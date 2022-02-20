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Новые технические партнёры и велоформа команды BikeExchange-Jayco

Велокоманда BikeExchange-Jayco представила новую велоформу и велосипеды команды на 2022 год

Велокоманда BikeExchange-Jayco представила новую велоформу и велосипеды команды на 2022 год

 

 

  Перед началом 11-го сезона в пелотоне Мирового тура австралийская велокоманда “BikeExchange-Jayco”, управляемая “GreenEDGE Cycling”, представила новых технических партнёров и продемонстрировала новую велоформу команды.

  Техническим партнёром и поставщиком велосипедов мужской велокоманды до конца 2024 года будет компания “Giant”, техническую поддержку женской велокоманды окажет компания “Liv”, входящий в группу Giant, единственный в мире бренд, ориентированный исключительно на женский велоспорт. Полный ряд компонентов, включая колёса, сёдла, рули и другие аксессуары, команде предоставит ещё один технический партнёр – компания “CADEX”.

 

  Джерри Райан (Gerry Ryan), владелец велокоманды BikeExchange-Jayco: «Кажется, только вчера мы начинали путешествие в Мировой тур велоспорта как первая австралийская профессиональная велокоманда. А теперь мы на пороге второго десятилетия GreenEDGE Cycling.

  Как говорится, когда много работаешь, время летит незаметно! Хотя время прошло очень быстро, энтузиазм и заинтересованность остались такими же, как и в первый день. Мы гордимся, что смогли начать новое десятилетие с такими партнёрами как Giant, Liv и CADEX. Когда такой партнёр как Giant присоединяется к команде Мирового тура, это означает, что последние десять лет благодаря работе персонала под руководством генерального менеджера Брента Коупленда мы шли правильной дорогой. Начиная новую эру, продолжим работать с тем же настроем, который отличал нас последние десять лет».

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды BikeExchange-Jayco: «Мы очень рады приветствовать Giant и Liv в качестве технических партнёров мужской и женской команд. Это бренды, которые не только вкладывают массу сил и времени в инновации и разработку новых технологий, но их двигает страсть к велоспорту, что мы чувствуем и высоко ценим».

 

 

 

Велокоманда BikeExchange-Jayco представила новую велоформу и велосипеды команды на 2022 год

 

Велокоманда BikeExchange-Jayco представила новую велоформу и велосипеды команды на 2022 год

Велокоманда BikeExchange-Jayco представила новую велоформу и велосипеды команды на 2022 год

 

 

Велокоманда BikeExchange-Jayco представила новую велоформу и велосипеды команды на 2022 год

 

Велокоманда BikeExchange-Jayco представила новую велоформу и велосипеды команды на 2022 год

 

Велокоманда BikeExchange-Jayco представила новую велоформу и велосипеды команды на 2022 год

 

Велокоманда BikeExchange-Jayco представила новую велоформу и велосипеды команды на 2022 год

 

Велокоманда BikeExchange-Jayco представила новую велоформу и велосипеды команды на 2022 год

 

Велокоманда BikeExchange-Jayco представила новую велоформу и велосипеды команды на 2022 год

 

Велокоманда BikeExchange-Jayco представила новую велоформу и велосипеды команды на 2022 год

 

Велокоманда BikeExchange-Jayco представила новую велоформу и велосипеды команды на 2022 год

 

Велокоманда BikeExchange-Jayco представила новую велоформу и велосипеды команды на 2022 год

 

 Photo (c) BikeExchange-Jayco Team

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Теги к статье: BikeExchange-Jayco Giant Liv CADEX

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Комментарии

  • RVL
    Крис Фрум прерывает тренировки ... (7)
    RVL-Фото

    Не успел в Скай взять пятый. Теперь он больше болеет, чем даёт даже надежду болельщикам, не говоря уже о победах. Успехом становится кадры Криса, когда он работает на команду. 

  • StVano
    Крис Фрум прерывает тренировки ... (7)
    StVano-Фото
    А к чему эта "мягкость"? Если у спортсмена возникают проблемы со здоровьем, то завершают карьеру без всякой "мягкости" - просто объявив об этом.
  • Адриен
    Крис Фрум прерывает тренировки ... (7)
    Адриен-Фото

    Ну, насчет "аферы" - какая-то странная конспирология. Перед тем , как подписывать спортсмена, проводят ПОЛНОЕ медицинское обследование, всё же на кону в том числе и большие деньги. И перед началом каждого сезона медкамиссия очень тщательная. Да и в прошедшем сезоне Фрум проехал несколько гонок. Конечно, не на первых ролях - что было бы странно, но будь у него действительно "тяжелые последствия той травмы" - вряд ли бы он вообще мог участвовать. А из-за денег ехать гонки , имея в наличии подорванное здоровье, неизлеченную и неизлечимую травму - вообще запредельно, выходит Фрум - рвач, готовый гробить себя из-за бобла. Чепуха. Потянул сухожилие, продолжал нагружать - вот и воспаление, обычное дело... Другой вопрос - хватит ли ему воли, желания, мотивации преодолеть все эти напасти ? Будем надеяться, что да...

  • sixpack
    Крис Фрум прерывает тренировки ... (7)
    sixpack-Фото

    думаю, что это согласно договоренностям. Примерно еще месяц, и Фрум мягко завершит карьеру.

  • Ернат
    Крис Фрум прерывает тренировки ... (7)
    Ернат-Фото
    мда( жесть конечно
  • Виктор Сироткин
    Том Пидкок – победитель этапа ... (4)
    Виктор Сироткин-Фото
    отличная уникальная трасса, с большим количеством сингл-трейлов и затычных подъёмов, в которые нужно карабкаться не только ногами, но и руками. Она не прощает ошибок и заставляет лидеров бороться на высоких скоростях.
  • Fghk
    VeloLIVE поздравляет с Новым 2 ... (14)
    Fghk-Фото
    Удачного Нового года всем!!
  • Earl57
    Вспомним яркие события велосез ... (25)
    Earl57-Фото
    Пурито получил 325 голоса и занял 46-е место. Среди испанцев он 5-й по популярности после Вальверде, Контадора, Индурайна и Оскара Фрейре.
  • VeloVelo
    Вспомним яркие события велосез ... (25)
    VeloVelo-Фото
    Конечно, есть. Их много. Например, Родригес (Пуррито).
  • close2you
    Крис Фрум прерывает тренировки ... (7)
    close2you-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Афера века вскрывается наружу. И англицкие врачи с директорами Инеос упорно молчали о тяжелых последствиях той травмы Фрума, без никаких шансов продолжать карьеру, дав ему конкретно заработать в Израиле. Че сказать? Молодцы.
    Не считайте деньги чемпионов...

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