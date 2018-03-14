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Велокоманда Deceuninck-Quick Step представила новую велоформу на 2021 год

Новый дизайн велоформы команды Deceuninck-Quick Step в 2021 году

 

 

  Велокоманда Deceuninck-Quick Step и спонсор команды изменит цветовую гамму и дизайн велоформы в 2021 году. На протяжении двадцати лет компания Vermarc Sport поддерживает усилия команды не только в выступлениях на крупнейших велогонках мира, но и в том, чтобы гонщики команды выглядели стильно. Новая форма возвращается к двум оттенкам тёмно-синего в сочетании с белым, цветами, с которыми всегда ассоциировалась команда.  

 

Велокоманда Deceuninck-Quick Step представила новую велоформу на 2021 год

 

Велокоманда Deceuninck-Quick Step представила новую велоформу на 2021 год

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

 

  Марк Вербеек (Marc Verbeeck), исполнительный директор компании Vermarc Sport: «Мы много лет работаем с командой, с самого начала ощущали себя частью семьи «Стаи волков». Гордимся, что создаём дизайн и обеспечиваем велоформой лучшую велокоманду в мире».

 

  Новую велоформу команды Deceuninck-Quick Step представил 30-летний ирландский велогонщик Сэм Беннетт, принёсший команде в этом сезоне 7 побед, в том числе две победы на этапах Тур де Франс, включая престижный этап на Елисейских полях, и зелёную майку лучшего в очковой классификации французского Гранд-тура.

 

  Сэм Беннетт: «Мне очень нравится новая велоформа. Синий – просто классный. Как и ожидалось, компания Vermarc Sport, как всегда, сделала для нас потрясающую форму. Мне нравится, что верх формы в легендарных цветах команды, в которых выступали гонщики, ставшие моими героями. Том Боонен в такой майке одерживал яркие победы. Я с нетерпением жду, когда надену форму в следующем сезоне и постараюсь как можно лучше представлять её в каждой гонке».

 

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Теги к статье: Deceuninck-Quick Step

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  1. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Вчера, 20:02 | Регистрация: 14.03.2018

    На газпром похоже. Предыдущая хорошо выделялась в пелотоне. Впрочем, главное - выделяться победами, а не формой

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Tour de la Provence

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UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • flugegeheimen
    Велокоманда Deceuninck-Quick S ... (1)
    flugegeheimen-Фото

    На газпром похоже. Предыдущая хорошо выделялась в пелотоне. Впрочем, главное - выделяться победами, а не формой

  • AzaKonta
    Фумиюки Беппу и Даниэль Арройя ... (1)
    AzaKonta-Фото
    UAE team Colombia как это понимать? Арабы спонсоры сборной Колумбии?
  • Ice
    Матье ван дер Пул: «Для гонщик ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: Александра
    Атаковать... звучит, как песня, для болельщика, замученного колхозом.)))

    О да) Это отрада после десятков гонок, которые ехали толпой глядя друг на друга)

  • karlovich
    Давиде Ребеллин собирается про ... (7)
    karlovich-Фото

    Цитата: RVL
    А если отмотать в обратную сторону от 1992?
    Лемонд в 94 ещё катал...))

    В 1993 еще и Финьон докатывал свой сезон))

     

  • Александра
    Матье ван дер Пул: «Для гонщик ... (6)
    Александра-Фото
    Атаковать... звучит, как песня, для болельщика, замученного колхозом.)))
  • Earl57
    Первый виртуальный чемпионат м ... (14)
    Earl57-Фото

    В итоге победил 26-летний гребец из Германии Джейсон Осборн. Действующий гребец. В момент решающей атаки парень выдал 12 ватт/кг. В реале он в 2018 и 2019 принимал участие в разделке на чемпионате Германии и оба раза финишировал в десятке. В прошлом году был 6-м. Сказал, что после ОИ возможно подумает о профессиональном велоспорте. Пока только Цвифт.

    Из профессиональных гонщиков лучшим был канадец из Райли Сайклинг, который занял 7-е место. Но парни из NTT массово финишировали в первой группе. Поццовиво еще за 300 м до финиша был 4-м. Также были Кампенартс, Боссон Хаген, Валгрен. Еще в первой группе были Уран и Пидкок.

    Отар сказал что в следующем году Евроспорт возможно будет показывать не только ЧМ, но и другие виртуальные гонки.

  • ROSt
    В велокоманде UAE Team Emirate ... (1)
    ROSt-Фото

    ... и тишина ...

    good

  • RVL
    Давиде Ребеллин собирается про ... (7)
    RVL-Фото
    А если отмотать в обратную сторону от 1992?
    Лемонд в 94 ещё катал...))
  • AvA
    Саймон Йейтс о локдауне в Андо ... (15)
    AvA-Фото
    Так у них разные цели и задачи! У Формоло хорошо проехать, у "индейцев" провезти своего капитана как можно дольше.
  • levonardo
    Саймон Йейтс о локдауне в Андо ... (15)
    levonardo-Фото
    Спасибо

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