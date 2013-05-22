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Компания “Soudal” - титульный спонсор велокоманды “Quick-Step” с 2023 года

Велокоманда Патрика Лефевра будет называться “Soudal-Quick-Step” с 2023 года

 

 

  Бельгийская семейная компания “Soudal” заключила многолетнее соглашения с бельгийской велокомандой Мирового тура Quick-Step Alpha Vinyl и станет вторым титульным спонсором.

 

  С 2023 года команда под управлением Патрика Лефевра будет называться “Soudal-Quick-Step”. Базирующаяся в Тюрнхауте (Turnhout) компания “Soudal”, - крупнейший мировой производитель полиуретановых аэрозольных пен, герметиков, клеев и кровельных уплотнителей, “Soudal” много лет вовлечена в велоспорт на разных уровнях, с 2015 года и до конца этого сезона является титульным спонсором бельгийской команды Lotto Soudal.

 

Компания “Soudal” - второй титульный спонсор велокоманды “Quick-Step” с 2023 года

 

Компания “Soudal” - второй титульный спонсор велокоманды “Quick-Step” с 2023 года

 ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick-Step Alpha Vinyl: «Мы рады приветствовать Soudal в команде. Партнёрство с этой компанией позволит нам обеспечить несколько лет стабильности для команды. Благодаря этому мы сможем продолжать работать вместе с компанией Quick-Step над долгосрочными проектами и общими целями. Оба наших спонсора много лет в велоспорте и понимают, как он работает. Это очень важно, когда стараешься что-то построить совместными усилиями».

 

  Дирк Кооревитс (Dirk Coorevits), исполнительный директор компании “Soudal”: «Многие принципы, которых придерживается наша компания, мы нашли в велоспорте в целом и в этой велокоманде в частности – целенаправленность, настойчивость, сильные фламандские корни и успешный бельгийский «экспортный продукт», способный быть эталоном в своей сфере, а также лидерские качества и лучшие профессионалы на всех позициях. И, конечно, последнее, но не менее важное, - упорная работа. С нетерпением ждём, когда эта работа и наше партнёрство с командой Патрика принесут плоды в ближайшие годы».

 

  Рубен Десме (Ruben Desmet), президент компании Unilin, владеющей брендом Quick-Step: «С командой мы уже 20 лет. Объединение сил с компанией “Soudal” знаменует новую главу в нашей истории, которую мы продолжим писать благодаря долгосрочному соглашению. Вместе мы расширяем наши границы. Unilin стал международным игроком в промышленности, а команда стала одной из лучших в мире. Теперь настало время расти дальше, инвестировать в талантливую молодёжь, быть конкурентоспособными по всем фронтам».

 

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Теги к статье: Quick-Step Alpha Vinyl Soudal-Quick-Step

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 23:30 | Регистрация: 22.05.2013

    Почему Барселона каждый год два название не меняет. Неприятная вещь в велоспорте, что называют команды по имени спонсоров.

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • velodoctor
    Компания “Soudal” - титульны ... (1)
    velodoctor-Фото
    Почему Барселона каждый год два название не меняет. Неприятная вещь в велоспорте, что называют команды по имени спонсоров.
  • Серафим
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (4)
    Серафим-Фото

     Сдается мне, что профиль этапа провоцирует на разборки между генеральщиками. Несмотря на смещенное вперед седло и карбоновую раму.

  • EL-Fenomeno
    Боб Юнгельс – победитель 9 эта ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    1255 дней без побед (без учёта триумфа на домашнем чемпионате в ITT) и вот наконец то!!

    Среди действующих велогонщиков больше дней не побеждали на этапах/гонках только Кр.Фрум и Н.Терпстра. Кстати, Крис неплохо (как для себя такого) колесит сейчас на Туре. После 9 этапа он прибавл +13 в таблице общего зачёта и сейчас 37-й.

     

    P.S.

    Алексис Вильермо сходит с ТдФ. Оказывается после финиша воскресного этапа он даже потерял сознание и как пишет @LeGruppetto француз "страдает кожной инфекцией, требующей хирургического вмешательства" во как всё у него фигово(

    P.P.S.

    Бен О'Коннор тоже уже вне Тура; если успеет внятно подлечится/залечится, то выступит на Вуэльте.

  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (4)
    Gorn9k-Фото

    Нормальная скоростная гора, к тому же ветер попутный. Не будут колхозить как на 10 процентах+
    Ставлю на атаки за 7 км максимум

  • Velolife
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (4)
    Velolife-Фото
    very cool!
  • nightbuster33
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Глядя на снимок Армстронга и Пантани с видом сбоку видишь, как изменилась посадка современных велесипедистов по сравнению с прошлым.На снимке седло расположено по вертикали,почти между кареткой и осью заднего заднего колеса.До недавнего времени такая посадка была и у Лу Лу. Сейчас,седло,намного ближе к рулю,тем самым разгрузили заднее колесо.Если раньше было силовое педалирование на подъёмах,то сейчас подъёмы проходят с большей частотой педалирования при той же скорости,что и ранее(экономия энергии).Что это дало,и сразу вспоминается победитель Вуэлты-Норнер,а затем уже Крис с его овальной передней шестеренкой.Кстати,хотел бы напомнить,что впервые описание такой шестеренки было в одном из журналов Союза "Техника молодежи" в конце 50-х в начале 60-х г.г., а также с рекомендацией,как расположить шатун(угол) относительно большого или малого радиуса шестеренки в зависимости от физических данных велосипедиста.Единственное,что не могу сказать, был ли он запатентован в своё время.

  • Freejazz
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    Freejazz-Фото
    На GCN озвучивали свою идею ограничить право на белую майку одним годом для победителя. Т.Е. раз выиграл и уже не молодой, а опытный - дай другим побороться. Это особенно касается молодых претендентов на желтую майку. На мой взгляд, предложение рационально.
  • SportSpirit
    Боб Юнгельс – победитель 9 эта ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Юнгельс большой молодец! Сольный отрыв 60 км на горном этапе - это эпичное возвращение.music 

     

    А ведь ходили легенды, что те, кто уодит из квик-степ больше ничего не добиваются) и первый год в AG2R со всеми болезнями Боба полностью это подтверждал. 

     

    К Туру подходил в хорошей готовности, 6-й в ГК на Швейцарии, вернул себе звание национального чемпиона в разделке. Во время Тура писал в соц.сетях, что "при ноге, но команде в целом не очень везет". И вот прорыв!

     

    Трогательные обнимашки с Энди Шлеком на финише, который был предыдущим победителем этапа Тура из Люксембурга 11 лет назад. 

  • Velolife
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    Velolife-Фото
    Наивные (вместе с «евроспортсменом из Парижа» Сергеем Курдюковым, которого очень уважаю)! Это же Тур-дэ-Франс! На финиш надвигался любимец французов Thibaut Pinot, едующий в цветах национального флага! Видели, как приветствовали его французские tifosi? Какая картинка для ТВ! Какие там словенцы, британцы и всякие там датчане?! Главное – Пино! Даже 4-й!
  • Адриен
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    Адриен-Фото
    Каждый пишет, как может. Не все комментаторы русские или русскоговорящие. Не для всех родной язык русский, не все на нем каждодневно говорят. В ваших комментариях тоже иногда не всё литературно... Здесь на форуме - главное суть, наличие возможности выразить своё личное мнение. А цепляться за ПРАВИЛЬНОПИСАНИЕ - как говорил известный мультгерой - как то высокомерно. Вы по сути, по сути высказывайтесь.

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