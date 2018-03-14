Велокоманда Deceuninck-Quick Step представила новую велоформу на 2021 год

Новый дизайн велоформы команды Deceuninck-Quick Step в 2021 году

Велокоманда Deceuninck-Quick Step и спонсор команды изменит цветовую гамму и дизайн велоформы в 2021 году. На протяжении двадцати лет компания Vermarc Sport поддерживает усилия команды не только в выступлениях на крупнейших велогонках мира, но и в том, чтобы гонщики команды выглядели стильно. Новая форма возвращается к двум оттенкам тёмно-синего в сочетании с белым, цветами, с которыми всегда ассоциировалась команда.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Марк Вербеек (Marc Verbeeck), исполнительный директор компании Vermarc Sport: «Мы много лет работаем с командой, с самого начала ощущали себя частью семьи «Стаи волков». Гордимся, что создаём дизайн и обеспечиваем велоформой лучшую велокоманду в мире».

Новую велоформу команды Deceuninck-Quick Step представил 30-летний ирландский велогонщик Сэм Беннетт, принёсший команде в этом сезоне 7 побед, в том числе две победы на этапах Тур де Франс, включая престижный этап на Елисейских полях, и зелёную майку лучшего в очковой классификации французского Гранд-тура.

Сэм Беннетт: «Мне очень нравится новая велоформа. Синий – просто классный. Как и ожидалось, компания Vermarc Sport, как всегда, сделала для нас потрясающую форму. Мне нравится, что верх формы в легендарных цветах команды, в которых выступали гонщики, ставшие моими героями. Том Боонен в такой майке одерживал яркие победы. Я с нетерпением жду, когда надену форму в следующем сезоне и постараюсь как можно лучше представлять её в каждой гонке».