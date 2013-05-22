Компания “Soudal” - титульный спонсор велокоманды “Quick-Step” с 2023 года

Велокоманда Патрика Лефевра будет называться “Soudal-Quick-Step” с 2023 года

Бельгийская семейная компания “Soudal” заключила многолетнее соглашения с бельгийской велокомандой Мирового тура Quick-Step Alpha Vinyl и станет вторым титульным спонсором.

С 2023 года команда под управлением Патрика Лефевра будет называться “Soudal-Quick-Step”. Базирующаяся в Тюрнхауте (Turnhout) компания “Soudal”, - крупнейший мировой производитель полиуретановых аэрозольных пен, герметиков, клеев и кровельных уплотнителей, “Soudal” много лет вовлечена в велоспорт на разных уровнях, с 2015 года и до конца этого сезона является титульным спонсором бельгийской команды Lotto Soudal.

©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick-Step Alpha Vinyl: «Мы рады приветствовать Soudal в команде. Партнёрство с этой компанией позволит нам обеспечить несколько лет стабильности для команды. Благодаря этому мы сможем продолжать работать вместе с компанией Quick-Step над долгосрочными проектами и общими целями. Оба наших спонсора много лет в велоспорте и понимают, как он работает. Это очень важно, когда стараешься что-то построить совместными усилиями».

Дирк Кооревитс (Dirk Coorevits), исполнительный директор компании “Soudal”: «Многие принципы, которых придерживается наша компания, мы нашли в велоспорте в целом и в этой велокоманде в частности – целенаправленность, настойчивость, сильные фламандские корни и успешный бельгийский «экспортный продукт», способный быть эталоном в своей сфере, а также лидерские качества и лучшие профессионалы на всех позициях. И, конечно, последнее, но не менее важное, - упорная работа. С нетерпением ждём, когда эта работа и наше партнёрство с командой Патрика принесут плоды в ближайшие годы».

Рубен Десме (Ruben Desmet), президент компании Unilin, владеющей брендом Quick-Step: «С командой мы уже 20 лет. Объединение сил с компанией “Soudal” знаменует новую главу в нашей истории, которую мы продолжим писать благодаря долгосрочному соглашению. Вместе мы расширяем наши границы. Unilin стал международным игроком в промышленности, а команда стала одной из лучших в мире. Теперь настало время расти дальше, инвестировать в талантливую молодёжь, быть конкурентоспособными по всем фронтам».