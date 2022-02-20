Новые технические партнёры и велоформа команды BikeExchange-Jayco

Велокоманда BikeExchange-Jayco представила новую велоформу и велосипеды команды на 2022 год

Перед началом 11-го сезона в пелотоне Мирового тура австралийская велокоманда “BikeExchange-Jayco”, управляемая “GreenEDGE Cycling”, представила новых технических партнёров и продемонстрировала новую велоформу команды.

Техническим партнёром и поставщиком велосипедов мужской велокоманды до конца 2024 года будет компания “Giant”, техническую поддержку женской велокоманды окажет компания “Liv”, входящий в группу Giant, единственный в мире бренд, ориентированный исключительно на женский велоспорт. Полный ряд компонентов, включая колёса, сёдла, рули и другие аксессуары, команде предоставит ещё один технический партнёр – компания “CADEX”.

Джерри Райан (Gerry Ryan), владелец велокоманды BikeExchange-Jayco: «Кажется, только вчера мы начинали путешествие в Мировой тур велоспорта как первая австралийская профессиональная велокоманда. А теперь мы на пороге второго десятилетия GreenEDGE Cycling.

Как говорится, когда много работаешь, время летит незаметно! Хотя время прошло очень быстро, энтузиазм и заинтересованность остались такими же, как и в первый день. Мы гордимся, что смогли начать новое десятилетие с такими партнёрами как Giant, Liv и CADEX. Когда такой партнёр как Giant присоединяется к команде Мирового тура, это означает, что последние десять лет благодаря работе персонала под руководством генерального менеджера Брента Коупленда мы шли правильной дорогой. Начиная новую эру, продолжим работать с тем же настроем, который отличал нас последние десять лет».

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды BikeExchange-Jayco: «Мы очень рады приветствовать Giant и Liv в качестве технических партнёров мужской и женской команд. Это бренды, которые не только вкладывают массу сил и времени в инновации и разработку новых технологий, но их двигает страсть к велоспорту, что мы чувствуем и высоко ценим».

Photo (c) BikeExchange-Jayco Team