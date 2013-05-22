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Тибо Пино нацелен на Джиро д’Италия, Давид Годю – на Тур де Франс-2023

Команда Groupama-FDJ представила новую велоформу и рассказала о целях на 2023 год

 

 

  На 27-й презентации французской велокоманды Groupama-FDJ была представлена новая велоформа, а генеральный менеджер команды Марк Мадьо (Marc Madiot) рассказал о главных целях на сезон 2023 года.

 

 

Новый дизайн велоформы команды Groupama-FDJ

 

Тибо Пино нацелен на Джиро д’Италия, Давид Годю – на Тур де Франс-2023

Photo (c) Groupama-FDJ Team

 

 

  По инициативе титульных спонсоров – компаний “Groupama” и ”FDJ”  была разработана новая форма, в которой с белого на синий поменялся доминирующий цвет. В процессе создания новой велоформы участвовали шесть гонщиков команды.

 

Цели команды Groupama-FDJ на 2023 год

 

 Первой целью сезона 2023 года является кампания весенних классик, как фламандских, так и арденнских с Валентином Мадуа и Штефаном Кюнгом. Валентин Мадуа (Valentin Madouas) в этом году поднялся на третью ступень подиума Тура Фландрии, а Штефан Кюнг – на третью ступень подиума Париж-Рубэ и E3 Saxo Bank.

 

  Валентин Мадуа: «В сезоне 2023 года я изначально нацелен бороться за победу на классиках. В этом сезоне мы очень близко подошли к победе, особенно на Париж-Рубэ и Туре Фландрии. В следующем году желание поднять руки в победном жесте стало ещё сильнее. Лично я надеюсь на такие же результаты, как и в 2022, на продолжение прогресса. У нас очень сильная команда, которая совершенствуется и хочет повторить высокие результаты прошедшего сезона».

 

Тур де Франс остаётся главной целью для французской команды. За подиум на французском Гранд-туре Groupama-FDJ будет бороться с Давидом Годю (David Gaudu), который в этом году занял на Тур де Франс 4-е место.

 

 Тибо Пино (Thibaut Pinot) возглавит команду Groupama-FDJ на Джиро д’Италия, куда возвращается впервые после 2018 года. Пять лет назад Тибо Пино боролся за подиум и шёл 3-м в общем зачёте, но из-за болезни сошёл после 20-го этапа.

 

  На Вуэльте Испании-2023 команда сделает ставку на 19-летних гонщиков Ленни Мартинеса (Lenny Martinez) и Романа Грегуара (Romain Grégoire), выпускников континентальной Equipe continentale Groupama-FDJ, которые в следующем году начинают карьеру профессионалов.

 

  Ленни Мартинес в этом сезоне стал призёром андеровской версии Джиро д’Италия, выиграл Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blanc и занял 8-е место на Туре де л’Авенир, а Роман Грегуар –призёр чемпионата Франции в разделке и в групповой гонке среди андеров, призёр гонки Alpes Isère Tour.

 

  Марк Мадьо, генеральный менеджер команды: «Тур де Франс – кульминация сезона, мы хотим показать, что способны выступать в главных ролях. Давид Годю и команда сконцентрируются на борьбе за подиум, цели, которую ставили и в 2022 году.

 

  Велоспорт меняется, гонщики становятся профессионалами всё раньше и раньше. Этому есть уже множество примеров. Нам повезло найти несколько очень талантливых ребят нового поколения, мы хотим дать им свободу в самовыражении и получении знаний. На Вуэльту Испании мы поедем с очень молодой командой. Мы поедем не учиться, а блистать. С таким желанием и талантами, которыми они обладают, работой, которую они сделают, мы будем играть заметную роль в гонке».

 

 

Photo (c) Groupama-FDJ Team

 

 

  Тибо Пино: «Прошло пять лет с моего схода с Джиро, пора взять реванш на этой легендарной гонке. Ставлю только одну чёткую цель – стать лучшим на горных этапах. В целом маршрут очень горный. Это будет, наверное, сложнейший из трёх Гранд-туров сезона, такой маршрут мне отлично подходит».

 

 

 

 

Photo (c) Groupama-FDJ Team

 

 

  Давид Годю: «Мы очень много работали всей командой, благодаря чему я смог показать великолепный результат на Тур де Франс. Но в 2023 году мы хотим подняться выше, взойти на подиум. Маршрут 2023 года с горной разделкой, многочисленными горными этапами, один из самых горных, какие только могут быть. Это мне подходит, заставляет мечтать».

 

  31-летний французский велогонщик, главный спринтер команды Арно Демар (Arnaud Démare) начинает в команде Groupama-FDJ 12-й сезон. За эти годы он одержал 91 победу, и его цель на 2023 год – добиться 100-й победы.

 

  Арно Демар: «Сотая победа означает настоящую преданность делу, долгожительство в спорте. В истории французского велоспорта только Бернар Ино, Лоран Жалабер и Жак Анкетиль достигали этой цифры. В отличие от этого трио великих я могу добиться этой цифры, выступая всю карьеру в одной команде – в майке Groupama-FDJ. Это символичная цифра стала доступной после прошедшего сезона, и я сделаю всё, что в моих силах ,чтобы её достичь».

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Теги к статье: Тибо Пино Thibaut Pinot Groupama-FDJ Давид Годю David Gaudu Джиро д'Италия Тур де Франс-2023

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 00:56 | Регистрация: 20.05.2021

    Соперники не до конца поймут желание команды,чтобы утвердится и внушить желаемое необходимо трех кратный повтор некоторых моментов статьи,иначе оппоненты могут не обратить внимание на статью.

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 09:45 | Регистрация: 22.05.2013

    Они столько молодых подняли,интересно будет посмотреть. В ФДЖ не самые сильные капитаны, зато иерархия выстроена отлично. Гаду будучи уже очень перспективным и сильным помогал Пино,  сейчас ему помогают все. 

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • s75
    Карлос Родригес: “Если в 2023 ... (4)
    s75-Фото
    В числе явных кандидатов Коннор Свифт и Кастровьехо как многолетний ключевой помощник Берналя в горах. Но мы еще не знаем в каком состоянии будет сам Берналь и вокруг кого будут набирать команду. К маю-июню будет полная определенность по Родригесу и в соответствии с этим определена его роль в ГТ. Уходящий гонщик может получить место в составе, но получит ли статус защищенного в туровской иерархии? Возможно - Вуэльта с уже опробованной системой - сокапитан с полной свободой, но в случае проблем команда долго ждать не будет.

    Квято, Тёрнер и Хейтер - вот Вы и составили "поезд" для Кэва))
  • velodoctor
    Тибо Пино нацелен на Джиро д’И ... (2)
    velodoctor-Фото

    Они столько молодых подняли,интересно будет посмотреть. В ФДЖ не самые сильные капитаны, зато иерархия выстроена отлично. Гаду будучи уже очень перспективным и сильным помогал Пино,  сейчас ему помогают все. 

  • nightbuster33
    Тибо Пино нацелен на Джиро д’И ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Соперники не до конца поймут желание команды,чтобы утвердится и внушить желаемое необходимо трех кратный повтор некоторых моментов статьи,иначе оппоненты могут не обратить внимание на статью.

  • Серафим
    Эган Берналь готовится к сезон ... (8)
    Серафим-Фото
    Самый раз в ливень. Убиться уже окончательно, чего уж там. Я бы сына своего не повез на скорость в таких условиях. Даже при раздутом тщеславии.
  • Даниил
    Филиппо Ганна в 2023 году возв ... (2)
    Даниил-Фото
    Давайте Ван Арт на Джиро победит, тогда посмотрим кто из них троих

    *поедет
  • Гонщик
    Ремко Эвенепул о диете, тренир ... (14)
    Гонщик-Фото

    [/quote][quote=uran]Слабая память у наших фрорумчан: Тур 17 Вуэльта 17 Джиро 18
    Совершенно верно , Крис Фрум, последний из могикан, все эти вини-яничары просто дети на его фоне, как и он на фоне Ленса. 

  • Yuriy 17
    Филиппо Ганна в 2023 году возв ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Ф.Гана или Р.Эвенпул - кто кого расколошматит в разделках на Джиро 23?

     

    Кто нибудь знает?

  • uran
    Ремко Эвенепул о диете, тренир ... (14)
    uran-Фото
    Слабая память у наших фрорумчан: Тур 17 Вуэльта 17 Джиро 18
  • Геродот
    Ремко Эвенепул о диете, тренир ... (14)
    Геродот-Фото

    Не возьмет он Джиро. Не было (по-крайней мере на моей памяти) чтобы один и тот же человек брал два грантура подряд, хоть даже и через сезон.

  • Earl57
    Карлос Родригес: “Если в 2023 ... (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: s75
    Родригес на Туре-2023 - это здорово, но там многое будет зависеть от его решения о новом контракте.

    В Инеосе/Скай это никогда не имело значения. Они всегда совершенно спокойно брали в состав на Тур уходящих гонщиков. А вот взаимоотношения Родригеса с Берналем и Пидкоком - это совсем другое дело. Понятно, что в первую очередь будут брать тех, кто им больше всего близок и с кем они лучше всего сработались.

    Мартинеса уже предварительно заявили. Предположу, что возьмут Квято, если он будет в норме, и Бена Тёрнера. Ну и старшего Хейтера, наверное.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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