Тибо Пино нацелен на Джиро д’Италия, Давид Годю – на Тур де Франс-2023

Команда Groupama-FDJ представила новую велоформу и рассказала о целях на 2023 год

На 27-й презентации французской велокоманды Groupama-FDJ была представлена новая велоформа, а генеральный менеджер команды Марк Мадьо (Marc Madiot) рассказал о главных целях на сезон 2023 года.

Новый дизайн велоформы команды Groupama-FDJ

Photo (c) Groupama-FDJ Team

По инициативе титульных спонсоров – компаний “Groupama” и ”FDJ” была разработана новая форма, в которой с белого на синий поменялся доминирующий цвет. В процессе создания новой велоформы участвовали шесть гонщиков команды.

Цели команды Groupama-FDJ на 2023 год

Первой целью сезона 2023 года является кампания весенних классик, как фламандских, так и арденнских с Валентином Мадуа и Штефаном Кюнгом. Валентин Мадуа (Valentin Madouas) в этом году поднялся на третью ступень подиума Тура Фландрии, а Штефан Кюнг – на третью ступень подиума Париж-Рубэ и E3 Saxo Bank.

Валентин Мадуа: «В сезоне 2023 года я изначально нацелен бороться за победу на классиках. В этом сезоне мы очень близко подошли к победе, особенно на Париж-Рубэ и Туре Фландрии. В следующем году желание поднять руки в победном жесте стало ещё сильнее. Лично я надеюсь на такие же результаты, как и в 2022, на продолжение прогресса. У нас очень сильная команда, которая совершенствуется и хочет повторить высокие результаты прошедшего сезона».

Тур де Франс остаётся главной целью для французской команды. За подиум на французском Гранд-туре Groupama-FDJ будет бороться с Давидом Годю (David Gaudu), который в этом году занял на Тур де Франс 4-е место.

Тибо Пино (Thibaut Pinot) возглавит команду Groupama-FDJ на Джиро д’Италия, куда возвращается впервые после 2018 года. Пять лет назад Тибо Пино боролся за подиум и шёл 3-м в общем зачёте, но из-за болезни сошёл после 20-го этапа.

На Вуэльте Испании-2023 команда сделает ставку на 19-летних гонщиков Ленни Мартинеса (Lenny Martinez) и Романа Грегуара (Romain Grégoire), выпускников континентальной Equipe continentale Groupama-FDJ, которые в следующем году начинают карьеру профессионалов.

Ленни Мартинес в этом сезоне стал призёром андеровской версии Джиро д’Италия, выиграл Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blanc и занял 8-е место на Туре де л’Авенир, а Роман Грегуар –призёр чемпионата Франции в разделке и в групповой гонке среди андеров, призёр гонки Alpes Isère Tour.

Марк Мадьо, генеральный менеджер команды: «Тур де Франс – кульминация сезона, мы хотим показать, что способны выступать в главных ролях. Давид Годю и команда сконцентрируются на борьбе за подиум, цели, которую ставили и в 2022 году.

Велоспорт меняется, гонщики становятся профессионалами всё раньше и раньше. Этому есть уже множество примеров. Нам повезло найти несколько очень талантливых ребят нового поколения, мы хотим дать им свободу в самовыражении и получении знаний. На Вуэльту Испании мы поедем с очень молодой командой. Мы поедем не учиться, а блистать. С таким желанием и талантами, которыми они обладают, работой, которую они сделают, мы будем играть заметную роль в гонке».

Photo (c) Groupama-FDJ Team

Тибо Пино: «Прошло пять лет с моего схода с Джиро, пора взять реванш на этой легендарной гонке. Ставлю только одну чёткую цель – стать лучшим на горных этапах. В целом маршрут очень горный. Это будет, наверное, сложнейший из трёх Гранд-туров сезона, такой маршрут мне отлично подходит».





Photo (c) Groupama-FDJ Team

Давид Годю: «Мы очень много работали всей командой, благодаря чему я смог показать великолепный результат на Тур де Франс. Но в 2023 году мы хотим подняться выше, взойти на подиум. Маршрут 2023 года с горной разделкой, многочисленными горными этапами, один из самых горных, какие только могут быть. Это мне подходит, заставляет мечтать».

31-летний французский велогонщик, главный спринтер команды Арно Демар (Arnaud Démare) начинает в команде Groupama-FDJ 12-й сезон. За эти годы он одержал 91 победу, и его цель на 2023 год – добиться 100-й победы.

Арно Демар: «Сотая победа означает настоящую преданность делу, долгожительство в спорте. В истории французского велоспорта только Бернар Ино, Лоран Жалабер и Жак Анкетиль достигали этой цифры. В отличие от этого трио великих я могу добиться этой цифры, выступая всю карьеру в одной команде – в майке Groupama-FDJ. Это символичная цифра стала доступной после прошедшего сезона, и я сделаю всё, что в моих силах ,чтобы её достичь».