет в Австралию, где пройдут первые гонки года Тур Даун Андер и велогонка Кэдела Эванса Cadel Evans Great Ocean Road Race.

 

  Также команда намерена отказаться от Тиррено-Адриатико, идущей параллельно с гонкой Париж-Ницца, Тура Страны Басков, который проходит между Туром Фландрии и Париж-Рубэ, и Джиро д’Италия, во время которого Lotto Dstny планирует собирать очки на гонках «4 дня Дюнкерка», Tro Bro Leon, Тур Норвегии, Antwerp Port Epic, Circuit de Wallonie.

 

 

  Последние 22 года команда всегда участвовала в Джиро д’Италия и почти каждый год выигрывала этапы, одержав в общей сложности 31 победу на этапах итальянского Гранд-тура.   Главный спортивный директор команды Курт Ван де Ваувер (Kurt Van de Wouwer) в интервью Het Nieuwsblad рассказал, что бюджет команды не уменьшился, но будет распределяться по-другому.   

 

  Курт Ван де Ваувер, спортивный директор команды Lotto Dstny: «Мы хотим собрать очки, можем набирать их в мае и июне на однодневных и недельных гонках.  Хотим подойти ко второй части сезона и завершить оставшуюся часть календаря Мирового тура как можно более свежими.

 

  Мы хотим обеспечить Калебу Юэну все шансы для победы на этапах Тур де Франс. У других гонщиков, которые поедут на Тур, будет возможность во время Джиро поработать в тренировочном лагере на высоте».

 

  Калеб Юэн не пропустит домашний Тур Даун Андер, где будет выступать в составе сборной Австралии. 20-летний гонщик команды Арно Де Ли, одержавший 9 побед за первый профессиональный сезон в 2022 году, нацелен бороться в спринтах и на классиках, но Гранд-тур в 2023 году не поедет.

 

 

Новый дизайн велоформы команды Lotto-Dstny в 2023 году

 

Велокоманда Lotto-Dstny представила новый дизайн велоформы, в которой гонщики будут выступать в 2023 году. Велоформа создана партнёром команды с 2004 года,  компанией Vermarc Sport, с которой Lotto-Dstny продлила контракт ещё на  3 года.  

 

Велокоманда Lotto Dstny откажется от Джиро д’Италия-2023 в пользу других гонок

 

Велокоманда Lotto Dstny откажется от Джиро д’Италия-2023 в пользу других гонок

 

 

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Теги к статье: Lotto-Dstny

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:15 | Регистрация: 30.06.2017

    Вот в чем разница команд проконти и мирового дивизиона, где приходиться изощряться, чтобы добывать заветные очки. А форма просто улет.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 04:29 | Регистрация: 7.12.2014

    У 20-летнего Арно Де Ли запланированы МСР и Рубэ помимо более мелких гонок типа Кюрн-Брюссель-Кюрн и Валенсианы.

  3. Имя: Борис

    Esperus2006

    Сегодня, 08:08 | Регистрация: 15.05.2022

    Вот до чего система очков доводит, когда на мелких гонках всегда больше, чем за весь гранд тур заработаешь

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Ближайшие старты

17 - 22 января 2023

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • Esperus2006
    Велокоманда Lotto Dstny откаже ... (3)
    Esperus2006-Фото
    Вот до чего система очков доводит, когда на мелких гонках всегда больше, чем за весь гранд тур заработаешь
  • Ернат
    Astana Qazaqstan Development T ... (6)
    Ернат-Фото

    )))))))))))

  • Earl57
    Велокоманда Lotto Dstny откаже ... (3)
    Earl57-Фото

    У 20-летнего Арно Де Ли запланированы МСР и Рубэ помимо более мелких гонок типа Кюрн-Брюссель-Кюрн и Валенсианы.

  • Astanaforever
    Велокоманда Lotto Dstny откаже ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Вот в чем разница команд проконти и мирового дивизиона, где приходиться изощряться, чтобы добывать заветные очки. А форма просто улет.
  • RVL
    Команда INEOS Grenadiers предс ... (5)
    RVL-Фото

    трусы еще не нарисовали))

    каждый может мысленно...



    или в секрете держат интригу)))

  • Mike790
    Команда INEOS Grenadiers предс ... (5)
    Mike790-Фото

    bahrain victorious

  • Astanaforever
    Команда INEOS Grenadiers предс ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Эх..когда то форма Скай была самая красивая в пелотоне. Сдержанная, строгая...не то, что сейчас попугайская.
  • Camel
    Команда INEOS Grenadiers предс ... (5)
    Camel-Фото

    От такой демонстрации у меня никакого впечатления не осталось. Передняя часть майки и лица гонщиков не дают представления о новой велоформе.

  • sixpack
    Йонас Вингегор: “Всё больше ув ... (8)
    sixpack-Фото

    Цитата: motte
    Роглич уже минус,у ремки нет соперников , Власов только.

     

    Те, кому все ясно, могут посмотреть предстартовую раскладку перед Джиро-22. Ну или перед Джиро-20, Джиро-17 итд, итд, итд. Джиро другая. Например, в предварительном списке появился Аренсман, и может оказаться очень крепким орешком (думаю, именно он будет лидером Инеос). 

     

    Небитый Хиндли (предположительно) будет как раз на ТдФ, что понятно, учитывая протяженность плоских разделок. За пятерку поборется.

     

     

     

     

     

  • лошадка
    Йонас Вингегор: “Всё больше ув ... (8)
    лошадка-Фото
    Власов конечно раздельщик не плохой далеко, но точно не Томас, Рогла или Ремко. Сложновато будет с таким количеством.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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